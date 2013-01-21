Кейс по контекстной рекламе в тематике «детская обувь»: ROMI 110%

Услуга: контекстная реклама в Google Ads. Тематика: детская обувь. Траты: 1 001 грн. Регион: Украина. Исключения: Винницкая область, Луганская, Закарпатская, Кировоградская, Львовская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская, Тернопольская, Ровенская (те регионы, которые показали низкий уровень конверсий).

В результате получилось:

Транзакций по Google Analytics: 10. Доход по Google Analytics: 3 505 грн. % заказов через звонки по данным клиента: 20% (3 505 грн. + 20% = 4206 грн.). Коэффициент наценки по данным клиента: 50%. Доход по проекту составляет: 4 206 грн. Итого, операционная прибыль клиента с РК составляет: 4206*0,5 - 1001 (траты на РК) = 1103 грн.

Не забываем про постэффект контекстной рекламы — надо учесть в будущем повторные продажи. Думаю, их будет 2-3.

ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) = ((Доход × Маржа) — Траты клиента) / Траты клиента = ((4 206 грн. × 50%) — 1 001 грн.) / 1 001 грн. = 110%. Коэффициент конверсии составил: 0,43%.

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Смотрим с другой стороны:

Ассоциированных конверсий: 5, Конверсий по первому клику: 10, Конверсии по последнему взаимодействию: 6.

Как падала цена за клик:

И показатели: