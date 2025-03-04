Все, что нужно знать о модификаторах объявлений Google Ads
Ассортимент товаров постоянно обновляется, акции заканчиваются, а запросы пользователей меняются. Ручное создание и регулярное обновление рекламных объявлений может превратиться в изнурительную рутину. Как рекламодателю оперативно реагировать на эти изменения, сохраняя актуальность информации и эффективность рекламных кампаний?
Решить эту задачу помогут модификаторы объявлений Google Ads — инструмент, который позволяет автоматически адаптировать текст рекламного объявления под заданные условия.
В этой статье я объясню, как работают модификаторы объявлений, а также расскажу, как правильно их настроить, чтобы сделать рекламные кампании более результативными и релевантными.
- Что такое модификаторы объявлений и зачем они нужны
- Динамическая вставка ключевых слов
- Функция обратного отсчета
- Функция IF (модификаторы для устройств, специальные условия)
- Модификаторы для местоположения
Что такое модификаторы объявлений и зачем они нужны
Статические объявления — это объявления с неизменным текстом и фиксированными параметрами, которые не адаптируются автоматически. Они имеют ограниченный формат и функциональность в поисковых системах.
Из-за изменений цен, акций или наличия товаров такие объявления быстро теряют актуальность. Постоянное редактирование обнуляет статистику и усложняет анализ кампаний.
На помощь приходят модификаторы объявлений — функции, которые позволяют автоматически изменять текст объявления в зависимости от определенных условий или параметров. Это повышает релевантность рекламы и улучшает взаимодействие с пользователями, делая ее более гибкой и адаптированной к изменениям.
К условиям могут относиться:
- ключевые слова, которые пользователь использует в поисковом запросе;
- время суток, когда юзер видит объявление;
- местоположение и устройство, на котором он просматривает объявление;
- таймер обратного отсчета до определенного события.
Основные модификаторы объявлений в Google Ads:
- Динамическая вставка ключевых слов (Dynamic Keyword Insertion, DKI).
- Функция обратного отсчёта (Countdown Function).
- Функция IF (IF Function).
- Модификаторы устройств (Device Modifiers).
- Модификаторы местоположения (Location Modifiers).
Далее разберу каждый из них и расскажу, как их настраивать и эффективно использовать.
Динамическая вставка ключевых слов
Эта функция автоматически подставляет запрос пользователя в текст объявления, делая его более релевантным для поиска. Это повышает кликабельность и коэффициент конверсии, так как пользователь видит объявление, максимально соответствующее его потребностям.
Среди преимуществ Dynamic Keyword Insertion выделю следующие:
- Повышенная релевантность. Объявление, содержащее точные ключевые слова из поискового запроса юзера, выглядит более точным и привлекательным.
- Увеличенный CTR. Релевантные объявления имеют более высокий показатель кликабельности, так как пользователи чаще выбирают те, которые соответствуют их поисковым запросам.
- Экономия времени. Нет необходимости создавать отдельные объявления для каждого ключевого слова — одно объявление будет динамически меняться в зависимости от запроса пользователя.
Как настроить динамическую вставку ключевых слов
- Выберите ключевые слова, которые хотите использовать в рекламной кампании.
- При создании объявления используйте специальный синтаксис {KeyWord:заменяющий текст} в тексте.
Пример. Если у вас объявление с текстом «купить {KeyWord:велосипед}», и пользователь вводит запрос «купить красный велосипед», то в объявлении автоматически появится «купить красный велосипед» вместо общего термина «велосипед».
- Убедитесь, что объявления отображаются корректно и содержат релевантные ключевые слова.
Важно учитывать, как именно будет отображаться текст в объявлении:
- {keyword:заменяющий текст} — все слова пишутся с маленькой буквы;
- {KeyWord:заменяющий текст} — каждое слово в запросе начинается с заглавной буквы;
- {Keyword:заменяющий текст} — только первое слово в тексте пишется с заглавной буквы.
Возможные варианты написания слов указаны на скриншоте.
Выбор нужного варианта позволяет адаптировать стиль написания к формату объявления и повысить его читаемость.
Приведу пример использования функции.
Заголовок объявления: {Keyword:шоколад} Киев
Поисковой запрос пользователя: черный шоколад
Отображаемое объявление: Купите черный шоколад Киев
Функция обратного отсчета
Функция обратного отсчета в Google Ads позволяет добавлять в текст объявления таймер, отображающий время, оставшееся до определенного события или окончания акции. Это создает ощущение срочности и стимулирует пользователей к быстрому принятию решения, что увеличивает количество кликов и конверсий.
