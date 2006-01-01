Система Планфикс — SaaS-система управления проектами

Система ПланФикс в первую очередь манит своей простотой и понятностью. Еще более простых и в то же время эффективных систем, я не встречал. Общаясь с поддержкой, можно прийти к выводу, что ребята ставят себе целью сохранение этой простоты, из-за которой, в отличии от множества других аналогичных систем, я смог освоить и полюбить работу с этой системой. В этом посте я делаю не обзор, как может показаться (кстати, вот тут неплохой обзор ПланФикса на момент лета этого года), а кратко хочу рассказать об идеологии системы, после чего приведу ответы техподдержки на некоторые вопросы.

В ПланФиксе заложена идеология с тремя понятиями:

1. Проект. Это своеобразным разделом, связующее звено для задач.

2. Задача. Обычно в рамках проекта ведется работа над задачами. Есть также подзадачи.

3. Действие. Действие — это элементарная единица работы в ПланФиксе. Именно с помощью действий происходит вся работа по задаче. Этих знаний уже достаточно для того, чтобы догадываться об ответах на многие вопросы.

Например, популярный вопрос новичков в системе звучит так: «как оставить комментарий к задаче?». Это можно делать с помощью действия. Также с помощью действия можно: изменить статус задачи, подключить сотрудников к работе над задачей, изменить сроки дедлайна, установить напоминание о задаче на определенное время, прикрепить к задаче файлы. Продолжая говорить об идеологии ПланФикса затрону вопрос статусов задачи — их четыре:

Новая — этот статус имеет только что созданная задача, которая еще не принята исполнителем в работу.

В работе — этот статус говорит о том, что исполнитель принял задачу и занимается ее исполнением.

Выполненная — такой статус выставляет исполнитель после того, как считает, что выполнил задачу.

Завершенная — этот статус выставляется постановщиком как подтверждение правильности выполнения задачи.

Есть также дополнительные статусы (черновик, отклоненная задача, отложенная, отмененная), но именно основные статусы оказались, на мой взгляд, отличными чекпойнтами жизненного цикла задачи. Кроме упомянутой простоты и четкости система имеет довольно удобный интерфейс. Я не буду расхваливать разные удобные фичи, кроме одной — а-ля Google Reader'овский вид обновлений по задачам (можно настроить отображение всех или только новых уведомлений по задачам). Если все действия по задачами были обработаны, то система принимает такой вот «спокойный» вид.

То есть, это как чистый рабочий стол, на котором нет ничего того, что нужно «убрать». Если у кого-то есть манечка «разобрать поскорее непрочитанную почту» или «прочитать все непрочитанные посты в ридере», тот меня поймет. Теперь перейду к вопросам и ответам на них. Скажу, что достаточно простой мануал есть тут, но кто в наше время читает мануалы? В: В чем разница между ролями Пользователь и Администратор?

Администратор видит все задачи всех пользователей, а также может добавлять новых пользователей в Планфикс. Обычный пользователь видит только те задачи, которые поставил сам или в которых является исполнителем. В дальнейшем, по мере роста функционала Планфикса, разница в этих ролях будет еще больше увеличиваться.

В: Если я ставлю задачу, я могу выбрать исполнителя. А могу ли я выбрать человека, которого я хочу просто уведомлять по процессу работы с задачей? Как я понял, пока я могу его только вторым исполнителем задачи назначать?

На данный момент, да — только назначить этого человека соисполнителем в задачу. А вот для проекта существует функционал аудитора — в карточке проекта можно указать людей, которые будут иметь доступ ко всем задачам данного проекта, даже если они не являются исполнителями или постановщиками по ним.

В: Что происходит с теми задачами, которые просрочены? Они просто уходят в небытие после того, когда постановщик задачи сделал пометку о прочтении сообщения, что задача не выполнена? Она просто будет висеть до скончания веков в задачах и никаких дополнительных напоминаний не будет?

Да, она будет висеть, пока не завершится. При этом в разделе «ПланФикс!» каждый день это уведомление будет опять становиться непрочитанным. Это для того, чтобы «мозолить глаза». Но никаких повторных уведомлений на почту о том, что задача все еще просрочена, отсылаться не будет. Мы исходим из такой логики: уведомление о просрочке одновременно высылается и исполнителю, и постановщику. Если даже исполнитель на это забьет, то уж постановщику делать это никак не с руки — он должен разобраться и пинать исполнителя, пока не допинает — переносить сроки, ставить спец напоминания и т.д.

Т.е. в обычном случае одного уведомления о просрочке должно быть достаточно. На всякий случай мы решили подстраховать и постановщика, и исполнителя, сделав уведомление о просрочке вечно обновляющимся, как Феникс :) Но дублировать на почту повторные уведомления о просрочке мы не стали — не всегда это плюс, все зависит от привычного конкретному человеку способу отрабатывать письма. А лишний раз спамить не хочется.

В: Есть одна мелочь, которая усложняет работу, но её легко исправить. Я использую ПланФикс с одной целью — ничего не забывать самому и не дать забыть сотрудникам. В случае если не поставить галочку «Получать уведомления обо всех действиях по этой задаче», то очень легко пропустить всякие промежуточные важные действия, так как уведомление о них не придут на еmail. Можно ли сделать так, чтобы галочка стояла по умолчанию?

Я понимаю Вашу ситуацию, солидарен с описанными проблемами — сам использую ПланФикс точно для тех же целей. При этом текущий подход ПФ в том принципе, что уведомления должны направляться на email или jabber-клиент пользователя только в том случае, если они требуют от него какой-то реакции. Объяснение этому простое — мы не хотим засорять почтовый ящик и внимание пользователя, чтобы видя сообщение от ПланФикса он испытывал соблазн удалить его не читая.

На самом деле есть очень нехорошие примеры того, что происходит с системами, рассылающими уведомления когда надо и когда не надо. В итоге, сотрудники просто забивают на весь этот «спам», т.к. никто не хочет разгребать десятки, а то и сотни писем в день, из которых только незначительная часть требует конкретной реакции, а остальные уведомления напрямую человека не касаются. Поэтому мы выбрали другой подход — тот, кто создает действие в задаче, сам определяет кому важно о нем знать, а кому нет. В идеале, каждое письмо-уведомление от ПланФикса требует реакции получателя — если не сделать что-то, то хотя бы осознать, что в задаче произошло нечто, напрямую его касающееся. Это не позволяет забивать на уведомления и относиться к ним с должным вниманием. Минус нашего подхода в том, что реально может возникнуть ситуация, когда постановщик забудет включить в список уведомленных сотрудника. Это приведет к описанной Вами ситуации «а я не знал...».

Но я уверен, что это регулируется волшебной силой привычки — в частности, со мной именно так и произошло. После пары недель работы в системе сбоев в этом плане я уже не допускал. Наверняка также будет и с Вашими сотрудниками. Конечно, можно придумать и вынести галочку «насильной» рассылки уведомлений в настройки и дать выбор владельцу аккаунта — спамить или нет своих сотрудников. Но мы бы не хотели так делать, т.к. считаем что по незнанию многие будут выбирать этот параметр и получать описанные выше последствия, а потом клять ПланФикс за непродуманную систему уведомлений :)

p.s. В общем, вводной экскурс в систему planfix.ru я сделал, поэтому поставленную себе же задачу перевожу в статус «Завершенная» :):