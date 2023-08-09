Є ідея для бізнесу. З чого варто почати?

Є ідея для бізнесу. З чого варто почати?

Саме це питання постає перед багатьма підприємцями. Засновник Netpeak Group Артем Бородатюк пропонує зробити просту річ — перевірити ідею на самому початку. Щоб ще до реєстрації юросіб, до найму людей, до оренди приміщень і до закупівлі товарів розуміти, цікаво це комусь чи ні. Далі публікуємо для вас «керівництво до дії», складене з постів у Telegram-каналі Артем Бородатюк. Воно не потребує специфічних знань і великих вкладень.

Пропоную вам алгоритм, що працює для класичних бізнесів на кшталт магазину сантехніки або невеликого нішевого інтернет-магазину. Коли не потрібно конкурувати з усім світом або його частиною.

Для такої перевірки вам не знадобиться ніхто (або майже ніхто) — користуємось принципом «один у полі воїн». Погнали.

Суть перевірки ідеї на пальцях

Щоб було цікавіше, відразу покажу приклад. Колись ми в Netpeak Group вирішили відмовитися від оренди одного з поверхів, винаймаючи при цьому всю будівлю.

У пошуках корисного застосування «зайвому» поверху зробили простенький лендинг. Тобто односторінковий сайт, де ми зібрали всю інформацію про приміщення та умови оренди. І запустили рекламу за запитами типу «оренда офісів», «коворкінг», «зняти офіс», «бізнес-центр» на одеський регіон. У підсумку ми отримали 30 заявок (через форму і дзвінки), 15 переглядів і двох орендарів.

Сумарно ми витратили 200 доларів, тобто один орендар нам обійшовся в 100 доларів.

Якби ми розглядали ідею «а чи не зайнятися нам бізнесом комерційної оренди», так само перевірили б, а чи є в цьому сенс — чи є ринок, скільки коштує «новий клієнт» тощо. Саме таку перевірку вам і потрібно влаштувати.

Тепер до алгоритму.

Етап 1. Зробіть сайт

Купіть домен для вашого сайту. Не заморочуйтеся над назвою. Якщо вам буде легше, давайте скажу, що назва взагалі не важлива. Купіть підписку на конструктор сайтів. Можна і будь-який інший, але з Wix легко розібратися. Це обійдеться від 4,5 доларів на місяць, а за місяць ви все зрозумієте. Зробіть на конструкторі простий і зрозумілий лендінг із пропозицією вашої ідеї. Як я вже говорив, це сайт в одну сторінку, з яким ви цілком впораєтеся самостійно. Картинки на час тесту ідеї я б рекомендував узяти з інтернету. Купіть окремий мобільний телефон для відстеження дзвінків і впровадьте форму «заявки/замовлення» на вашій сторінці. Телефон допоможе зрозуміти, скільки людей вам зателефонували саме з сайту. Тож беріть стартовий пакет будь-якого оператора і найпростішу Nokia, щоб рахувати кількість дзвінків. Ну і, звичайно ж, не забудьте розмістити номер телефону на самому лендингу.

Отже, ви загорілися ідеєю нового бізнесу, розібралися з конструктором і навіть згадали, як працюють прості кнопкові телефони, слідуючи крок за кроком інструкції першого етапу.

Вітаю, ви щойно запилили MVP сайту — minimum viable product, мінімально життєздатний продукт.

Якщо бізнес все ж матиме сенс (а ми це скоро дізнаємося), ви продовжите розвивати сайт, зробите його ідеальним. Поки ж забудьте, не варто включати максималіста на поточному етапі.

Етап 2. Запустіть контекстну рекламу в пошуку

Що далі? Тепер настав момент визначитися з тим, яка цільова аудиторія у вашого бізнесу і чи є на нього попит.

Визначте ключові фрази

Подумайте, як можуть шукати те, що ви пропонуєте, потенційні покупці вашої послуги або товарів.

Наприклад, якщо ви вирішили встановлювати пластикові вікна в Харкові, логічно, що їх будуть шукати з такими ключовими фразами: «пластикові вікна харків», «монтаж вікон у Харкові», «харків встановлення вікон» тощо.

Запустіть рекламу в Google Ads

Попередньо прочитайте довідку Google Ads, подивіться в YouTube кілька відео про те, як запустити рекламну кампанію, подивіться інструкцію із запуску реклами в журналі агентства Netpeak. Ще можете пройти академію від Netpeak — вам потрібен курс «як налаштувати рекламу в Google». Для цього треба лише пройти нескладну процедуру реєстрації.

Одним словом, робіть те, що потрібно, щоб іноді (завжди — не вийде і не треба) за обраними ключовими фразами в Google з’являлася реклама вашого сайту.

Лайфхак. Ви можете створити рекламний акаунт самі, а можете створити акаунт через агенцію, яка є партнером Google. Витративши в перші 60 днів 500 доларів, ви матимете бонус від Google в розмірі 500 доларів на баланс вашого рекламного акаунту.

Мабуть, запустити рекламу в Google Ads — це найскладніший з етапів, про які я пишу. Є ймовірність злити бюджет у нуль, тож розгляньте варіант найняти фрілансера, якщо ви в собі впевнені менше, ніж я у вас. Однак вам точно ще рано йти в професійні агентства performance-маркетингу.

Етап 3. Підбийте підсумки

Якщо ви так і не отримали жодної заявки, жодного дзвінка, найімовірніше, не варто більше витрачати час на ідею.

Але не засмучуйтеся. По-перше, ви заощадили купу грошей — безглуздість запуску проєкту краще зрозуміти до самого фактичного запуску. По-друге, за цим алгоритмом ви придумаєте кращий бізнес. Головне — пробувати ще.

Ну а якщо отримали шквал звернень, будьте впевнені — ви намацали щось дійсно потрібне людям. Ось тепер точно час починати бізнес.

Висновки

Перш ніж починати новий бізнес, варто перевірити саму ідею. Для цього достатньо зробити простенький сайт із пропозицією послуги, запустити контекстну рекламу в Google Ads і через деякий час підрахувати кількість запитів від потенційних клієнтів.

Весь цей шлях валідації ідеї офлайн-бізнесу — максимально акуратний і ощадливий з точки зору ставлення до вашого ресурсу. Він розвиватиме вас і змушуватиме думати.

Десь треба буде напружитися, так, але зате прокачаєтесь без усіляких тренінгів і коучинг-сесій. Бо ніщо так не розвиває, як методичне створення бізнесу.