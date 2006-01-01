Бизнес

Что делать с бизнесом, когда нужен взрывной рост и позиция лидера ниши
Артем Бородатюк
280 18 0
1618383002
13

Обычно бизнесы действуют больше по наитию, чем по методологии. Но если ваш бизнес целится стать большим и серьезным, хочет заработать максимум денег, стать лидером сегмента, есть подход, повышающий шансы на успех. Если нужно просто добавить продаж из онлайна, можно и без таких сложностей, но если хотите быть номером один, алгоритм ниже точно пригодится. Раз в два-три дня подобными мануалами и выводами я делюсь в телеграм-канале, а сейчас остановимся на взрывном росте.

Суть задачи

Есть популярный вопрос, который мне пишут минимум раз в неделю предприниматели: «Мы тут делаем бизнес, все хорошо. Посмотрел твоё интервью и теперь хочу свой бизнес продвинуть в интернете. Но не просто продвинуть, а стать лидером рынка. Для этого хочу заказать услуги у агентства Netpeak, куда везти деньги?»‎.

Без некоторых предварительно проработанных моментов Netpeak или любое другое агентство performance-маркетинга не смогут быть полезными, если амбиция стать лидером — не просто слова, а реальная цель.

Мы предлагаем только performance — SEO, PPC, веб-аналитику. Этого достаточно для роста продаж из онлайна, а для взрывного роста бизнеса нужны еще анализ рынка, позиционирование, стратегия.

Я описываю это все не из учебников по бизнесу и маркетингу, а из собственного опыта. И сразу уточню, речь пойдет о том, когда бизнес уже работает и генерирует доход. Если вы еще на этапе идеи, попробуйте сначала сделать то, что я написал в статье «Есть идея для бизнеса, с чего стоит начать?». Если строите IT-бизнес, рекомендую почитать серию постов «Как валидировать идею стартапа на примере B2B-SaaS».

Когда изначально все правильно сделано, долго, скучно, но потом бизнес будет идти, как по маслу.

Этап 0. Подготовка

Нулевой совет до всех прочих советов — нанять маркетолога, который будет заниматься всем описанным ниже. Если есть возможность, нанять двух маркетологов, чтобы уменьшить вероятность ошибки — «две головы» всегда лучше.

У большинства людей, которые спрашивают «куда везти деньги?» может быть несколько бизнесов или один, но они перегружены, чтобы сфокусироваться на маркетинге. Поэтому им и нужен маркетолог с фокусом на единственный проект.

Этап 1. Анализ конкурентов

На этом этапе нужно изучить всех конкурентов на вашем рынке:

  • собрать их офферы (коммерческие предложения), закинуть это в сравнительную таблицу с ценообразованием, условиями;
  • собрать отзывы о конкурентах от их клиентов;
  • собрать отзывы о конкурентах в интернете (Google Places, сайты с обзорами);
  • самому посмотреть что делает конкурент в маркетинге и продажах. Есть штуки вроде «это просто должно быть и само собой разумеется»‎, о которых клиенты не будут говорить, но их можно увидеть;
  • в итоге выписать их уникальное торговое предложение, их основные месседжи в позиционировании.

В результате получаем понимание рынка, с которым вы посмотрите на свой бизнес другими глазами.

Этап 2. Анализ своего бизнеса

Общение с клиентами

Самое эффективное — провести интервью со своими клиентами. Тут надо исключить тех, кто уже стал приятелями и друзьями. Для интервью берите «прямых» ребят, которые не будут рассказывать только «приятности».

Клиентам задайте такие вопросы:

  • Почему он выбрал нашу компанию?
  • Что ему понравилось во время работы и что ему не понравилось?
  • Какие альтернативы он рассматривал, какие конкуренты были ему заметны, что у них не понравилось?

Теперь лучше понимаем себя и потребности клиентов.

Общение с теми, кто клиентами не стал

Если сделать только подпункт «общение с клиентами», то можем получить «ошибку выжившего». Чтобы избежать этого, нужно пообщаться и с теми, кто не стал клиентом, но планировал.

