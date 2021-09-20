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Как правильно отследить трафик — синтаксис, виды и параметры UTM-меток
Нуард Погосян
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Анализ трафика сайта — важный показатель для повышения его эффективности. Google Analytics, конечно, определяет источник: соцсети, поисковая реклама или органический поиск. Но отследить клик точнее — до страницы, ссылки или ключевого слова помогут UTM-метки. Правда, составлять их нужно правильно. Как именно, давайте разбираться.

Из чего состоит UTM-метка

UTM-метка — параметр в URL. По сути, вы «удлиняете» адрес своего сайта такой меткой, чтобы клик по конкретной ссылке помог четко определить, откуда на сайт попал посетитель.

Технически метка добавляется к URL с помощью GET-параметра. Он передает данные в URL в виде пар «имя-значение».

Пример ссылки с UTM-меткой:

Пример ссылки с UTM-меткой

Где:

  • utm_source, utm_medium и utm_campaign — параметры;
  • netpeak, cpc и school-goods — значения. Именно значения меток расскажут, откуда пришел пользователь.

Разберем другой пример:

Пример ссылки с UTM-меткой_2

По этой метке можно понять, что:

  • пользователь перешел на сайт из поисковой сети Google (utm_source=google);
  • через канал баннерной рекламы с оплатой за показы (utm_medium=display);
  • нажав на объявление из рекламной кампании samovars (utm_campaign=samovars). Да, вряд ли кто-то запускает рекламные кампании на самовары, но это ведь пример :)

Интересный факт: сама аббревиатура UTM (Urchin Tracking Module, Urchin Traffic Monitor) содержит название компании Urchin, которую в 2005 купил Google и позже переименовал в Google Analytics. Их разработка, UTM-метка, стала стандартом веб-аналитики.

Типы меток: обязательные и необязательные UTM данные

Есть три обязательных типа UTM-меток и еще четыре опциональных:

обязательные метки_4

опциональные метки_2

Для большинства отслеживаний достаточно использовать три основных типа.

Синтаксис UTM-меток

А теперь предлагаю попробовать сгенерировать UTM-метку. В ее синтаксисе нет ничего сложного. При этом:

  • между ключом и его значением расположен знак «=»;
  • параметры отделяются друг от друга знаком «&».

Предположим, у нас в наличии ресурс с блогом на разных поддоменах. И стоит задача узнать, какое число пользователей перешли на сайт через рекламный баннер со статьи в блоге.

Алгоритм такой:

  • укажите название UTM, затем поставьте знак «=»;
  • укажите значение параметров.

Не забывайте, что интересуют такие параметры метки:

  • utm_source — источник;
  • utm_medium — тип рекламы;
  • utm_campaign — название кампании;
  • utm_content — объявление или переход.

Сформируйте метку:

  1. Пропишите URL страницы: https://yoursite.com/product/.
  2. Дальше начните формировать UTM-метку с добавления знака «?»: https://yoursite.com/product/?.
  3. Далее следует параметр utm_source. Так как нужно отследить переходы с блога на сайт — пишете: https://yoursite.com/product/?utm_source=blog.
  4. Поставьте «&», чтобы разделить последующий GET-параметр: https://yoursite.com/product/?utm_source=blog&.
  5. Укажите utm_medium, чтобы обозначить тип рекламы. В данном случае это рекламный баннер: https://yoursite.com/product/?utm_source=blog&utm_medium=banner.
  6. После знака разделителя «&» укажите метку utm_campaign, в которой обозначьте, что баннер расположен в статье: https://yoursite.com/product/?utm_source=blog&utm_medium=banner&utm_campaign=article.
  7. Метка utm_content пригодится для обозначения баннера, который сработал (в случае, если их несколько). И не забывайте про «&»: https://yoursite.com/product/?utm_source=blog&utm_medium=banner&utm_campaign=article&utm_content=green-banner.
  8. Аналогично можно добавить другие параметры, но для данного примера этого достаточно.

Финальный вид URL для отслеживания перехода со статьи блога через баннерную рекламу выглядит так:

Финальный вид URL

Динамические параметры. Как облегчить работу с UTM-метками

UTM поддерживают два типа параметров: статические и динамические. Вторые используют для автоматической пометки ссылок (рекламных объявлений), чтобы не приходилось заполнять вручную.

URL с динамическими параметрами сильно облегчают работу, хоть и выглядят более громоздкими. Также они собирают более расширенную информацию: регион показа, ключевую фразу, позицию во время клика.

Есть три важных динамических параметра:

  • {ad_id} — автоматически присваивает уникальный идентификатор объявления для дальнейшего отслеживания наиболее эффективной рекламы;
  • {campaign_name} — параметр названия рекламной кампании;
  • {position_type} — определяет тип блока объявления (его расположение) на странице поиска.

Пример метки с динамическими параметрами:

Пример метки с динамическими параметрами

Вот полный перечень таких параметров для Яндекс.Директ. В GoogleAds они называются ValueTrack.

UTM-метки Google Ads и Яндекс.Директ в примерах

Если вам нужно собрать данные одновременно в Google Ads и Яндекс.Директ, тогда стоит написать UTM-метки вручную. В случае же запуска рекламы только в каком-то одном направлении — рациональнее использовать «родные» инструменты.

Для Яндекс.Директ это авторазметка yclid (Yandex Click Identifier), которую можно включить в интерфейсе Яндекс.Директа.

Пример разметки:

авторазметка yclid

Пример URL с UTM-метками для Яндекс.Директа:

Пример URL с UTM-метками для Янд

В Google Ads есть функция автоматической пометки gclid (Google Click Identifier).

Пример разметки:

функция автоматической пометки gclid

Пример URL с UTM-метками для Google Ads:

Пример URL с UTM-метками для Google

Преимущество такой разметки в том, что вам не нужно прописывать что-либо руками, эти инструменты подставят все нужные данные самостоятельно.

Таргетированная реклама

В соцсетях тоже важно понимать, какие объявления сработали лучше и принесли вам посетителей.

Пример разметки для рекламных кампаний в myTarget:

метки для рекламных кампаний

URL с UTM-метками:

URL с UTM-метками в таргете

Email-рассылка

Если вы используете email-маркетинг, UTM помогут понять, какие письма приносят эффект.

Структура UTM-разметки для ссылок в письмах из рассылки:

Структура UTM-разметки для ссылок в письма

Полный URL:

урл утм-метки для имейл рассылки

UTM для естественных ссылок

Есть несколько форматов естественных ссылок: когда ссылку на вашу страницу добавляют в статью или размещают пост с ней в соцсетях. Для их отслеживания используют свои типы разметок.

Разметка ссылки в гостевой статье:

Разметка в гостевой статье

Пример готовой ссылки:

пример ссылки в гостевой статье

Разметка ссылки в посте в соцсетях:

Разметка в посте в соцсетях

Пример полного URL:

пример ссылки в соцсетях

UTM-разметка ссылки, добавленной в уже существующую статью:

UTM-разметка в уже существующую статью

Готовый URL будет выглядеть так:

UTM-разметка ссылки, добавленной в уже существующую статью пример ссылки

Где смотреть статистику по UTM-меткам

Яндекс.Метрика

В Метрике перейдите в «Стандартные отчеты» — «Источники» — «Метки UTM».

Проставьте галочки на сетках, по которым хотите посмотреть статистику. Перед вами будет подробный отчет:

отчет в метрике_2

Google Analytics

В GA все тоже просто. Перейдите в отчет «Источник/канал». Столбец «Источник или канал» содержит названия через слеш: первое значение (источник) — это параметр utm_source. Второе значение (канал) — параметр utm_medium.

Если добавить дополнительный параметр «Кампания», появится столбец с названиями наших кампаний (метка utm_campaign):

дополнительный параметр «Кампания»_2

При выборе основного параметра «Содержание объявления» (метка utm_content), увидите статистику по отдельным объявлениям:

При выборе основного параметра «Содержание объявления»

А с помощью основного параметра «Ключевое слово» — по каким ключам они показывались:

ключевые слова

Полезные рекомендации и лайфхаки по работе с UTM

1. С помощью UTM можно отслеживать и офлайн рекламу. Для этого вам понадобятся QR-коды. Разметьте ссылку и сгенерируйте из нее QR-код. Разместите его на флаерах, брошюрах и плакатах. Готово, теперь каждый, кто отсканирует код, будет отмечен в аналитике.

Пример разметки:

метка с QR-код

URL с метками будет выглядеть так:

URL с метками qr код

2. Используйте генераторы. UTM-метки достаточно громоздкие, и при их составлении нужно быть очень внимательным. Когда нужно сформировать много меток — легко допустить ошибку. Поэтому пользуйтесь специальными генераторами.

Вот несколько удобных сервисов:

Генератор UTM-меток от Google.

С ним очень просто работать, достаточно внести все нужные переменные в соответствующие строки:

Генератор UTM-меток от Google

Получается ссылка:

Генератор UTM-меток от Google ссылка

Тут же можно воспользоваться кнопкой сокращения URL:

кнопка сокращения URL

Генератор UTM от Tilda.

