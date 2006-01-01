Светлана Рудева

Светлана Рудева

Автор NJ c 2021
Позиция:
Редактор
Компания:
Netpeak Journal
Об авторе:
В журналистике около 15 лет. Есть опыт работы в PR и маркетинге. Экс-редактор коммерческого контента в Netpeak Journal.

Статьи автора

Бизнес
9163 139
Как устроен маркетинг в OLX.ua — рассказывает Marketing Director Алексей Ломоносов
Бизнес
Как устроен маркетинг в OLX.ua — рассказывает Marketing Director Алексей Ломоносов
9163 139
Арбитраж
75037 114
CPA-сети в Украине. Результаты рейтинга
Арбитраж
CPA-сети в Украине. Результаты рейтинга
75037 114
Бизнес
7989 90
Как создать рассылку push-уведомлений и сделать ее эффективной. Чек-лист от Notix
Бизнес
Как создать рассылку push-уведомлений и сделать ее эффективной. Чек-лист от Notix
7989 90
Арбитраж
114642 321
CPA-сети в Украине. Создаем рейтинг
Арбитраж
CPA-сети в Украине. Создаем рейтинг
114642 321
Бизнес
3167 14
Шесть улучшений Netpeak: построение репутации для нового бренда, продвижение в TikTok и PR-статьи в журнале
Бизнес
Шесть улучшений Netpeak: построение репутации для нового бренда, продвижение в TikTok и PR-статьи в журнале
3167 14
Бизнес
17622 235
Как провести корпоратив на удаленке и 15-летие FRACTAL в зуме
Бизнес
Как провести корпоратив на удаленке и 15-летие FRACTAL в зуме
17622 235
Бизнес
5090 49
Как бизнесу подключить оплату частями без привязки к конкретному банку
Бизнес
Как бизнесу подключить оплату частями без привязки к конкретному банку
5090 49
Бизнес
14308 43
Как обучать команду по методу 70:20:10
Бизнес
Как обучать команду по методу 70:20:10
14308 43