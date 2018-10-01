Как настроить фид данных в обновленном Google Merchant Center

Мы уже писали о Google Shopping , в каких странах он доступен и как его настроить. В этом посте я покажу один из способов создания и загрузки фида данных. Это важный этап подготовки к запуску Google Shopping.

Как выбрать формат файла фида

Фид данных — информация о товарах, которые вы хотите продать, составленная в понятном для Google формате. Google сканирует ваш фид и определяет, подходит ли товар или товары определенному поисковому запросу. Необходимо структурировать различные элементы вашего фида, иначе Google не посчитает его релевантным.

Существует два основных способа создания фида:

ТXT — текстовый формат (электронная таблица) или формат с разделителем-табуляцией.

Создать его можно в Microsoft Excel или таблицах Google. Простой и понятный формат фида, в первой строке которого следует указывать названия атрибутов, разделенных табуляцией. Во второй — значения этих атрибутов.

XML — текстовый документ с расширением XML.

Более сложный способ, который требует технических знаний. При этом файл XML с нужными данными можно создать прямо на вашем сайте. Еще один плюс формата: в нем проще указывать несколько значений для одного атрибута, а значит — давать более точную информацию о товаре.

Важно: Google не поддерживает фиды в формате XLS и CSV. Прежде чем добавить такой файл, преобразуйте его в текстовый формат.

Если у вас несколько продуктов, можно создать свой фид вручную, с помощью таблиц Google. Сотни или тысячи продуктов? Вручную — не вариант. В моем случае товаров немного, поэтому я сделала фид в текстовом формате.

В тему: можно создать фид с помощью Netpeak Spider .

Обязательные поля фида

Независимо от того, как вы создаете фид: с помощью приложения или вручную, следуйте правилам заполнений полей (атрибутов). Здесь важно соблюдать последовательность и отвечать требованиям к подаче. Если напортачить — Google отклонит фид или, в перспективе, ваши клики сильно подорожают.

Атрибут Описание id [идентификатор] уникальный идентификатор товара (не более 50 символов) title [название] название товара (не более 150 символов) description [описание] описание товара (не более 5000 символов) link [ссылка] ссылка на целевую страницу товара (не более 2000 символов) image_link [ссылка_на_изображение] ссылка на основное изображение товара (не более 2000 символов) availability [наличие] наличие товара в магазине Допустимые значения in_stock [в_наличии]

out_of_stock [нет_в_наличии]

preorder [предзаказ] price [цена] цена товара (Синтаксис - число, оформление в соответствии со стандартом ISO 4217) condition [состояние] состояние товара

Отмечу, id [идентификатор] и link [ссылка] — атрибуты, которые выставлены по умолчанию. С заполнением других обязательных атрибутов придется повозиться, но наши старания будут вознаграждены.

Product Title

Название товара должно быть информативным и точным, в противном случае Google будет трудно понять, когда показывать рекламное объявление. Вот хороший пример:

Используйте шесть советов по созданию понятного названия продукта:

добавьте ключевые слова. По какому ключевому слову хотите показывать свой товар пользователю? Берите его в заголовок;

По какому ключевому слову хотите показывать свой товар пользователю? Берите его в заголовок; используйте название продукта. Очевидно? Тем не менее не все так делают;

Очевидно? Тем не менее не все так делают; используйте цвет, бренд, размер для дифференциации. Длинные запросы обычно указывают на желание купить. Тот, кто забивает в строку поиска «Apple iPhone 8 Plus 64GB Gold» более заинтересован в покупке, чем тот, кто набирает «телефон». Создавайте подробный заголовок, чтобы показываться максимально релевантно;

Длинные запросы обычно указывают на желание купить. Тот, кто забивает в строку поиска «Apple iPhone 8 Plus 64GB Gold» более заинтересован в покупке, чем тот, кто набирает «телефон». Создавайте подробный заголовок, чтобы показываться максимально релевантно; сначала важное. Размещайте главное в начале. Например, продаете детское питание, пользователи ищут его по аналогичному запросу. Называйте свой продукт «Детское питание с первых дней жизни. Только качественные товары», а не «Только качественные товары для малышей. Детское питание с первых дней жизни»;