Также прост в использовании. Но, в отличие от предыдущего, можно сразу создать метки для основных рекламных систем: Яндекс.Директ, Google Ads, ВКонтакте, myTarget и Facebook.

Заполните нужные строки:

Генератор UTM от Tilda

Ниже получите готовую ссылку и ее сокращенный вариант (если нужно):

Генератор UTM от Tilda ссылка

Шаблоны в таблицах Google.

Еще один простой способ — использование формулы CONCATENATE для генерации шаблона в таблицах Google. Уже нашел для вас такой, можно просто сделать копию :)

Внесите ваш URL, добавьте из списка нужные данные и забирайте готовую ссылку:

Шаблоны в Google Таблицах

3. Сокращайте ссылки.

Чтобы ссылки не были такими громоздкими, можно пользоваться специальным сервисами сокращения. Выше я описал два встроенных сервиса. Но есть и другие:

Основные ошибки при разметке UTM

  1. Неправильный синтаксис.

Если вы задаете много параметров — используйте генераторы меток во избежание ошибок.

  1. Использование только статистических параметров.

При использовании только статических параметров вы будете тратить на генерацию меток очень много времени. Особенно если тестируете одинаковые объявления/баннеры. Пользуйтесь динамическими параметрами, чтобы не прописывать ID всех объявлений в utm_content вручную.

  1. Дубли страниц в индексе.

Поисковые боты индексируют все URL, доступные на сайте, в том числе и с UTM-меткой. Используйте rel="canonical" для ссылки на страницу без метки, и тогда дубли URL, содержащие UTM, не попадут под индексацию.

  1. Разметка внутренних ссылок UTM-метками.

Если вы размечаете внутренние ссылки на сайте, это может приводить к несуществующему росту трафика в аналитике, так как из-за UTM-меток перезаписывается источник трафика.

Например, пользователь перейдет по рекламной ссылке из социальных сетей, и аналитика это запишет. Но если этот пользователь потом перейдет по размеченной метками внутренней ссылке — последний канал и источник перезапишутся на тот, который указан в UTM (принцип работы GA). В итоге получаются неправильные данные в аналитике.

Используйте параметры UTM только для внешних ссылок.

  1. Неправильное расположение якоря «#».

Когда по ссылке необходимо вести на определенное место страницы, используется якорь «#». И для правильного отслеживания такой ссылки, UTM-метки нужно указывать до этого символа.

Неправильно:

неправильно решетка

Правильно:

правильно решетка

Ну и наконец, используйте эти «золотые правила», чтобы раз и навсегда облегчить себе работу с UTM-метками:

  • source, medium, campaign — основные параметры, которые необходимо заполнить в первую очередь;
  • не используйте символы кириллицы, прописывайте все значения латиницей;
  • регистр имеет значение. Одинаковые значения с разным регистром будут показываться в разных строках в аналитике;
  • слова всегда разделяются дефисом или нижним подчеркиванием;
  • пробелы в ссылке запрещены;
  • проверяйте ссылки перед публикацией: скопируйте и вставьте ее в строку браузера. Если страница загрузится — все в порядке;
  • не используйте сразу две и более системы разметки;
  • сайт должен поддерживать UTF-8;
  • в метке должен быть только один знак вопроса (?) — в самом начале.

Запомнить

UTM-метки помогут наиболее точно определить источники трафика на вашем сайте.

По сути, это ссылка на ваш ресурс с уникальными метками, размещенная в конкретной рекламной кампании и позволяющая четко определить, сколько переходов она дала.

В метке нужно указывать параметр и его значение. Три обязательных — utm_source (источник перехода), utm_medium (рекламный канал) и utm_campaign (конкретная кампания). Есть также опциональные параметры, которые при желании дадут еще больше данных о трафике.

Для автоматической пометки URL нужными метками используйте динамические параметры. Они делают ссылку более громоздкой, но позволяют избежать ошибок.

В Google Ads и Яндекс.Директ есть собственные авторазметки. Их стоит использовать, если вы запустили рекламу только в одном направлении.

UTM-метки — полезный инструмент для маркетологов, который позволит оценить эффективность разных рекламных кампаний. Вы без проблем можете составлять метки с помощью специальных генераторов и отслеживать результаты в Яндекс.Метрике или Google Analytics.

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Нуард Погосян

12 лет в журналистике. Работала шеф-редактором телеканала, редактором прямых эфиров и многих проектов. В том числе детской познавательной программы. Поэтому мой главный навык — рассказывать доступно и увлекательно о чем угодно.

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