Как сэкономить бюджет на рекламу в Google Ads — 30 тысяч минус-площадок, каналов YouTube, сайтов, приложений
На первый взгляд, реклама в контекстно-медийной сети кажется затратной и малоконверсионной. Но если ее оптимизировать и максимально исключить нецелевые показы, такая реклама принесет вам новых заинтересованных пользователей.
В этой статье я расскажу, как исключить показы на нецелевых площадках (детские каналы, сайты игр и приложения) в новом интерфейсе Google Рекламы и сэкономить ваши бюджеты. И да, в конце статьи вас ждет важный бонус.
На что повлиял новый интерфейс Google Ads
Мы уже рассказывали,
Появилась возможность выбора операционной системы, модели устройства и сети для показов вашей рекламы.
Также Google упростил настройки таргетинга на мобильных устройствах: таргетинг на приложения, межстраничные объявления в приложениях, мобильные сайты и соответствующие варианты для планшетов объединены, а значит теперь доступны таргетинги на планшеты, компьютеры и мобильные устройства.
Давайте разберем каждый пример подробнее.
Исключение мобильных приложений
В аккаунте Google Рекламы выбираем «Места размещения» — «Исключения».
Далее с помощью фильтров вы можете выбрать уровень («Кампания» или «Группа объявлений») для исключения.
А также «Сеть» (YouTube или КМС), в которой будете исключать.
Нажимаем на значок «Карандаш» — уровень «Кампания» — «Добавить исключение мест размещения».
Чтобы исключить, приложения выбираем «Категории приложений».
Здесь вы можете исключить либо все приложения:
Либо только категории :
Основные и частые категории для исключения — игры и стикеры.
Также, если вы уже имеете список, можно исключить конкретные приложения или предварительно провести модерацию мест размещений:
Советую создать общие списки исключений в «Общей Библиотеке» и применять их затем к нужным кампаниям.
Исключение показов на сайтах
Вы можете исключить показы на сайтах определенной тематики, но не исключайте сразу много тем — это сильно урежет трафик. Чаще всего исключаются темы «Работа и Образование» и «Игры». Кроме того вы можете исключать сайты из категорий «Покупки», «Наука», «Справочные материалы» и так далее.
В настройках кампании выберите «Исключенные типы и ярлыки» и исключите неподходящий тип контента.
Далее в «Настройках» следует исключить показы рядом с неподходящим контентом.
Так как в интерфейсе Google Рекламы нельзя создать общий список исключенных тем, вы можете исключить темы через Adwords Editor.
Зайдите на уровне одной кампании во вкладку «Темы, Исключаемый критерий»
и выберите исключаемые темы.
Далее с помощью безупречных Сtrl+С — Сtrl+V скопируйте их в нужные кампании.
Также вы можете создать список минус-слов для КМС в «Общей Библиотеке» с названиями мультиков, игр и прочего, например «рефераты, ребусы, мультик, решебник, игры, games, свинка пепа, смешарики», и применить их к нужным кампаниям. Так вы можете исключить показы на сайтах и каналах, содержащих эти ключевые слова.
Обязательно проверяйте сайты, на которых показывается ваша реклама, создавайте общие списки исключенных сайтов и применяйте к кампаниям. Так можно найти и исключить самые популярные сайты с нецелевым трафиком.
Исключение каналов на YouTube
Места размещения на YouTube вы можете исключить только вручную, предварительно выполнив модерацию мест размещений.
Так как модерация мест размещений — это регулярная, трудоемкая задача, советую вам оптимизировать работу.
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Также вы можете установить скрипт по модерации площадок, который каждый день будет проверять места размещения и исключать нерелевантные. Скрипт взят из канала Скрипты Google Ads. Работает он только для КМС, но это все же лучше, чем ничего.
Мы подготовили и постоянно обновляем Самый большой Google Docs, в котором находятся около 30 000 минус-площадок, сайтов и приложений для исключения. Пользуйтесь на здоровье.
Запомнить
- Регулярно модерируйте места размещения и исключайте нерелевантные площадки. Это поможет сэкономить деньги.
- Не спешите исключать показы во всех приложениях, на сайтах другой тематики и на Youtube. Оценивайте конверсионность и результативность площадок. Большой процент просмотров и переходов еще не свидетельствует о том, что площадка целевая.
Если у вас остались вопросы, добро пожаловать в комментарии.
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