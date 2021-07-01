Как провести корпоратив на удаленке и 15-летие Netpeak Group в зуме

Дружеские объятия, живые эмоции, разговоры с глазу на глазу, звон бокалов, вся эта прекрасная толкотня и вместе с ней сногсшибательная энергетика — незаменимы. Но если возможности ограничены, сотрудники разбросаны по домам в закрытых «на замок» городах и странах, эйчарам приходится изобретать новые форматы взаимодействий. Так в 2020 году появились онлайн-вечеринки и онлайн-корпоративы. О том, как организовать такие мероприятия, читайте в статье.

Онлайн-вечеринки с нами надолго

Если в начале 2020 года виртуальными мероприятиями мало кто интересовался, то за год они крепко вошли в нашу жизнь. И спрос на них никуда не денется даже после пандемии. Это показало исследование американской компании по организации ивентов Bizzabo. Ребята проанализировали более 1800 событий, проведенных на их платформе, и вот, что узнали:

93% организаторов мероприятий решили инвестировать в развитие этой сферы в 2021 году;

97% организаторов считают, что будущее за гибридной формой проведения ивентов, в которой присутствуют как онлайн- так и офлайн-составляющие;

68% маркетологов считает гибридное решение для мероприятий — ключевым в ближайшем будущем.

Техническая сторона вопроса

Стримы, трансляции, онлайн-квесты и викторины, мастер-классы, коммуникативные игры и VR-мероприятия, в первую очередь, требуют технического решения. На какой площадке организовать встречу?

Крупномасштабное решение — разработать собственную веб-платформу. Такую, например, для летнего корпоратива создали в Fozzy Group. Платформа предполагала несколько локаций с виртуальными прогулками по ним. На каждой локации происходило что-то свое: играли в «Мафию» и «Элиас», угадывали песни. Была и главная сцена с хедлайнером, откуда велась прямая трансляция.

Второй вариант — не создавать, а арендовать веб-платформу. Это сделать дешевле и быстрее. Пример — новогодний корпоратив компании DataArt.

Но есть решения еще проще. Поэтому более популярные.

Средством видеосвязи №1 пандемических времен в мире стал Zoom. Раньше его использовали для организации веб-конференций. А теперь эта платформа вошла чуть ли не в каждый дом. Ее активно используют и для проведения онлайн-вечеринок до 1000 участников.

Компании поменьше (до 200-300 человек) могут встретиться на платформах Google Meet или Webex. До 50 человек без ограничений по времени могут комфортно расположиться в комнате для встреч в Facebook.

Работает и развивается в направлении видеоконференций и старый добрый Skype. На этой платформе уже может бесплатно общаться группа до 99 участников.

Есть и другие платформы с разными функциями. Например, на Hopin и AirMeet два участника могут уединиться от общей компании в отдельной комнате для «короткого свидания».

А Jackbox Games и Brightful Meeting Games предлагают наборы разнообразных игр для зум-вечеринок. Есть также платформы и для еженедельных активностей с онлайн-соревнованиями между командами. Правда, все они англоязычные.

7 идей для онлайн-вечеринок

Устроить празднование онлайн — это не только организовать поздравление руководства по видеосвязи. Онлайн-вечеринка подразумевает и общее застолье, и совместные активности — все как в жизни. Для этого компании заранее стараются прислать сотрудникам напитки и закуски, продумать интернет-забавы, пригласить знаменитых гостей.

Приводим самые популярные развлечения на корпоративных вечеринках в онлайне.

Офисные онлайн-игры

Online Office Games — одно из самых популярных виртуальных мероприятий в мире. Есть платформы, предлагающие его «под ключ». Они предоставляют место — защищенную платформу для видеоконференций, время и ведущего, умеющего развлечь и заинтересовать аудиторию.

Организовать такой ивент можно и самому. Для этого нужно подобрать интересные для вашего коллектива игры, сформировать команды и устроить гейм-марафон.

Похожий ивент Netpeak Group проводил в преддверие 2021 года. Тогда в праздничной викторине «Easy Quizzy» сыграло 52 команды. За игрой в онлайне одновременно наблюдало больше 300 сотрудников. Игра длилась почти три часа.

Кулинарный мастер-класс

Придумайте, что будете готовить: пиццу, салат, десерт. Пригласите повара. Он поможет составить список необходимых продуктов, особенной посуды или декора, напишет пошаговый рецепт.

Дальше нужно закупить все необходимое по списку, сложить в коробки и разослать сотрудникам почтой. В коробку можно положить и небольшой презент от компании. Например, фартук с логотипом, поварской колпак, брендированные досточку или подставку под горячее.

