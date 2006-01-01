Блог
Светлана Рудева
Автор NJ c 2021
Позиция:
Редактор
Компания:
Netpeak Journal
Об авторе:
В журналистике около 15 лет. Есть опыт работы в PR и маркетинге. Экс-редактор коммерческого контента в Netpeak Journal.
Статьи автора
Бизнес
9163
139
Как устроен маркетинг в OLX.ua — рассказывает Marketing Director Алексей Ломоносов
Бизнес
Как устроен маркетинг в OLX.ua — рассказывает Marketing Director Алексей Ломоносов
9163
139
Арбитраж
75037
114
CPA-сети в Украине. Результаты рейтинга
Арбитраж
CPA-сети в Украине. Результаты рейтинга
75037
114
Бизнес
7989
90
Как создать рассылку push-уведомлений и сделать ее эффективной. Чек-лист от Notix
Бизнес
Как создать рассылку push-уведомлений и сделать ее эффективной. Чек-лист от Notix
7989
90
Арбитраж
114642
321
CPA-сети в Украине. Создаем рейтинг
Арбитраж
CPA-сети в Украине. Создаем рейтинг
114642
321
Бизнес
3167
14
Шесть улучшений Netpeak: построение репутации для нового бренда, продвижение в TikTok и PR-статьи в журнале
Бизнес
Шесть улучшений Netpeak: построение репутации для нового бренда, продвижение в TikTok и PR-статьи в журнале
3167
14
Бизнес
17622
235
Как провести корпоратив на удаленке и 15-летие FRACTAL в зуме
Бизнес
Как провести корпоратив на удаленке и 15-летие FRACTAL в зуме
17622
235
Бизнес
5090
49
Как бизнесу подключить оплату частями без привязки к конкретному банку
Бизнес
Как бизнесу подключить оплату частями без привязки к конкретному банку
5090
49
Бизнес
14308
43
Как обучать команду по методу 70:20:10
Бизнес
Как обучать команду по методу 70:20:10
14308
43