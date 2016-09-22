Бывают случаи, когда код Google Analytics перестает вообще собирать статистику: возможно, его по ошибке удалили, внесли некорректные правки в код или он был захвачен группой лиц и подвергся акту вандализма. Чтобы не пропустить этот момент, обязательно настройте эти оповещения!

Как настроить уведомления в Google Analytics?

Так как отчеты «Оповещения» скоро будут удалены из левой колонки, то единственным методом создания нового уведомления в Google Analytics останется путь: «Администратор» — «Мои оповещения» — «Создать новое оповещение».

1. Как настроить проверку электронной торговли?

Если в течение недели в интернет-магазине не произошло ни одной покупки, то это должно вызывать подозрения, а чтобы не следить за этим каждый день, настраиваем уведомление «Проверка обработки электронной торговли».

2. Как настроить проверку кода Google Analytics?

Если в течение одного дня на сайте было не более 20 посещений (возьмем резерв в несколько посещений), то отправляем оповещение о подозрительной отработке скрипта.

3. Правильно ли подсчитывает код GA показатели отказов?

Если показатель отказов составляет менее 4%, отправляем соответствующее оповещение.

4. Работает ли кампания в Google Рекламе?

Настроив данное уведомление, вы не пропустите момент, если ваша рекламная кампания остановится по каким-либо причинам.

С этими письмами от Google Analytics вы всегда будете в курсе, если с кодом GA что-нибудь случится, кто-то снесет электронную коммерцию или криво установит код.

А у вас есть любимые оповещения Google Analytics? Делитесь в комментариях.



P.S.: Небольшой leak — читатели рассылки блога очень скоро получат белую книгу с 10 проверенными фишками веб-аналитики от экспертов агентства Netpeak — Алексея Данилина и Алексея Селезнева. Вы знаете, что нужно делать.