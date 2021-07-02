Семь улучшений Netpeak: построение репутации для нового бренда, продвижение в TikTok и PR-статьи в журнале

Агентство Netpeak наращивает темпы. Выкатили новую онлайн-конференцию, запустили опрос онлайн-покупателей, создали SEO-услугу для крупного бизнеса, рассказали, как вести В2С и В2В аккаунты в Instagram. Об этих и других новостях читайте в нашем традиционном обзоре.

Предыдущие выпуски улучшений:

Построение репутации для нового бренда

Мы уже рассказывали об услуге по классической SERM-оптимизации. Суть в том, чтобы сформировать положительный имидж бренда, компании или персоны в интернете. Теперь речь пойдет о новой услуге агентства Netpeak, созданной для брендов с нулевой репутацией. Эта услуга подойдет компаниям:

о которых нет информации в сети или ее очень мало;

существующая информация о которых не релевантна, например, сопряжена с другим брендом с похожим названием;

которые расширяются и/или запускают суббренды.

Публикация кейсов в тематике SERM — редкость. Поэтому мы обрадовались появлению этого материала в редакционном портфеле. Опубликованный в апреле кейс рассказывает, как команда из пяти человек за три месяца построила положительную онлайн-репутацию для медицинского бренда Medical Hospital Service Union на новом рынке.

Казалось бы, зачем создавать онлайн-репутацию еще до того, как она сложилась. Но потребители доверяют тем, о ком могут что-то узнать и желательно из разных источников. Поэтому очень важно позаботиться о представленности компании в сети еще до ее появления на рынке.

Из чего состоит услуга «Построение репутации» (Reputation Building):

подготовка и размещение описаний компании на таких сервисах, как: карты, каталоги, справочники;

регистрация компании на популярных площадках отзовиках;

подготовка и публикация PR-статей на внешних трастовых ресурсах.

Все материалы следует оптимизировать и разметить так, чтобы пользователи их нашли на первой странице выдачи поисковиков.

Построение репутации для нового бренда — это работа на опережение, когда имидж создается до того, как появляются первые реакции клиентов.

Зачем брендам следить за отзывами в сети?

Специалисты агентства запустили опрос онлайн-покупателей, чтобы показать предпринимателям, насколько важно работать с отзывами клиентов. Давать обратную связь, реагировать на замечания, изучать и анализировать отзывы — значит построить доверительные отношения с клиентами, создать позитивный имидж на рынке.

До сих пор никто не проводил подобных исследований в постсоветских странах. А те, что проводились по американским и европейским рынкам, для нас не показательны. Они рассказывают о другом менталитете, ином пользовательском опыте.

Опрос продлится до конца лета. Чем больше людей его пройдет, тем точнее будут результаты, которыми мы поделимся со всеми. Поэтому отвечайте на вопросы сами и делитесь опросом с друзьями. Особенно с теми, кто активно оставляет отзывы о покупках в интернете.

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Новый принцип поддержки клиентов в Netpeak Alliance

Digital-компании, которые объединились в Netpeak Alliance, не теряют клиентов, а передают их друг другу. Так появляется дополнительный канал лидогенерации и дохода.

Уже около трех лет мы передаем партнерам клиентов, которым нужны например, разработка и обслуживание сайта, дизайн, создание контента и прочие услуги не нашего профиля. По такому же принципу партнеры передают нам своих клиентов.

Теперь мы делимся с партнерами и профильными клиентами.

Ежемесячно Netpeak получает несколько сотен заявок на продвижение. Половине из них мы отказываем. В большинстве случаев — таким клиентам нужен меньший объем услуг, чем мы предлагаем.

Украинскому бизнесу важно получать релевантные услуги, не переплачивая за крутые, но не востребованные «плюшки». С другой стороны, найти и привести качественный лид — очень непростая задача. Поэтому ценим каждого клиента, обратившегося в агентство.

Мы изучили портфолио 120 украинских агентств и провели около 50 встреч. В итоге, выбрали три компании, которым передаем своих потенциальных клиентов.

Первый месяц такого взаимодействия показал, что мы на правильном пути. Уже есть положительные отзывы и от клиентов, и от партнеров. Поэтому продолжаем искать новых партнеров и принимать потенциальных клиентов на услуги онлайн-маркетинга.

SEO с оплатой за ключевые запросы

Это новая ежемесячная услуга агентства Netpeak по продвижению в поисковых системах. В рамках услуги клиенты платят только за те ключевые слова, которые вошли в ТОП-10 после SEO-оптимизации. Ключевые запросы, которые были в ТОП-10 до начала сотрудничества, не оплачиваются.

Мы работаем с максимальным количеством ключевых слов, а не с фиксированным. Соответственно, чем больше количество ключевых слов, тем большим будет охват аудитории проекта. Елена Воскобойник, руководитель отдела SEO в Netpeak Agency

Мы предлагаем:

Продвижение по релевантным запросам, которые приводят заинтересованных покупателей. Продвижение по максимальному числу ключевых запросов. Работаем со всей доступной семантикой в нише, чтобы обеспечить максимальный охват аудитории. Комплексный подход: оптимизируем путь покупателя до совершения покупки, улучшаем юзабилити, внедряем качественный контент. Оплату за результат. Клиент платит только за те ключевые слова, которые мы вывели в ТОП-10, а не те, что были в ТОП до нас. Прозрачность оплаты. Ежемесячно клиент получает отчет по всей семантике и позициям. Закрепление финансовых гарантий в договоре.

Услуга подойдет крупным проектам, у которых больше сотни целевых страниц и больше тысячи фраз существующей или потенциальной семантики. А также есть программист, который оперативно внедрит все рекомендации агентства.

