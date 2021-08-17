Как создать рассылку push-уведомлений и сделать ее эффективной. Чек-лист от Notix

Push-уведомления — инструмент для увеличения посещаемости сайта. Веб-мастера и маркетологи с их помощью информируют и удерживают аудиторию. В этой статье мы рассказываем, какие бывают push-уведомления, когда их используют, даем пошаговую инструкцию по созданию рассылки пушей. Бонус — чек-лист для успешной push-кампании.

Технология push

Существует две технологии отправки цифровых данных:

способом «вытягивания» — pull;

способом «выталкивания» — push.

В первом случае процесс состоит из двух этапов: вы заходите на сайт и «тянете» с него нужную информацию — например, скачиваете электронную книгу, фильм или музыкальный трек.

Во втором — сервер сам инициирует отправку вам сообщения, как бы «выталкивая» его. Все, что нужно от вас — это дать согласие на получения таких сообщений.

Технология «выталкивания», которую используют в push-уведомлениях, не новая, ее с 1981 года применяют в электронных письмах. По сути, SMTP (Simple Mail Transport Protocol) — это тот же push.

Виды push-уведомлений

В зависимости от того, через какие каналы рассылаются и куда поступают, push-уведомления делят на:

App Push Notifications — рассылаются через установленные на устройства приложения;

Web Push Notifications — рассылаются с сервера в браузер любого устройства пользователя, находящегося онлайн.

Web push-уведомления или браузерные — самые популярные. Они приходят на любой гаджет пользователя, находящийся онлайн: ноутбук, смартфон, компьютер или планшет. Установленная на них операционная система (ОС) не имеет значения. Единственное исключение — iOS, которая эту функцию не поддерживает.

Так браузерные push-уведомления отображаются в разных ОС

Браузерные push-уведомления — это небольшие всплывающие окна, которые появляются на экране работающего компьютера или смартфона и планшета, даже когда те заблокированы.

Короткий формат и ненавязчивый призыв к действию сделали их одним из эффективных инструментов маркетинга. Подписаться на push-уведомления соглашается в два раза больше пользователей, чем на email-рассылки. При этом показатель отписок у них в пять раз ниже — до 8%.

Пять способов использования push-уведомлений

Информирование. Если у вас интернет-магазин, сообщите покупателям о запуске акции или обновлении товаров. Если же у вас информационный сайт или блог компании, оповестите читателей о новой публикации, а клиентов — о новом событии. Возвращение. Если покупатель бросил корзину в интернет-магазине, через какое-то время напомните ему о незавершенной покупке, расскажите о преимуществах оставленных в ней товаров или предложите другие, релевантные. Ретаргетинг. Запустите рассылку push-уведомлений с предложением, похожим на то, которое привело клиента на ваш сайт первый раз. Удержание. Напоминайте о себе эксклюзивными или «горящими» предложениями, требующими быстрой реакции клиента. Продвижение бренда. Ваши сообщения могут быть настолько привлекательными, что информацией из них захочется поделиться с друзьями.

Как создать push-рассылку

Для рассылки push-уведомлений лучше всего использовать готовые решения. Это убережет ваш сервер от перегрузки, обеспечит нужными инструментами в удобном интерфейсе и снабдит аналитической информацией о результатах рекламной кампании.

На рынке есть много сервисов для рассылки push-уведомлений с плюс-минус одинаковым принципом работы.

Рассмотрим, как создать рассылку пушей на примере Saas-платформы Notix.

SaaS (Software as a Service) — интернет-сервис, позволяющий использовать программное обеспечение онлайн без установки на компьютер.

Скрипты Notix интегрируются на любой сайт или лендинг с https-протоколом.

Шаг 1. Зарегистрируйтесь на app.notix.co

Вы можете создать аккаунт как от физического лица, так и от компании:

Шаг 2. Добавьте адрес своего сайта в раздел «Источники»

Вы можете подключить к аккаунту сразу несколько сайтов и лендингов. Все они будут отображаться в окне «Источники».

