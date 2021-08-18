CPA-сети в Украине. Результаты рейтинга

В прошлом месяце мы открыли голосование за самую надежную CPA-сеть в Украине. Пришло время огласить результаты.
Вводные
Голосование было открытым и длилось один месяц.
CPA-сети оценивались по четырем критериям:
- удобный функционал платформы;
- всегда актуальные офферы;
- своевременные выплаты;
- компетентная служба поддержки.
Брошенных анкет не было — все проголосовавшие определили своего фаворита по всем критериям.
Интересно, что часто это была не одна и та же партнерка. Например, один проголосовавший мог отметить удобный функционал платформы и компетентность службы поддержки у одной CPA-сети, а по актуальности офферов и своевременности выплат выбрать две других:
Пример заполненной анкеты одним из проголосовавших
Результаты рейтинга. По количеству голосов
В ТОП самых надежных CPA-сетей в Украине вошли 12 из 21 партнерки: Admitad Affiliate, Affiliate Dragons, ClickLoop, CPARK, C2M, Leadbit, Leadgid, MonsterLeads, Papa Karlo, PDL-profit, SalesDoubler, Webvork.
Остальные набрали меньше 1% голосов. А Direct Affiliate и New Trend не получили ни одного голоса ни по одному из критериев.
Бесспорным фаворитом рейтинга стала PDL-profit. За нее проголосовало 32% пользователей.
На втором месте с 17% голосов разместилась SalesDoubler.
На третьем месте с 14% — C2M.
А так распределились места в ТОП надежных CPA-сетей Украины:
Результаты рейтинга. По категориям
Было бы неверно оценивать надежность CPA-сетей только по количеству собранных голосов. Главными все-таки остаются оценки по критериям. И тут картина такая:
Чтобы распределить места между участниками с одинаковым процентом голосов в одной категории, мы учитывали их позицию в общем рейтинге.
В результате, места распределились таким образом:
ТОП-5 в категории «Удобный функционал платформы»
- Leadbit — 38 %
- ClickLoop — 30 %
- Affiliate Dragons — 29 %
- Admitad Affiliate — 28 %
- Leadgid — 27 %
ТОП-5 в категории «Всегда актуальные офферы»
- Papa Karlo — 33 %
- Admitad Affiliate — 28 %
- SalesDoubler — 25 %
- C2M — 25 %
- Leadgid — 25 %
ТОП-5 в категории «Своевременные выплаты»
- ClickLoop — 30 %
- MonsterLeads — 29 %
- PDL-profit — 26 %
- SalesDoubler — 26 %
- Leadgid — 25 %
ТОП-5 в категории «Компетентная служба поддержки»
- Webvork — 42 %
- Papa Karlo — 33 %
- Affiliate Dragons — 27 %
- C2M — 26 %
- PDL-profit — 25 %
Это первый рейтинг CPA-сетей от Netpeak Journal. Мы благодарны всем его участникам: и тем, кто проголосовал, и партнеркам, которые откликнулись и предоставили о себе информацию.
После публикации статьи с анкетой для голосования к нам обратилось еще около десятка других CPA-сетей. Они не попали в этот рейтинг, но желают «посоревноваться» в следующем. Поэтому мы не прощаемся. Будем расширять список участников, вводить новые критерии оценок, привлекать специалистов арбитража для экспертизы и проводить повторные голосования.
Если у вас есть идеи или предложения по поводу следующих рейтингов, поделитесь ими в комментариях.
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