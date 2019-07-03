Google Отзывы клиентов — руководство по настройке

Онлайн-конкуренция растет в геометрической прогрессии, особенно среди интернет-магазинов. Каждый рекламодатель старается «зацепить» своего потребителя: кричащие заголовки объявлений, яркие баннеры и многое другое. Банально, но «люди верят людям». И отзывы клиентов помогают отстроиться от конкурентов.

Например, инструмент Google Отзывы клиентов помогает увеличить CTR объявлений до 10%.

Способы настроить регулярную обратную связь от клиентов:

использовать программу «Google Отзывы клиентов» (бесплатно);

использовать независимые организации (платно).

Давайте рассмотрим бесплатный способ использования.

Как работают Google Отзывы клиентов

Программа «Отзывы клиентов» помогает продавцам с помощью опроса собирать отзывы покупателей после покупки.

Алгоритм работы:

1. Человек купил на сайте товар или услугу.

2. На странице «Спасибо за заказ» появляется форма с предложением пройти опрос.

3. Если человек согласен, его адрес добавляется в базу рассылки.

4. После получения заказа пользователю приходит письмо на почту с опросом.

Обратите внимание, что количество пользователей, которые купили > согласились пройти опрос > получили письмо с опросом > прошли опрос существенно отличаются.

Число подписок — это количество пользователей, которые согласились получать опросы от Google в рамках программы «Отзывы клиентов».

Отправленные опросы — это количество отправленных пользователям опросников.

Пройденные опросы — это количество опросов, которые пользователи до конца заполнили и отправили.

{"0":{"lid":"1573230077755","ls":"10","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"1":{"lid":"1596820612019","ls":"20","loff":"","li_type":"hd","li_name":"country_code","li_nm":"country_code"}} Истории бизнеса и полезные фишки

Рейтинг продавца

Рейтинг продавца — это автоматическое расширение, которое отображается в обычных поисковых и товарных объявлениях.

Важно учесть, что есть возможность использовать данное расширение только в поисковых объявлениях, в случае если вы не зарегистрированы в Google Merchant Center.

Рейтинг продавца будет показан при условии минимум 100 отзывов от разных пользователей из страны, в которой ведется продажа (если вы ведете бизнес в разных странах, то для каждой страны собирается свой рейтинг). Кроме этого, совокупный рейтинг продавца должен быть не ниже 3,5 звезд.

Для проверки рейтинга достаточно скопировать URL https://www.google.com/shopping/ratings/account/lookup?q={yourwebsite} и в конце вместо {yourwebsite} дописать домен нужного сайта.. В результате вы попадете на страницу с отзывами.

Интеграция модуля опроса на сайт

Для подключения расширения:

Включите программу «Отзывы клиентов» в Google Merchant Center. Установите код модуля опроса на сайт.

Первым делом включите функцию сбора отзывов. Перейдите в аккаунт Google Merchant Center и выберите раздел «Программы Google Merchant Center».

Далее нажмите «Присоединиться» и ожидайте письма от Google по поводу одобрения вашего сайта для участия в программе.

Чтобы стать полноправным участником программы добавьте фрагмент кода на страницу «Спасибо за заказ» перед закрывающимся тегом </body>:

<!-- НАЧАЛО кода модуля опроса --><script src="https://apis.google.com/js/platform.js?onload=renderOptIn"; async defer></script><script> window.renderOptIn = function() { window.gapi.load('surveyoptin', function() { window.gapi.surveyoptin.render( { // ОБЯЗАТЕЛЬНО "merchant_id":"MERCHANT_ID", "order_id": "ORDER_ID", "email": "CUSTOMER_EMAIL", "delivery_country": "COUNTRY_CODE", "estimated_delivery_date": "YYYY-MM-DD", // НЕОБЯЗАТЕЛЬНО "opt_in_style": "OPT_IN_STYLE" }); }); }</script><!-- КОНЕЦ кода модуля опроса →

Код содержит в себе обязательные и необязательные параметры.