Для настройки:
- Определите дату и время окончания события или акции.
- Используйте специальный синтаксис в тексте объявления: {=COUNTDOWN("YYYY/MM/DD HH:MM:SS")} или {=COUNTDOWN("YYYY/MM/DD HH:MM:SS", "TIMEZONE")}, где укажите конечную дату и время.
Например: {=COUNTDOWN("2024/12/31 23:59:59")}
- Настройте отображение времени с учетом часового пояса пользователя или выберите фиксированную временную зону. Это позволит точно определить, когда таймер начнет и закончит отсчет.
- Проверьте, что таймер отображается корректно и отсчитывает время до указанного события.
Пример отображения объявлений с функцией обратного отсчета.
Оригинальное объявление: «Акция заканчивается через {=COUNTDOWN("2024/12/31 23:59:59")}»
Отображаемое объявление за два дня до окончания акции: «Акция заканчивается через 3 дня».
Функция IF
Позволяет задавать условия, при которых изменяется текст объявления, чтобы адаптировать его под разные параметры.
Функция IF используется для повышения релевантности и эффективности рекламы, позволяя показывать персонализированные объявления в зависимости от устройства, аудитории или других условий.
Как работает функция IF
- Пользователь вводит поисковый запрос.
- Происходит проверка параметров на соответствие заданным условиям, например использование определенного типа устройства или принадлежность к целевой аудитории
- Если условие выполняется, отображается динамически сформированный текст.
- Если условие не выполняется, показывается текст, установленный по умолчанию.
Настройка функции IF
- Определите условия, при которых текст объявления должен изменяться.
- Используйте специальный синтаксис при создании объявления:
{=IF(условие, 'текст при выполнении условия', 'текст по умолчанию')}.
- Убедитесь, что объявления корректно отображаются при разных сценариях.
Функция IF позволяет менять текст объявления в зависимости от устройства, с которого пользователь его просматривает.
Настройка Device Modifiers
- Определите устройства, для которых требуется динамическая подстановка текста.
- Задайте разные тексты для мобильных и десктопных пользователей.
- Проверьте корректность отображения объявлений на всех типах устройств.
Например, если нужно отображать разный текст для пользователей десктопов и мобильных устройств, задайте обе опции при создании объявления.
Объявление для десктопов: «Просмотрите предложения на нашем сайте».
Объявление для мобильных устройств: «Свяжитесь с нами сейчас».
Пример 2. Изменение текста в зависимости от принадлежности пользователя к определенной аудитории.
Оригинальное объявление: «Получите скидку {=IF(audience IN ('возвращающиеся покупатели', 'VIP'), '20%', '10%')}»
Отображаемое объявление для возвращающихся покупателей или VIP-аудитории: «Получите скидку до 20%»
Отображаемое объявление для остальных пользователей: «Получите скидку 10%»
Модификаторы местоположения
Позволяют вставлять в текст объявления название города. Это особенно полезно для бизнеса, который предоставляет услуги или продаёт товары в определенных регионах.
Настройка Location Modifiers
- Определите регионы, для которых требуется настройка объявлений.
- При создании объявлений используйте параметры геолокации для каждого региона.
- Убедитесь, что объявления корректно отображаются для пользователей из разных регионов.
Выводы
Модификаторы объявлений — функции, которые позволяют автоматически изменять текст объявления в зависимости от определенных условий или параметров. Это мощный инструмент для повышения эффективности и релевантности рекламных кампаний, обеспечивающий персонализированный подход к аудитории.
- Персонализация рекламных сообщений. Модификаторы позволяют создавать динамические объявления, которые автоматически адаптируются к изменяющимся условиям (например, ключевые слова, время суток, устройства или местоположение пользователей).
- Создание эффекта срочности с помощью функции обратного отсчета, которая добавляет таймер в текст объявления и стимулирует клиентов быстрее принимать решения.
- Гибкость настроек. Используя модификаторы для устройств, местоположения и времени суток, можно адаптировать объявления для разных сегментов аудитории.
- Экономия времени. Модификаторы устраняют необходимость постоянного редактирования объявлений, сохраняя их актуальность и накопленную статистику.
- Тестируйте разные варианты. Применяйте A/B-тестирование различных типов модификаторов, чтобы определить, какие работают лучше всего для вашей аудитории.
- Учитывайте специфику бизнеса. Выбирайте модификаторы, которые наиболее подходят для вашего типа бизнеса и рекламных целей.
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