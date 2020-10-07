Семь улучшений Netpeak: услуга SMM, продвижение в Telegram, Big Data SEO и продвижение мобильных приложений
Пожалуй, это будет самый короткий пост в рубрике за всё время ее существования. Самый короткий и самый содержательный. За три месяца в агентстве появилось шесть новых услуг и случилось одно масштабное событие. Всё это — для роста бизнеса наших клиентов. Поехали.
PBN: сетки сайтов для мощного SEO
Услуга, которая существовала только для постоянных клиентов и в закрытом формате, вышла в паблик. Напомню, PBN (Private Blog Network) нужны, чтобы привлекать на сайт качественную ссылочную массу и за счет этого повышать позиции сайта в поисковой выдаче.
PBN — это дорого, небезопасно и долго, если делать всё самостоятельно и не поддерживать их качество. Стоит ли оно того? Специалисты спорят на этот счёт и
Что почитать в блоге о PBN?
- Как создвать Private Blog Network.
- Безопасность PBN.
- Как отслеживать работу PBN.
- Отслеживаем трафик PBN-сайтов.
Big Data SEO: data science-продвижение для проектов от 300 000 страниц
Ещё одна услуга, которую мы оказывали для постоянных клиентов и держали ее в статусе «Vip». С приходом карантина и тотального погружения бизнеса в онлайн, плюс с активным привлечением крупных бюджетов на продвижение (для лидеров рынка), услуга оказалась востребованной.
Подход Netpeak заключается в том, чтобы
Продвижение в Телеграм
Немного цифр:
- средний охват одного поста в Telegram-канале — 3 193;
- СTR — 26%;
- для других соцсетей показатель органического охвата не превышает 10%;
- для email-рассылок показатель 16-20% считается достойным.
Подробнее можно
Что ещё почитать о Телеграм:
- Инструкция по созданию чат-бота Телеграм.
- Платные и бесплатные методы для сбора первой тысячи подписчиков в Телеграм.
- Боты Телеграма для SMM-специалиста.
Исследование рынка — для завоевания новых регионов
Изменения мира и бизнеса во время пандемии произошло если не во всех странах, то во многих. Открылись новые ниши и даже рынки для уже существующих компаний, продуктов, услуг. Чтобы знать, где и как приложить свои усилия, найти новую аудиторию, клиентов, мы запустили услугу исследования рынка.
Посмотрите пример исследования для одного из наших клиентов:
Исследование рынка поможет разработать и составить грамотную стратегию для продвижения товаров и услуг, масштабирования бизнеса.
Подробнее об услуге читайте
Продвижение мобильных приложений
С весны этого года, когда бизнес искал дополнительные способы привлечения клиентов, роста продаж, мы предложили новую услугу — ASO (App Store Optimization). И, в частности, Apple Search Ads (ASA). Этот инструмент уже показал неплохие результаты — мы рассказывали о них
К слову, наше агентство единственное на рынке берет ответственность за результат, не используя мотивированный трафик. Клиент платит только за рост установок по факту.
Подробнее об ASA можно почитать
SMM для бизнеса
Ещё один
Напомню, продвижение и, в целом, грамотное ведение социальных сетей подходит практически любому бизнесу.
На волне кризиса и пандемии многие бренды воспользовались своими социалками по максимуму. Кто-то сделал это красиво, посмотрите
Кстати, почитайте наши кейсы в области SMM:
- Продвижение автомобильного бренда.
- SMM для ресторанного бизнеса — кейс об акции.
- Социальные сети для тематики «Посуда».
- SMM-кейс в нише алкогольных напитков.
- Кухонная бытовая техника — кейс по SMM.
Подробнее о новой услуге
Агентство предоставляет комплексное продвижение мобильных приложений
Расширение линейки услуг агентства продолжается комплексным продвижением мобильных приложений — мы приобрели 51% акций
Радомир Новкович, CEO Netpeak RadASO рассказал, почему компания предоставляет такую непростую услугу с оплатой за результат.
Компания владеет уникальным аналитическим инструментом Netpeak Mobile Search Algorithm, который в полуавтоматическом режиме выводит приложения в топ сторов.
Подробнее о покупке агентства и компании RadASO, в частности, читайте в посте фаундера Netpeak:
Вместо выводов
Чтобы оставить заявку на услугу и получить продвижение в Телеграм, SMM от Netpeak, Big Data SEO, продвижение мобильных приложений, сделать исследование рынка, заказать PBN, заполняйте форму:
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