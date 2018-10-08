Видеохостинг YouTube — место, где люди получают образование, делятся опытом, ищут вдохновение, узнают новости, ведут дискуссию в комментариях. А компании развивают свой бренд, обращаются к аудитории, демонстрируют новые технологии и задают тренды для различных рынков.

Аудитория сервиса давно перевалила за миллиард пользователей, которые ежедневно просматривают до миллиарда часов видео. С учетом продолжительности всего отснятого материала, представленного на YouTube, чтобы посмотреть его в полном объеме , необходимо потратить более 8 000 лет.

Чтобы выделиться на фоне конкурентов со схожей тематикой контента и помочь своей аудитории легче взаимодействовать с вашим брендом, компанией на YouTube, следует оптимизировать свой канал. Я расскажу об основных принципах и подходах к оптимизации.

Но помните: это базовые советы и рекомендации. Не забывайте постоянно совершенствовать свой канал — изучать аудиторию, контент, получаемый отклик от зрителя и другие данные.

Сбор семантики для YouTube

Начинаем с оптимизации метаданных: заголовков, описаний и тегов. Первоначально подбираем ключевые слова. Процесс во многом схож со сбором классического семантического ядра , но источники ключевых слов другие. Соответственно применяются специализированные инструменты и сервисы.

Один из самых популярных — keywordtool.io, условно-бесплатный сервис, с помощью которого можно собирать подсказки из строки поиска YouTube. В результате получаем список ключевых слов с частотой запросов в поиске YouTube.

Также обратите внимание на выдачу поисковой системы Google, где по многим запросам в результатах присутствуют видео из YouTube.

Видео в результатах поиска соберёт большое количество кликов. Можно произвести анализ первых 20 результатов поисковой выдачи для наиболее частотных запросов интересующей тематики.

Частота определяется с помощью инструмента «Планировщик ключевых слов» сервиса Google Ads. Получить результаты поисковой выдачи позволит программа Key Collector. Если в результатах выдачи есть видео в ТОП-5 или несколько видео в ТОП-10, то при оптимизации метаданных стоит задуматься об использовании этого ключевого запроса.

Есть еще одна методика, которой пользуются специалисты-оптимизаторы. По порядку: получаем список поисковых запросов нужной тематики из сервиса Google Ads. Затем сортируем их по частоте и очищаем от явно коммерческих запросов. Отдаем предпочтение словосочетаниям, которые содержат слова «видео», «как», «смотреть» и подобные. Самые высокочастотные запросы можно также использовать в своем семантическом ядре.

Если ваш YouTube-канал с историей и в разделе аналитики содержится определенный объем данных, зайдите в настройки канала — «Творческая студия YouTube». Здесь, в разделе «YouTube Analytics» — «Источники трафика» — «Поиск на YouTube» представлены поисковые запросы, с помощью которых пользователи переходили из поиска сервиса на ваши видео или в плейлисты.

Для анализа можно задавать различные временные отрезки. Однако инструмент позволяет получить только первые 500 лучших результатов по времени или количеству просмотров. Список поисковых запросов доступен для экспорта в файл .xls или .csv.

Далее полученные запросы анализируем с помощью сервиса keywordtool: сравниваем частоту запросов и количество просмотров на канале. В свой список включаем поисковые запросы с наибольшей разницей между показателями частоты и количеством просмотров.

Собранные ключевые слова можно применить для оптимизации заголовков, описаний и тегов видеороликов, плейлистов, описания канала. А ещё они пригодятся при выборе тем для съемок новых роликов.

Как назовете канал, так и будете его продвигать

В идеале название канала должно содержать название бренда и самые высокочастотные ключевые слова, которые наиболее точно описывают тематику видеоконтента:

В описании канала следует «зацепить» пользователя. Предоставьте не только информацию о типе и тематике публикуемых видео, привлеките внимание интересным описанием контента.

Выбирая способ подачи информации, учитывайте целевую аудиторию. Согласитесь, подросткам, любителям гаджетов, представителям корпоративного сегмента нужен разный месседж.

