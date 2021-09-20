Как правильно отследить трафик — синтаксис, виды и параметры UTM-меток

Анализ трафика сайта — важный показатель для повышения его эффективности. Google Analytics, конечно, определяет источник: соцсети, поисковая реклама или органический поиск. Но отследить клик точнее — до страницы, ссылки или ключевого слова помогут UTM-метки. Правда, составлять их нужно правильно. Как именно, давайте разбираться.
Из чего состоит UTM-метка
Технически метка добавляется к URL с помощью GET-параметра. Он передает данные в URL в виде пар «имя-значение».
Пример ссылки с UTM-меткой:
Где:
- utm_source, utm_medium и utm_campaign — параметры;
- netpeak, cpc и school-goods — значения. Именно значения меток расскажут, откуда пришел пользователь.
Разберем другой пример:
По этой метке можно понять, что:
- пользователь перешел на сайт из поисковой сети Google (utm_source=google);
- через канал баннерной рекламы с оплатой за показы (utm_medium=display);
- нажав на объявление из рекламной кампании samovars (utm_campaign=samovars). Да, вряд ли кто-то запускает рекламные кампании на самовары, но это ведь пример :)
Интересный факт: сама аббревиатура UTM (Urchin Tracking Module, Urchin Traffic Monitor) содержит название компании Urchin, которую в 2005 купил Google и позже переименовал в Google Analytics. Их разработка, UTM-метка, стала стандартом веб-аналитики.
Типы меток: обязательные и необязательные UTM данные
Есть три обязательных типа UTM-меток и еще четыре опциональных:
Для большинства отслеживаний достаточно использовать три основных типа.
Синтаксис UTM-меток
А теперь предлагаю попробовать сгенерировать UTM-метку. В ее синтаксисе нет ничего сложного. При этом:
- между ключом и его значением расположен знак «=»;
- параметры отделяются друг от друга знаком «&».
Предположим, у нас в наличии ресурс с блогом на разных поддоменах. И стоит задача узнать, какое число пользователей перешли на сайт через рекламный баннер со статьи в блоге.
Алгоритм такой:
- укажите название UTM, затем поставьте знак «=»;
- укажите значение параметров.
Не забывайте, что интересуют такие параметры метки:
- utm_source — источник;
- utm_medium — тип рекламы;
- utm_campaign — название кампании;
- utm_content — объявление или переход.
Сформируйте метку:
- Пропишите URL страницы: https://yoursite.com/product/.
- Дальше начните формировать UTM-метку с добавления знака «?»: https://yoursite.com/product/?.
- Далее следует параметр utm_source. Так как нужно отследить переходы с блога на сайт — пишете: https://yoursite.com/product/?utm_source=blog.
- Поставьте «&», чтобы разделить последующий GET-параметр: https://yoursite.com/product/?utm_source=blog&.
- Укажите utm_medium, чтобы обозначить тип рекламы. В данном случае это рекламный баннер: https://yoursite.com/product/?utm_source=blog&utm_medium=banner.
- После знака разделителя «&» укажите метку utm_campaign, в которой обозначьте, что баннер расположен в статье: https://yoursite.com/product/?utm_source=blog&utm_medium=banner&utm_campaign=article.
- Метка utm_content пригодится для обозначения баннера, который сработал (в случае, если их несколько). И не забывайте про «&»: https://yoursite.com/product/?utm_source=blog&utm_medium=banner&utm_campaign=article&utm_content=green-banner.
- Аналогично можно добавить другие параметры, но для данного примера этого достаточно.
Финальный вид URL для отслеживания перехода со статьи блога через баннерную рекламу выглядит так:
Динамические параметры. Как облегчить работу с UTM-метками
UTM поддерживают два типа параметров: статические и динамические. Вторые используют для автоматической пометки ссылок (рекламных объявлений), чтобы не приходилось заполнять вручную.
URL с динамическими параметрами сильно облегчают работу, хоть и выглядят более громоздкими. Также они собирают более расширенную информацию: регион показа, ключевую фразу, позицию во время клика.
Есть три важных динамических параметра:
- {ad_id} — автоматически присваивает уникальный идентификатор объявления для дальнейшего отслеживания наиболее эффективной рекламы;
- {campaign_name} — параметр названия рекламной кампании;
- {position_type} — определяет тип блока объявления (его расположение) на странице поиска.
Пример метки с динамическими параметрами:
Вот полный перечень таких параметров для Яндекс.Директ. В GoogleAds они называются ValueTrack.
UTM-метки Google Ads и Яндекс.Директ в примерах
Если вам нужно собрать данные одновременно в Google Ads и Яндекс.Директ, тогда стоит написать UTM-метки вручную. В случае же запуска рекламы только в каком-то одном направлении — рациональнее использовать «родные» инструменты.
Для Яндекс.Директ это авторазметка yclid (Yandex Click Identifier), которую можно включить в интерфейсе Яндекс.Директа.
Пример разметки:
Пример URL с UTM-метками для Яндекс.Директа:
В Google Ads есть функция автоматической пометки gclid (Google Click Identifier).
Пример разметки:
Пример URL с UTM-метками для Google Ads:
Преимущество такой разметки в том, что вам не нужно прописывать что-либо руками, эти инструменты подставят все нужные данные самостоятельно.
Таргетированная реклама
В соцсетях тоже важно понимать, какие объявления сработали лучше и принесли вам посетителей.
Пример разметки для рекламных кампаний в myTarget:
URL с UTM-метками:
Email-рассылка
Если вы используете email-маркетинг, UTM помогут понять, какие письма приносят эффект.
Структура UTM-разметки для ссылок в письмах из рассылки:
Полный URL:
UTM для естественных ссылок
Есть несколько форматов естественных ссылок: когда ссылку на вашу страницу добавляют в статью или размещают пост с ней в соцсетях. Для их отслеживания используют свои типы разметок.
Разметка ссылки в гостевой статье:
Пример готовой ссылки:
Разметка ссылки в посте в соцсетях:
Пример полного URL:
UTM-разметка ссылки, добавленной в уже существующую статью:
Готовый URL будет выглядеть так:
Где смотреть статистику по UTM-меткам
Яндекс.Метрика
В Метрике перейдите в «Стандартные отчеты» — «Источники» — «Метки UTM».
Проставьте галочки на сетках, по которым хотите посмотреть статистику. Перед вами будет подробный отчет:
Google Analytics
В GA все тоже просто. Перейдите в отчет «Источник/канал». Столбец «Источник или канал» содержит названия через слеш: первое значение (источник) — это параметр utm_source. Второе значение (канал) — параметр utm_medium.
Если добавить дополнительный параметр «Кампания», появится столбец с названиями наших кампаний (метка utm_campaign):
При выборе основного параметра «Содержание объявления» (метка utm_content), увидите статистику по отдельным объявлениям:
А с помощью основного параметра «Ключевое слово» — по каким ключам они показывались:
Полезные рекомендации и лайфхаки по работе с UTM
1. С помощью UTM можно отслеживать и офлайн рекламу. Для этого вам понадобятся QR-коды. Разметьте ссылку и сгенерируйте из нее QR-код. Разместите его на флаерах, брошюрах и плакатах. Готово, теперь каждый, кто отсканирует код, будет отмечен в аналитике.
Пример разметки:
URL с метками будет выглядеть так:
2. Используйте генераторы. UTM-метки достаточно громоздкие, и при их составлении нужно быть очень внимательным. Когда нужно сформировать много меток — легко допустить ошибку. Поэтому пользуйтесь специальными генераторами.
Вот несколько удобных сервисов:
Генератор UTM-меток от Google.
С ним очень просто работать, достаточно внести все нужные переменные в соответствующие строки:
Получается ссылка:
Тут же можно воспользоваться кнопкой сокращения URL:
Генератор UTM от Tilda.
