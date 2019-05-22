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Как сэкономить бюджет на рекламу в Google Ads — 30 тысяч минус-площадок, каналов YouTube, сайтов, приложений
Ольга Шарина
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На первый взгляд, реклама в контекстно-медийной сети кажется затратной и малоконверсионной. Но если ее оптимизировать и максимально исключить нецелевые показы, такая реклама принесет вам новых заинтересованных пользователей.

В этой статье я расскажу, как исключить показы на нецелевых площадках (детские каналы, сайты игр и приложения) в новом интерфейсе Google Рекламы и сэкономить ваши бюджеты. И да, в конце статьи вас ждет важный бонус.

На что повлиял новый интерфейс Google Ads

Мы уже рассказывали, как исключить нецелевые показы в мобильных приложениях, но в сентябре 2018 года в Google Ads перешли на новый интерфейс, изменили настройки таргетинга и исключений для контекстно-медийной сети. Теперь нельзя исключить показы в мобильных приложениях, просто убрав сайты adsenseformobileapps.com, appspot.com и баннеры в мобильных приложениях Gmob.

Появилась возможность выбора операционной системы, модели устройства и сети для показов вашей рекламы.

выбрать операционную систему

Также Google упростил настройки таргетинга на мобильных устройствах: таргетинг на приложения, межстраничные объявления в приложениях, мобильные сайты и соответствующие варианты для планшетов объединены, а значит теперь доступны таргетинги на планшеты, компьютеры и мобильные устройства.

устройства в настройках

Давайте разберем каждый пример подробнее.

Исключение мобильных приложений

В аккаунте Google Рекламы выбираем «Места размещения» — «Исключения».

место размещения исключения

Далее с помощью фильтров вы можете выбрать уровень («Кампания» или «Группа объявлений») для исключения.

выбрать уровень для исключения

А также «Сеть» (YouTube или КМС), в которой будете исключать.

сеть для исключения

Нажимаем на значок «Карандаш» — уровень «Кампания» — «Добавить исключение мест размещения».

Чтобы исключить, приложения выбираем «Категории приложений».

добавить исключение мест размещения

Здесь вы можете исключить либо все приложения:

исключить все приложения

Либо только категории :

исключить категории

выбрать категории для исключения

Основные и частые категории для исключения — игры и стикеры.

Также, если вы уже имеете список, можно исключить конкретные приложения или предварительно провести модерацию мест размещений:

модерация мест размещения

Советую создать общие списки исключений в «Общей Библиотеке» и применять их затем к нужным кампаниям.

общие списки исключений

Исключение показов на сайтах

Вы можете исключить показы на сайтах определенной тематики, но не исключайте сразу много тем — это сильно урежет трафик. Чаще всего исключаются темы «Работа и Образование» и «Игры». Кроме того вы можете исключать сайты из категорий «Покупки», «Наука», «Справочные материалы» и так далее.

исключить показы на сайтах определенной тематики

В настройках кампании выберите «Исключенные типы и ярлыки» и исключите неподходящий тип контента.

исключение неподходящего типа контента

Далее в «Настройках» следует исключить показы рядом с неподходящим контентом.

исключить показы с неподходящим контентом

Так как в интерфейсе Google Рекламы нельзя создать общий список исключенных тем, вы можете исключить темы через Adwords Editor.

Зайдите на уровне одной кампании во вкладку «Темы, Исключаемый критерий»

темы исключаемый критерий

и выберите исключаемые темы.

выбрать исключаемые темы

Далее с помощью безупречных Сtrl+С — Сtrl+V скопируйте их в нужные кампании.

Также вы можете создать список минус-слов для КМС в «Общей Библиотеке» с названиями мультиков, игр и прочего, например «рефераты, ребусы, мультик, решебник, игры, games, свинка пепа, смешарики», и применить их к нужным кампаниям. Так вы можете исключить показы на сайтах и каналах, содержащих эти ключевые слова.

минус-слова для кмс

Обязательно проверяйте сайты, на которых показывается ваша реклама, создавайте общие списки исключенных сайтов и применяйте к кампаниям. Так можно найти и исключить самые популярные сайты с нецелевым трафиком.

создавайте общие списки исключенных сайтов

список исключенных мест размещения

Исключение каналов на YouTube

Места размещения на YouTube вы можете исключить только вручную, предварительно выполнив модерацию мест размещений.

места размещения на youtube исключить только вручную

Так как модерация мест размещений — это регулярная, трудоемкая задача, советую вам оптимизировать работу.

Читайте в нашей инструкции, как быстро делать модерацию YouTube-каналов. Лучше всего добавлять все минус-площадки в общий список исключенных мест размещений и применять его к кампаниям.

Также вы можете установить скрипт по модерации площадок, который каждый день будет проверять места размещения и исключать нерелевантные. Скрипт взят из канала Скрипты Google Ads. Работает он только для КМС, но это все же лучше, чем ничего.

Пришло время бонуса!

Мы подготовили и постоянно обновляем Самый большой Google Docs, в котором находятся около 30 000 минус-площадок, сайтов и приложений для исключения. Пользуйтесь на здоровье.

Запомнить

  1. Регулярно модерируйте места размещения и исключайте нерелевантные площадки. Это поможет сэкономить деньги.
  2. Не спешите исключать показы во всех приложениях, на сайтах другой тематики и на Youtube. Оценивайте конверсионность и результативность площадок. Большой процент просмотров и переходов еще не свидетельствует о том, что площадка целевая.

Если у вас остались вопросы, добро пожаловать в комментарии.

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Ольга Шарина

В интернет-маркетинге с 2017 года. Закончила курсы LevelUp, сертифицированный специалист Google Ads (поисковая, медийная, видеореклама) и Google Analytics.

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