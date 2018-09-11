Что такое XML-feed: как его создать и отредактировать

XML-фид — это структурированный файл для хранения информации об услугах либо товарах, позволяющий импортировать данные для рекламных кампаний в удобном формате. Файлы такого формата создают для работы с Google Merchant Center, Яндекс.Директом, Яндекс.Недвижимостью, email-рассылок с описанием товаров и других инструментов интернет-маркетинга.

Для чего используют XML-фид

XML-фид представляет собой файл с кодом на языке XML, ссылку на который используют в различных сервисах. С помощью XML-фида осуществляется импорт товаров из интернет-магазинов и услуг агентств недвижимости, туроператоров, строительных фирм и прочих компаний.

Варианты использования XML-фидов

Импорт товаров в онлайн-площадки сравнения предложений различных интернет-магазинов, например hotline.ua, Яндекс.Маркет, Google Покупки:

Создание email-рассылок, содержащих описание, ссылки и изображения товаров:

Применение в рекламных кампаниях Яндекс.Директ: использование фидов Яндекс.Маркета, Яндекс.Недвижимости.

Как XML-фид создать

Для создания XML-фида используются теги, в которых прописывают название продукта и его характеристики, например, цену, размер, добавляют ссылку на изображение.

Основные XML-теги зависят от спецификации, которая используется в выбранном сервисе, наиболее распространенные варианты:

<availability>Наличие товара</availability>;

<link>Ссылка на товар</link>;

<title>Название товара или услуги</title>;

<price>Цена товара</price>;

<description>Описание</description>;

<brand>Производитель</brand> и пр.

В XML-feed добавляют сведения о всех необходимых товарах, и сохраняют файл в корневом каталоге сайта на хостинг-провайдере. В рекламном сервисе указывается ссылка на созданный XML-фид, после чего считываются данные о товарах и добавляются на веб-площадку. Эта технология позволяет автоматически обновлять сведения о товарах на всех партнерских рекламных площадках при изменении цен и характеристик продуктов, а также обновлении ассортимента интернет-магазина.

Как создать XML-feed Google

XML-feed создается для добавления товаров в Google Merchant Center:

При этом доступны следующие форматы XML:

Рассмотрим более подробно создание XML-фидов в форматах RSS 2.0 и Atom 1.0.

{"0":{"lid":"1573230077755","ls":"10","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"1":{"lid":"1596820612019","ls":"20","loff":"","li_type":"hd","li_name":"country_code","li_nm":"country_code"}} Истории бизнеса и полезные фишки

Пример создания фида в формате RSS 2.0

Создайте файл, имя которого будет совпадать с названием фида, зарегистрированного в аккаунте, с расширением .xml. Добавьте в файл указание версии XML и пространства имен Google Merchant Center:

<?xml version="1.0"?><rss version="2.0" xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0">

Поместите все дальнейшие сведения о товарах внутри тега <channel> </channel>. Заполните предопределенные атрибуты данными о фиде:

<title>Интернет-магазин бамперов</title><link>https://www.super-bamper.ua</link><description>Качественные бампера с бесплатной доставкой</description>

Информацию о каждом отдельном товаре помещайте в тег <item> </item>. Добавьте атрибуты с названием, ценой, идентификатором, описанием, состоянием и доступностью товара. Укажите ссылки на товар и его изображение:

<title>Бампер на ВАЗ 2106</title><link>https://www.super-bamper.ua/bamper-2106.html</link><description>Заводской передний бампер на ВАЗ 2106</description><g:price>1000 UAH</g:price><g:id>V-2106-179543</g:id><g:condition>new</g:condition><g:availability>in_stock</g:availability><g:image_link>https://www.super-bamper.ua/images/bamper-2106.jpg</g:image_link>

При заполнении сведений обратите внимание на следующие нюансы:

для отличия атрибутов из пространства имен Merchant Center необходимо добавлять к стандартным тегам префикс "g:", иначе атрибуты не будут отображаться;

описание товара не должно превышать 5000 символов;

идентификатор товара (id) должен быть уникальным;

состояние (condition) нужно обязательно указывать для бывших в употреблении (used) и восстановленных (refurbished) товаров. Для новых (new) изделий этот атрибут не обязателен;

доступность товара (availability) принимает такие значения: in_stock (в наличии), out_of_stock (нет в наличии), preorder (предзаказ).

Укажите дополнительные атрибуты, характеризующие продукцию, — это положительно повлияет на количество отображений в товарных объявлениях. Доступны следующие атрибуты:

доставка:

<g:shipping><g:country>UA</g:country><g:service>Бесплатная доставка</g:service><g:price>0 UAH</g:price></g:shipping>

производитель:

<g:brand>ВАЗ</g:brand>

цвет:

<g:color>White</g:color>

Допускается указание нескольких цветов для многоцветных изделий, например, значение Red/White/Black для описания красного товара с белыми и черными элементами.

Итоговый файл должен иметь такой вид:

После добавления всех товаров закройте теги:

</channel></rss>

Добавьте созданный XML-фид в корневой каталог собственного сайта, чтобы в дальнейшем он был доступен по адресу название-сайта.ru/имя-фида.xml.

