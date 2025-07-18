Штучний інтелект у digital-маркетингу: перевага чи залежність?
Штучний інтелект перестав бути новинкою — українські компанії дедалі активніше інтегрують AI у свої маркетингові процеси. Водночас зростає потреба розуміти, як оцінювати ефективність рішень, масштабувати їх і не втратити контроль над якістю та командними процесами.
Щоб обговорити ці виклики й поділитися реальними кейсами, 22 липня о 19:00 ми проведемо відкриту онлайн‑зустріч «Штучний інтелект у digital‑маркетингу: перевага чи залежність».
У прямому ефірі говоритимемо про:
- Що станеться з органічним трафіком у світі AI‑відповідей?
- Наскільки ефективні Smart‑кампанії порівняно з ручним налаштуванням?
- Як AI змінює персоналізацію комунікацій з клієнтами?
- Лайфгаки спікерів щодо використання AI у команді та для власних задач.
Серед спікерів — експерти Netpeak:
Олена Воскобойник, Head of Product SEO Department — нові підходи до SEO у світі мультиканального пошуку.
MeetUp орієнтований на власників бізнесу, CEO, CMO та digital‑фахівців, які шукають способи масштабувати маркетинг і посилювати стратегії в умовах AI‑трансформацій.
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Business Growth Meetup — серія щомісячних зустрічей від Netpeak для бізнесу та керівників, присвячена впровадженню digital-інструментів із реальним впливом на прибуток і ефективність компаній.
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