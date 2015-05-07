Зачем нужен видеомаркетинг: инфографика

Рынок цифровой видеорекламы США ежегодно растет на 30% (2,5 миллиарда долларов). Пропорционально увеличивается и минимальное время просмотра интернет-роликов пользователями. Мы тратим на онлайн-видео 1 час 16 минут в день. Видеомаркетинг должен стать обязательной частью рекламной стратегии, и мы собрали подтверждения этому в новой инфографике.

Несколько цифр:

74% всего интернет-трафика придется на долю видео в 2017 году.

всего интернет-трафика придется на долю видео в 2017 году. 52% интернет-маркетологов назвали видео контентом с лучшим ROMI (возврат маркетинговых инвестиций).

интернет-маркетологов назвали видео контентом с лучшим ROMI (возврат маркетинговых инвестиций). 65% пользователей смотрят более 3/4 видеоролика. Видеоконтент становится приоритетным для клиентов. Стоит задуматься о преобразовании текстов вашего сайта в видео.

пользователей смотрят более 3/4 видеоролика. Видеоконтент становится приоритетным для клиентов. Стоит задуматься о преобразовании текстов вашего сайта в видео. 93% маркетологов используют видеоконтент. Способы использования видеоконтента очень разнообразны: вы можете встраивать видео в сайты, в email-рассылки, использовать для фидбека с читателями.

маркетологов используют видеоконтент. Способы использования видеоконтента очень разнообразны: вы можете встраивать видео в сайты, в email-рассылки, использовать для фидбека с читателями. Использование слова «видео» в заголовке письма повышает количество открытий на 19% , количество переходов — на 65% и снижает процент отписок на 26% .

, количество переходов — на и снижает процент отписок на . B2B и B2C маркетологи включают использование видеоконтента в Топ-3 самых эффективных тактик маркетинга в соцсетях.

69% пользователей смартфонов принимают решение о покупке после просмотра видео на сайтах интернет-магазинов.

Читайте больше интересных идей о развитии видеомаркетинга для бизнеса в блоге GetResponse.

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