Штучний інтелект у digital-маркетингу: перевага чи залежність?

Штучний інтелект у digital-маркетингу: перевага чи залежність?

Штучний інтелект перестав бути новинкою — українські компанії дедалі активніше інтегрують AI у свої маркетингові процеси. Водночас зростає потреба розуміти, як оцінювати ефективність рішень, масштабувати їх і не втратити контроль над якістю та командними процесами.

Щоб обговорити ці виклики й поділитися реальними кейсами, 22 липня о 19:00 ми проведемо відкриту онлайн‑зустріч «Штучний інтелект у digital‑маркетингу: перевага чи залежність».

У прямому ефірі говоритимемо про:

Що станеться з органічним трафіком у світі AI‑відповідей? Наскільки ефективні Smart‑кампанії порівняно з ручним налаштуванням? Як AI змінює персоналізацію комунікацій з клієнтами? Лайфгаки спікерів щодо використання AI у команді та для власних задач.

Серед спікерів — експерти Netpeak:



Антон Липський, Head of PPC — AI в автоматизації контекстної реклами.

Олена Воскобойник, Head of Product SEO Department — нові підходи до SEO у світі мультиканального пошуку.

Олександр Конівненко, Head of Digital Data — інтеграція AI у маркетингову аналітику.

Віталій Іванов, Head of Retention Marketing — AI у персоналізованих розсилках і чат-ботах.

Микола Новіков, Head of SEO — модератор.

MeetUp орієнтований на власників бізнесу, CEO, CMO та digital‑фахівців, які шукають способи масштабувати маркетинг і посилювати стратегії в умовах AI‑трансформацій.

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