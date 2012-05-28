Google Реклама балует нас свежей новинкой. В этот раз это отчет «Статистика аукционов». С помощью нового отчета вы таки узнаете, как живется вашему объявлению в конкурентной среде. Чтобы ознакомиться с новинкой, перейдите на вкладку «Ключевые слова». Обратите внимание, что слева от ключевого слова появится специальный значок, который говорит о том, что доступен отчет «Статистика аукционов». Главное неудобство в том, что этот отчет вы можете сформировать только по одному ключевому слову. Мы надеемся, что в будущем данные будут не только на уровне ключевых слов. А пока мы надеемся на светлое будущее, вы ставите галочку рядом с необходимым ключевым словом, нажимаете на кнопку «Сведения о ключевых словах» и выбираете отчет «Auction Insights (single keyword only)».

И теперь начинается самое интересное!

При условии, что данных было достаточно за выбранный период времени, вы увидите, кроме других полезных метрик, домены(!) ваших конкурентов. С учетом того, что представленные в других инструментах данные все-таки носят «безликий» характер, это огромный плюс. Остальные метрики просто меркнут по сравнению с этой информацией.

В отчете представлены 5 метрик:

домен отображаемого URL;

процент полученных показов;

средняя позиция;

степень пересечения;

коэффициент для следующей позиции;

коэффициент для показа над результатами поиска.

Благодаря этим данным можно оценивать действия конкурентов по отдельным фразам. К тому же, изменяя диапазоны дат, есть возможность отслеживать активность в вашей тематике. На данный момент в аккаунте минимальный срез составляет 7 дней.

Ведете борьбу за отдельные ключевые слова в конкурентной тематике? Тогда новый отчет станет незаменимым помощником в этом нелегком деле. У вас на руках всегда будет ценная информация, чтобы придерживаться грамотной стратегии. Успехов в контекстном деле!