Ответ на вопрос, почему лид не захотел сотрудничать, может быть еще важнее, чем информация о том, почему клиенты таки выбрали вас. Для этого свяжитесь с теми, кто отправлял вам заявку, но «отвалился». Эти ребята могут не хотеть идти на контакт, но вам и не нужны все: соберите обратную связь хотя бы по 50-100 ушедшим потенциальным клиентам.

Этап 3. Позиционирование и стратегия бизнеса

На основе исследования, проведенного на первых двух этапах, пора подводить итоги.

Свое позиционирование

Ваши клиенты уже назвали, почему они с вами. Ваши лиды, которые клиентами не стали, назвали, что привлекало в вас и что увело от вас к конкурентам. Соберите это все в кучу, выделите несколько основных поинтов и постройте вокруг этого свое позиционирование.

Для уровня «на коленке» выпишите свои отличительные черты — месседжи, на которые нужно делать упор в продукте, продажах и во всем маркетинге. Как такое сделать не «на коленке», а уже на профессиональном уровне, но самому, — рассказывает маркетинг-директор Ringostat Саша Киселев в своем докладе на SaaS Nation.

Плюс, я выпросил у Саши пример работы над позиционированием. Пожалуйста, отпишите в комментариях был ли полезен пример, чтобы я знал, заморачиваться ли с этим в будущем.

В итоге все ваши предыдущие человеконедели работы превратятся в три-пять фраз. И это нормально.

Стратегия развития бизнеса

Это сложная история, каждый делает по-своему, мне пока что трудно дать какой-то пример или шаблон. У вас должно быть хотя бы вкратце и «широкими мазками» то, что приведет к лидерству на рынке (кроме маркетинга).

Этап 4. Брендинг и маркетинговая коммуникация

Тут начинаем работать с агентством, но не с Netpeak, а с креативным агентством. Например, в Украине лидерами считают Banda или Fedoriv:

  1. В идеале заказываем визуальную айдентику.
  2. Ну, а если «нет»‎, то как минимум заказываем коммуникационную стратегию: где, что, как и кому мы говорим.

Делаем лендинг

На конструкторе сайтов Tilda (от 7 USD в месяц) о бизнесе со всей наработанной айдентикой и маркетинговым позиционированием. Даже если есть бюджет, все равно лучше делайте такой сайт, который будет легко и просто обновлять. Пока поверьте, что конструктор — лучше, а потом меня поблагодарите.

Этап 5. Найм performance-агентства или команды для реализации стратегии

И вот только тут, если вы хотите поставить амбициозную цель «стать лидером», вы обращаетесь в Netpeak Agency.

Причем пока что структура компании такая, что вы выбираете услуги, которые вам нужны, и их заказываете. Например, email-маркетинг или продвижение в Google через контекстную рекламу.

Этап постоянный

По сути, этап текучки. Постоянная адаптация к рынку позиционирования, предложения, коммуникационной стратегии и каналов маркетинга.

Выводы

  • Если нужно увеличить продажи, то вся эта свистопляска не нужна. Просто заказываем услуги продвижения у performance-маркетинг агентства и все.
  • Если же хотите быть номер один или получить взрывной рост, то другого пути нет: должен быть фокусный человек в штате (маркетолог), понимание себя, рынка, отстройка и стратегия. И тогда «полетим».
18
4
7
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
Артем Бородатюк

В 2006 году основал агентство интернет-маркетинга Netpeak.
С 2013 года соосновал систему веб-аналитики Ringostat.com и многофункциональную платформу Serpstat.com.
В 2015 году запустил платформу для реализации социальных проектов Одессы «Мой Город».
В 2016 году запустил отдельную компанию Netpeak Software, которая занимается разработкой профессионального софта для SEO-специалистов.
В 2017 году стал сооснователем платформы для SaaS-компаний AcademyOcean.

Другие статьи автора

Комментарии (0)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Принять