Що робити з бізнесом, коли потрібен вибуховий ріст і позиція лідера ніші
Зазвичай бізнеси діють більше з натхнення, ніж за методологією. Але якщо ваш бізнес має на меті стати великим і серйозним, хоче заробити максимум грошей, стати лідером сегмента, є підхід, що підвищує шанси на успіх.
Якщо потрібно просто додати продажів з онлайну, можна і без складнощів, але якщо хочете бути номером один, алгоритм нижче точно стане в пригоді. Раз на два-три дні подібними мануалами та висновками я ділюся в телеграм-каналі, а зараз зупинимося на вибуховому рості.
Суть завдання
Є популярне запитання, яке мені пишуть щонайменше раз на тиждень підприємці: «Ми тут робимо бізнес, усе добре. Подивився твоє інтерв’ю і тепер хочу свій бізнес просунути в інтернеті. Але не просто просунути, а стати лідером ринку. Для цього хочу замовити послуги в агентства Netpeak, куди везти гроші?»
Без деяких попередньо опрацьованих моментів Netpeak або будь-яка інша агенція performance-маркетингу не зможуть бути корисними, якщо амбіція лідерства — не просто слова, а реальна мета.
Агенції зазвичай пропонують тільки performance — SEO, PPC, вебаналітику. Цього достатньо для зростання продажів з онлайну, а для вибухового зростання бізнесу потрібні ще аналіз ринку, позиціювання, стратегія.
Я описую це все не з підручників з бізнесу та маркетингу, а з власного досвіду. І одразу уточню, мова піде про те, коли бізнес уже працює і генерує дохід. Якщо ви ще на етапі ідеї, спробуйте спочатку зробити те, що я написав у статті «
Якщо будуєте IT-бізнес, рекомендую почитати серію постів «Як валідувати ідею стартапу на прикладі B2B-SaaS».
Коли спочатку все правильно зроблено — це довго, нудно, але потім бізнес буде йти, як по маслу.
Етап 0. Підготовка
Нульова порада до всіх інших порад — найняти маркетолога, який займатиметься всім описаним нижче. Якщо є можливість, найняти двох маркетологів, щоб зменшити ймовірність помилки — «дві голови» завжди краще.
У більшості людей, які запитують «куди везти гроші?» може бути кілька бізнесів або один. Вони перевантажені, щоб сфокусуватися на маркетингу. Тому їм і потрібен маркетолог із фокусом на єдиний проєкт.
Етап 1. Аналіз конкурентів
На цьому етапі потрібно вивчити всіх конкурентів на вашому ринку:
- зібрати їхні оффери (комерційні пропозиції), закинути це в порівняльну таблицю з ціноутворенням, умовами;
- зібрати відгуки про конкурентів від їхніх клієнтів;
- зібрати відгуки про конкурентів в інтернеті (Google Places, сайти з оглядами);
- самому подивитися, що робить конкурент у маркетингу та продажах — є штуки на кшталт «це просто, має бути і само собою зрозуміло», про які клієнти не говоритимуть, але їх можна побачити;
- у підсумку виписати їхню унікальну торгову пропозицію, їхні основні меседжі в позиціюванні.
У результаті отримуємо розуміння ринку, з яким ви подивитеся на свій бізнес іншими очима.
Етап 2. Аналіз свого бізнесу
Спілкування з клієнтами
Найефективніше — провести інтерв’ю зі своїми клієнтами. Тут треба виключити тих, хто вже став приятелями і друзями. Для інтерв'ю беріть «прямих» хлопців та дівчат, які не розповідатимуть тільки «приємності».
Клієнтам поставте такі запитання:
- Чому ви обрали нашу компанію?
- Що вам сподобалося під час роботи й що не сподобалося?
- Які альтернативи ви розглядали, які конкуренти були помітні, що в них не сподобалося?
Тепер краще розуміємо себе і потреби клієнтів.
Спілкування з тими, хто клієнтами не став
Якщо зробити тільки підпункт «спілкування з клієнтами», то можемо отримати «упередження вцілілого». Щоб уникнути цього, потрібно поспілкуватися і з тими, хто не став клієнтом, але планував.
Відповідь на запитання, чому лід не захотів співпрацювати, може бути ще важливішою, ніж інформація про те, чому клієнти таки обрали вас. Для цього зв’яжіться з тими, хто надсилав вам заявку, але «відвалився». Ці хлопці можуть не хотіти йти на контакт, але вам і не потрібні всі: зберіть зворотний зв’язок хоча б за 50-100 потенційними клієнтами, які клієнтами не стали.
Етап 3. Позиціювання і стратегія бізнесу
На основі дослідження, проведеного на перших двох етапах, настав час підбивати підсумки.
Своє позиціювання
Ваші клієнти вже назвали, чому вони з вами. Ваші ліди, які клієнтами не стали, назвали, що приваблювало у вас і що відвело від вас до конкурентів. Зберіть це все до купи, виділіть кілька основних поінтів і побудуйте навколо цього своє позиціювання.
Для рівня «на колінці» випишіть свої відмінні риси — меседжі, на які потрібно робити наголос у продукті, продажах і в усьому маркетингу. Як таке зробити не «на колінці», а вже на професійному рівні, але самому, — розповідає маркетинг-директор Ringostat Саша Кисельов у своїй доповіді на SaaS Nation.
Плюс, я випросив у Саші приклад роботи над позиціюванням.
У підсумку всі ваші попередні людино-тижні роботи перетворяться на три-п’ять фраз. І це нормально.
Стратегія розвитку бізнесу
Це складна історія, кожен робить по-своєму, мені поки що важко дати якийсь приклад або шаблон. У вас має бути хоча б коротко і «широкими мазками» те, що призведе до лідерства на ринку (крім маркетингу).
Етап 4. Брендинг і маркетингова комунікація
Тут починаємо працювати з агентством, але не з Netpeak, а з креативним агентством. Наприклад, в Україні лідерами вважають Banda або Fedoriv:
- В ідеалі замовляємо візуальну айдентику.
- Ну, а якщо «ні», то як мінімум замовляємо комунікаційну стратегію: де, що, як і кому ми говоримо.
Робимо лендінг
Лендінг про бізнес з усією напрацьованою айдентикою і маркетинговим позиціюванням. Навіть якщо є бюджет, все одно краще робіть такий сайт, який буде легко і просто оновлювати. Поки що повірте, що конструктор — краще, а потім мені подякуєте.
Етап 5. Найм performance-агентства або команди для реалізації стратегії
І ось тільки тут, якщо ви хочете поставити амбітну мету «стати лідером», ви звертаєтеся в Netpeak Agency.
Причому поки що структура компанії така, що ви обираєте послуги, які вам потрібні, і їх замовляєте. Наприклад, email-маркетинг або просування в Google через контекстну рекламу.
Етап постійний
По суті, етап плинності. Постійна адаптація до ринку позиціювання, пропозиції, комунікаційної стратегії та каналів маркетингу.
Висновки
- Якщо потрібно збільшити продажі, то вся ця танці не потрібні. Просто замовляємо послуги просування у performance-маркетинг агентства і все.
- Якщо ж хочете бути номер один або отримати вибухове зростання, то іншого шляху немає: має бути фокусна людина в штаті (маркетолог), розуміння себе, ринку, відбудова і стратегія. І тоді «полетимо».
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