Чим займається PPC-спеціаліст і скільки заробляє

РРС-фахівець — це одна з найзатребуваніших digital-професій із гнучким форматом роботи та прозорою системою зростання. У цій статті я розберу, хто такий PPC-спеціаліст, скільки заробляє залежно від досвіду та країни, як почати кар’єру з нуля і які інструменти допоможуть швидко опанувати професію.

Хто такий PPC-фахівець і яка його задача

Pay-Per-Click спеціаліст налаштовує й оптимізує рекламу в пошукових системах, соцмережах і на інших платформах.

Його основна задача — забезпечити ефективне використання рекламного бюджету: залучити якнайбільше цільових користувачів за мінімальну вартість і з максимальною ймовірністю конверсії.

Обов’язки PPC-спеціаліста

Оскільки фахівець із реклами відповідає за повний цикл запуску і ведення РК у платному трафіку, його робота передбачає аналітичне мислення, розуміння поведінки аудиторії та вміння працювати з інструментами контекстної реклами. Серед основних обов’язків:

медіапланування;

підготовка та налаштування рекламних кампаній;

створення оголошень;

аналітика та звітність;

оптимізація кампаній.

Повний перелік значно ширший і, звісно ж, залежить від проєкту та компанії.

Що саме робить PPC-менеджер

Розгляну найбільш регулярні задачі спеціаліста з реклами.

Аудит рекламних акаунтів

Фахівець проводить перевірку налаштувань, цілей, структури кампаній, якості креативів і коректності аналітики в Google Ads, Meta Ads чи інших платформах. Аналізує слабкі місця, дублікати, конфлікти налаштувань, неефективні формати.

Мета: виявити технічні й стратегічні недоліки, які заважають ефективному використанню бюджету та досягненню бізнес-цілей.

Розробка рекламної стратегії

Формування плану дій: які платформи використовувати, які цілі вибрати, на які сегменти аудиторій орієнтуватися, які формати підійдуть для різних етапів воронки.

Мета: забезпечити узгоджене й обґрунтоване просування, що враховує бізнес-мету, конкурентів, нішу і ресурси клієнта.

Аналіз реклами конкурентів

Спеціаліст оцінює які креативи, меседжі, аудиторії та платформи використовують основні конкуренти. Для цього необхідна вебаналітика та інструменти типу SimilarWeb, Meta Ads Library або внутрішні рішення.

Мета: знайти точки для посилення стратегії, побачити, чим можна відрізнятись або навпаки — що вже працює в ніші.

Налаштування аналітики

Перевірка коректності передачі даних у GA4, рекламні кабінети, CRM або наскрізну аналітику. За потреби — фахівець налаштовує події, цілі, Conversion API, Consent Mode v2.

Мета: забезпечити точне відстеження результатів кампаній і вплив реклами на реальні бізнес-метрики.

Сегментація аудиторій

Визначення пріоритетних сегментів: за поведінкою, демографією, інтересами, частотою покупок. Може включати імпорт з CRM або створення кастомних аудиторій.

Мета: зробити комунікацію персоналізованою та підвищити ефективність кампаній на кожному етапі воронки.

А/B-тестування

Спеціаліст планує і проводить тести оголошень, креативів, посадкових сторінок, аудиторій, бюджетних стратегій.

Мета: отримати статистично достовірні дані про те, що працює краще, і масштабувати успішні рішення.

Побудова системи регулярного аналізу

Формування дашбордів, звітів, фреймворків контролю — наприклад, звіти за ROAS, CPL, LTV, відстеження змін у видимості або частці показів.

Мета: забезпечити прозорість, швидке реагування на зміни й обґрунтованість рішень у рекламній діяльності.

Інструменти, необхідні в роботі

У попередньому розділі вже згадувалися деякі сервіси, без яких налаштування реклами неможливе. Далі розгляну детальніше найосновніші.

Google Ads

Використовується спеціалістом із контекстної реклами для запуску кампаній у пошуку Google, на YouTube, в контекстно-медійній мережі (GDN), у Gmail, Discovery та Performance Max. Google Ads охоплює потенційних клієнтів на різних етапах воронки з урахуванням намірів і поведінки користувачів.

Meta ads

Потрібен спеціалісту з таргетованої реклами для запуску кампаній у стрічці, сторіз, Reels та інших форматах у Facebook і Instagram із гнучкими варіантами таргетингу. Забезпечує залучення аудиторії, генерацію лідів, підвищення впізнаваності або продажів через найпопулярніші соцмережі.

Google Tag Manager (GTM)

Надає можливість впроваджувати й керувати тегами для відстеження подій, конверсій, ремаркетингу без зміни коду сайту. GTM забезпечує коректну аналітику рекламних кампаній і бере участь у побудові логіки відстеження.

Serpstat

Використовується для аналізу конкурентів, пошукових запитів, трафіку та рекламних активностей у ніші. Помічник у формуванні стратегії, підбирає ключові слова, допомагає виявити точки росту.

