SEO своими силами, проверка качества и эффективности продвижения сайта

Пару месяцев назад меня попросили дать ответ на 3 популярных вопроса потенциальных клиентов услуги продвижения сайта. Целевая аудитория - маркетологи компаний, которые хотя и немного знакомы с SEO, но все-таки "плавают" в понимании многих моментов. Дабы полезный материал попал в Сеть, то с разрешения журналиста издания "ТОП 100", я публикую его в блоге Нетпик.

Можно ли эффективно организовать SEO лишь своими силами внутри компании?

— И какие вещи необходимо отправлять на аутсосрс (только отвечайте честно, представьте, что вы не имеете никакого отношения к компании, которая занимается SEO)?

Натан Ротшильд, а затем и Черчилль, сделали крылатой фразу, которой можно выразить всю суть моего комментария: «Кто владеет информацией — тот владеет миром». Располагая штатом в 60 профессиональных SEO-мастеров и целым отделом аналитики, постоянно общаясь в кулуарах с коллегами, а также представителями поисковых систем, могу с уверенностью сказать, что с каждым днем мелкие SEO-компании будут уходить в прошлое. Почему? Технологии поисковых систем настолько быстро развиваются, что быть в курсе последних тенденций для маленькой команды – неразрешимая задача. Да, поисковые системы предоставляют ряд рекомендаций, которых желательно придерживаться еще на этапе разработки сайта. Для этого достаточно заставить прочитать эти рекомендации толкового веб-мастера. Но всё остальное — это уже результаты исследований и анализа поведения «черного ящика», так как поисковая система не разглашает свои алгоритмы.

По сути, SEO-специалисты работают с черным ящиком. Методом проб, ошибок, опытов, анализа, исследований они находят способы попасть на первую страницу поисковых систем.

Зная изнутри всю “кухню” SEO, могу заверить, что уровень только лишь крупных игроков рынка позволяет предоставлять действительно качественные услуги. Конечно, время отдельных фрилансеров еще не окончательно ушло в прошлое, но, судя по опыту «соседей» - это вопрос времени. Какой отдельный фрилансер может позволить себе разработку высоко-технологического программного обеспечения? В завершение, чисто по-одесски, ответим вопросом на вопрос: готова ли ваша компания своими силами создать SEO-отдел, который будет самостоятельно проводить тестирование «черного ящика» (поисковой системы)?

Не проще ли отдать свой сайт специалистам, которые специализируются именно на SEO? Исключением может быть лишь крупный холдинг, который владеет большим количеством интернет-проектов и готов произвести серьезные вложения в формирование целого штата SEO-отдела и разработку специального программного обеспечения.

Какие существуют способы проверки, насколько хорошо оптимизирован сайт?

Понятие «хорошо оптимизированный сайт» может трактоваться двояко. С точки зрения именно оптимизации, сайт должен соответствовать рекомендациям, которые поисковые системы предоставляют разработчикам сайта. Иногда сайт уже разработан, а только потом его владельцы задумываются об оптимизации сайта. В таком случае, чаще всего, заказывают SEO-аудит – документ, в котором специалисты досконально исследуют интернет-ресурс. Результатом будет ряд конструктивных предложений по его доработке. К сожалению, из-за (чаще всего) большого объема подобных доработок (чем больше сайт, тем больше доработок) многостраничный SEO-аудит попадает в ящик директора, где ему суждено пылиться до скончания веков.

Если же мы говорим про то, насколько легко сайт найти в поиске (так называемая «видимость сайта» в поисковых системах), то необходимо попробовать поискать сайт по тем фразам, которые могут быть интересны потенциальным посетителям.

Если сайт легко удаётся найти - значит сайт хорошо оптимизирован.

Если речь идет о сайте, который принадлежит вам, то можно пойти чуть-чуть дальше: поисковые системы (и Google, и Яндекс) предоставляют так называемые инструменты для веб-мастеров. Зарегистрировав свой сайт в подобных сервисах, вы сможете увидеть, как сайт выглядит глазами самой поисковой системы. Информации будет предоставлено достаточно, чтобы понять, какие есть проблемы с оптимизацией вашего сайта.

Как скоро можно будет увидеть эффект от SEO

— После проведения полного комплекса SEO, как скоро можно будет увидеть эффект, по каким критериям я смогу оценить этот эффект и понять, что (если предположить, что я нанимала компанию) работу выполнили на отлично?

Зависит от того, какая цель поставлена и что считать результатом. Например:

Оптимизация кода сайта проводится в срок от 1 дня до 1 месяца, что зависит от активности ваших программистов или сложности кода вашего сайта в случае работы программистов SEO-компании. Выкладка написанных оптимизированных текстов на сайт производиться сразу же после утверждения их заказчиком SEO-услуг. А утверждение происходит сразу же после написания (и доработок). Всё это также может занять от 1 дня до 1 месяца. После первых двух пунктов (или даже без них) результатов по части фраз можно добиться даже за 1 неделю.

Всё зависит от конкуренции ниши, в которой ведется продвижение сайта. Но срок раскрутки нового сайта обычно составляет 4 месяца. В случае раскрутки крупных проектов (тематические порталы, крупные интернет-магазины), срок продвижения не ограничен (заниматься сайтом нужно на постоянной основе), однако SEO-компании, двигаясь навстречу клиентам, обычно подписывают договор на 6 месяцев. Когда компания продемонстрировала хорошие результаты своей работы, обычно, договор продлевается на неограниченный срок.

На вопрос «по каким критериям я смогу оценить этот эффект», ответим словом из трех букв - KPI.

KPI (ключевые показатели эффективности от “Key Performance Indicators”) - система оценки, которая помогает определить достижение целей. Оценить эффективность SEO можно: высчитывая стоимость посетителя сайта из поиска, определяя показатель конверсии из "посетителя" в "клиента" и рассчитывая рентабельность инвестиций в SEO (сколько вложенных в SEO денег какую прибыль компании принесло). Однако, чаще всего, клиенты SEO-услуг ограничивают оценку успешности SEO по двум критериям: позиции сайта в поиске и количество посетителей из поиска. Этот подход - неправильный, но манит своей простотой и понятностью.