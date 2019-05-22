Как сэкономить бюджет на рекламу в Google Ads — 30 тысяч минус-площадок, каналов YouTube, сайтов, приложений

На первый взгляд, реклама в контекстно-медийной сети кажется затратной и малоконверсионной. Но если ее оптимизировать и максимально исключить нецелевые показы, такая реклама принесет вам новых заинтересованных пользователей.

В этой статье я расскажу, как исключить показы на нецелевых площадках (детские каналы, сайты игр и приложения) в новом интерфейсе Google Рекламы и сэкономить ваши бюджеты. И да, в конце статьи вас ждет важный бонус.

На что повлиял новый интерфейс Google Ads

Мы уже рассказывали, как исключить нецелевые показы в мобильных приложениях , но в сентябре 2018 года в Google Ads перешли на новый интерфейс, изменили настройки таргетинга и исключений для контекстно-медийной сети. Теперь нельзя исключить показы в мобильных приложениях, просто убрав сайты adsenseformobileapps.com, appspot.com и баннеры в мобильных приложениях Gmob.

Появилась возможность выбора операционной системы, модели устройства и сети для показов вашей рекламы.

Также Google упростил настройки таргетинга на мобильных устройствах: таргетинг на приложения, межстраничные объявления в приложениях, мобильные сайты и соответствующие варианты для планшетов объединены, а значит теперь доступны таргетинги на планшеты, компьютеры и мобильные устройства.

Давайте разберем каждый пример подробнее.

Исключение мобильных приложений

В аккаунте Google Рекламы выбираем «Места размещения» — «Исключения».

Далее с помощью фильтров вы можете выбрать уровень («Кампания» или «Группа объявлений») для исключения.

А также «Сеть» (YouTube или КМС), в которой будете исключать.

Нажимаем на значок «Карандаш» — уровень «Кампания» — «Добавить исключение мест размещения».

Чтобы исключить, приложения выбираем «Категории приложений».

Здесь вы можете исключить либо все приложения:

Либо только категории :

Основные и частые категории для исключения — игры и стикеры.

Также, если вы уже имеете список, можно исключить конкретные приложения или предварительно провести модерацию мест размещений:

Советую создать общие списки исключений в «Общей Библиотеке» и применять их затем к нужным кампаниям.

Исключение показов на сайтах

Вы можете исключить показы на сайтах определенной тематики, но не исключайте сразу много тем — это сильно урежет трафик. Чаще всего исключаются темы «Работа и Образование» и «Игры». Кроме того вы можете исключать сайты из категорий «Покупки», «Наука», «Справочные материалы» и так далее.

В настройках кампании выберите «Исключенные типы и ярлыки» и исключите неподходящий тип контента.

Далее в «Настройках» следует исключить показы рядом с неподходящим контентом.

Так как в интерфейсе Google Рекламы нельзя создать общий список исключенных тем, вы можете исключить темы через Adwords Editor.

Зайдите на уровне одной кампании во вкладку «Темы, Исключаемый критерий»

и выберите исключаемые темы.

Далее с помощью безупречных Сtrl+С — Сtrl+V скопируйте их в нужные кампании.

Также вы можете создать список минус-слов для КМС в «Общей Библиотеке» с названиями мультиков, игр и прочего, например «рефераты, ребусы, мультик, решебник, игры, games, свинка пепа, смешарики», и применить их к нужным кампаниям. Так вы можете исключить показы на сайтах и каналах, содержащих эти ключевые слова.

Обязательно проверяйте сайты, на которых показывается ваша реклама, создавайте общие списки исключенных сайтов и применяйте к кампаниям. Так можно найти и исключить самые популярные сайты с нецелевым трафиком.

Исключение каналов на YouTube

Места размещения на YouTube вы можете исключить только вручную, предварительно выполнив модерацию мест размещений.

Так как модерация мест размещений — это регулярная, трудоемкая задача, советую вам оптимизировать работу.

Читайте в нашей инструкции , как быстро делать модерацию YouTube-каналов. Лучше всего добавлять все минус-площадки в общий список исключенных мест размещений и применять его к кампаниям.

Также вы можете установить скрипт по модерации площадок, который каждый день будет проверять места размещения и исключать нерелевантные. Скрипт взят из канала Скрипты Google Ads. Работает он только для КМС, но это все же лучше, чем ничего.

Пришло время бонуса!

Мы подготовили и постоянно обновляем Самый большой Google Docs, в котором находятся около 30 000 минус-площадок, сайтов и приложений для исключения. Пользуйтесь на здоровье.

Запомнить

Регулярно модерируйте места размещения и исключайте нерелевантные площадки. Это поможет сэкономить деньги. Не спешите исключать показы во всех приложениях, на сайтах другой тематики и на Youtube. Оценивайте конверсионность и результативность площадок. Большой процент просмотров и переходов еще не свидетельствует о том, что площадка целевая.

Если у вас остались вопросы, добро пожаловать в комментарии.