При подготовке текста описания канала используйте ключевые слова, собранные на предыдущем этапе.

Важно указать ключевые слова канала в соответствующем разделе настроек. Это позволит поисковым алгоритмам YouTube точнее определять, в каких сторонних каналах и видео схожей тематики можно рекомендовать ваш контент.

Чтобы привлекать пользователей в свои социальные сети, на сайт или блог, размещайте перечень ссылок на соответствующие ресурсы. Укажите, сколько их будет отображаться на обложке канала. Если зритель захочет детально ознакомиться с деятельностью компании, продуктом, услугой, ссылки повысят вероятность целевого перехода.

Обложка, логотип и трейлер — лицо канала

Помните о внешней составляющей: тщательно проработайте значок канала и обложку. В качестве значка можно использовать фото или персональный логотип (если это личный канал). Если канал принадлежит бренду, то значком выступает логотип бренда.

Фоновое изображение канала — обложка должна привлекать внимание, но не быть слишком броской, дабы не отвлекать зрителей от основного контента. Если есть логотип или слоган, миссия компании, желательно вынести их на обложку. Это позволит быстрее установить ассоциации: канал — бренд.

Следующий важный пункт — заставка-трейлер. В качестве трейлера лучше использовать видео длинной 1,5-2 минуты. Наиболее интересную и яркую информацию необходимо представлять в первые 30 секунд, чтобы максимально вовлечь посетителя в просмотр. Трейлер отображается на главной странице канала и это одна из первых возможностей превратить зрителей в подписчиков. Уже в трейлере используйте призыв к действию — «Подпишитесь на канал».

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Создание и оптимизация плейлистов

Если сравнить YouTube-канал с простым сайтом, то плейлисты — это категории и разделы. Вместо товаров или статей здесь находятся видео . Создавайте плейлисты, объединяя в них видео схожей тематики или логически связывайте ролики друг с другом.

Плейлисты отображаются в результатах поиска на сервисе. Проработайте заголовок и описание в настройках плейлиста, тогда пользователям будет проще их находить. Здесь в описание необходимо органично добавить ключевые слова.

Преимущество плейлиста: если у пользователя включена функция автовоспроизведения, при просмотре видео из списка последовательно будут проигрываться все видео выбранного плейлиста.

В качестве примера хорошо проработанных плейлистов, обратите внимание на канал с миллионом подписчиков, Rozetka.ua:

Вкладка «Сообщество» — важный канал связи с аудиторией

Формируйте свое сообщество на YouTube. Эта возможность появилась недавно и пока доступна не для всех. С помощью данного функционала можно больше взаимодействовать со своей аудиторией:

создавать различные опросы (например, нравится/не нравится контент);

узнавать об интересах зрителей;

спрашивать у пользователей советы;

устраивать голосования;

публиковать дополнительный контент о том, как создавалось видео;

размещать интересные новости по тематике канала и многое другое.

Пример публикации опроса на вкладке «Сообщество» с большим количеством комментариев и положительных реакций:

Важно поддерживать диалог с подписчиками и просто зрителями, активно отвечать на комментарии. Особенно — в первые несколько часов после публикации видео.

Оповещения о новых записях во вкладке «Сообщество» поступают так же, как оповещения о новых видео. А значит это еще один способ поддерживать интерес к каналу и увеличивать его аудиторию.

Анализируйте результаты

Пользуйтесь встроенной аналитикой YouTube, а также свяжите аккаунт YouTube со своим аккаунтом в сервисе аналитики Google Analytics . Анализируя информацию, вы сможете понимать, какой контент нравится зрителям и как изменения, вносимые на канале, влияют на заинтересованность пользователей.

Безусловно, оптимизация канала не будет эффективной и действенной без оптимизации видеороликов, публикуемых на нем. Но эта тема другого поста.

Выводы

Для того, чтобы получить успешный YouTube-канал, важно понимать, какой видеоконтент нравится зрителю и как этот контент преподнести. Не менее важно помочь поисковым алгоритмам YouTube найти его. Для этого: