SEO

Хотите гарантии и прозрачность в SEO-услугах? Их нет!
Артем Бородатюк
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В данный момент многие заказчики SEO-услуг требуют у студий такой схемы работы:

  • просчитывается стоимость продвижения каждой фразы;
  • даётся гарантия на каждую фразу;
  • работа оплачивается из расчета стоимости тех фраз, которые SEO-студия вывела в топ, что и называется «прозрачностью ценообразования».

Спрос рождает предложение, поэтому не удивительно, что существует большое количество SEO-студий, которые готовы работать на этих условиях. В данный момент SEO-студии делятся на тех, кто:

  • даёт 100% гарантии с просчетом вывода каждой фразы в топ;
  • даёт минимальные гарантии на вывод определенного процента фраз;
  • не даёт гарантии вообще.

Сразу возникает резонный вопрос, как могут существовать те компании, которые не дают гарантии вообще? Чаще всего они имеют имя, положительную деловую репутацию и специализируются на крупных клиентах, которые, в любом случае, захотят разобраться в специфике SEO-услуг. Минимальные гарантии дают те компании, которые имеют в своем портфолио клиентов любых «мастей»: от мелких до крупных. У таких студий, как правило, тоже множество рекомендаций, известное имя: иначе как бы они могли конкурировать с множеством SEO-студий со 100% гарантиями? Минимальные гарантии для известных студий – это предмет договора, а не предмет работ. То есть, такие SEO-студии, учитывая менталитет «нашего брата», идут навстречу клиентам, обещая им минимум того, что те получат. В процессе работы, студия старается продемонстрировать гораздо больший результат, чем обещалось. Предоставляемые такими компаниями гарантии – это попытка конкурировать на рынке с теми, кто гарантирует ВСЁ. О SEO-студиях третьего типа и пойдет речь в этой статье. Читать статью полностью на ain.ua.

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Артем Бородатюк

В 2006 году основал агентство интернет-маркетинга Netpeak.
С 2013 года соосновал систему веб-аналитики Ringostat.com и многофункциональную платформу Serpstat.com.
В 2015 году запустил платформу для реализации социальных проектов Одессы «Мой Город».
В 2016 году запустил отдельную компанию Netpeak Software, которая занимается разработкой профессионального софта для SEO-специалистов.
В 2017 году стал сооснователем платформы для SaaS-компаний AcademyOcean.

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