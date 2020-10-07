Семь улучшений Netpeak: услуга SMM, продвижение в Telegram, Big Data SEO и продвижение мобильных приложений

Пожалуй, это будет самый короткий пост в рубрике за всё время ее существования. Самый короткий и самый содержательный. За три месяца в агентстве появилось шесть новых услуг и случилось одно масштабное событие. Всё это — для роста бизнеса наших клиентов. Поехали.

PBN: сетки сайтов для мощного SEO

Услуга, которая существовала только для постоянных клиентов и в закрытом формате, вышла в паблик. Напомню, PBN (Private Blog Network) нужны, чтобы привлекать на сайт качественную ссылочную массу и за счет этого повышать позиции сайта в поисковой выдаче.

PBN — это дорого, небезопасно и долго, если делать всё самостоятельно и не поддерживать их качество. Стоит ли оно того? Специалисты спорят на этот счёт и cоздают такие сетки под свои проекты .

Что почитать в блоге о PBN?

Big Data SEO: data science-продвижение для проектов от 300 000 страниц

Ещё одна услуга, которую мы оказывали для постоянных клиентов и держали ее в статусе «Vip». С приходом карантина и тотального погружения бизнеса в онлайн, плюс с активным привлечением крупных бюджетов на продвижение (для лидеров рынка), услуга оказалась востребованной.

Подход Netpeak заключается в том, чтобы масштабировать классическое SEO — использовать те же методы и способы оптимизации сайта, только с помощью колоссального числа данных.

Продвижение в Телеграм

Telegram — новый востребованный канал для продвижения и роста числа подписчиков, лояльных к бренду пользователей. Наши специалисты разобрались и упаковали отдельную услугу для контентных проектов, которым нужен трафик и охваты, но из социальных сетей и поиска они его не получают.

Немного цифр:

средний охват одного поста в Telegram-канале — 3 193;

СTR — 26%;

для других соцсетей показатель органического охвата не превышает 10%;

для email-рассылок показатель 16-20% считается достойным.

Подробнее можно почитать в блоге или сразу заказать Телеграм-продвижение:

Что ещё почитать о Телеграм:

Исследование рынка — для завоевания новых регионов

Изменения мира и бизнеса во время пандемии произошло если не во всех странах, то во многих. Открылись новые ниши и даже рынки для уже существующих компаний, продуктов, услуг. Чтобы знать, где и как приложить свои усилия, найти новую аудиторию, клиентов, мы запустили услугу исследования рынка.

Посмотрите пример исследования для одного из наших клиентов:

Исследование рынка поможет разработать и составить грамотную стратегию для продвижения товаров и услуг, масштабирования бизнеса.

Подробнее об услуге читайте в блоге (там есть ещё один пример исследования).

Продвижение мобильных приложений

С весны этого года, когда бизнес искал дополнительные способы привлечения клиентов, роста продаж, мы предложили новую услугу — ASO (App Store Optimization). И, в частности, Apple Search Ads (ASA). Этот инструмент уже показал неплохие результаты — мы рассказывали о них в кейсе о продвижении приложения OLX Украина .

К слову, наше агентство единственное на рынке берет ответственность за результат, не используя мотивированный трафик. Клиент платит только за рост установок по факту.

Подробнее об ASA можно почитать в статье .

SMM для бизнеса

Ещё один инструмент для увеличения продаж , притока трафика и, пожалуй, самый эффективный способ создать и прокачать бренд. Ура, услуга SMM в Netpeak теперь предоставляется отдельно, а не только в комплексе с другими.

Напомню, продвижение и, в целом, грамотное ведение социальных сетей подходит практически любому бизнесу.

На волне кризиса и пандемии многие бренды воспользовались своими социалками по максимуму. Кто-то сделал это красиво, посмотрите подборку таких примеров , а вот некоторые бренды и компании наломали дров . Чтобы выбрать свой тон коммуникации с аудиторией, получить лояльных и постоянных клиентов из Facebook, Instagram Vkontakte, следует выработать индивидуальную стратегию и быстро реагировать на информационные поводы, активность пользователей. А это не так просто без опытного подрядчика.

Кстати, почитайте наши кейсы в области SMM:

Подробнее о новой услуге читайте в блоге . А чтобы оставить заявку, заполняйте форму ниже:

Агентство предоставляет комплексное продвижение мобильных приложений

Расширение линейки услуг агентства продолжается комплексным продвижением мобильных приложений — мы приобрели 51% акций компании RadASO .

Радомир Новкович, CEO Netpeak RadASO рассказал, почему компания предоставляет такую непростую услугу с оплатой за результат.

Компания владеет уникальным аналитическим инструментом Netpeak Mobile Search Algorithm, который в полуавтоматическом режиме выводит приложения в топ сторов.

Подробнее о покупке агентства и компании RadASO, в частности, читайте в посте фаундера Netpeak:

Вместо выводов

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