CPA-сети в Украине. Создаем рейтинг

Арбитраж трафика — один из самых азартных, прибыльных и таинственных бизнесов. Игроки на этом рынке меняются порой так часто, что агрегаторы не успевают удалять из своих рейтингов уже несуществующие CPA-сети.
CPA (cost per action) — модель взаимодействия рекламодателя и веб-мастера через интернет-платформу, которая гарантирует выплату вознаграждения за целевые действия пользователей: покупку, заполненную форму, заказ, регистрацию.
Поэтому опыт коллег и их рекомендации — самая ценная валюта в арбитраже. Давайте объединим усилия и составим актуальный рейтинг СРА-сетей Украины.
От нас — список легально работающих в Украине «партнерок», от вас — их оценка. Проголосуйте за ту СРА-сеть, сотрудничеством с которой вы довольны больше всего и рекомендуете ее коллегам.
- удобный функционал платформы;
- всегда актуальные офферы;
- своевременные выплаты;
- компетентная служба поддержки.
Рейтинг CPA-сетей, работающих в Украине
Чтобы составить этот список, мы прошерстили под сотню сайтов, среди которых не только страницы CPA-сетей, но и агрегаторы, аналитические и информационные порталы, youtube-каналы. Для проверки геолокации использовали соцсети. Лучший вариант — аккаунт руководителя CPA-сети в Facebook или самой «партнерки» в LinkedIn. Отметки в Google map — тоже в помощь.
Из отзывов веб-мастеров на форумах выудили названия сравнительно новых сеток. Когда с информацией было совсем туго, писали в службы поддержки.
Но самым продуктивным оказалось личное знакомство с представителями CPA-сетей на потоке Affiliate конференции 8P. Список сразу же расширился, а общение в чатах ускорилось.
В результате представляем работающие в Украине СРА-сети, о которых есть информация в открытых источниках. Таинственных игроков в этом списке нет.
Основные вертикали:
Adult — офферы из сферы 18+ (секс-шопы, средства для повышения потенции).
Betting — офферы от букмекерских контор, прием ставок.
Crypto — офферы на покупку криптовалют. Здесь самые высокие выплаты в арбитраже.
Dating — офферы от сайтов знакомств.
Extensions & Software — офферы с оплатой за установку расширений для браузеров и плагинов или обновлений для программ.
Education — офферы на заказ рефератов, курсовых, дипломных, диссертаций.
Finance — офферы, связанные с деньгами: микрокредиты, бинарные опционы, форекс и прочие.
FMCG — офферы от производителей и дистрибуторов товаров и услуг для дома, сада, огорода. Fast moving consumer goods — это товары повседневного спроса.
Gambling — офферы от онлайн-казино.
Games — офферы на установку мобильных и десктопных онлайн-игр.
Nutra — офферы от производителей и дистрибуторов товаров для красоты и здоровья.
Sweepstakes — офферы на розыгрыши призов и лотереи. Одна из самых старых вертикалей. Лучший старт для новичков.
Travel — офферы на покупку туров, билетов, бронь отелей и апартаментов, прокат автомобилей.
Товарка / Physical goods — офферы на различный ширпотреб: детские игрушки, постель, косметику, бытовую технику, галантерею, аксессуары, одежду, обувь.
WAP click — офферы на доступ к информационным и развлекательным онлайн-сервисам, который пользователи получают после подписки. Отличное решение для push- и pop-трафика.
Еще есть сети по дропшиппингу (Dropshipping) — это модель работы, когда товар продается напрямую со склада.
Участники рейтинга
В списке CPA-сети размещены по алфавиту. Дальше дело за вами — экспертами арбитража.
ActionPay
международная компания с представительством в Украине (Киев)
Вертикали: FMCG, Finance, Games, Travel, Education.
Admitad Affiliate
международная компания с офисом в Украине
Вертикали: FMCG (eCommerce, Services), Finance, Games (Mobile), Travel.
Advendor
эстонская компания с офисом в Украине (Киев)
Вертикали: Finance, Dating, Gaming.
Affiliate Dragons
международная компания с представительством в Украине
Вертикали: WAP click, Extensions & Software, Sweepstakes, Nutra, Dating.
ClickLoop
американская компания с представителем в Украине
Вертикали: Adult, Dating, Games (adult).
Cpamatica
международная компания с главным офисом в Киеве
Вертикали: Dating, Games, Sweepstakes.
CPARK
международная компания с офисом во Львове
Вертикали: Dating, Sweepstakes, WAP click.
C2M
международная компания с офисами в Украине (Киев, Днепр)
Вертикали: Finance, Gambling, Betting.
Direct Affiliate
международная компания с представителем в Украине
Вертикали: Nutra, E-commerce, Education.
Everad
международная компания с офисом в Киеве
Вертикали: Nutra (категория health & beauty).
Leadbit
международная компания с офисом в Украине
Вертикали: Gambling, Games, Dating/Adult, Finance, Nutra.
Leadgid
эстонская компания с представительством в Украине
Вертикали: Finance.
Letmeads
украинская компания с офисом в Конотопе
Вертикали: Finance.
MonsterLeads
украинская компания с офисом в Киеве
Вертикали: Nutra, Товарка.
New Trend
украинская компания с офисом в Киеве
Dropshipping.
Papa Karlo
украинская CPA-сеть в составе холдинга mr.fish
Вертикали: Gambling, Betting.
PDL-profit
украинская компания с офисом в Киеве
Вертикали: Finance.
PMaffiliates
прямой рекламодатель с офферами от украинской компании Parimatch
Вертикали: Betting, Gambling.
SalesDoubler
украинская компания с офисом в Киеве
Вертикали: Finance, FMCG.
TerraLeads
украинская компания, прямой рекламодатель в Киеве
Вертикали: Nutra (категории: beauty, diet, health, adult).
Webvork
британская компания с представительством в Украине
Вертикали: Nutra.
Голосуйте!
В каждой из строк критериев выберите «партнерку», которая, по вашему мнению, лучшая в нем. «Лутшесть» определяйте по собственному опыту работы.
Если вы не нашли в списке СРА-сеть, с которой работаете, а она отвечает указанным выше критериям, тогда кидайте ее контакты и линк на сайт в комментах — мы добавим ее в следующие, обновленные, рейтинги.
Голосование открыто до 15 августа 2021 года (включительно).
Результаты мы опубликуем здесь же — в рубрике «Арбитраж».
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