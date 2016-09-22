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Аналитика

Четыре полезных оповещения в Google Analytics
Валерий Красько
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Бывают случаи, когда код Google Analytics перестает вообще собирать статистику: возможно, его по ошибке удалили, внесли некорректные правки в код или он был захвачен группой лиц и подвергся акту вандализма. Чтобы не пропустить этот момент, обязательно настройте эти оповещения!

Как настроить уведомления в Google Analytics?

Так как отчеты «Оповещения» скоро будут удалены из левой колонки, то единственным методом создания нового уведомления в Google Analytics останется путь: «Администратор» — «Мои оповещения» — «Создать новое оповещение».

Как настроить оповещения в Google Analytics

1. Как настроить проверку электронной торговли?

Проверка обработки электронной торговли

Если в течение недели в интернет-магазине не произошло ни одной покупки, то это должно вызывать подозрения, а чтобы не следить за этим каждый день, настраиваем уведомление «Проверка обработки электронной торговли».

2. Как настроить проверку кода Google Analytics?

Как настроить проверку кода Google Analytics

Если в течение одного дня на сайте было не более 20 посещений (возьмем резерв в несколько посещений), то отправляем оповещение о подозрительной отработке скрипта.

3. Правильно ли подсчитывает код GA показатели отказов?

Правильно ли подсчитывает код GA показатели отказов

Если показатель отказов составляет менее 4%, отправляем соответствующее оповещение.

4. Работает ли кампания в Google Рекламе?

Работает ли кампания в Google AdWords

Настроив данное уведомление, вы не пропустите момент, если ваша рекламная кампания остановится по каким-либо причинам.

С этими письмами от Google Analytics вы всегда будете в курсе, если с кодом GA что-нибудь случится, кто-то снесет электронную коммерцию или криво установит код.

А у вас есть любимые оповещения Google Analytics? Делитесь в комментариях.


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Валерий Красько

CEO Netpeak Россия.
Опыт работы в интернет-маркетинге более 11 лет.
За 9 лет работы в агентстве, количество сотрудников департамента платного трафика под моим руководством возросло от 1 до 50 специалистов.
Спикер конференций, эксперт отраслевых СМИ, всегда открыт для общения и обмена опытом.
Одна из главных целей — сделать Netpeak лидером Eвропы в сфере контекстной рекламы к 2025 году.

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