Оплата разбивается на два этапа:

Первые три месяца фиксированная; Начиная с 4-го включается схема оплаты за динамику ключевых запросов, которая рассчитывается по результатам предыдущего месяца.

Performance-подход в SMM

За последние несколько лет Instagram стал «интернетом внутри интернета»: пользователи наблюдают за жизнью инфлюенсеров и знакомых, сохраняют скриншоты с их рекомендациями, ищут товары/услуги, много покупают, а затем хвастаются покупками в сториз.

Для B2C компаний механика продвижения в Instagram очевидна: снимайте эстетичный контент, рассказывайте о товарах/услугах с позиции потребностей клиентов, используйте таргетированную рекламу, инфлюенс-маркетинг и обязательно указывайте цены в постах.

Для B2B компаний формат несколько сложнее: в Instagram посты и видео не индексируются в поисковой системе, как в корпоративных блогах и YouTube. Поэтому на примере продвижения аккаунта Netpeak мы написали кейс , в котором поделились опытом подготовки контента для digital-компании в карантинных условиях.

В нем описаны принципы, которых придерживаемся при продвижении проектов в аналогичных тематиках. В целом, для бизнеса не важно количество подписчиков в показателях аккаунта, а важен комплексный прирост показателей и вовлеченность аудитории.

TikTok для бизнеса

Кроме продвижения в Instagram, Facebook и Telegram для тарифа Enterprise среди SMM-услуг агентства есть ведение TikTok для бизнеса. Для этой соцсети мы предлагаем две услуги: непосредственно ведение и отдельно рекламу.

TikTok стоит запускать только если вы:

не боитесь экспериментировать и выглядеть смешными;

умеете мгновенно реагировать на тренды и утверждать контент в течение часа;

не ждете быстрого роста продаж от контента, главная цель которого — запомниться целевой аудитории.

SMM: индивидуальные консультации

Если вы уже ведете соцсети со своей командой, но чувствуете, что нужен взгляд со стороны, SMM-специалисты Netpeak поделятся опытом на индивидуальных консультациях в одном из форматов:

экспресс-аудит актуального состояния соцсетей и поиск точек роста;

ответы на список вопросов по продвижению аккаунта;

комплексный консалтинг, который включает анализ, оформление, содержание и комьюнити-менеджмент проекта в соцсетях.

Конечно, в зависимости от типа задач и целей понадобится разное время на подготовку и консультацию, поэтому мы рекомендуем ориентироваться на три часа и больше. Консультации можно заказывать разово и регулярно, например, раз в квартал.

Events: новая конференция — для застройщиков

Весной мы провели три онлайн-конференции. Две из них уже знакомы нашим читателям:

MailMeConf — про директ-маркетинг для бизнеса;

ДиВи Конф — о видеорекламе для брендов;

Третья — новая. Совместно с платформой Ringostat организовали конференцию об интернет-маркетинге для застройщиков — М2.

Ее аудитория:

Владельцы компаний застройщиков. Руководители отделов маркетинга и продаж в компаниях застройщиков. Специалисты по маркетингу, работающие с проектами недвижимости.

На конференции выступили спикеры из DOM.RIA, LEV Development, UDP, SAGA Development, ReDWall, Интергал-Буд, ПБГ «Ковальська».

Они поделились своим опытом в продвижении квадратных метров в интернете. Говорили об ошибках украинских застройщиков в маркетинге и продажах:

показали, как с помощью удачного креатива получить втрое больше лидов в диджитал;

поделились кейсами о том, как продать эксклюзивную недвижимость без лидогенерирующих рекламных кампаний;

рассказали, как привлекать клиентов;

объяснили, как уменьшить затраты на маркетинг.

Если вы пропустили это событие или хотите еще раз увидеть-послушать спикеров, покупайте запись (стоимость — 300 грн) и бонусом получайте все презентации спикеров.

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Конференция для тех, кто знает, чем ASA отличается от ASO

В июне агентство Netpeak RadASO провело онлайн-конференцию для владельцев мобильных приложений, руководителей и специалистов отделов ASO и маркетинга — Up My App.

На ней были представлены кейсы мобильных приложений по App Store Optimization (ASO) и Apple Search Ads (ASA).

В эфире онлайн-конференции выступили крутейшие спецы из Rakuten Viber, Flo, Appbooster, Mail.ru Group, Diveo Media, G5 Entertainment, Belka Games, AppFollow и, конечно, Netpeak RadASO.

Конференцию посмотрело больше 2 тыс человек. Если вас не было среди них или вы хотите еще раз послушать спикеров, покупайте запись.

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Netpeak Journal: пишем PR-статьи для бизнеса

Любой читатель нашего журнала может стать его автором. Для этого мы создали уникальную площадку для бесплатного размещения контента — Песочницу. Это отдельная рубрика, где компания и отдельный эксперт создают свои профили и с вольной регулярностью делятся своим опытом, кейсами, историями успеха и поражений, из которых извлекли пользу.

Со временем наиболее популярные публикации выходят на главную страницу Netpeak Journal. И это тоже — бесплатно, главное получить нужное количество просмотров. Подробнее о Песочнице читайте в новой редакционной статье.

Очень может быть, что среди 200 000 читателей журнала, 75% которых — это маркетологи и предприниматели, есть ваши потенциальные клиенты и партнеры. Ищите нужные контакты, связи и читателей с помощью публикаций в Песочнице.

Теперь в Netpeak Journal существует также возможность платного размещения публикаций. В отличие от статей в Песочнице, коммерческий контент сразу попадает в тематическую рубрику и размещается на главной странице журнала. Вы можете предоставить нам готовую статью, которую мы отредактируем согласно редакционных требований. Или же доверить создание контента нам. Доступны разные форматы сотрудничества: от небольшой PR-статьи до масштабного спецпроекта с индивидуальным дизайном и версткой на Tilda.

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