Размещайте главное в начале. Например, продаете детское питание, пользователи ищут его по аналогичному запросу. Называйте свой продукт «Детское питание с первых дней жизни. Только качественные товары», а не «Только качественные товары для малышей. Детское питание с первых дней жизни»; номер модели и другие элементы описания товара. Возможно, вы и сами частенько ищите нужный товар, указывая модельный год или издание. Ваши потенциальные клиенты тоже так делают;

Возможно, вы и сами частенько ищите нужный товар, указывая модельный год или издание. Ваши потенциальные клиенты тоже так делают; используйте до 150 знаков. Я не знаю идеальной длины названия продукта, но, знаю наверняка — чем подробнее, тем лучше.

Product Description

Чтобы определить, какие ключевые слова будут запускать рекламные объявления, Google внимательно изучает описания продуктов. Составите описание некорректно — пропустите ценные клики. Позаботьтесь, чтобы оно было информативным.

Описание продукта Lodge Cast-Iron:





Пять простых советов для создания корректного описания:

представьте себя на месте клиента. Подумайте, что нужно знать покупателю, чтобы совершить покупку;

Подумайте, что нужно знать покупателю, чтобы совершить покупку; кратко и точно. Лаконично опишите всю полезную для потенциального покупателя информацию;

Лаконично опишите всю полезную для потенциального покупателя информацию; включите наиболее релевантные атрибуты. Это может быть размер продукта, предполагаемый возраст покупателя, специальные функции товара, технические характеристики;

Это может быть размер продукта, предполагаемый возраст покупателя, специальные функции товара, технические характеристики; важнейшую информацию о товаре — в начало . А вам хотелось бы выискивать в тексте нужные характеристики?;

. А вам хотелось бы выискивать в тексте нужные характеристики?; следите за грамматикой. Трудно сосредоточиться на чтении, когда твои глаза постоянно спотыкаются об ошибки в тексте.

{"0":{"lid":"1573230077755","ls":"10","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"1":{"lid":"1596820612019","ls":"20","loff":"","li_type":"hd","li_name":"country_code","li_nm":"country_code"}} Истории бизнеса и полезные фишки

Google Product Category

Google использует этот атрибут, чтобы максимально точно распознать ваш продукт. Выбор категорий — обязательный этап создания правильных поисковых запросов.

Пример: «Электроника» — «Аудиосистемы» — «Принадлежности для аудиосистем» — «Принадлежности для MP3-плееров».

Product Type

Если вам трудно найти подходящую категорию продуктов Google, тогда ваша собственная типизация становится особенно важной. И хотя это не обязательная часть фида, я рекомендую использовать ее по максимуму. Почему? Чем больше деталей указываете, тем легче получить видимость и корректировать ставки на уровне детализации.

Используйте таксономию вашего сайта или категории. Посмотрите на страницу продукта, там есть такие слои категорий:

Это может быть отличным типом продукта. Просто скопируйте и вставьте слои в поле вашего типа продукта в фиде.

Если таксономия сайта не описана, вы не находите ее полезной, добавляйте свои собственные слои. Запомните только, что в типе продукта главное — наглядность.

Image

Изображение — важнейшая причина клика по вашему объявлению. Если изображения плохого качества или размыты, это может оттолкнуть потенциальных покупателей.

Удостоверьтесь, что у вас есть три и больше фотографий хорошего качества для всех товаров.

Рекомендации по выбору картинок:

каждое изображение должно предоставлять клиенту дополнительную информацию о продукте : относительный размер, как использовать продукт, его целевой покупатель;

: относительный размер, как использовать продукт, его целевой покупатель; одежду и аксессуары люди любят рассматривать со всех сторон . Предоставьте им такую возможность;

. Предоставьте им такую возможность; Основной образ продукта должен включать четкий вид продукта на белом фоне ;

; Видимый в миниатюре. Если покупатели не могут рассмотреть ваш товар, не ждите много кликов.

Price

Обычно именно цена влияет на клик по товару. Когда у вас уникальный продукт и у него очевидные преимущества перед конкурентами — более высокая цена привлечет нужные клики.