Также прост в использовании. Но, в отличие от предыдущего, можно сразу создать метки для основных рекламных систем: Яндекс.Директ, Google Ads, ВКонтакте, myTarget и Facebook.
Заполните нужные строки:
Ниже получите готовую ссылку и ее сокращенный вариант (если нужно):
Шаблоны в таблицах Google.
Еще один простой способ — использование формулы CONCATENATE для генерации шаблона в таблицах Google. Уже нашел для вас такой, можно просто сделать копию :)
Внесите ваш URL, добавьте из списка нужные данные и забирайте готовую ссылку:
3. Сокращайте ссылки.
Чтобы ссылки не были такими громоздкими, можно пользоваться специальным сервисами сокращения. Выше я описал два встроенных сервиса. Но есть и другие:
Основные ошибки при разметке UTM
- Неправильный синтаксис.
Если вы задаете много параметров — используйте генераторы меток во избежание ошибок.
- Использование только статистических параметров.
При использовании только статических параметров вы будете тратить на генерацию меток очень много времени. Особенно если тестируете одинаковые объявления/баннеры. Пользуйтесь динамическими параметрами, чтобы не прописывать ID всех объявлений в utm_content вручную.
- Дубли страниц в индексе.
Поисковые боты индексируют все URL, доступные на сайте, в том числе и с UTM-меткой. Используйте rel="canonical" для ссылки на страницу без метки, и тогда дубли URL, содержащие UTM, не попадут под индексацию.
- Разметка внутренних ссылок UTM-метками.
Если вы размечаете внутренние ссылки на сайте, это может приводить к несуществующему росту трафика в аналитике, так как из-за UTM-меток перезаписывается источник трафика.
Например, пользователь перейдет по рекламной ссылке из социальных сетей, и аналитика это запишет. Но если этот пользователь потом перейдет по размеченной метками внутренней ссылке — последний канал и источник перезапишутся на тот, который указан в UTM (принцип работы GA). В итоге получаются неправильные данные в аналитике.
Используйте параметры UTM только для внешних ссылок.
- Неправильное расположение якоря «#».
Когда по ссылке необходимо вести на определенное место страницы, используется якорь «#». И для правильного отслеживания такой ссылки, UTM-метки нужно указывать до этого символа.
Неправильно:
Правильно:
Ну и наконец, используйте эти «золотые правила», чтобы раз и навсегда облегчить себе работу с UTM-метками:
- source, medium, campaign — основные параметры, которые необходимо заполнить в первую очередь;
- не используйте символы кириллицы, прописывайте все значения латиницей;
- регистр имеет значение. Одинаковые значения с разным регистром будут показываться в разных строках в аналитике;
- слова всегда разделяются дефисом или нижним подчеркиванием;
- пробелы в ссылке запрещены;
- проверяйте ссылки перед публикацией: скопируйте и вставьте ее в строку браузера. Если страница загрузится — все в порядке;
- не используйте сразу две и более системы разметки;
- сайт должен поддерживать UTF-8;
- в метке должен быть только один знак вопроса (?) — в самом начале.
Запомнить
UTM-метки помогут наиболее точно определить источники трафика на вашем сайте.
По сути, это ссылка на ваш ресурс с уникальными метками, размещенная в конкретной рекламной кампании и позволяющая четко определить, сколько переходов она дала.
В метке нужно указывать параметр и его значение. Три обязательных — utm_source (источник перехода), utm_medium (рекламный канал) и utm_campaign (конкретная кампания). Есть также опциональные параметры, которые при желании дадут еще больше данных о трафике.
Для автоматической пометки URL нужными метками используйте динамические параметры. Они делают ссылку более громоздкой, но позволяют избежать ошибок.
В Google Ads и Яндекс.Директ есть собственные авторазметки. Их стоит использовать, если вы запустили рекламу только в одном направлении.
UTM-метки — полезный инструмент для маркетологов, который позволит оценить эффективность разных рекламных кампаний. Вы без проблем можете составлять метки с помощью специальных генераторов и отслеживать результаты в Яндекс.Метрике или Google Analytics.
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