Шаг 3. Установите скрипт Notix на сайт

Для этого вам понадобятся два элемента:

тег (скрипт) — устанавливается в разделе head сайта;

service worker (js файл) — помещается в корневой каталог сайта с доступом на yourdomain.com/sw.enot.js.

Где их взять и как установить, подробно описано в инструкции.

После установки скрипта на сайте появится стандартное окно для сбора подписчиков:

Шаг 4. Соберите базу подписчиков

Окно с приглашением на подписку не должно раздражать посетителя сайта. Настройте его появление так, чтобы согласиться на получение пушей было удобно.

Окно может появляться по таким сценариям:

после щелчка по конкретному элементу;

после загрузки страницы;

с задержкой времени (в ​​секундах);

после прокрутки страницы.

Отслеживайте подписки в режиме реального времени и сразу сегментируйте пользователей по аудиториям, чтобы потом создавать для них целевые рассылки:

Если у вас уже есть база подписчиков, перенесите ее в Notix.

Шаг 5. Создайте и отправьте первое push-уведомление

Push-уведомление состоит из:

текста, который делится на заголовок (до 30 символов) и описание (до 40 символов);

ссылки на сайт, куда перейдет получатель после клика на сообщение;

изображения в виде иконки размером 192х192 рх и иллюстрации размером 360х240 рх.

Создав сообщение, проверьте, как оно будет выглядеть на разных устройствах, в окне «Предварительный просмотр» в правой части экрана:

В меню «Рассылки» вы можете управлять push-уведомлениями:

сохранять незавершенные сообщение в черновиках, чтобы позже их доработать или исправить;

приостановить отправку, поставив рассылку «на паузу»;

запланировать рассылку на определенное время;

запустить повторную рассылку подходящего сообщения.

Статус «Отправлено» означает, что пуш находится «в дороге», система его доставляет. Как правило, 90% пользователей получают push-уведомление в день отправки. Оставшиеся 10%, те, кто были вне сети, — в течение шести дней. Такой срок установлен в Notix по умолчанию, но его можно поменять. Например, когда акционное предложение «горит» и потеряет актуальность в течение двух-трех дней.

Статус «Завершено» означает, что push-уведомления доставлены всем активным подписчикам. Для повторной отправки сообщение надо скопировать и нажать «Старт».

Вы можете создавать push-уведомления отдельно для настольных и мобильных устройств.

Для таргетинга push-уведомлений доступны три категории настроек:

Кому:

всем подписчикам;

определенным аудиториям;

индивидуальным пользователям (по конкретному ID).

Как:

по странам и городам;

по платформам: настольная или мобильная;

по операционным системам: Windows, Linux, MacOS, Android;

по устройствам: смартфон, планшет, ноутбук, компьютер;

по браузерам: Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge;

по языку браузера — доступно более 150 языковых версий.

Когда:

немедленно;

в запланированное время;

повторно автоматически.

Так выглядят push-уведомления Notix на разных экранах

Шаг 6. Проанализируйте результаты

Отслеживайте статистику ваших подписок и рассылок в реальном времени.

Данные в окне «Статистика» можно отфильтровать по таким показателям:

источник — выборка по конкретному сайту, актуальна для пользователей, у которых в «Источниках» несколько сайтов;

ID тега — статистика по конкретной странице на сайте, если на нее был установлен тег;

ID сообщения — статистика по конкретному сообщению в рекламной кампании;

страна — выборка пользователей по географическому признаку;

операционная система — выборка пользователей по ОС, установленной на их гаджет.

Параллельный тест двух сервисов рассылки

Прежде чем менять привычный сервис рассылки на новый, сравните их. Параллельное тестирование не требует переноса вашей базы данных в Notix и удаления предыдущих скриптов с сайта. Окна запроса подписки и другие настройки, установленные в текущей интеграции, остаются на месте.

С момента, когда вы добавите Notix к вашему сайту, данные о пользователях, согласившихся получать push-уведомления, будут появляться одновременно в вашем текущем сервисе рассылки и в Notix.