Обязательные параметры MERCHANT_ID Идентификатор продавца ORDER_ID Идентификатор заказа CUSTOMER_EMAIL Адрес электронной почты клиента ESTIMATED_DELIVERY_DATE Предполагаемая дата доставки Необязательные параметры OPT_IN_STYLE Расположение модуля

Подробные описания каждого параметра описаны в справке Google Merchant Center.

Кроме этого, установите язык модуля опроса (если этого не сделать, то язык будет выбран исходя из языка браузера пользователя). Для этого добавьте в код следующий элемент перед закрывающим тегом </body>:

<!-- BEGIN GCR Language Code --><script> window.___gcfg = { lang: 'LANGUAGE' };</script><!-- END GCR Language Code -->

Параметр LANGUAGE — буквенное значение необходимого языка.

Рейтинг товаров

Рейтинг товаров от Google отображается звездочками (пятитибалльная система оценивания) в товарных объявлениях в системе Google Покупки.

Обратите внимание, что рядом с рейтингом товаров отображается также и количество отзывов. Рейтинг товара показывается только в случае наличия 3 и больше отзывов о товарах.

Хотя отзывы о продавце никак напрямую не влияют на отзывы о товаре, у вашего магазина должно быть минимум 50 отзывов, чтобы рейтинг товара начал отображаться.

Отзывы собираются на основе:

ответов ваших пользователей, которые прошли опрос;

по данным сторонних организаций, которые занимаются сбором отзывов;

информации продавцов (по данным фида) и материалы интернет-изданий.

Система сопоставляет отзывы о товаре и распределяет их между продавцами с помощью кода GTIN. В некоторых случаях дополнительно сопоставляются атрибут brand и mpn.

Как настроить рейтинг товаров

Добавьте в стандартный код модуля опроса Google отзывы клиентов фрагмент:

"products": [{"gtin":"GTIN1"}]

Вставить его необходимо под часть кода:

// НЕОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ"opt_in_style": "OPT_IN_STYLE",

Строка указывает на товар, который пользователь приобрел в актуальном заказе. На примере выше показан пример для одного товара. Если заказ состоит из двух и больше товаров, код выглядит так:

// НЕОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ"opt_in_style": "OPT_IN_STYLE","products": [{"gtin":"GTIN1"}, {"gtin":"GTIN2"}], {"gtin":"GTIN..."}]

После интеграции нового модуля опроса с вашим сайтом Google начнет собирать отзывы покупателей о товарах из заказа.

Как добавить на сайт значок «Участник программы Google Отзывы клиентов»

Значок участника программы «Google Отзывы клиентов» демонстрирует, что продавец соответствует условиям Google. Устанавливать его необязательно, но это один из прекрасных способов показать вашим пользователям, что вы дорожите своей репутацией.

Значок можно разместить на любой странице сайта. Условия показа аналогичные с условиями показа рейтинга продавца — минимум 100 отзывов от разных пользователей.

Добавить значок на сайт очень просто: вставьте код на страницы, на которых хотите отображение значка, перед закрывающим тегом </body>:

<!-- BEGIN GCR Badge Code --><script src="https://apis.google.com/js/platform.js?onload=renderBadge" async defer></script><script> window.renderBadge = function() { var ratingBadgeContainer = document.createElement("div"); document.body.appendChild(ratingBadgeContainer); window.gapi.load('ratingbadge', function() { window.gapi.ratingbadge.render( ratingBadgeContainer, { // REQUIRED "merchant_id": MERCHANT_ID, // OPTIONAL "position": "POSITION" }); }); }</script><!-- END GCR Badge Code -->

Параметр MERCHANT_ID — это ваш идентификатор Merchant Center (обязательное условие). Параметр POSITION — это управление меcторасположением значка на странице (необязательное условие). Подробная информация о параметрах, находится в справке Google Merchant Center.

Как избежать типичных ошибок

Во время интеграции на сайт новых функций часто случаются досадные ошибки, которых можно избежать:.