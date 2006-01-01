Что делать с бизнесом, когда нужен взрывной рост и позиция лидера ниши

Обычно бизнесы действуют больше по наитию, чем по методологии. Но если ваш бизнес целится стать большим и серьезным, хочет заработать максимум денег, стать лидером сегмента, есть подход, повышающий шансы на успех. Если нужно просто добавить продаж из онлайна, можно и без таких сложностей, но если хотите быть номером один, алгоритм ниже точно пригодится. Раз в два-три дня подобными мануалами и выводами я делюсь в телеграм-канале, а сейчас остановимся на взрывном росте.
Суть задачи
Есть популярный вопрос, который мне пишут минимум раз в неделю предприниматели: «Мы тут делаем бизнес, все хорошо. Посмотрел твоё интервью и теперь хочу свой бизнес продвинуть в интернете. Но не просто продвинуть, а стать лидером рынка. Для этого хочу заказать услуги у агентства Netpeak, куда везти деньги?».
Без некоторых предварительно проработанных моментов Netpeak или любое другое агентство performance-маркетинга не смогут быть полезными, если амбиция стать лидером — не просто слова, а реальная цель.
Мы предлагаем только performance — SEO, PPC, веб-аналитику. Этого достаточно для роста продаж из онлайна, а для взрывного роста бизнеса нужны еще
Я описываю это все не из учебников по бизнесу и маркетингу, а из собственного опыта. И сразу уточню, речь пойдет о том, когда бизнес уже работает и генерирует доход. Если вы еще на этапе идеи, попробуйте сначала сделать то, что я написал в статье
Когда изначально все правильно сделано, долго, скучно, но потом бизнес будет идти, как по маслу.
Этап 0. Подготовка
Нулевой совет до всех прочих советов — нанять маркетолога, который будет заниматься всем описанным ниже. Если есть возможность, нанять двух маркетологов, чтобы уменьшить вероятность ошибки — «две головы» всегда лучше.
У большинства людей, которые спрашивают «куда везти деньги?» может быть несколько бизнесов или один, но они перегружены, чтобы сфокусироваться на маркетинге. Поэтому им и нужен маркетолог с фокусом на единственный проект.
Этап 1. Анализ конкурентов
На этом этапе нужно изучить всех конкурентов на вашем рынке:
- собрать их офферы (коммерческие предложения), закинуть это в сравнительную таблицу с ценообразованием, условиями;
- собрать отзывы о конкурентах от их клиентов;
- собрать отзывы о конкурентах в интернете (Google Places, сайты с обзорами);
- самому посмотреть что делает конкурент в маркетинге и продажах. Есть штуки вроде «это просто должно быть и само собой разумеется», о которых клиенты не будут говорить, но их можно увидеть;
- в итоге выписать их уникальное торговое предложение, их основные месседжи в позиционировании.
В результате получаем понимание рынка, с которым вы посмотрите на свой бизнес другими глазами.
Этап 2. Анализ своего бизнеса
Общение с клиентами
Самое эффективное — провести интервью со своими клиентами. Тут надо исключить тех, кто уже стал приятелями и друзьями. Для интервью берите «прямых» ребят, которые не будут рассказывать только «приятности».
Клиентам задайте такие вопросы:
- Почему он выбрал нашу компанию?
- Что ему понравилось во время работы и что ему не понравилось?
- Какие альтернативы он рассматривал, какие конкуренты были ему заметны, что у них не понравилось?
Теперь лучше понимаем себя и потребности клиентов.
Общение с теми, кто клиентами не стал
Если сделать только подпункт «общение с клиентами», то можем получить «ошибку выжившего». Чтобы избежать этого, нужно пообщаться и с теми, кто не стал клиентом, но планировал.
Ответ на вопрос, почему лид не захотел сотрудничать, может быть еще важнее, чем информация о том, почему клиенты таки выбрали вас. Для этого свяжитесь с теми, кто отправлял вам заявку, но «отвалился». Эти ребята могут не хотеть идти на контакт, но вам и не нужны все: соберите обратную связь хотя бы по 50-100 ушедшим потенциальным клиентам.
Этап 3. Позиционирование и стратегия бизнеса
На основе исследования, проведенного на первых двух этапах, пора подводить итоги.
Свое позиционирование
Ваши клиенты уже назвали, почему они с вами. Ваши лиды, которые клиентами не стали, назвали, что привлекало в вас и что увело от вас к конкурентам. Соберите это все в кучу, выделите несколько основных поинтов и постройте вокруг этого свое позиционирование.
Для уровня «на коленке» выпишите свои отличительные черты — месседжи, на которые нужно делать упор в продукте, продажах и во всем маркетинге. Как такое сделать не «на коленке», а уже на профессиональном уровне, но самому, — рассказывает маркетинг-директор Ringostat Саша Киселев в своем докладе на SaaS Nation.
Плюс, я выпросил у Саши пример работы над позиционированием. Пожалуйста, отпишите в комментариях был ли полезен пример, чтобы я знал, заморачиваться ли с этим в будущем.
В итоге все ваши предыдущие человеконедели работы превратятся в три-пять фраз. И это нормально.
Стратегия развития бизнеса
Это сложная история, каждый делает по-своему, мне пока что трудно дать какой-то пример или шаблон. У вас должно быть хотя бы вкратце и «широкими мазками» то, что приведет к лидерству на рынке (кроме маркетинга).
Этап 4. Брендинг и маркетинговая коммуникация
Тут начинаем работать с агентством, но не с Netpeak, а с креативным агентством. Например, в Украине лидерами считают Banda или Fedoriv:
- В идеале заказываем визуальную айдентику.
- Ну, а если «нет», то как минимум заказываем коммуникационную стратегию: где, что, как и кому мы говорим.
Делаем лендинг
На конструкторе сайтов Tilda (от 7 USD в месяц) о бизнесе со всей наработанной айдентикой и маркетинговым позиционированием. Даже если есть бюджет, все равно лучше делайте такой сайт, который будет легко и просто обновлять. Пока поверьте, что конструктор — лучше, а потом меня поблагодарите.
Этап 5. Найм performance-агентства или команды для реализации стратегии
И вот только тут, если вы хотите поставить амбициозную цель «стать лидером», вы обращаетесь в Netpeak Agency.
Причем пока что структура компании такая, что вы выбираете услуги, которые вам нужны, и их заказываете. Например, email-маркетинг или продвижение в Google через контекстную рекламу.
Этап постоянный
По сути, этап текучки. Постоянная адаптация к рынку позиционирования, предложения, коммуникационной стратегии и каналов маркетинга.
Выводы
- Если нужно увеличить продажи, то вся эта свистопляска не нужна. Просто заказываем услуги продвижения у performance-маркетинг агентства и все.
- Если же хотите быть номер один или получить взрывной рост, то другого пути нет: должен быть фокусный человек в штате (маркетолог), понимание себя, рынка, отстройка и стратегия. И тогда «полетим».
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