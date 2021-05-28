Этот опрос мы создаем для бизнеса — чтобы показать предпринимателям, насколько важны отзывы в интернете и оперативная работа с ними. Такой информации нет по рынку постсоветских стран, только европейские и/или американские ресёрчи. А они для нас не показательны: совсем иной пользовательский опыт, менталитет и так далее.

Зачем пользователям проходить этот опрос:

Оставить важный месседж бизнесу — потрудитесь отвечать на отзывы и отвечать вовремя, мониторьте обратную связь, чтобы улучшать свою работу, повысить доверие к бренду. Нам важно видеть, что вам не всё равно. Для саморефлексии:

насколько мы внимательны и разборчивы в изучении обратной связи;

понимание своего влияния на онлайн-рынок — благодаря отзывам (негативным и положительным) люди могут влиять на качество товаров и услуг, работу служб поддержки.

Опрос продлится до 31 августа, и потом мы опубликуем результаты. Отвечайте на вопросы и делитесь опросом с друзьями. Особенно с теми, кто активно оставляет обратную связь о своих покупках.

Важно: оставляйте в комментариях к посту пожелания, дополнения, предложения по тому, как можно улучшить этот опрос. Он будет регулярным, и мы хотим сделать его максимально удобным и понятным для пользователей.

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