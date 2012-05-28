PPC

Отчет «Статистика аукционов» в Google Рекламе
Сергей Бахарь
24521 3 5
1338188574
4

Google Реклама балует нас свежей новинкой. В этот раз это отчет «Статистика аукционов». С помощью нового отчета вы таки узнаете, как живется вашему объявлению в конкурентной среде. Чтобы ознакомиться с новинкой, перейдите на вкладку «Ключевые слова». Обратите внимание, что слева от ключевого слова появится специальный значок, который говорит о том, что доступен отчет «Статистика аукционов». Главное неудобство в том, что этот отчет вы можете сформировать только по одному ключевому слову. Мы надеемся, что в будущем данные будут не только на уровне ключевых слов. А пока мы надеемся на светлое будущее, вы ставите галочку рядом с необходимым ключевым словом, нажимаете на кнопку «Сведения о ключевых словах» и выбираете отчет «Auction Insights (single keyword only)».

выбираете отчет «Auction Insights (single keyword only)»

И теперь начинается самое интересное!

При условии, что данных было достаточно за выбранный период времени, вы увидите, кроме других полезных метрик, домены(!) ваших конкурентов. С учетом того, что представленные в других инструментах данные все-таки носят «безликий» характер, это огромный плюс. Остальные метрики просто меркнут по сравнению с этой информацией.

Остальные метрики просто меркнут по сравнению с этой информацией

В отчете представлены 5 метрик:

  • домен отображаемого URL;
  • процент полученных показов;
  • средняя позиция;
  • степень пересечения;
  • коэффициент для следующей позиции;
  • коэффициент для показа над результатами поиска.

Благодаря этим данным можно оценивать действия конкурентов по отдельным фразам. К тому же, изменяя диапазоны дат, есть возможность отслеживать активность в вашей тематике. На данный момент в аккаунте минимальный срез составляет 7 дней.

Ведете борьбу за отдельные ключевые слова в конкурентной тематике? Тогда новый отчет станет незаменимым помощником в этом нелегком деле. У вас на руках всегда будет ценная информация, чтобы придерживаться грамотной стратегии. Успехов в контекстном деле!

3
1
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
Google AdWords
Сергей Бахарь

Эксперт в области контекстной рекламы.

Больше постов

Комментарии (5)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok