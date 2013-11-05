Интервью с Юлией Куриловой

Сегодня пообщаемся с Юлией Куриловой, основателем «KURILOVA & COMPANY», автором видеоблога о рекламе в Google Рекламе и спикером конференции «Контекстная реклама-2013». Она — первый сертифицированный консультант Google Рекламы в СНГ, а в сфере интернет-маркетинга работает с 2006 года . К слову, Юлия консультирует десятки интернет-агентств (мы не входим в их число).

Расскажи, пожалуйста, о себе? Как так судьба сложилась, что ты стала заниматься контекстной рекламой?

— В эту сферу я попала абсолютно случайно. Все началось с того, что я бросила университет (Нархоз), как-то быстро стало понятно, что это высшее образование — совершенно бесполезная трата времени. После ухода из университета искала работу по двум критериям: на работу можно ходить в джинсах и с пирсингом, и чтобы отпуск был 24 дня в году, как в КЗОТе написано (уже тогда я много путешествовала и планов на отпуск у меня было на три года вперед). Не так уж просто было найти офисную работу в 18 лет и под такие критерии. Первой работой стало Издательство. Там я работала в отделе рекламы в грустном офисе без окон за очень медленным компьютером и с монитором 90-х годов с защитным стеклом (не знаю, как это называется, но, думаю, ты понимаешь, о чем я). Это был ад. Но я там просидела полгода ради записи в трудовой и гордой строчки в резюме «Есть опыт работы в офисе». Вторую работу нашла быстро. Это была непонятная вакансия «модератор» в непонятной кампании из 2-х человек, которые сидели в огромном офисе без мебели. К тому же компания называлась странно — «Бегун» :) Зато работа полностью соответствовала моим двум параметрам поиска, все остальное было не важно. Уже после выхода на работу мне рассказали, кто такой модератор, еще чуть позже, что такое контекстная реклама. Тогда-то все и началось!

Спасибо за историю! В очередной раз убеждаюсь, что человек всегда находит то, что ищет. Когда я только вступил на дорогу контекстной рекламы, то меня поразило то, что жизнь в этом мире очень динамично меняется. Казалось бы, сегодня ты привык к этому, а завтра уже надо переучиваться! Скажи, пожалуйста, что именно тебя впечатлило, когда ты начала «вариться» в этой сфере?

— Когда я начинала, в первую очередь влюбилась в людей этой сферы. Они молодые, красивые и открытые. Потом мне очень нравилось на семинарах рассказывать про технологии будущего, которые когда-то будут доступны и нам. А вот два года спустя, когда появилась масса инструментов, захватило развитие инструментов и технологий. И сейчас очень жду появления некоторых инструментов в Украине. И выхода нового красивого интерфейса Google Рекламы. Правда, согласись, с таким развитием технологий невозможно снимать уроки по Google Рекламе. То, что сегодня снято, завтра может стать устаревшим. Это уже произошло с большинством моих уроков. Твоих, наверное, тоже.

Полностью согласен! У нас в агентстве была идея, чтобы написать книгу, но мы отказались от этой затеи — слишком стремительно развивается система Google Рекламы. Кстати, тебе не кажется, что эти безудержные изменения — негативный момент в работе? Садишься писать мануал для нового сотрудника и понимаешь, что он устареет через мгновение. Только закончил изучать новую бету, как появилась еще одна. И это никогда не заканчивается!

— Тут я полностью согласна с тобой. Но это же интересно! Всегда нужно быть начеку, посещать тематические мероприятия, общаться в коллегами, читать блоги. Немного зазевал и уже пропустил что-то новое и важное. А с другой стороны, пока все будет так меняться, у нас с тобой будет много работы! Рекламодатели (клиенты) же как огня боятся изменений интерфейса.

Могу тебе сказать, что мне и по жизни стало легче, когда я принял эту философию постоянных изменений. Может быть у тебя есть подборка ресурсов, которые ты регулярно читаешь, чтобы оставаться в курсе всех событий? Откуда черпаешь знания?

— Да, конечно же есть такая подборка. В первую очередь это новости официальных блогов Google Ads, Официальный блог — Google Россия, Google Ads Россия, Google Украина. Читаю блоги отдельных специалистов, например, люблю твои читать посты. Кратко с юмором и по теме :) Еще слежу за всеми Google-каналами на YouTube и читаю по выходным посты за неделю на ppchero.com. Это новости, которые касаются больше Google Рекламы. Есть еще множество блогов по интернет-маркетингу в общем, но не буду их тут перечислять, чтобы никого не запутать. Поделись, какие ресурсы ты читаешь?

