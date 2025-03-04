Все, что нужно знать о модификаторах объявлений Google Ads

Все, что нужно знать о модификаторах объявлений Google Ads

Ассортимент товаров постоянно обновляется, акции заканчиваются, а запросы пользователей меняются. Ручное создание и регулярное обновление рекламных объявлений может превратиться в изнурительную рутину. Как рекламодателю оперативно реагировать на эти изменения, сохраняя актуальность информации и эффективность рекламных кампаний?

Решить эту задачу помогут модификаторы объявлений Google Ads — инструмент, который позволяет автоматически адаптировать текст рекламного объявления под заданные условия.

В этой статье я объясню, как работают модификаторы объявлений, а также расскажу, как правильно их настроить, чтобы сделать рекламные кампании более результативными и релевантными.

Что такое модификаторы объявлений и зачем они нужны

Статические объявления — это объявления с неизменным текстом и фиксированными параметрами, которые не адаптируются автоматически. Они имеют ограниченный формат и функциональность в поисковых системах.



Из-за изменений цен, акций или наличия товаров такие объявления быстро теряют актуальность. Постоянное редактирование обнуляет статистику и усложняет анализ кампаний.

На помощь приходят модификаторы объявлений — функции, которые позволяют автоматически изменять текст объявления в зависимости от определенных условий или параметров. Это повышает релевантность рекламы и улучшает взаимодействие с пользователями, делая ее более гибкой и адаптированной к изменениям.

К условиям могут относиться:

ключевые слова, которые пользователь использует в поисковом запросе;

время суток, когда юзер видит объявление;

местоположение и устройство, на котором он просматривает объявление;

таймер обратного отсчета до определенного события.

Основные модификаторы объявлений в Google Ads:

Динамическая вставка ключевых слов (Dynamic Keyword Insertion, DKI). Функция обратного отсчёта (Countdown Function). Функция IF (IF Function). Модификаторы устройств (Device Modifiers). Модификаторы местоположения (Location Modifiers).

Далее разберу каждый из них и расскажу, как их настраивать и эффективно использовать.

Динамическая вставка ключевых слов

Эта функция автоматически подставляет запрос пользователя в текст объявления, делая его более релевантным для поиска. Это повышает кликабельность и коэффициент конверсии, так как пользователь видит объявление, максимально соответствующее его потребностям.

Среди преимуществ Dynamic Keyword Insertion выделю следующие:

Повышенная релевантность. Объявление, содержащее точные ключевые слова из поискового запроса юзера, выглядит более точным и привлекательным. Увеличенный CTR. Релевантные объявления имеют более высокий показатель кликабельности, так как пользователи чаще выбирают те, которые соответствуют их поисковым запросам. Экономия времени. Нет необходимости создавать отдельные объявления для каждого ключевого слова — одно объявление будет динамически меняться в зависимости от запроса пользователя.

Как настроить динамическую вставку ключевых слов

Выберите ключевые слова, которые хотите использовать в рекламной кампании. При создании объявления используйте специальный синтаксис {KeyWord:заменяющий текст} в тексте.

Пример. Если у вас объявление с текстом «купить {KeyWord:велосипед}», и пользователь вводит запрос «купить красный велосипед», то в объявлении автоматически появится «купить красный велосипед» вместо общего термина «велосипед».

Убедитесь, что объявления отображаются корректно и содержат релевантные ключевые слова.

Важно учитывать, как именно будет отображаться текст в объявлении:

{keyword:заменяющий текст} — все слова пишутся с маленькой буквы;

буквы; {KeyWord:заменяющий текст} — каждое слово в запросе начинается с заглавной буквы;

буквы; {Keyword:заменяющий текст} — только первое слово в тексте пишется с заглавной буквы.

Возможные варианты написания слов указаны на скриншоте.

Выбор нужного варианта позволяет адаптировать стиль написания к формату объявления и повысить его читаемость.

Приведу пример использования функции.

