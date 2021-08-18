CPA-сети в Украине. Результаты рейтинга

В прошлом месяце мы открыли голосование за самую надежную CPA-сеть в Украине. Пришло время огласить результаты.

Вводные

Голосование было открытым и длилось один месяц.

В рейтинге участвовала 21 партнерка (по алфавиту): ActionPay, Admitad Affiliate, Advendor, Affiliate Dragons, ClickLoop, Cpamatica, CPARK, C2M, Direct Affiliate, Everad, Leadbit, Leadgid, Letmeads, MonsterLeads, New Trend, Papa Karlo, PDL-profit, PMaffiliates, SalesDoubler, TerraLeads, Webvork.

CPA-сети оценивались по четырем критериям:

удобный функционал платформы;

всегда актуальные офферы;

своевременные выплаты;

компетентная служба поддержки.

Брошенных анкет не было — все проголосовавшие определили своего фаворита по всем критериям.

Интересно, что часто это была не одна и та же партнерка. Например, один проголосовавший мог отметить удобный функционал платформы и компетентность службы поддержки у одной CPA-сети, а по актуальности офферов и своевременности выплат выбрать две других:

Пример заполненной анкеты одним из проголосовавших

Результаты рейтинга. По количеству голосов

В ТОП самых надежных CPA-сетей в Украине вошли 12 из 21 партнерки: Admitad Affiliate, Affiliate Dragons, ClickLoop, CPARK, C2M, Leadbit, Leadgid, MonsterLeads, Papa Karlo, PDL-profit, SalesDoubler, Webvork.

Остальные набрали меньше 1% голосов. А Direct Affiliate и New Trend не получили ни одного голоса ни по одному из критериев.

Бесспорным фаворитом рейтинга стала PDL-profit. За нее проголосовало 32% пользователей.

На втором месте с 17% голосов разместилась SalesDoubler.

На третьем месте с 14% — C2M.

А так распределились места в ТОП надежных CPA-сетей Украины:

Результаты рейтинга. По категориям

Было бы неверно оценивать надежность CPA-сетей только по количеству собранных голосов. Главными все-таки остаются оценки по критериям. И тут картина такая:

Чтобы распределить места между участниками с одинаковым процентом голосов в одной категории, мы учитывали их позицию в общем рейтинге.

В результате, места распределились таким образом:

ТОП-5 в категории «Удобный функционал платформы»

Leadbit — 38 % ClickLoop — 30 % Affiliate Dragons — 29 % Admitad Affiliate — 28 % Leadgid — 27 %

ТОП-5 в категории «Всегда актуальные офферы»

Papa Karlo — 33 % Admitad Affiliate — 28 % SalesDoubler — 25 % C2M — 25 % Leadgid — 25 %

ТОП-5 в категории «Своевременные выплаты»

ClickLoop — 30 % MonsterLeads — 29 % PDL-profit — 26 % SalesDoubler — 26 % Leadgid — 25 %

ТОП-5 в категории «Компетентная служба поддержки»

Webvork — 42 % Papa Karlo — 33 % Affiliate Dragons — 27 % C2M — 26 % PDL-profit — 25 %

Это первый рейтинг CPA-сетей от Netpeak Journal. Мы благодарны всем его участникам: и тем, кто проголосовал, и партнеркам, которые откликнулись и предоставили о себе информацию.

После публикации статьи с анкетой для голосования к нам обратилось еще около десятка других CPA-сетей. Они не попали в этот рейтинг, но желают «посоревноваться» в следующем. Поэтому мы не прощаемся. Будем расширять список участников, вводить новые критерии оценок, привлекать специалистов арбитража для экспертизы и проводить повторные голосования.

Если у вас есть идеи или предложения по поводу следующих рейтингов, поделитесь ими в комментариях.