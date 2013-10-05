Настраиваем рекламу AdWords на мобильные приложения

Любите играть в игры на своих смартфонах или планшетах? И у меня даже нет сомнений, что эти игры бесплатные, так ведь? Тогда вам знакомо то самое чувство, когда во время игры где-то снизу висит рекламный баннер или маячит объявление. Даже тут эта реклама! Стать тем, кто надоедает своей рекламой во время игр, достаточно просто. Во-первых, нам надо завести аккаунт Google Рекламы. Во-вторых, дочитать эту статью. ;)

Учтите, что как только вы начинаете создавать новую кампанию, вам следует выбрать пункт «Только контекстно-медийная сеть».

Выбрав другой вариант, вы не получите доступ к настройке рекламы на мобильные приложения, поэтому будьте внимательны.

Кстати, нам несколько раз рекламодатели задавали вопрос на тему того, что они читали о рекламе в мобильных приложениях, но так и не смогли отыскать этот вид таргетинга на вкладке «Контекстно-медийная сеть». Связано это как раз с тем, что вариант такого таргетинга доступен нам лишь тогда, когда мы создадим кампанию именно на мобильные приложения.

Выбираем пункт «Мобильные приложения» и погружаемся в тонкие настройки. Есть и довольно интересные параметры, которые позволят таргетировать рекламу еще более точно. Давайте ознакомимся с ними:

1. Операционные системы

2. Модели устройств

3. Операторы мобильной связи и Wi-Fi

Остальные настройки не удивят вас, если до этого вы уже успели запустить и настроить хотя бы одну рекламную кампанию на поиск или КМС. Когда все настроено, мы переходим к выбору категорий мобильных приложений.

Мы, конечно, выбираем таргетинг на игры. Как только мы выбираем определенную категорию, система прогнозирует охват. Благодаря такой оперативности мы сможем прикинуть «наполненность» той или иной категории, чтобы не получилось так, что мы таргетируем на категорию, где совсем маленький охват, а кликов ожидаем море.

Отдельно стоит указать на тот момент, что уточнить таргетинг мы сможем только с помощью «Категории интересов». Тем не менее остальные вкладки (тематика, пол, возраст и прочее) все равно будут у нас перед глазами, что несколько смущает.

После того как мы определились с категориями, переходим на этап настройки нашего рекламного объявления. Мы можем создать текстовое или графическое объявление, а также рекламировать наше собственное приложение, если оно у нас есть. Для этих целей присутствует отдельная вкладка, которая называется «Редактор медийных объявлений», где мы указываем платформу и ссылку на наше приложение.

Казалось бы, что на этом можно закончить настройку нашей рекламной кампании, но не стоит забывать про исключения (аналог минус-слов для ключевых слов).

В примере мы решили добавить в исключения подкатегорию «Живые обои», которая входит в категорию высшего порядка «Игры». Аналогично мы можем добавить исключения для категории интересов и для веб-страниц отдельных категорий. Ваша кампания готова к работе!

По личным наблюдениям, реклама на мобильных приложениях пока обходится довольно дешево, так как рекламодатели еще присматриваются к этому рекламному каналу. Так что уже сегодня вы можете выделить часть бюджета на тестовую кампанию и оценить возможности мобильных приложений для вашего бизнеса, пока этого не сделали ваши конкуренты.

Успешных рекламных кампаний!