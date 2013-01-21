Услуга: контекстная реклама в Google Ads.
Тематика: детская обувь.
Траты: 1 001 грн.
Регион: Украина. Исключения: Винницкая область, Луганская, Закарпатская, Кировоградская, Львовская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская, Тернопольская, Ровенская (те регионы, которые показали низкий уровень конверсий).
В результате получилось:
Транзакций по Google Analytics: 10.
Доход по Google Analytics: 3 505 грн.
% заказов через звонки по данным клиента: 20% (3 505 грн. + 20% = 4206 грн.).
Коэффициент наценки по данным клиента: 50%.
Доход по проекту составляет: 4 206 грн.
Итого, операционная прибыль клиента с РК составляет: 4206*0,5 - 1001 (траты на РК) = 1103 грн.
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Смотрим с другой стороны:
Как падала цена за клик:
И показатели:
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