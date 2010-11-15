Хотите гарантии и прозрачность в SEO-услугах? Их нет!

В данный момент многие заказчики SEO-услуг требуют у студий такой схемы работы:

просчитывается стоимость продвижения каждой фразы;

даётся гарантия на каждую фразу;

работа оплачивается из расчета стоимости тех фраз, которые SEO-студия вывела в топ, что и называется «прозрачностью ценообразования».

Спрос рождает предложение, поэтому не удивительно, что существует большое количество SEO-студий, которые готовы работать на этих условиях. В данный момент SEO-студии делятся на тех, кто:

даёт 100% гарантии с просчетом вывода каждой фразы в топ;

даёт минимальные гарантии на вывод определенного процента фраз;

не даёт гарантии вообще.

Сразу возникает резонный вопрос, как могут существовать те компании, которые не дают гарантии вообще? Чаще всего они имеют имя, положительную деловую репутацию и специализируются на крупных клиентах, которые, в любом случае, захотят разобраться в специфике SEO-услуг. Минимальные гарантии дают те компании, которые имеют в своем портфолио клиентов любых «мастей»: от мелких до крупных. У таких студий, как правило, тоже множество рекомендаций, известное имя: иначе как бы они могли конкурировать с множеством SEO-студий со 100% гарантиями? Минимальные гарантии для известных студий – это предмет договора, а не предмет работ. То есть, такие SEO-студии, учитывая менталитет «нашего брата», идут навстречу клиентам, обещая им минимум того, что те получат. В процессе работы, студия старается продемонстрировать гораздо больший результат, чем обещалось. Предоставляемые такими компаниями гарантии – это попытка конкурировать на рынке с теми, кто гарантирует ВСЁ. О SEO-студиях третьего типа и пойдет речь в этой статье. Читать статью полностью на ain.ua.