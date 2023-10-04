Що робити з бізнесом, коли потрібен вибуховий ріст і позиція лідера ніші

Що робити з бізнесом, коли потрібен вибуховий ріст і позиція лідера ніші

Зазвичай бізнеси діють більше з натхнення, ніж за методологією. Але якщо ваш бізнес має на меті стати великим і серйозним, хоче заробити максимум грошей, стати лідером сегмента, є підхід, що підвищує шанси на успіх.

Якщо потрібно просто додати продажів з онлайну, можна і без складнощів, але якщо хочете бути номером один, алгоритм нижче точно стане в пригоді. Раз на два-три дні подібними мануалами та висновками я ділюся в телеграм-каналі, а зараз зупинимося на вибуховому рості.

Суть завдання

Є популярне запитання, яке мені пишуть щонайменше раз на тиждень підприємці: «Ми тут робимо бізнес, усе добре. Подивився твоє інтерв’ю і тепер хочу свій бізнес просунути в інтернеті. Але не просто просунути, а стати лідером ринку. Для цього хочу замовити послуги в агентства Netpeak, куди везти гроші?»

Без деяких попередньо опрацьованих моментів Netpeak або будь-яка інша агенція performance-маркетингу не зможуть бути корисними, якщо амбіція лідерства — не просто слова, а реальна мета.

Агенції зазвичай пропонують тільки performance — SEO, PPC, вебаналітику. Цього достатньо для зростання продажів з онлайну, а для вибухового зростання бізнесу потрібні ще аналіз ринку, позиціювання, стратегія.

Я описую це все не з підручників з бізнесу та маркетингу, а з власного досвіду. І одразу уточню, мова піде про те, коли бізнес уже працює і генерує дохід. Якщо ви ще на етапі ідеї, спробуйте спочатку зробити те, що я написав у статті « Є ідея для бізнесу. З чого варто почати? ».

Якщо будуєте IT-бізнес, рекомендую почитати серію постів «Як валідувати ідею стартапу на прикладі B2B-SaaS».

Коли спочатку все правильно зроблено — це довго, нудно, але потім бізнес буде йти, як по маслу.

Етап 0. Підготовка

Нульова порада до всіх інших порад — найняти маркетолога, який займатиметься всім описаним нижче. Якщо є можливість, найняти двох маркетологів, щоб зменшити ймовірність помилки — «дві голови» завжди краще.

У більшості людей, які запитують «куди везти гроші?» може бути кілька бізнесів або один. Вони перевантажені, щоб сфокусуватися на маркетингу. Тому їм і потрібен маркетолог із фокусом на єдиний проєкт.

Етап 1. Аналіз конкурентів

На цьому етапі потрібно вивчити всіх конкурентів на вашому ринку:

зібрати їхні оффери (комерційні пропозиції), закинути це в порівняльну таблицю з ціноутворенням, умовами;

зібрати відгуки про конкурентів від їхніх клієнтів;

зібрати відгуки про конкурентів в інтернеті (Google Places, сайти з оглядами);

самому подивитися, що робить конкурент у маркетингу та продажах — є штуки на кшталт «це просто, має бути і само собою зрозуміло», про які клієнти не говоритимуть, але їх можна побачити;

у підсумку виписати їхню унікальну торгову пропозицію, їхні основні меседжі в позиціюванні.

У результаті отримуємо розуміння ринку, з яким ви подивитеся на свій бізнес іншими очима.

Етап 2. Аналіз свого бізнесу

Спілкування з клієнтами

Найефективніше — провести інтерв’ю зі своїми клієнтами. Тут треба виключити тих, хто вже став приятелями і друзями. Для інтерв'ю беріть «прямих» хлопців та дівчат, які не розповідатимуть тільки «приємності».

Клієнтам поставте такі запитання:

Чому ви обрали нашу компанію? Що вам сподобалося під час роботи й що не сподобалося? Які альтернативи ви розглядали, які конкуренти були помітні, що в них не сподобалося?

Тепер краще розуміємо себе і потреби клієнтів.

Спілкування з тими, хто клієнтами не став

Якщо зробити тільки підпункт «спілкування з клієнтами», то можемо отримати «упередження вцілілого». Щоб уникнути цього, потрібно поспілкуватися і з тими, хто не став клієнтом, але планував.

Відповідь на запитання, чому лід не захотів співпрацювати, може бути ще важливішою, ніж інформація про те, чому клієнти таки обрали вас. Для цього зв’яжіться з тими, хто надсилав вам заявку, але «відвалився». Ці хлопці можуть не хотіти йти на контакт, але вам і не потрібні всі: зберіть зворотний зв’язок хоча б за 50-100 потенційними клієнтами, які клієнтами не стали.

Етап 3. Позиціювання і стратегія бізнесу

На основі дослідження, проведеного на перших двох етапах, настав час підбивати підсумки.

Своє позиціювання

Ваші клієнти вже назвали, чому вони з вами. Ваші ліди, які клієнтами не стали, назвали, що приваблювало у вас і що відвело від вас до конкурентів. Зберіть це все до купи, виділіть кілька основних поінтів і побудуйте навколо цього своє позиціювання.

Для рівня «на колінці» випишіть свої відмінні риси — меседжі, на які потрібно робити наголос у продукті, продажах і в усьому маркетингу. Як таке зробити не «на колінці», а вже на професійному рівні, але самому, — розповідає маркетинг-директор Ringostat Саша Кисельов у своїй доповіді на SaaS Nation.

Плюс, я випросив у Саші приклад роботи над позиціюванням.

У підсумку всі ваші попередні людино-тижні роботи перетворяться на три-п’ять фраз. І це нормально.

Стратегія розвитку бізнесу

Це складна історія, кожен робить по-своєму, мені поки що важко дати якийсь приклад або шаблон. У вас має бути хоча б коротко і «широкими мазками» те, що призведе до лідерства на ринку (крім маркетингу).

Етап 4. Брендинг і маркетингова комунікація

Тут починаємо працювати з агентством, але не з Netpeak, а з креативним агентством. Наприклад, в Україні лідерами вважають Banda або Fedoriv:

В ідеалі замовляємо візуальну айдентику. Ну, а якщо «ні», то як мінімум замовляємо комунікаційну стратегію: де, що, як і кому ми говоримо.

Робимо лендінг

Лендінг про бізнес з усією напрацьованою айдентикою і маркетинговим позиціюванням. Навіть якщо є бюджет, все одно краще робіть такий сайт, який буде легко і просто оновлювати. Поки що повірте, що конструктор — краще, а потім мені подякуєте.

Етап 5. Найм performance-агентства або команди для реалізації стратегії

І ось тільки тут, якщо ви хочете поставити амбітну мету «стати лідером», ви звертаєтеся в Netpeak Agency.

Причому поки що структура компанії така, що ви обираєте послуги, які вам потрібні, і їх замовляєте. Наприклад, email-маркетинг або просування в Google через контекстну рекламу.

Етап постійний

По суті, етап плинності. Постійна адаптація до ринку позиціювання, пропозиції, комунікаційної стратегії та каналів маркетингу.

Висновки