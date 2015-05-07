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Зачем нужен видеомаркетинг: инфографика
Георгий Рябой
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Рынок цифровой видеорекламы США ежегодно растет на 30% (2,5 миллиарда долларов). Пропорционально увеличивается и минимальное время просмотра интернет-роликов пользователями. Мы тратим на онлайн-видео 1 час 16 минут в день. Видеомаркетинг должен стать обязательной частью рекламной стратегии, и мы собрали подтверждения этому в новой инфографике.

Зачем нужен видеомаркетинг: инфографика Несколько цифр:

  • 74% всего интернет-трафика придется на долю видео в 2017 году.
  • 52% интернет-маркетологов назвали видео контентом с лучшим ROMI (возврат маркетинговых инвестиций).
  • 65% пользователей смотрят более 3/4 видеоролика. Видеоконтент становится приоритетным для клиентов. Стоит задуматься о преобразовании текстов вашего сайта в видео.
  • 93% маркетологов используют видеоконтент. Способы использования видеоконтента очень разнообразны: вы можете встраивать видео в сайты, в email-рассылки, использовать для фидбека с читателями.
  • Использование слова «видео» в заголовке письма повышает количество открытий на 19%, количество переходов — на 65% и снижает процент отписок на 26%.
  • B2B и B2C маркетологи включают использование видеоконтента в Топ-3 самых эффективных тактик маркетинга в соцсетях.
  • 69% пользователей смартфонов принимают решение о покупке после просмотра видео на сайтах интернет-магазинов.

Читайте больше интересных идей о развитии видеомаркетинга для бизнеса в блоге GetResponse.

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инфографика факторы ранжирования цифровой сторителлинг видеомаркетинг
Георгий Рябой

Главный в Netpeak Journal.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

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