Семь улучшений Netpeak: построение репутации для нового бренда, продвижение в TikTok и PR-статьи в журнале
Агентство Netpeak наращивает темпы. Выкатили новую онлайн-конференцию, запустили опрос онлайн-покупателей, создали SEO-услугу для крупного бизнеса, рассказали, как вести В2С и В2В аккаунты в Instagram. Об этих и других новостях читайте в нашем традиционном обзоре.
Предыдущие выпуски улучшений:
- Кредит на рекламу для бизнеса, спецпроекты, песочница контента и две новые конференции.
- Новая услуга по email-маркетингу, стратегия продвижения ниши недвижимости, корпоративный блог Netpeak и стратегические решения во время карантина.
- Новые услуги: Big Data SEO, PBN, исследование рынка, SMM, продвижение в Telegram и продвижение мобильных приложений продвижение.
- Три тематические стратегии продвижения: SEO и PPC — одежда, мебель, ремонт, еда и доставка продуктов; PPC финансовые и деловые услуги.
Построение репутации для нового бренда
Мы уже
- о которых нет информации в сети или ее очень мало;
- существующая информация о которых не релевантна, например, сопряжена с другим брендом с похожим названием;
- которые расширяются и/или запускают суббренды.
Публикация кейсов в тематике SERM — редкость. Поэтому мы обрадовались появлению этого материала в редакционном портфеле. Опубликованный в апреле
Из чего состоит услуга «Построение репутации» (Reputation Building):
- подготовка и размещение описаний компании на таких сервисах, как: карты, каталоги, справочники;
- регистрация компании на популярных площадках отзовиках;
- подготовка и публикация PR-статей на внешних трастовых ресурсах.
Все материалы следует оптимизировать и разметить так, чтобы пользователи их нашли на первой странице выдачи поисковиков.
Построение репутации для нового бренда — это работа на опережение, когда имидж создается до того, как появляются первые реакции клиентов.
Зачем брендам следить за отзывами в сети?
Специалисты агентства запустили опрос онлайн-покупателей, чтобы показать предпринимателям, насколько важно работать с отзывами клиентов. Давать обратную связь, реагировать на замечания, изучать и анализировать отзывы — значит построить доверительные отношения с клиентами, создать позитивный имидж на рынке.
До сих пор никто не проводил подобных исследований в постсоветских странах. А те, что проводились по американским и европейским рынкам, для нас не показательны. Они рассказывают о другом менталитете, ином пользовательском опыте.
Опрос продлится до конца лета. Чем больше людей его пройдет, тем точнее будут результаты, которыми мы поделимся со всеми. Поэтому отвечайте на вопросы сами и делитесь опросом с друзьями. Особенно с теми, кто активно оставляет отзывы о покупках в интернете.
Составьте собственный опрос для сбора отзывов пользователей
Новый принцип поддержки клиентов в Netpeak Alliance
Digital-компании, которые объединились в Netpeak Alliance, не теряют клиентов, а передают их друг другу. Так появляется дополнительный канал лидогенерации и дохода.
Уже около трех лет мы передаем партнерам клиентов, которым нужны например, разработка и обслуживание сайта, дизайн, создание контента и прочие услуги не нашего профиля. По такому же принципу партнеры передают нам своих клиентов.
Теперь мы делимся с партнерами и профильными клиентами.
Украинскому бизнесу важно получать релевантные услуги, не переплачивая за крутые, но не востребованные «плюшки». С другой стороны, найти и привести качественный лид — очень непростая задача. Поэтому ценим каждого клиента, обратившегося в агентство.
Мы изучили портфолио 120 украинских агентств и провели около 50 встреч. В итоге, выбрали три компании, которым передаем своих потенциальных клиентов.
Первый месяц такого взаимодействия показал, что мы на правильном пути. Уже есть положительные отзывы и от клиентов, и от партнеров. Поэтому продолжаем искать новых партнеров и принимать потенциальных клиентов на услуги онлайн-маркетинга.
SEO с оплатой за ключевые запросы
Это новая ежемесячная услуга агентства Netpeak по продвижению в поисковых системах. В рамках услуги клиенты платят только за те ключевые слова, которые вошли в ТОП-10 после SEO-оптимизации. Ключевые запросы, которые были в ТОП-10 до начала сотрудничества, не оплачиваются.
Мы работаем с максимальным количеством ключевых слов, а не с фиксированным. Соответственно, чем больше количество ключевых слов, тем большим будет охват аудитории проекта.
Елена Воскобойник, руководитель отдела SEO в Netpeak Agency
Мы предлагаем:
- Продвижение по релевантным запросам, которые приводят заинтересованных покупателей.
- Продвижение по максимальному числу ключевых запросов. Работаем со всей доступной семантикой в нише, чтобы обеспечить максимальный охват аудитории.
- Комплексный подход: оптимизируем путь покупателя до совершения покупки, улучшаем юзабилити, внедряем качественный контент.
- Оплату за результат. Клиент платит только за те ключевые слова, которые мы вывели в ТОП-10, а не те, что были в ТОП до нас.
- Прозрачность оплаты. Ежемесячно клиент получает отчет по всей семантике и позициям.
- Закрепление финансовых гарантий в договоре.
Услуга подойдет крупным проектам, у которых больше сотни целевых страниц и больше тысячи фраз существующей или потенциальной семантики. А также есть программист, который оперативно внедрит все рекомендации агентства.
Оплата разбивается на два этапа:
- Первые три месяца фиксированная;
- Начиная с 4-го включается схема оплаты за динамику ключевых запросов, которая рассчитывается по результатам предыдущего месяца.
Performance-подход в SMM
За последние несколько лет Instagram стал «интернетом внутри интернета»: пользователи наблюдают за жизнью инфлюенсеров и знакомых, сохраняют скриншоты с их рекомендациями, ищут товары/услуги, много покупают, а затем хвастаются покупками в сториз.
Для B2C компаний механика продвижения в Instagram очевидна: снимайте эстетичный контент, рассказывайте о товарах/услугах с позиции потребностей клиентов, используйте таргетированную рекламу, инфлюенс-маркетинг и обязательно указывайте цены в постах.
Для B2B компаний формат несколько сложнее: в Instagram посты и видео не индексируются в поисковой системе, как в корпоративных блогах и YouTube. Поэтому на примере продвижения аккаунта Netpeak мы написали
В нем описаны принципы, которых придерживаемся при продвижении проектов в аналогичных тематиках. В целом, для бизнеса не важно количество подписчиков в показателях аккаунта, а важен комплексный прирост показателей и вовлеченность аудитории.
TikTok для бизнеса
Кроме продвижения в Instagram, Facebook и Telegram для тарифа Enterprise среди SMM-услуг агентства есть ведение TikTok для бизнеса. Для этой соцсети мы предлагаем две услуги: непосредственно ведение и отдельно рекламу.
TikTok стоит запускать только если вы:
- не боитесь экспериментировать и выглядеть смешными;
- умеете мгновенно реагировать на тренды и утверждать контент в течение часа;
- не ждете быстрого роста продаж от контента, главная цель которого — запомниться целевой аудитории.
SMM: индивидуальные консультации
Если вы уже ведете соцсети со своей командой, но чувствуете, что нужен взгляд со стороны, SMM-специалисты Netpeak поделятся опытом на индивидуальных консультациях в одном из форматов:
- экспресс-аудит актуального состояния соцсетей и поиск точек роста;
- ответы на список вопросов по продвижению аккаунта;
- комплексный консалтинг, который включает анализ, оформление, содержание и комьюнити-менеджмент проекта в соцсетях.
Конечно, в зависимости от типа задач и целей понадобится разное время на подготовку и консультацию, поэтому мы рекомендуем ориентироваться на три часа и больше. Консультации можно заказывать разово и регулярно, например, раз в квартал.
Events: новая конференция — для застройщиков
Весной мы провели три онлайн-конференции. Две из них уже знакомы нашим читателям:
- MailMeConf — про директ-маркетинг для бизнеса;
- ДиВи Конф — о видеорекламе для брендов;
Третья — новая. Совместно с платформой Ringostat организовали конференцию об интернет-маркетинге для застройщиков — М2.
Ее аудитория:
- Владельцы компаний застройщиков.
- Руководители отделов маркетинга и продаж в компаниях застройщиков.
- Специалисты по маркетингу, работающие с проектами недвижимости.
На конференции выступили спикеры из DOM.RIA, LEV Development, UDP, SAGA Development, ReDWall, Интергал-Буд, ПБГ «Ковальська».
Они поделились своим опытом в продвижении квадратных метров в интернете. Говорили об ошибках украинских застройщиков в маркетинге и продажах:
- показали, как с помощью удачного креатива получить втрое больше лидов в диджитал;
- поделились кейсами о том, как продать эксклюзивную недвижимость без лидогенерирующих рекламных кампаний;
- рассказали, как привлекать клиентов;
- объяснили, как уменьшить затраты на маркетинг.
Если вы пропустили это событие или хотите еще раз увидеть-послушать спикеров, покупайте запись (стоимость — 300 грн) и бонусом получайте все презентации спикеров.
Конференция для тех, кто знает, чем ASA отличается от ASO
В июне агентство Netpeak RadASO провело онлайн-конференцию для владельцев мобильных приложений, руководителей и специалистов отделов ASO и маркетинга — Up My App.
На ней были представлены кейсы мобильных приложений по App Store Optimization (ASO) и Apple Search Ads (ASA).
В эфире онлайн-конференции выступили крутейшие спецы из Rakuten Viber, Flo, Appbooster, Mail.ru Group, Diveo Media, G5 Entertainment, Belka Games, AppFollow и, конечно, Netpeak RadASO.
Конференцию посмотрело больше 2 тыс человек. Если вас не было среди них или вы хотите еще раз послушать спикеров, покупайте запись.
Netpeak Journal: пишем PR-статьи для бизнеса
Любой читатель нашего журнала может стать его автором. Для этого мы создали уникальную площадку для бесплатного размещения контента — Песочницу. Это отдельная рубрика, где компания и отдельный эксперт создают свои профили и с вольной регулярностью делятся своим опытом, кейсами, историями успеха и поражений, из которых извлекли пользу.
Со временем наиболее популярные публикации выходят на главную страницу Netpeak Journal. И это тоже — бесплатно, главное получить нужное количество просмотров. Подробнее о Песочнице читайте в новой редакционной статье.
Очень может быть, что среди 200 000 читателей журнала, 75% которых — это маркетологи и предприниматели, есть ваши потенциальные клиенты и партнеры. Ищите нужные контакты, связи и читателей с помощью публикаций в Песочнице.
Теперь в Netpeak Journal существует также возможность платного размещения публикаций. В отличие от статей в Песочнице, коммерческий контент сразу попадает в тематическую рубрику и размещается на главной странице журнала. Вы можете предоставить нам готовую статью, которую мы отредактируем согласно редакционных требований. Или же доверить создание контента нам. Доступны разные форматы сотрудничества: от небольшой PR-статьи до масштабного спецпроекта с индивидуальным дизайном и версткой на Tilda.
Запомнить
- SERM — это не только создание репутации и формирование/восстановление положительного имиджа для существующих брендов. Не менее важно позаботиться о представленности компании в сети еще до ее появления на рынке. Потому что люди доверяют тем, о ком есть информация в интернете. Почитайте кейс о том, как мы создавали имидж компании медицинских услуг. Или сразу заказывайте SERM.
- Netpeak проводит опрос интернет-покупателей о том, как они используют отзывы при выборе продукции и когда оставляют их сами. Проходите опрос, отсылайте его друзьям-знакомым. А осенью мы поделимся с вами его результатами.
- В рамках Netpeak Alliance партнеры обычно передают друг другу потенциальных клиентов, которые ищут услуги по смежному профилю. Теперь агентство Netpeak делится с партнерами и своими профильными клиентами. Мы готовы передавать другим агентствам клиентов, которые ищут услуги по SEO и PPC. Оставляйте заявку на партнерство.
- Запустили новую услугу — SEO с оплатой за ключевые запросы. Это когда клиенты платят только за те ключевые слова, которые вошли в ТОП-10 после SEO-оптимизации. Ключевые запросы, которые были в топе до начала сотрудничества, не оплачиваются. Услуга подходит компаниям, сайты которых содержат больше сотни целевых страниц и больше тысячи фраз существующей или потенциальной семантики. При этом важно, чтобы в штате заказчика был программист, который сможет внедрить все рекомендации.
- Среди SMM-услуг для бизнеса презентуем продвижение B2B аккаунтов в Instagram и TikTok, а также индивидуальные консультации SMM-специалистов для внутренних команд компаний.
- В обойме ивентов агентства Netpeak появилась новая конференция. Совместно с Ringostat мы провели первую онлайн-конференцию об интернет-маркетинге для застройщиков — М2. Хотите узнать, о чем на ней говорили спикеры, покупайте видеозапись докладов.
- Netpeak Journal предоставляет услуги по созданию и размещению коммерческого контента. Если вы не знаете, как выгодно рассказать о своих товарах и услугах, поделиться опытом, но чувствуете в этом необходимость, обращайтесь в редакцию. Совместно мы решим эту задачу. Пишите: g.ryaboy@netpeak.net. В теме письма укажите: «Коммерческое размещение в NJ».
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