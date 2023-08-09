Є ідея для бізнесу. З чого варто почати?
Саме це питання постає перед багатьма підприємцями. Засновник Netpeak Group Артем Бородатюк пропонує зробити просту річ — перевірити ідею на самому початку. Щоб ще до реєстрації юросіб, до найму людей, до оренди приміщень і до закупівлі товарів розуміти, цікаво це комусь чи ні. Далі публікуємо для вас «керівництво до дії», складене з постів у Telegram-каналі Артем Бородатюк. Воно не потребує специфічних знань і великих вкладень.
Пропоную вам алгоритм, що працює для класичних бізнесів на кшталт магазину сантехніки або невеликого нішевого інтернет-магазину. Коли не потрібно конкурувати з усім світом або його частиною.
Для такої перевірки вам не знадобиться ніхто (або майже ніхто) — користуємось принципом «один у полі воїн». Погнали.
Суть перевірки ідеї на пальцях
Щоб було цікавіше, відразу покажу приклад. Колись ми в Netpeak Group вирішили відмовитися від оренди одного з поверхів, винаймаючи при цьому всю будівлю.
У пошуках корисного застосування «зайвому» поверху зробили простенький лендинг. Тобто односторінковий сайт, де ми зібрали всю інформацію про приміщення та умови оренди. І запустили рекламу за запитами типу «оренда офісів», «коворкінг», «зняти офіс», «бізнес-центр» на одеський регіон. У підсумку ми отримали 30 заявок (через форму і дзвінки), 15 переглядів і двох орендарів.
Сумарно ми витратили 200 доларів, тобто один орендар нам обійшовся в 100 доларів.
Якби ми розглядали ідею «а чи не зайнятися нам бізнесом комерційної оренди», так само перевірили б, а чи є в цьому сенс — чи є ринок, скільки коштує «новий клієнт» тощо. Саме таку перевірку вам і потрібно влаштувати.
Тепер до алгоритму.
Етап 1. Зробіть сайт
- Купіть домен для вашого сайту. Не заморочуйтеся над назвою. Якщо вам буде легше, давайте скажу, що назва взагалі не важлива.
- Купіть підписку на конструктор сайтів. Можна і будь-який інший, але з Wix легко розібратися. Це обійдеться від 4,5 доларів на місяць, а за місяць ви все зрозумієте.
- Зробіть на конструкторі простий і зрозумілий лендінг із пропозицією вашої ідеї. Як я вже говорив, це сайт в одну сторінку, з яким ви цілком впораєтеся самостійно. Картинки на час тесту ідеї я б рекомендував узяти з інтернету.
- Купіть окремий мобільний телефон для відстеження дзвінків і впровадьте форму «заявки/замовлення» на вашій сторінці. Телефон допоможе зрозуміти, скільки людей вам зателефонували саме з сайту. Тож беріть стартовий пакет будь-якого оператора і найпростішу Nokia, щоб рахувати кількість дзвінків. Ну і, звичайно ж, не забудьте розмістити номер телефону на самому лендингу.
Отже, ви загорілися ідеєю нового бізнесу, розібралися з конструктором і навіть згадали, як працюють прості кнопкові телефони, слідуючи крок за кроком інструкції першого етапу.
Вітаю, ви щойно запилили MVP сайту — minimum viable product, мінімально життєздатний продукт.
Якщо бізнес все ж матиме сенс (а ми це скоро дізнаємося), ви продовжите розвивати сайт, зробите його ідеальним. Поки ж забудьте, не варто включати максималіста на поточному етапі.
Етап 2. Запустіть контекстну рекламу в пошуку
Що далі? Тепер настав момент визначитися з тим, яка цільова аудиторія у вашого бізнесу і чи є на нього попит.
Визначте ключові фрази
Подумайте, як можуть шукати те, що ви пропонуєте, потенційні покупці вашої послуги або товарів.
Наприклад, якщо ви вирішили встановлювати пластикові вікна в Харкові, логічно, що їх будуть шукати з такими ключовими фразами: «пластикові вікна харків», «монтаж вікон у Харкові», «харків встановлення вікон» тощо.
Запустіть рекламу в Google Ads
Попередньо прочитайте довідку Google Ads, подивіться в YouTube кілька відео про те, як запустити рекламну кампанію, подивіться інструкцію із запуску реклами в журналі агентства Netpeak. Ще можете пройти академію від Netpeak — вам потрібен курс «як налаштувати рекламу в Google». Для цього треба лише пройти нескладну процедуру реєстрації.
Одним словом, робіть те, що потрібно, щоб іноді (завжди — не вийде і не треба) за обраними ключовими фразами в Google з’являлася реклама вашого сайту.
Лайфхак. Ви можете створити рекламний акаунт самі, а можете створити акаунт через агенцію, яка є партнером Google. Витративши в перші 60 днів 500 доларів, ви матимете бонус від Google в розмірі 500 доларів на баланс вашого рекламного акаунту.
Мабуть, запустити рекламу в Google Ads — це найскладніший з етапів, про які я пишу. Є ймовірність злити бюджет у нуль, тож розгляньте варіант найняти фрілансера, якщо ви в собі впевнені менше, ніж я у вас. Однак вам точно ще рано йти в професійні агентства performance-маркетингу.
Етап 3. Підбийте підсумки
Якщо ви так і не отримали жодної заявки, жодного дзвінка, найімовірніше, не варто більше витрачати час на ідею.
Але не засмучуйтеся. По-перше, ви заощадили купу грошей — безглуздість запуску проєкту краще зрозуміти до самого фактичного запуску. По-друге, за цим алгоритмом ви придумаєте кращий бізнес. Головне — пробувати ще.
Ну а якщо отримали шквал звернень, будьте впевнені — ви намацали щось дійсно потрібне людям. Ось тепер точно час починати бізнес.
Висновки
- Перш ніж починати новий бізнес, варто перевірити саму ідею.
- Для цього достатньо зробити простенький сайт із пропозицією послуги, запустити контекстну рекламу в Google Ads і через деякий час підрахувати кількість запитів від потенційних клієнтів.
Весь цей шлях валідації ідеї офлайн-бізнесу — максимально акуратний і ощадливий з точки зору ставлення до вашого ресурсу. Він розвиватиме вас і змушуватиме думати.
Десь треба буде напружитися, так, але зате прокачаєтесь без усіляких тренінгів і коучинг-сесій. Бо ніщо так не розвиває, як методичне створення бізнесу.
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