О, какой внушительный список! Что касается моей подборки, то она практически ничем не отличается от твоей. Еще люблю полистать ленту в твиттере с тегом #ppcchat. О ремаркетинге очень много, очень часто говорят. Но я замечаю, что по-прежнему его используют очень просто. Поведай, пожалуйста, что ждет слушателей на твоем докладе, так как тема интригует?

— Вот именно! Знают многие, часто говорят, а толком не разбираются в стратегиях. Как по умолчанию предлагается системой установить срок в 30 дней и не ставить ограничения, так чаще всего и крутят ремаркетинг. Эффективность чаще всего вообще не считается. Я уж молчу про ремаркетинг на пользователей канала Youtube, поисковый ремаркетинг, похожие аудитории и сервисы динамического ремаркетинга. На Конференции «Контекстная реклама-2013» расскажу про «многоуровневый» ремаркетинг, покажу на примерах, как мелкому бинесу применять этот инструмент с максимальной отдачей, а также, как анализировать и оптимизировать такие рекламные кампании.

Мне было бы интересно послушать твой доклад, так как сам люблю углубляться в инструменты. Раз ты затронула мелкий бизнес, то хотелось бы спросить о таком необратимом феномене, как подорожание и подорожание цены за клик. Например, я вижу, что в контекстно-медийной сети Google баннерку тоннами скупают крупные игроки. Уже дешевые клики из КМС и не получишь! Не думаешь ли ты, что в будущем не будет места мелкому бизнесу в контекстной рекламе, так как гиганты (доски объявлений и прочие масштабные ресурсы) будут брать объемами?

— А что значит дешевые клики, по три копейки? :) Да, таких кликов нет, но по 1-1,5 грн вполне можно собрать аудиторию в ремаркетинге и даже в YouTube (весьма конкурентная площадка). Мне кажется, крупные игроки берут объемами, но не качеством. Имею ввиду таргетированность, сегментацию аудитории, конкретные баннеры с конкретными предложениями. Делаем упор на качество рекламы и со временем выходим на интересные мелкому бизнесу показатели кампании и хороший уровень конверсий. Мне кажется, крупные игроки не скоро займутся такой сегментацией и тонкой настройкой рекламы, так что я не думаю, что для мелкого клиента баннера станет недоступной.

У больших игроков свои заботы, оставим это им. Как ты думаешь, а какие заботы у малого и среднего бизнеса? Знаю, что ты не только решаешь проблемы контекстной рекламы, но и углубляешься в бизнес клиента. Можешь об этом подробней, пожалуйста, рассказать.

— Хм, я думаю, самая большая забота и проблема нашего мелкого и среднего бизнеса — продажи. Чаще всего наши предприниматели умеют изобретать и производить что-то очень классное, но привлечение новых клиентов для них какая-то нерешаемая система уравнений. Бизнесмены прикладывают массу усилий там, где это не нужно вообще и закрывают глаза на правильные инструменты продаж. Тут есть масса анекдотов и про рекламу и про сайты. Я даже не хочу брать во внимание рекламу, достаточно просто послушать, как в маленьких компаниях отвечают на входящие звонки и как потом появляется масса препятствий на пути к покупке и так далее. Обычно наша работа не заканчивается интернет-маркетингом, дальше проверяем речевые модули продавцов, рассказываем клиентам, как фиксировать лидов и что с ними потом делать, лезем в продажи по рекомендациям и повторные продажи. Когда бизнес следует нашим советам, мы все глубже закапываемся в продажи. Например, в прошлом году я была в таком азарте, что прошла курс обучения по продаже металлопластиковых окон. И наоборот, если клиент ничего не выполняет, мы закрываем поток рекомендаций, потому что это просто бесполезная трата нашей энергии и времени.

Серьезный подход! По твоим словам, ты далеко впереди других специалистов, которые о таких моментах и не думают. Это обнадеживает, что у нас на рынке есть такие специалисты. Юлия, большое спасибо тебе за чудесное интервью. Очень желаю, чтобы у тебя и дальше все так прекрасно получалось! И, как это уже заведено, пожелай что-то нашему украинскому рынку?

— Сергей, спасибо за интересные вопросы! Как Ленин желаю нашему рынку учиться, учить клиентов и конкурентов. Так всем будет интереснее работать :)

До скорой встречи!