После того как соберется нужное количество пользователей, вы одновременно проведете рассылку push-уведомлений с обеих платформ. После — измеряете эффективность.

По результатам сравнительного теста, Notix собирает на 30% больше подписчиков, чем другие сервисы, и в 3 раза быстрее доставляет им push-уведомления.

Карина Архангельская, Head of Product в Notix.co

Используемая в Notix технология несколько лет существовала как наш внутренний проект, но в 2020 году мы решили, что она может быть полезна для владельцев сайтов. Особенность сервиса в том, что он работает только с активной базой подписчиков: Notix проверяет активность каждой подписки и отправляет сообщение только тем пользователям, кто может его получить. Преимущество такого подхода — 100% доставляемость по живой базе подписчиков. При переходе на Notix с другого сервиса вы также можете это заметить, так как «мертвые души» к нам из старой базы просто не переедут.

Чек-лист успешной рассылки push-уведомлений

Перед тем, как нажать на кнопку «Отправить сообщение», рекомендуем проверить настройки и внешний вид созданного push-уведомления по этому чек-листу:

Проверьте ссылку в сообщении.

Перед отправкой нового сообщения дважды проверьте целевой URL-адрес. Ваше сообщение и ссылка в нем должны быть связаны. Иначе рассылка будет и бесполезной, и расстроит подписчиков.

Шлите актуальные сообщения.

Информация в push-уведомлении должна соответствовать тому этапу маркетинговой воронки, на котором находится пользователь.

Не спамьте.

Когда сообщений слишком много, люди перестают их замечать. Не отсылайте одному пользователю больше двух push-уведомлений в день, а лучше — одно. Рассылка спама подтолкнет ваших пользователей к решению отписаться.

Адаптируйте время отправки push-уведомлений под часовые пояса целевых аудиторий.

Никто не хочет просыпаться ночью или в 6-7 утра в воскресенье из-за push-уведомлений. Будьте тактичны. Оптимальное время для рассылки — когда ваши клиенты наиболее активны и реагируют на пуши. Определите его по анализу результатов своих рассылок.

Существует мнение, что это время для разных ниш разное. Например:

Идеальное время для push-уведомлений в разных нишах

Правильно используйте изображения.

Чтобы в push-сообщении все графические элементы отображались корректно, следите за их размером и проверяйте, как они выглядят на разных экранах в окне «Предварительный просмотр».

Пример неудачной «обрезки»:

Вид после правки:

Интригуйте.

У вас есть лишь 70 символов текста и одна иллюстрация, чтобы заинтересовать пользователя и подтолкнуть его к действию. Составляя сообщение, ориентируйтесь на три фактора: дефицит, срочность, эксклюзивность.

Вызывайте эмоции.

Когда для текста мало места, а сказать хочется много, выручают эмодзи. С их помощью можно передать эмоцию или дать оценку. Главное, используйте эмодзи со вкусом, не перегружайте ими текст. К слову, вы можете добавлять эмодзи в Notix.

Перепроверьте сообщение перед отправкой.

Убедитесь, что на всех включенных в таргетинг платформах сообщение выглядит корректно: текст поместился, изображение не искажается, а «смайлики» выполняют нужную функцию.

Протестируйте и оптимизируйте кампанию.

Не оценивайте клиентов по себе или своим друзьям. Чтобы убедиться, что именно нравится вашей аудитории, на какие сообщения она реагирует, а какие игнорирует, проведите A/B-тест.

Запомнить

Push-уведомления — это действенный инструмент в умелых руках. С их помощью увеличивают посещаемость сайта, повышают продажи, удерживают внимание аудитории, продвигают бренд. Самыми популярными push-уведомлениями являются браузерные, которые рассылаются на все доступные онлайн устройства пользователей. Push-рассылки используют для:

информирования пользователей; возвращения клиентов на сайт; ретаргетинга; удержания внимания; продвижения бренда.