Пример создания фида в формате Atom 1.0

Создание XML-фида в данном формате сходно с описанным выше примером в RSS 2.0, однако есть ряд отличий:

После создания XML-файла и указания версии XML пропишите название формата и пространство имен таким образом:

<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0">

Пропишите название фида, ссылку на сайт и дату обновления:

<title>XML-feed for Google</title><link href="https://www.oboi.com" rel="self" type="text/html" /><updated>2019-09-20T17:00:05Z</updated>

В этой спецификации сведения о каждом товаре прописываются внутри тега <entry>. Добавьте данный тег и пропишите 5 предопределенных атрибутов. В данном формате вместо тега <description> (описание) используется <summary>, а также добавляются элементы <id> (идентификатор) и <updated> (дата обновления):

<title>Виниловые обои с маками</title><id>OV-04589</id><link href="https://www.oboi.com/vinilovye-oboi-s-makami.html" /><summary>Качественные моющиеся обои немецкого производства.</summary><updated>2019-09-18T15:15:08Z</updated>

Заполните атрибуты из пространства имен Google Merchant Center:

<g:image_link>https://www.oboi.com/pictures/vinilovye-oboi-s-makami.png</g:image_link> <g:price>150 UAH</g:price> <g:condition>new</g:condition>

В этой спецификации использование дополнительных атрибутов в описании товара также приветствуется. Для некоторых товаров должны использоваться атрибуты цвета, размера, материала, возрастной категории, производителя и прочие. Добавьте закрывающие теги:

</entry></feed>

Итоговый файл в данной спецификации выглядит так:

Создание XML-фида Google с помощью онлайн-генератора

Ручное создание фида, описанное в предыдущем разделе, подойдет для небольшого количества товаров. Если необходимо создать фид с сотнями или тысячами товаров, необходимо использовать онлайн-генератор либо самостоятельно прописать код на PHP, подключающийся к базе данных и добавляющий необходимые теги и значения в файл.

При отсутствии навыков программирования оптимальным вариантом будет онлайн-генератор обновляемого XML-фида, например:

Обновляемый фид для Google Merchant Center и Ads

Woocommerce Google Feed Manager

Модуль ManyFeed для OpenCart

Как создать XML-фид Яндекс

В рекламе Яндекса предлагается использовать несколько форматов фидов в зависимости от типа товаров и услуг:

фид Яндекс.Маркета для розничной торговли;

фид Авто.ру для продажи автомобилей;

фид Яндекс.Недвижимости для риелторских агентств, продающих жилую недвижимость.

Создание фида для динамических объявлений в Яндекс.Маркете

Создайте фид в формате YML — Yandex Market Language. Пропишите версию XML и корневой элемент документа, содержащий дату генерации фида:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><yml_catalog date="2019-09-20 16:03">

Внесите информацию о названии магазина и ссылку на сайт:

<shop><name>Jeans</name><url>https://www.jeans.com.ua</url>

Для добавления всех необходимых предложений интернет-магазина откройте тег <offers>, поместите информацию о каждом товаре внутри тегов <offer> </offer>. Добавьте в каждое товарное предложение идентификатор, название, ссылки на товар и его изображение, цену и код валюты:

<offer id="156794" available="true"><url>https://www.jeans.com.ua/blue-jeans-for-kids.html</url><price>470</price><picture>https://www.jeans.com.ua/images/blue-jeans-for-kids.JPG</picture><name>Детские джинсы голубого цвета</name><description>Турецкие летние джинсы для мальчиков от 2 до 4 лет</description></offer>

Дополните информацию о товарах с помощью таких элементов как <model> (модель), <vendor> (производитель), <delivery> (возможность доставки) и прочими доступными тегами. Закройте теги с товарными предложениями и корневой элемент:

</offers> </shop></yml_catalog>

В результате должен получится фид подобного вида:

Создание фида для продажи легковых автомобилей

Создайте XML-файл, добавьте его версию, откройте теги <data> и <cars> для добавления информации об автомобилях:

<?xml version="1.0"?><data><cars>

Информация о каждом автомобиле вносится в тег <car></car>. Добавьте один из вариантов идентификаторов автомобилей — <unique_id> либо <vin>. Также укажите цену, валюту, ссылку на товар и его изображение:

<car><url>https://www.auto.ru/1784445</url><images>https://images.auto.ru/bmw.jpg</images><price>150000</price><currency>UAH</currency><vin>XWBCA41ZXDK259205</vin></car>

Для дополнительных сведений об автомобиле используются теги <color> (цвет), <mark_id> (марка машины), <body_type> (тип кузова) и другие элементы. После добавления информации обо всех автомобилях закройте теги:

</cars></data>

На выходе получается фид такого вида:

Создание фида для продажи жилой недвижимости

Создайте данный фид, используя формат YRL, — Yandex Realty Language. Все предложения добавьте внутри тега <offers>, сведения о каждом объекте недвижимости помещайте внутри элемента <offer></offer>. Заполните обязательные элементы: <internal-id> (идентификатор),<name> (название объекта недвижимости), <type> продажа</type>,<location> (местоположение объекта), <locality-element> (название населенного пункта, <url> (ссылка на предложение) и другие необходимые атрибуты. Закройте тег с предложениями недвижимости: </offers>

Пример готового фида YRL:

Как проверить фид в формате XML

1. Проверка фидов Google

Фиды Google проверяют при загрузке в Merchant Center. Зайдите в пункт меню «Products» («Товары»), затем выберите «Feeds» («Фиды»). Нажмите знак плюса:

Затем выберите страну, язык, укажите название фида и способ загрузки:

Загрузите XML-файл в тестовом режиме и нажмите «Continue»:

Проверка занимает несколько минут, после ее прохождения отобразится, есть ли ошибки в фиде.

2. Проверка фидов Яндекс

Для проверки фидов в формате XML используют Яндекс XML-валидатор. Выберите нужный формат и тип добавления фида — непосредственно в сервис, в виде ссылки или файла, затем нажмите «Проверить»:

Данный фид успешно прошел валидацию.

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