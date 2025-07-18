Бізнес
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Штучний інтелект у digital-маркетингу: перевага чи залежність?
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Крістіна Анютенко

Штучний інтелект перестав бути новинкою — українські компанії дедалі активніше інтегрують AI у свої маркетингові процеси. Водночас зростає потреба розуміти, як оцінювати ефективність рішень, масштабувати їх і не втратити контроль над якістю та командними процесами.

Щоб обговорити ці виклики й поділитися реальними кейсами, 22 липня о 19:00 ми проведемо відкриту онлайн‑зустріч «Штучний інтелект у digital‑маркетингу: перевага чи залежність».

Отримати інсайти й перевірені AI-інструменти для масштабування бізнесу,  можна зареєструвавшись за посиланням

У прямому ефірі говоритимемо про:

  1. Що станеться з органічним трафіком у світі AI‑відповідей?
  2. Наскільки ефективні Smart‑кампанії порівняно з ручним налаштуванням?
  3. Як AI змінює персоналізацію комунікацій з клієнтами?
  4. Лайфгаки спікерів щодо використання AI у команді та для власних задач.

Серед спікерів — експерти Netpeak:

Антон Липський, Head of PPC

Антон Липський, Head of PPC — AI в автоматизації контекстної реклами.

Олена Воскобойник, Head of Product SEO Department

Олена Воскобойник, Head of Product SEO Department — нові підходи до SEO у світі мультиканального пошуку.

Олександр Конівненко, Head of Digital Data

Олександр Конівненко, Head of Digital Data — інтеграція AI у маркетингову аналітику.

Віталій Іванов, Head of Retention Marketing

Віталій Іванов, Head of Retention Marketing — AI у персоналізованих розсилках і чат-ботах.

Микола Новіков, Head of SEO

Микола Новіков, Head of SEO — модератор.

MeetUp орієнтований на власників бізнесу, CEO, CMO та digital‑фахівців, які шукають способи масштабувати маркетинг і посилювати стратегії в умовах AI‑трансформацій.

Реєструйтеся та отримуйте інсайти й перевірені AI-інструменти для масштабування бізнесу.

Business Growth Meetup — серія щомісячних зустрічей від Netpeak для бізнесу та керівників, присвячена впровадженню digital-інструментів із реальним впливом на прибуток і ефективність компаній.

Крістіна Анютенко

З 2021 року працює PR Specialist в Netpeak Ukraine.

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