Google Analytics 4 (GA4)

Необхідний інструмент для аналізу поведінки користувачів після кліку по рекламі, побудови воронки, аудиторій для ремаркетингу, оцінки LTV. GA4 потрібна для вимірювання ефективності кампаній і прийняття рішень на основі даних.

Hotjar / Clarity / Session recording tools

Аналоги GA4, аналітичні інструменти, що дають змогу переглядати поведінку користувачів на сайті: кліки, скролінг, теплові карти. Застосовуються для виявлення проблем із конверсіями та покращення UX.

Google Merchant Center

Потрібен для управління фідами товарів у Shopping Ads і Performance Max. Незамінний для автоматизованого просування товарів з eCommerce через Google Ads.

Переваги і недоліки роботи

Як і в будь-якій сфері, напрям PPC має свої плюси й мінуси.

Переваги професії PPC-фахівця:

високий попит на ринку;

можливість працювати з різними нішами;

гнучкий графік та можливість віддаленої роботи;

швидкий зворотний зв’язок за результатами;

постійний розвиток і нові інструменти;

можливість працювати в агентстві чи фрилансити;

аналітична та творча складова роботи.

Недоліки професії PPC-фахівця:

висока відповідальність за бюджети;

необхідність постійного навчання;

залежність від змін алгоритмів платформ;

потреба в глибокому розумінні аналітики;

рутинні задачі з оптимізації кампаній;

конкуренція серед фахівців.

Необхідні навички

Хард-скіли для PPC-фахівця

Кожен із наведених скілів безпосередньо впливає на ефективність РК і фінальні результати:

Знання рекламних систем.

Вміння працювати з Google Ads, Meta Ads Manager, TikTok Ads, LinkedIn Ads та іншими — основа роботи. Саме через них запускаються, налаштовуються й оптимізуються кампанії і оголошення. Аналітика і робота з даними.

Навички роботи з Google Analytics 4, Google Tag Manager, BigQuery, OWOX, Looker Studio допомагають оцінювати ефективність, формувати звіти та приймати рішення на основі цифр. Робота з Excel / Google Sheets.

Необхідна для підготовки звітів, обробки даних, роботи з шаблонами, розрахунків ставок, бюджету, ROAS, tROAS, CPA тощо. Розуміння основ вебаналітики та атрибуції.

Дозволяє правильно налаштовувати цілі, розбиратися в моделях атрибуції, працювати з конверсіями, відстеженням подій і шляхами користувачів. Навички копірайтингу та візуальної грамотності.

Допомагають створювати оголошення, які чіпляють: заголовки, тексти, банери, анімації. Важливо вміти сформулювати ціннісну пропозицію та адаптувати її під аудиторію.

Софт-скіли для PPC-фахівця

Ці навички допомагають працювати в команді, витримувати навантаження та вдосконалюватися:

Аналітичне мислення.

Важливе для пошуку причин змін у показниках, розуміння причинно-наслідкових зв’язків і гіпотез. Уважність до деталей.

Помилка в URL, бюджеті чи налаштуваннях таргетованої реклами — це втрата грошей. Тому точність критична. Гнучкість і адаптивність.

Платформи постійно змінюються: нові функції, політики, алгоритми. Потрібно швидко підлаштовуватися. Клієнтоорієнтованість.

Уміння слухати, пояснювати та будувати довірливу комунікацію з клієнтом — запорука довгострокової співпраці. Стресостійкість.

Тиснуть дедлайни, змінюється аукціон, кампанія «зливає» бюджет — потрібно вміти тримати фокус і спокій.

Варіанти працевлаштування для PPC-спеціаліста

Як і багато інших професій у маркетингу, фахівець із реклами має широкий вибір працевлаштування. Є змога працювати як з офісу, так і з дому, як у великій компанії, так і на фрилансі. Найпопулярнішими є формат роботи з однією компанією, в агенції чи вільнонайманий.

Інхаус — це глибоке занурення в один бізнес. Можна краще зрозуміти продукт, тестувати гіпотези й бачити повний цикл впровадження. Але з часом це може обмежувати розвиток, адже темп і складність завдань не завжди зростають.

Агенція — це постійне навчання і ріст. Робота з різними нішами, великий обсяг даних і складні кейси формують універсальність і досвід. Проте навантаження часто вище, ніж в інших форматах, і доводиться жити в дедлайнах.

Фриланс — це гнучкість і самостійність. Можна вибирати клієнтів і розпоряджатися часом. Але разом зі свободою приходять нестабільність, пошук замовлень і самостійне закриття всіх супутніх задач.

Рівень зарплат

Нижче наведено порівняння типових зарплат PPC-фахівців (Pay-Per-Click) на посадах Junior, Middle та Senior залежно від регіону. Усі суми зазначені в доларах США (USD) для зручності порівняння. Таблиця містить оцінки місячної зарплати й еквівалент у річному вимірі (припускаючи 12 місяців роботи), використані дані з досліджень Inweb, GoIT Global і ERI SalaryExpert.