Если времени и рук на такую подготовку не хватает, тогда делегируйте ее сотрудникам. Скиньте на электронку или в общий чат список всего, что нужно купить. Обязательно выделите под это деньги. И предоставьте подробную инструкцию, что и когда надо будет сделать.

В назначенный день и время все собираются в виртуальной комнате и под руководством приглашенного повара совместно готовят блюда.

В финале — общий ужин при свечах под красивое музыкальное оформление (о плейлисте позаботьтесь заранее).

Коктейль-пати

Подготовка этого ивента похожа на предыдущую. Только вместо повара вам потребуется бартендер, а вместо продуктового — набор с ингредиентами для алкогольных или безалкогольных напитков. Не забудьте о соломинках и украшениях — у вас же все-таки праздник, и все должно быть красиво.

За ивен вы сможете приготовить от одного до трех коктейлей. Это зависит от выделенных бюджета и времени. Сами коктейли могут быть как классическими, которые присутствуют в меню любого бара, так и экзотическими или тематическими. Например, если ваше мероприятие проходит летом, подойдет гавайская коктейльная карта, а зимой будут кстати гроги и глинтвейны.

Интернет-квесты

Здесь все просто. На рынке представлено огромное количество квестовых платформ различной тематики. Все, что нужно вам — выбрать платформу и разделить сотрудников на команды (по 3-5 человек).

Количество команд не ограничено. В больших компаниях одновременно их может играть и две тысячи. У каждой из команд есть свой чат для общения и бот, который присылает задания.

Танцевальная вечеринка

Движение — лучший способ снять стресс. А движение под музыку — это еще и хорошее настроение.

Чтобы устроить коллективную танцевальную вечеринку, приготовьте плейлист и пригласите коллег на танец через видеозвонок.

Одна из разновидностей танцевальных вечеринок — когда нет общего плейлиста. Каждый участник танцует под свою музыку, а другие по движениям пытаются угадать трек, звучащий в его наушниках.

Виртуальное караоке

Не все любят петь привселюдно. Поэтому такое мероприятие из обоймы тех, что выталкивают из зоны комфорта и разрушают стереотипы.

Чтобы организовать онлайн-караоке вам нужно:

собрать запросы песен от коллег и сформировать по ним плейлист из караоке-видео YouTube;

зарегистрироваться на платформе совместного просмотра Watch2Gether.

отправить участникам приглашение на видеовстречу со ссылкой на комнату в Watch2Gether.

Мероприятие можно провести и в Zoom, демонстрируя плейлист YouTube на экране. Только не забудьте поставить галочку напротив опции «Поделиться аудио с компьютера».

Арт-вечеринка

Для проведения этого мероприятия не обойтись без опытного художника. Он поможет собрать наборы с необходимым инструментами и, собственно, проведет мастер-класс.

Всем сотрудникам нужно предоставить: холсты, краски, кисти, палитры, защитные фартуки, перчатки и, возможно, мольберты (их могут заменить коробки).

Сюжет для картины выберите заранее, обсудив этот вопрос в общем чате. А после мероприятия устройте выставку — загрузите фото картин коллег на диск с общим доступом. Увидите, что несмотря на то, что все будут корпеть над одинаковым сюжетом, картины получатся разными.

По такому же принципу можно совместно не только рисовать картины, но и лепить глиняные изделия, варить органическое мыло, расписывать елочные игрушки — поле для фантазии в сфере домашнего хендмейда очень широкое.

Birthday Party Netpeak Group: коктейли своими руками, конкурс фотоэкстрима и секретный гость в зуме

9 июня 2021 года группа компаний Netpeak отпраздновала день рождения. Именно в этот день 15 лет назад Артем Бородатюк основал агентство интернет-маркетинга Netpeak.

Летняя вечеринка по случаю дня рождения проходила в Zoom. Трансляцию вели из главного офиса в Одессе. Некоторые команды (кто смог) собрались в офисных кабинетах. Остальные подключились к трансляции из дома.

Вечеринка продолжалась 4,5 часа.

Бармен-шоу и прохладительные коктейли

За три дня до мероприятия все сотрудники получили бокс с ингредиентами и рецептами. Организаторам пришлось потрудиться — упаковали 650 коробок.

А во время самой вечеринки под руководством бармена все участники приготовили три разных коктейля. Важно: для ребят, не употрябляющих алкоголь, предусмотрели безалкогольные варианты. Таким образом праздничное настроение обеспечили всем.

Параллельно, в Инстаграм проводился розыгрыш беспроводной колонки. В нем участвовали те, кто поделился в сториз яркими моментами празднования и затегал @netpeak_group. Фото коктейлей было больше всего. Победителя выбрали рандомно.

Для желающих поздравить Netpeak Group с днем рождения в видео-формате организаторы подготовили специальную инстаграм-маску.

Секретный гость

У каждой солидной вечеринки есть «гвоздь программы». У нас это был секретный гость. Его имя организаторы держали в тайне до самого появления на экранах. И у них получилось сделать сюрприз!

Поздравить Netpeak Group с 15-летием в зум пришел известный видеоблогер-путешественник Антон Птушкин.

Он рассказал о поездке в Намибию, из которой только что вернулся. Нетпиковцы стали первыми, кто узнал, какой стране будет посвящен следующий выпуск на канале Птушкина. Антон рассказал о своей работе, о рисках выгорания на ней. Поделился впечатлениями от путешествий, назвал ТОП-3 любимых мест в мире: Исландия, Япония и нордические Азорские и Фарерский острова, на которых чувствует себя, как на краю Земли.

В завершение 15-минутного стрим-интервью Антон ответил на вопросы ребят.

Конкурс «Фотоэкстрим»

Этот пункт программы был из области «домашних заданий». Анонс о его проведении появился в общем чате за 10 дней до вечеринки. Затем последовали инструкции.

Сначала ребятам надо было сформировать команды до 4-х человек, придумать им названия и зарегистрироваться на участие.

После этого каждая команда отправилась «в поля», чтобы сделать 10 фото по четко установленным правилам. Фото были постановочные и требовали от участников смелости, смекалки и чувства юмора.

Поскольку много заданий выполнялись в публичных местах: на спортивных площадках, рыбных базарах, в супермаркетах, музеях, на площадях городов, — нетпиковцы попали в соцсети. Это наши Деды Морозы с санками вместо тележек закупались в магазинах, рыбаки и рыбачки расхаживали в валенках и ушанках по залитым солнцем спортивным площадкам, а в музеях были замечены странные люди в купальниках и ластах с аквариумами в руках.

Выполнять задания фотоконкурса было не только смешно, но и полезно. Например, одно из заданий звучало так:

Нужно прислать фото загрязнённого участка в городе или на природе. Участникам команды нужно очистить выбранный участок от мусора и сделать совместную фотку с собранным мусором в пакетах (т.е. должно быть фото до и после). На фотке должен быть минимум один 50-литровый пакет собранного мусора.

В соцсетях сразу же появился запрос:

Еще было задание сфотографировать одного участника команды с котиками (да, милыми пушистиками, которые живут в каждом городе). На фотографии должно было уместиться не меньше 3 котиков. За каждых плюс пять пушистиков в кадре начислялись дополнительные баллы.

В результате, 40 команд накормили 415 кошек и собрали 270 мешков мусора на улицах своих городов.

За каждое выполненное задание команде начислялись баллы. Первые три, что набрали больше всего баллов, получили денежные вознаграждения.

Инсайды HR-ов

Организаторы рассматривали разные варианты проведения онлайн-празднования дня рождения Netpeak Group. Были идеи с комнатами в Zoom и несколькими мастер-классами в них.

Остановили выбор на бармен-шоу, фотоэкстриме и секретном госте, потому что их легко организовать, и празднование получается разнообразным. В результате в одном ивенте объединились интерактив, тимбилдинг и эмоции.

Вся подготовка (включительно с обсуждением идей) заняла два месяца. А непосредственно закупка продуктов, сбор и отправка посылок для коктейлей — не больше трех недель.

В команде организаторов было три человека, плюс 5-7 сотрудников регулярно подключались для «черновой» работы: привезти, упаковать, увезти.

Не все получалось гладко. Когда собирали коробки с ингредиентами, неожиданно заканчивались лимоны или пакетики для льда. Приходилось бежать в магазин докупать.

На самой вечеринке возник конфуз со льдом. В офисном холодильнике он не успел заморозиться в нужном количестве. Пришлось заказать в магазине — привезли аж 15 кг льда.

Не повторяйте наших ошибок

Если у вас есть для сотрудников презенты, которые хотите доставить посылками, то сообщите о них заранее. Это не тот случай, когда нужно сохранять интригу. Важно другое — чтобы все получили боксы вовремя. Если у вас есть офисы в других странах, позаботьтесь и о них. Не можете выслать посылки, придумайте альтернативу, учитывая местные особенности и колорит. Времени для этого потребуется больше. Не переживайте! Если что-то вдруг пойдет не так, вам всегда поможет команда.

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