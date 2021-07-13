Арбитраж

CPA-сети в Украине. Создаем рейтинг
Светлана Рудева
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Арбитраж трафика — один из самых азартных, прибыльных и таинственных бизнесов. Игроки на этом рынке меняются порой так часто, что агрегаторы не успевают удалять из своих рейтингов уже несуществующие CPA-сети.

CPA (cost per action) — модель взаимодействия рекламодателя и веб-мастера через интернет-платформу, которая гарантирует выплату вознаграждения за целевые действия пользователей: покупку, заполненную форму, заказ, регистрацию.

Поэтому опыт коллег и их рекомендации — самая ценная валюта в арбитраже. Давайте объединим усилия и составим актуальный рейтинг СРА-сетей Украины.

От нас — список легально работающих в Украине «партнерок», от вас — их оценка. Проголосуйте за ту СРА-сеть, сотрудничеством с которой вы довольны больше всего и рекомендуете ее коллегам.

Критерии для оценки надежности CPA-сети:

  • удобный функционал платформы;
  • всегда актуальные офферы;
  • своевременные выплаты;
  • компетентная служба поддержки.

Рейтинг CPA-сетей, работающих в Украине

Чтобы составить этот список, мы прошерстили под сотню сайтов, среди которых не только страницы CPA-сетей, но и агрегаторы, аналитические и информационные порталы, youtube-каналы. Для проверки геолокации использовали соцсети. Лучший вариант — аккаунт руководителя CPA-сети в Facebook или самой «партнерки» в LinkedIn. Отметки в Google map — тоже в помощь.

Из отзывов веб-мастеров на форумах выудили названия сравнительно новых сеток. Когда с информацией было совсем туго, писали в службы поддержки.

Но самым продуктивным оказалось личное знакомство с представителями CPA-сетей на потоке Affiliate конференции 8P. Список сразу же расширился, а общение в чатах ускорилось.

В результате представляем работающие в Украине СРА-сети, о которых есть информация в открытых источниках. Таинственных игроков в этом списке нет. 

Основные вертикали:

Adult — офферы из сферы 18+ (секс-шопы, средства для повышения потенции).

Betting — офферы от букмекерских контор, прием ставок. 

Crypto — офферы на покупку криптовалют. Здесь самые высокие выплаты в арбитраже.

Dating — офферы от сайтов знакомств.

Extensions & Software — офферы с оплатой за установку расширений для браузеров и плагинов или обновлений для программ.

Education — офферы на заказ рефератов, курсовых, дипломных, диссертаций.

Finance — офферы, связанные с деньгами: микрокредиты, бинарные опционы, форекс и прочие.

FMCG — офферы от производителей и дистрибуторов товаров и услуг для дома, сада, огорода. Fast moving consumer goods — это товары повседневного спроса.

Gambling — офферы от онлайн-казино.

Games — офферы на установку мобильных и десктопных онлайн-игр.

Nutra — офферы от производителей и дистрибуторов товаров для красоты и здоровья.

Sweepstakes — офферы на розыгрыши призов и лотереи. Одна из самых старых вертикалей. Лучший старт для новичков.

Travel — офферы на покупку туров, билетов, бронь отелей и апартаментов, прокат автомобилей.

Товарка / Physical goods — офферы на различный ширпотреб: детские игрушки, постель, косметику, бытовую технику, галантерею, аксессуары, одежду, обувь.

WAP click — офферы на доступ к информационным и развлекательным онлайн-сервисам, который пользователи получают после подписки. Отличное решение для push- и pop-трафика. 

Еще есть сети по дропшиппингу (Dropshipping) — это модель работы, когда товар продается напрямую со склада. 

Участники рейтинга

В списке CPA-сети размещены по алфавиту. Дальше дело за вами — экспертами арбитража.

ActionPay
международная компания с представительством в Украине (Киев)
Вертикали: FMCG, Finance, Games, Travel, Education.

Admitad Affiliate
международная компания с офисом в Украине
Вертикали: FMCG (eCommerce, Services), Finance, Games (Mobile), Travel.

Advendor
эстонская компания с офисом в Украине (Киев)
Вертикали: Finance, Dating, Gaming.

Affiliate Dragons
международная компания с представительством в Украине
Вертикали: WAP click, Extensions & Software, Sweepstakes, Nutra, Dating.

ClickLoop
американская компания с представителем в Украине
Вертикали: Adult, Dating, Games (adult).

Cpamatica
международная компания с главным офисом в Киеве
Вертикали: Dating, Games, Sweepstakes.

CPARK
международная компания с офисом во Львове
Вертикали: Dating, Sweepstakes, WAP click.

C2M
международная компания с офисами в Украине (Киев, Днепр)
Вертикали: Finance, Gambling, Betting.

Direct Affiliate
международная компания с представителем в Украине
Вертикали: Nutra, E-commerce, Education.

Everad
международная компания с офисом в Киеве
Вертикали: Nutra (категория health & beauty).

Leadbit
международная компания с офисом в Украине
Вертикали: Gambling, Games, Dating/Adult, Finance, Nutra.

Leadgid
эстонская компания с представительством в Украине
Вертикали: Finance.

Letmeads
украинская компания с офисом в Конотопе
Вертикали: Finance.

MonsterLeads
украинская компания с офисом в Киеве
Вертикали: Nutra, Товарка.

New Trend
украинская компания с офисом в Киеве
Dropshipping.

Papa Karlo
украинская CPA-сеть в составе холдинга mr.fish
Вертикали: Gambling, Betting.

PDL-profit
украинская компания с офисом в Киеве
Вертикали: Finance.

PMaffiliates
прямой рекламодатель с офферами от украинской компании Parimatch
Вертикали: Betting, Gambling.

SalesDoubler
украинская компания с офисом в Киеве
Вертикали: Finance, FMCG.

TerraLeads
украинская компания, прямой рекламодатель в Киеве 
Вертикали: Nutra (категории: beauty, diet, health, adult).

Webvork
британская компания с представительством в Украине
Вертикали: Nutra.

Голосуйте!

В каждой из строк критериев выберите «партнерку», которая, по вашему мнению, лучшая в нем. «Лутшесть» определяйте по собственному опыту работы.

Если вы не нашли в списке СРА-сеть, с которой работаете, а она отвечает указанным выше критериям, тогда кидайте ее контакты и линк на сайт в комментах — мы добавим ее в следующие, обновленные, рейтинги.

Голосование открыто до 15 августа 2021 года (включительно).
Результаты мы опубликуем здесь же — в рубрике «Арбитраж».

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целевые страницы Ecommerce соцсети CPA-сети CPA-модель рейтинги
Светлана Рудева

В журналистике около 15 лет. Прошла путь от наборщицы до главного редактора. В последнее время работала в PR и маркетинге. С 2021-го — в Netpeak Journal.

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