PPC

25 фактов про Google Рекламу
Сергей Бахарь
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Представляем вашему вниманию вольный перевод статьи «25 Fast Facts About AdWords».

вниманию вольный перевод статьи

    • Google Реклама была запущен в 2000-м году. На тот момент использовалась модель фиксированной CPM (единая оплата за 1000 показов). В том же году данную модель изменили на аукционную.
  • Гениальную, мультимиллиардную идею оплаты за рекламные места в поиске приписывают бывшему 18-летнему студенту Скотту Банистеру. Позже идея была воплощена в жизнь Биллом Гроссом в IdeaLab.
  • Около 97% всех доходов Google получает от рекламы.
  • Компании в среднем зарабатывают по $2 с каждого доллара, который они тратят на Google Рекламу.
  • По состоянию на весну 2011-го года в Google рекламируются более 1.2 миллиона компаний.
  • Средний CTR для объявления на первой позиции составляет 7.94%.
  • По наблюдениям специалистов, объявления над результатами поиска получают в 10 раз больше кликов, чем объявления, расположенные с правой стороны.
  • Во 2-м квартале 2012 года выручка Google выросла на 35% до $12.21 миллиарда. В этом же квартале общее количество платных кликов увеличилось на 42%.
  • Google доминирует в поисковой рекламе на мобильных устройствах, владея 97% трат на мобильном поиске.
  • В 2011 году поиск и рекламные продукты Google обеспечили $80 млрд. экономической деятельности США.
  • В 2011 году индустрия финансов и страхования потратили $4 млрд. в Google Рекламе.
  • Ключевые слова тематики финансов и страхования являются одними из самых дорогих в Google Рекламе, а за некоторые слова цена за клик превышает $50.
  • В 2011 году Amazon потратил около $55.2 млн. на Google Рекламу.
  • 89% трафика с поисковых рекламных объявлений не восполняются кликами с органической выдачи, когда эти рекламные объявления поставлены на паузу.
  • Для конкурентных коммерческих поисковых запросов, три объявления над результатами поиска генерируют около 40% кликов всей страницы.
  • Если с правой стороны нет рекламных объявлений, то практически половина пользователей (45.5%) не могут отличить платные объявления от бесплатных результатов поиска.
  • Рекламодатели Google Рекламы могут таргетировать рекламу на отдельный избирательный округ.
  • Google владеет самой большой рекламной сетью (контекстно-медийная сеть) в мире, включая YouTube, Gmail и Blogger.
  • Контекстно-медийная сеть Google обеспечивает 180 млрд. показов каждый месяц (около 6 млрд. в день!).
  • Охват рекламной сети Google составляет 80% всех пользователей интернета.
  • По словам Google: "99% наших топовых клиентов (которых примерно тысяча) крутят рекламу в контекстно-медийной сети и на YouTube".
  • Средний показатель CTR объявления в контекстно-медийной сети Google составляет 0.4% - это в 4 раза выше среднего показателя рекламного баннера в США и практически в 10 раз больше объявления на Facebook.
  • Вероятность того, что потребители будут искать информацию о бренде в среднем равна 155%, если им предварительно было показано медийное объявление.
  • Компания «Yankee Candle Company» сообщает, что ремаркетинг позволил им увеличить показатель конверсий на 600% и наполовину сократить цену за конверсию.
  • По данным Google, рекламные кампании, которые используют Оптимизатор конверсий, в среднем увеличивают показатель конверсий на 21% и сокращают показатель CPA (плата за действие) на 14%.
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Google AdWords
Сергей Бахарь

Эксперт в области контекстной рекламы.

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