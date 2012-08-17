Представляем вашему вниманию вольный перевод статьи «25 Fast Facts About AdWords».
- Google Реклама была запущен в 2000-м году. На тот момент использовалась модель фиксированной CPM (единая оплата за 1000 показов). В том же году данную модель изменили на аукционную.
- Гениальную, мультимиллиардную идею оплаты за рекламные места в поиске приписывают бывшему 18-летнему студенту Скотту Банистеру. Позже идея была воплощена в жизнь Биллом Гроссом в IdeaLab.
- Около 97% всех доходов Google получает от рекламы.
- Компании в среднем зарабатывают по $2 с каждого доллара, который они тратят на Google Рекламу.
- По состоянию на весну 2011-го года в Google рекламируются более 1.2 миллиона компаний.
- Средний CTR для объявления на первой позиции составляет 7.94%.
- По наблюдениям специалистов, объявления над результатами поиска получают в 10 раз больше кликов, чем объявления, расположенные с правой стороны.
- Во 2-м квартале 2012 года выручка Google выросла на 35% до $12.21 миллиарда. В этом же квартале общее количество платных кликов увеличилось на 42%.
- Google доминирует в поисковой рекламе на мобильных устройствах, владея 97% трат на мобильном поиске.
- В 2011 году поиск и рекламные продукты Google обеспечили $80 млрд. экономической деятельности США.
- В 2011 году индустрия финансов и страхования потратили $4 млрд. в Google Рекламе.
- Ключевые слова тематики финансов и страхования являются одними из самых дорогих в Google Рекламе, а за некоторые слова цена за клик превышает $50.
- В 2011 году Amazon потратил около $55.2 млн. на Google Рекламу.
- 89% трафика с поисковых рекламных объявлений не восполняются кликами с органической выдачи, когда эти рекламные объявления поставлены на паузу.
- Для конкурентных коммерческих поисковых запросов, три объявления над результатами поиска генерируют около 40% кликов всей страницы.
- Если с правой стороны нет рекламных объявлений, то практически половина пользователей (45.5%) не могут отличить платные объявления от бесплатных результатов поиска.
- Рекламодатели Google Рекламы могут таргетировать рекламу на отдельный избирательный округ.
- Google владеет самой большой рекламной сетью (контекстно-медийная сеть) в мире, включая YouTube, Gmail и Blogger.
- Контекстно-медийная сеть Google обеспечивает 180 млрд. показов каждый месяц (около 6 млрд. в день!).
- Охват рекламной сети Google составляет 80% всех пользователей интернета.
- По словам Google: "99% наших топовых клиентов (которых примерно тысяча) крутят рекламу в контекстно-медийной сети и на YouTube".
- Средний показатель CTR объявления в контекстно-медийной сети Google составляет 0.4% - это в 4 раза выше среднего показателя рекламного баннера в США и практически в 10 раз больше объявления на Facebook.
- Вероятность того, что потребители будут искать информацию о бренде в среднем равна 155%, если им предварительно было показано медийное объявление.
- Компания «Yankee Candle Company» сообщает, что ремаркетинг позволил им увеличить показатель конверсий на 600% и наполовину сократить цену за конверсию.
- По данным Google, рекламные кампании, которые используют Оптимизатор конверсий, в среднем увеличивают показатель конверсий на 21% и сокращают показатель CPA (плата за действие) на 14%.
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