Порівняльна таблиця зарплат PPC-спеціалістів

Регіон Junior PPC (місяць) Junior PPC (рік) Middle PPC (місяць) Middle PPC (рік) Senior PPC (місяць) Senior PPC (рік) Україна $900 ~$10,800 $1,700 ~$20,400 $2,500 ~$30,000 США ~$4,000 ~$48,000 ~$6,500 ~$78,000 ~$10,000 ~$120,000 Канада ~$3,000 ~$36,000 ~$4,000 (оцінка) ~$48,000 ~$5,000 ~$60,000 Західна Європа ~$3,200 ~$38,000 ~$4,800 ~$58,000 ~$7,200 ~$86,000 Східна Європа ~$1,300 ~$15,600 ~$2,300 ~$27,600 ~$3,800 ~$45,600

Заробітки фахівців на фрилансі можуть відрізнятися від наведених цифр у таблиці. Зокрема, в Україні медіана доходу PPC-фрилансера становить близько $1250 на місяць, що помітно більше, ніж медіана серед компаній ($900)

Вказані суми для США, Канади та Європи є до сплати податків. Для України суми наводяться після сплати податків.

Як освоїти професію

Щоби стати сильним PPC-фахівцем, не обов’язково мати профільну освіту — достатньо системної практики та доступу до якісних джерел знань. Найефективніше поєднувати одразу кілька форматів навчання.

Самоосвіта

Це основа для старту. Саме з безплатних джерел можна отримати базові знання про аукціон Google Ads, структуру кампаній, принципи роботи з бюджетами. Варто регулярно читати:

Переваги такого формату навчання у гнучкому графіку, актуальних знаннях і глибокому розумінні інструменту. Але є і недолік: складно структурувати навчання без досвіду.

Курси

Онлайн-курси допомагають систематизувати знання, отримати фідбек, виконати практичні завдання і часто — сформувати перше портфоліо. Серед рекомендованих курс «Фахівець з таргетованої та контекстної реклами» і «PPC Team Lead» від Choise 31. Перший дасть базу, другий допоможе розвиватися у професії.

Обирайте курси з менторською підтримкою і практикою в Google Ads.

Інтернатура

Це оптимальний спосіб швидко перейти від теорії до практики. Вона передбачає навчання від досвідчених фахівців, роботу з реальними проєктами та можливість працевлаштування. У Netpeak інтернатура — частина корпоративної культури: фахівці, які пройшли її успішно, працюють у департаментах на повноцінних клієнтських проєктах.

Корисні поради від колег

Тетяна Ломакіна, Pre-Middle PPC Specialist at Netpeak Agency Ukraine Якщо ви хочете стати РРС-спеціалістом, варто познайомитись з основами маркетингу і юніт-економіки, зрозуміти, що таке воронка продажів. Обов'язково вивчити функціонал рекламних кабінетів: Google Ads, Meta Ads й інших. На базовому рівні потрібно володіти Google Analytics, корисним будуть базові знання html для перевірки налаштувань зв'язків між сайтом і рекламними системами. РРС-спеціаліст — універсальний солдат, який повинен вміти все — від складання стратегії розвитку проєкту до технічного налаштування рекламних кабінетів. Ти і стратег, який будує воронку продажів, і економіст, який розподіляє бюджет на рекламні канали, і копірайтер, який пише тексти рекламних оголошень. І, звісно ж, ти технічний спеціаліст, який працює в рекламних кабінетах, налаштовує рекламні кампанії, формує звіти.

Микола Зуб, PPC Team Lead at Netpeak Agency Ukraine РРС-фахівцю знадобиться аналітичне мислення. В нашій роботі важливо знаходити закономірності: що спрацювало краще, що гірше, куди направити бюджет. Потрібна і креативність для банерів, відеороликів, потрібно розуміти що буде цікаво аудиторії, як правильно написати текст. В рамках медіареклами багато залежить від креативів. Мало хто про це говорить, але дуже важливі математичні і економічні навички. Треба любити цифри, використовувати їх у формулах, доксах, рахувати прибуток, рентабельність, бажано без калькулятора. Чим швидше людина буде рахувати, тим швидше аналізувати статистику рекламних кабінетів. Ну і звісно необхідно вміти спілкуватися: з клієнтами та колегами. Для навчання рекомендую проходитися по довідкам рекламних систем і практикуватися. Ніщо не замінить вам практику.

Як та де знайти роботу

Найкращий старт у кар’єрі PPC-фахівця — це робота в агенції або in-house команді. Саме в таких умовах легше здобути практичний досвід, навчитися працювати з великими бюджетами, командою аналітиків і різними нішами. До того ж у компаніях часто є ментори, внутрішні курси і чіткі процеси, які допомагають швидше рости.

Один із найкращих способів розпочати — пройти інтернатуру в Netpeak: навчання, практика на реальних проєктах і можливість залишитися в команді після завершення програми.

Висновки