Заголовок объявления: {Keyword:шоколад} Киев

Поисковой запрос пользователя: черный шоколад

Отображаемое объявление: Купите черный шоколад Киев

Функция обратного отсчета

Функция обратного отсчета в Google Ads позволяет добавлять в текст объявления таймер, отображающий время, оставшееся до определенного события или окончания акции. Это создает ощущение срочности и стимулирует пользователей к быстрому принятию решения, что увеличивает количество кликов и конверсий.

Для настройки:

Определите дату и время окончания события или акции. Используйте специальный синтаксис в тексте объявления: {=COUNTDOWN("YYYY/MM/DD HH:MM:SS")} или {=COUNTDOWN("YYYY/MM/DD HH:MM:SS", "TIMEZONE")}, где укажите конечную дату и время.

Например: {=COUNTDOWN("2024/12/31 23:59:59")}

Настройте отображение времени с учетом часового пояса пользователя или выберите фиксированную временную зону. Это позволит точно определить, когда таймер начнет и закончит отсчет. Проверьте, что таймер отображается корректно и отсчитывает время до указанного события.

Пример отображения объявлений с функцией обратного отсчета.

Оригинальное объявление: «Акция заканчивается через {=COUNTDOWN("2024/12/31 23:59:59")}»

Отображаемое объявление за два дня до окончания акции: «Акция заканчивается через 3 дня».

Функция IF

Позволяет задавать условия, при которых изменяется текст объявления, чтобы адаптировать его под разные параметры.

Функция IF используется для повышения релевантности и эффективности рекламы, позволяя показывать персонализированные объявления в зависимости от устройства, аудитории или других условий.

Как работает функция IF

Пользователь вводит поисковый запрос. Происходит проверка параметров на соответствие заданным условиям, например использование определенного типа устройства или принадлежность к целевой аудитории Если условие выполняется, отображается динамически сформированный текст. Если условие не выполняется, показывается текст, установленный по умолчанию.

Настройка функции IF

Определите условия, при которых текст объявления должен изменяться. Используйте специальный синтаксис при создании объявления:

{=IF(условие, 'текст при выполнении условия', 'текст по умолчанию')}. Убедитесь, что объявления корректно отображаются при разных сценариях.

Функция IF позволяет менять текст объявления в зависимости от устройства, с которого пользователь его просматривает.

Настройка Device Modifiers

Определите устройства, для которых требуется динамическая подстановка текста. Задайте разные тексты для мобильных и десктопных пользователей. Проверьте корректность отображения объявлений на всех типах устройств.

Например, если нужно отображать разный текст для пользователей десктопов и мобильных устройств, задайте обе опции при создании объявления.

Объявление для десктопов: «Просмотрите предложения на нашем сайте».

Объявление для мобильных устройств: «Свяжитесь с нами сейчас».

Пример 2. Изменение текста в зависимости от принадлежности пользователя к определенной аудитории.

Оригинальное объявление: «Получите скидку {=IF(audience IN ('возвращающиеся покупатели', 'VIP'), '20%', '10%')}»

Отображаемое объявление для возвращающихся покупателей или VIP-аудитории: «Получите скидку до 20%»

Отображаемое объявление для остальных пользователей: «Получите скидку 10%»

Модификаторы местоположения

Позволяют вставлять в текст объявления название города. Это особенно полезно для бизнеса, который предоставляет услуги или продаёт товары в определенных регионах.

Настройка Location Modifiers

Определите регионы, для которых требуется настройка объявлений. При создании объявлений используйте параметры геолокации для каждого региона.

Убедитесь, что объявления корректно отображаются для пользователей из разных регионов.

Выводы

Модификаторы объявлений — функции, которые позволяют автоматически изменять текст объявления в зависимости от определенных условий или параметров. Это мощный инструмент для повышения эффективности и релевантности рекламных кампаний, обеспечивающий персонализированный подход к аудитории.