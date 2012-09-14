PPC

Демографический таргетинг в Google Ads
Сергей Бахарь
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В сентябре 2012-го года Google Ads побаловал нас очередной новинкой — таргетингом на демографические группы. Отныне у нас есть возможность настраивать показы рекламы на мужчин и женщин определенной возрастной группы.

«Постойте-ка! Какая же это новинка, если демографические настройки уже давно есть в аккаунте», — скажете вы.

Совершенно верно! Долгое время демографический таргетинг тихонько «жил» на вкладке «Настройки» и никого не тревожил. У него просто не было данных, чтобы вас как-то заинтересовать. Однако алгоритм работы с данным таргетингом изменился. Можно сказать, что это второе рождение таргетинга, которым никто раньше не пользовался.

В настоящее время система анализирует те сайты, которые вы посещаете в интернете, и связывает ваш браузер с определенной половозрастной группой. Проверить свои демографические категории вы можете с помощью Менеджера рекламных предпочтений. У меня получился такой результат:

получился такой результат

А у вас?

Обратите внимание, что настройку данного вида таргетинга необходимо производить на вкладке «КМС (контекстной-медийная сеть)», где были добавлены две вкладки: пол и возраст.

две вкладки: пол и возраст

Переходите на необходимую вкладку и нажимаете на кнопку «Изменить таргетинг в КМС». А далее настраиваете пол, который вас привлек.

нажимаете на кнопку «Изменить таргетинг в КМС»

И, соответственно, возраст, который подходит для наших целей.

возраст, который подходит для наших целей

Существует графа «Неизвестно» в обоих видах таргетинга. Объясняется это тем, что система не смогла определить возраст или пол нашего пользователя, засомневалась как-то и решила оставить где-то посередине.

И, наверное, самый удобный момент в том, что мы можем настраивать отдельные ставки. Если мы заметим, что какая-то возрастная группа приносит нам огромное количество конверсий, то мы незамедлительно начнем более плотно работать с ней, повышая ставки и оптимизируя работу.

мы можем настраивать отдельные ставки

Кроме того, вы можете настроить исключения по демографическому признаку. Для этого перейдите в самый низ и нажмите на раздел «Исключения».

перейдите в самый низ и нажмите на раздел «Исключения»

По аналогии с минус-словами, исключите те половозрастные группы, которые не удовлетворяют поставленной рекламной стратегии.

Как видите, функционал демографического таргетинга изменился в лучшую сторону. Еще один шажок в сторону более глубокой таргетированной рекламы в рамках Google Ads. Ведь, если проводить сравнение с социальными сервисами, многие сервисы контекстной рекламы не владеют столь обширными данными о пользователях.

Мы в контекстном отделе Netpeak уже начали тестировать демографический таргетинг, а вы?

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Сергей Бахарь

Эксперт в области контекстной рекламы.

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