Brand

Независимо от того, продаете вы собственный или перепродаете чей-то брендовый товар, марку нужно указывать. Почему? Чаще всего покупают те люди, которые ищут товар по названию бренда.

Availability

Проследите за тем, чтобы эта информация соответствовала тому, что указано на сайте. Не только потенциальный покупатель разочаруется, обнаружив, что заявленый «in stock» товар отсутствует, ваш товар просто не будет показываться в результатах поиска Google Shoping.

Condition

Состояние товара может быть новым (new), б/у (used), восстановленным (refurbished). Учтите, продавать восстановленные (отремонтированные) товары можно не во всех странах. Больше об атрибуте «condition», примеры заполнения можно найти в справке Merchant Center.

Рекомендуемые поля фида

Чтобы повысить эффективность объявлений я советую применять дополнительные атрибуты. Разумеется, ваши объявления уже могут показываться и конкурировать с другими, но с дополнительными элементами они станут более информативными и привлекательными:

additional_image_link [дополнительная_ссылка_на_изображение];

mobile_link [мобильная_ссылка];

availability_date [дата_поступления];

expiration_date [срок_окончания_действия];

sale_price [цена_со_скидкой];

sale_price_effective_date [срок_действия_скидки];

unit_pricing_measure [количество_товара];

unit_pricing_base_measure [единица_измерения_товара];

product_type [тип_товара];

identifier_exists [имеет_идентификатор];

energy_efficiency_class [класс_энергоэффективности];

material [материал];

pattern [узор];

item_group_id [идентификатор_группы_товаров];

adwords_redirect [переадресация_adwords];

excluded_destination [исключенные_службы];

included_destination [включенные_службы];

custom_label [метка_продавца].

Узнайте больше об описании рекомендуемых атрибутов в справке Google.

Важно! Custom Labels

Пользовательские ярлыки предназначены только для вашей выгоды, но очень помогут при оптимизации ставки. Google не рассматривает пользовательские ярлыки при определении того, какие поисковые запросы будут вызывать показ ваших объявлений.

При просмотре производительности в Google Ads и изменении ставок вы можете группировать свои продукты по брендам, категориям или по индивидуальным меткам. Чтобы облегчить фильтрацию, добавляйте ярлыки по типу: «топ-продавцы», «весенняя категория», «праздник». Помните, что к одному товару можно добавить не больше четырех меток.

Как создать фид данных

Сначала вам нужно добавить свои продукты в txt-файл, а затем настроить фид данных.

Самый простой способ загрузки фида, который подойдет даже новичку — заполнение текстового файла с разделителями табуляции.

Загрузите пример файла фида из справочного центра. Откройте его в формате Excel или воспользуйтесь моим. В образце удалите примеры продуктов и введите собственные данные.



Один продукт — одна строка. Также важно заполнить все столбцы данными о товаре.



Убедитесь, что заголовки столбцов верны и не будут отклонены. Не забудьте об обязательных атрибутах, если их нет — добавьте.

Название товара отобразится в вашем объявлении, поэтому проследите, чтобы оно было понятным и легко читалось.

Убедитесь, что цены и наличие соответствуют тому, что указано на вашем сайте.

Мой фид настроен на США, поэтому у него должен быть уникальный идентификатор продукта.

Если вы продаете такие виды продуктов, как видеоигры, одежда или электроника, вам нужно указать еще несколько деталей. То же требование, когда вы продаете за пределами США.

Когда добавляете значение атрибута, указывайте как можно больше информации, так как это будет отображаться в Google.

Если вы используете стороннюю платформу для управления товарами на сайте, можете напрямую экспортировать фид данных. Файл должен быть доступен по ссылке и скачиваться в формате CSV. Для этого необходимо проконсультироваться с владельцем сайта и поставить ТЗ на создание такого файла.

Когда добавите все товары, сохраните документ в CSV или в TXT формате.

Как добавить фид в аккаунт?

Чтобы загрузить фид данных, перейдите в Merchant Center в раздел «Товары» и выберите вкладку «Фиды».

