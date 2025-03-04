Усе, що вам потрібно знати про модифікатори оголошень Google Ads

Усе, що вам потрібно знати про модифікатори оголошень Google Ads

Асортимент товарів постійно оновлюється, акції завершуються, а запити користувачів змінюються. Ручне створення та регулярне оновлення рекламних оголошень може перетворитися на виснажливу рутину. Як рекламодавцеві забезпечити оперативну реакцію на ці зміни, зберігаючи актуальність інформації та ефективність рекламних кампаній?

Вирішити цю задачу можуть модифікатори оголошень Google Ads — інструмент, який дозволяє автоматично адаптувати текст рекламного оголошення під задані умови.

У цій статті я поясню, як працюють модифікатори оголошень. Також розкажу, як правильно їх налаштувати, щоб зробити ваші рекламні кампанії результативнішими та релевантнішими.

Що таке модифікатори оголошень та навіщо вони потрібні

Статичні оголошення — це оголошення з незмінним текстом і фіксованими параметрами, які не адаптуються автоматично. Вони мають обмежений формат і функціональність у пошукових системах.

Через зміну цін, акцій чи наявності товарів такі оголошення швидко втрачають актуальність. Постійне редагування обнуляє статистику й ускладнює аналіз кампаній.

На допомогу приходять модифікатори оголошень — функції, які дозволяють автоматично змінювати текст оголошення залежно від певних умов або параметрів. Це підвищує релевантність реклами та покращує взаємодію з користувачами, роблячи її більш гнучкою та адаптованою до змін.

До умов можуть належати:

ключові слова, які користувач використовує в пошуковому запиті;

час доби, коли юзер бачить повідомлення;

місцеположення та пристрій, на якому він переглядає оголошення;

таймер зворотного відліку до певної події.

Основні модифікатори оголошень в Google Ads:

Динамічна вставка ключових слів (Dynamic Keyword Insertion, DKI). Функція зворотного відліку (Countdown Function). Функція IF (IF Function). Модифікатори пристроїв (Device Modifiers). Модифікатори місцеположення (Location Modifiers).

Далі розгляну кожен з них і розкажу, як їх налаштовувати та ефективно використовувати.

Динамічна вставка ключових слів

Функція автоматично підставляє запит користувача у текст оголошення, що робить його релевантнішим для пошукового запиту. Це підвищує клікабельність та коефіцієнт конверсії, оскільки користувач бачить оголошення, яке точно відповідає його потребам.

Серед переваг Dynamic Keyword Insertion зазначу наступні.

Підвищена релевантність. Оголошення, які містять точні ключові слова, введені користувачем у пошуковий запит, виглядає точнішим і привабливим для аудиторії. Покращений CTR. Релевантні оголошення мають вищий показник клікабельності, оскільки користувачі частіше обирають ті, що відповідають їхнім пошуковим запитам. Економія часу. Не потрібно створювати окремі оголошення під кожне ключове слово — одне оголошення буде динамічно змінюватися залежно від запиту користувача.

Як налаштувати динамічну вставку ключових слів

Виберіть ключові слова, які ви хочете використовувати в рекламній кампанії. Під час створення оголошення використовуйте спеціальний синтаксис {KeyWord:замінний текст} у тексті.

Наприклад, якщо у вас оголошення з текстом «купити {KeyWord:велосипед}», і користувач шукає «купити червоний велосипед», то в оголошенні автоматично підставиться «червоний велосипед» замість загального терміну «велосипед».

Переконайтеся, що оголошення відображаються коректно і містять релевантні ключові слова.

Важливо те, як саме буде визначений стиль написання слів.

{keyword:} — усі слова пишуться з рядкової літери.

{KeyWord:} — усі слова запиту починаються з великої літери.

{Keyword:} — перше слово в тексті пишеться з великої літери.

Можливі варіації стилю написання зазначені на скріншоті.

Розгляну використання функції на прикладі.

Заголовок оголошення: {Keyword:шоколад} Київ.

Пошуковий запит користувача: чорний шоколад.

Відображене оголошення: Купуйте чорний шоколад Київ.

Функція зворотного відліку

Зворотний відлік у Google Ads дозволяє додавати до тексту оголошення таймер, що показує час, який залишився до певної події або закінчення акції. Це створює відчуття терміновості та збільшує кількість кліків і конверсій.

Для налаштування:

Визначте дату і час завершення події або акції. Під час створення оголошення у тексті використовуйте формат {=COUNTDOWN("YYYY/MM/DD HH:MM:SS")} або {=COUNTDOWN("YYYY/MM/DD HH:MM:SS", "TIMEZONE")}, де вказується кінцева дата і час.

Наприклад, {=COUNTDOWN("2024/12/31 23:59:59")}.

Налаштуйте відображення часу з урахуванням часової зони користувача або оберіть фіксовану часову зону.

Налаштування часу зворотного відліку з урахуванням різних часових зон дозволяє визначити, коли таймер починає і закінчує відлік.

Переконайтеся, що таймер відображається коректно і відраховує час до зазначеної події.

Приклад відображення оголошень з використанням функції зворотного відліку.

Оригінальне оголошення: «Акція закінчується через {=COUNTDOWN("2024/12/31 23:59:59")}».

Відображене оголошення за два дні до закінчення акції: «Акція закінчується через 3 дні».

Функція IF

Дозволяє задавати умови, за яких змінюється текст, щоб адаптувати оголошення під різні параметри. Функція IF потрібна для підвищення релевантності та ефективності оголошень.

Як працює функція IF

Робота функції виглядає наступним чином.

Користувач здійснює пошук за певним ключовим словом. Виконується перевірка параметрів на відповідність заданим умовам, а саме: використання конкретного типу пристрою чи належність користувача до цільової аудиторії. При виконанні умови відображається динамічно сформований текст. В іншому випадку — повідомлення, встановлене за замовчуванням.

Для налаштування функції:

Визначте умови, за яких ви хочете змінювати текст оголошення. Під час створення оголошення використовуйте у тексті формат {=IF(умова, 'текст для виконання умови', 'текст за замовчуванням')}. Переконайтеся, що оголошення коректно відображаються за різних умов.

За допомогою функції IF можна адаптувати текст залежно від типу пристрою, на якому його переглядають.

Для налаштування Device Modifiers:

Визначте, для яких пристроїв потрібно налаштувати динамічну заміну тексту оголошення. Під час створення задайте текст, який буде відображатися в залежності від типу девайсу, з якого його бачить користувач. Переконайтеся, що ваші оголошення коректно відображаються на всіх типах пристроїв.

Наприклад, якщо потрібно, щоб користувачі десктопів і мобільних пристроїв бачили різний текст, задайте обидві опції під час створення оголошення.

Оголошення для десктопів: «Перегляньте пропозиції на нашому сайті».

Оголошення для мобільних пристроїв: «Зателефонуйте нам зараз».

Приклад 2. Зміна тексту в залежності від приналежності користувача до певної аудиторії.

Оригінальне оголошення: «Отримайте знижку {=IF(audience IN ('повернення покупці', 'VIP'), '20%', '10%')}».

Відображене оголошення для повернення покупців або VIP-аудиторії: «Отримайте знижку до 20%».

Відображене оголошення для інших користувачів: «Отримайте знижку 10%».

Модифікатори для місцеположення

Надають можливість вставляти в текст назву міста. Це особливо корисно для бізнесів, які надають послуги або продають товари в конкретних регіонах.

Щоб налаштувати Location Modifiers:

Визначте регіони, для яких потрібно налаштувати оголошення. Під час створення оголошень використовуйте параметри налаштування геолокації для кожного регіону.

Переконайтеся, що ваші оголошення коректно відображаються для користувачів з різних регіонів.

Висновки

Модифікатори оголошень — функції, які дозволяють автоматично змінювати текст оголошення залежно від певних умов або параметрів. Це потужний інструмент для підвищення ефективності та релевантності рекламних кампаній, що забезпечує персоналізований підхід до аудиторії.