Google Покупки

Как локализация названий товаров в 2 раза улучшила показатели эффективности в Google Shopping: кейс Global Soft
PPC Кейсы
2 месяца назад3
Антон Бриллиантов
0
Как бизнесу подключить оплату частями без привязки к конкретному банку
Бизнес
5 лет назад4
Светлана Рудева
49
Google Отзывы клиентов — руководство по настройке
PPC
7 лет назад7
Ирина Емельяненко
33
Как сэкономить бюджет на рекламу в Google Ads — 30 тысяч минус-площадок, каналов YouTube, сайтов, приложений
PPC
7 лет назад3
Ольга Шарина
34
Как ищут во Франции: исследование кликабельности в органическом поиске Google
Аналитика
7 лет назад33
Алексей Рылко
49
Что такое XML-feed: как его создать и отредактировать
SEO
7 лет назад6
Егор Самусенко
11
Результаты тестирования похожих аудиторий в торговых кампаниях (Google Shopping)
PPC
8 лет назад2
Дмитрий Терзиогло
30
Как настроить фид данных в обновленном Google Merchant Center
PPC
8 лет назад9
Дарья Лазебная
129
Четыре полезных оповещения в Google Analytics
Аналитика
9 лет назад2
Валерий Красько
57