Если вы планируете применять фид исключительно для торговых кампаний, снимите галочку возле пункта «Display». Таким образом вы уберете возможность использовать этот фид для динамического ремаркетинга в контекстно-медийной сети.

Выберите, откуда будут загружаться данные в Merchant Center и нажмите кнопку «Продолжить».

Установите время загрузки обновлений, чтобы актуальная информация попадала в Merchant Center вовремя.



Как создать дополнительный фид

Дополнительные фиды не являются самостоятельными источниками данных и нужны, чтобы добавлять в основной фид обязательные и дополнительные атрибуты. Также их можно использовать, если вы хотите:

добавить или изменить метки продавца для управления кампанией;

добавить или изменить идентификаторы промоакций;

изменить названия товаров;

исключить определенные позиции с помощью атрибута excluded_destination [исключенные_службы];

добавить отсутствующие коды GTIN;

добавить сведения о местных товарах.

В любом дополнительном фиде должно быть хотя бы два столбца: один с атрибутом id [идентификатор] и другой с обновленными данными. Чтобы применить такой фид, нужно связать его с уже существующим основным через атрибут id [идентификатор]. При этом идентификаторы товаров должны совпадать в одном и в другом файле, иначе данные не обновятся. Также данные о товаре в основном фиде должны быть предоставлены для каждого атрибута id.

Чтобы добавить дополнительный фид, перейдите в Merchant Center в раздел «Товары» и выберите вкладку «Фиды». Данные вводите по аналогии с основным фидом.

Таблицы Google — простой способ создать фид, когда товары всегда в наличии и практически не меняется ассортимент. Настройте расписание загрузки данных в зависимости от периодичности обновления информации о товарах на вашем сайте.

Также вы можете установить расширение Google Merchant Center. С его помощью создают, проверяют и отправляют фиды. Расширение нужно привязать к фиду из Merchant Center, чтобы информация поступала в таблицы и наоборот, отправлялась в систему. Дополнение позволяет:

проверять всю таблицу или выбранные строки по требованию;

использовать микроданные для автоматического обновления значений;

проверять атрибуты в электронной таблице;

просматривать ошибки обработки и предупреждения;

загрузить фид в Merchant Center;

просмотреть результаты обработки Merchant Center.

Автозагрузка с сайта (по расписанию) — самый удобный способ, но только если у вас правильно настроен xml. Если фид не распознается, можно перевести его в Еxcel и пойти по первому пути.

Загрузка вручную. В этом случае, как минимум раз в месяц придется закачивать фид вручную.Рекомендую сначала загрузить фид как тестовый — все выявленные ошибки не окажут влияния на работу аккаунта. Для этого на первом шаге загрузки фида поставьте галочку возле типа «Тестовый». Время обработки фида обычно составляет 5-10 минут, в зависимости от количества товаров. Чтобы просмотреть информацию о фиде после загрузки, кликните по его названию. Если при добавлении и обработке возникли ошибки, они отобразятся на вкладке «Диагностика».

Как проверять данные о товаре

Проверить данные о товаре можно в основном фиде:

Выберите основной фид, который хотите проверить. Нажмите на значок с тремя точками справа на вкладке «Обработка». В раскрывающемся меню выберите «Загрузить файл».

Найдите нужный файл.

Установите флажок в поле «Загрузить файл в тестовом режиме». Проверьте, появятся ли ошибки или предупреждения.

Как видите, создавать фиды нетрудно. Нужно только время, чтобы разобраться. Надеюсь, я вам в этом помогла.

Используйте Google Shopping и получайте больше конверсий.

Выводы

Чтобы создать основной фид, выберите формат файла. Заполните обязательные поля: title, description, link, image_link, availability, price, condition. Рекомендуемые поля фида нужны, чтобы повысить эффективность объявлений. С дополнительными элементами они станут более информативными и привлекательными. Дополнительные фиды не являются самостоятельными источниками данных и нужны, чтобы добавлять в основной фид обязательные и дополнительные атрибуты. Чтобы создать дополнительный фид, используйте Google Таблицы, расширение Google Merchant Center, автозагрузку с сайта или загрузите данные вручную.

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