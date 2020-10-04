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Семь улучшений Netpeak: новые стратегии email-маркетинга, антикризисная услуга PPC Start и продвижение недвижимости
Светлана Руденко
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Каждый раз при подготовке материала в эту рубрику, я сталкиваюсь с огромным количеством внутренних доработок и обновлений. Большая часть улучшений касается только существующих клиентов — скидки и бонусы, выгодные предложения. Но это внутренняя информация и мне очень жаль, что я не могу рассказать о том, как много делают специалисты Netpeak, чтобы поддержать проекты, увеличить прибыль клиентов даже в такое нестабильное время.

Мы по-прежнему оказываем услуги по SEO-продвижению, контекстной рекламе, email-маркетингу, делимся опытом, пишем статьи. Что полезного сделали, внедрили, чем делились предыдущие три месяца и о чем можно рассказать в паблике — в короткой подборке.

PPC: тематическая стратегия «Недвижимость» доступна для России и Казахстана

Кажется, не время сейчас покупать дома и/или квартиры, но это спорное утверждение. Нестабильная ситуация в экономике наоборот может подстегивать людей вкладывать сбережения в недвижимость, наконец-то решиться на покупку нового жилья. Также вынужденное заточение учит людей все больше внимания уделять комфорту в собственном доме.

Вот когда многие удалёнщики заметят, что детям нужны отдельные комнаты, а безопасно прогуляться и подышать свежим воздухом можно на собственном участке. Наличие неблагополучных соседей подтолкнет к мысли «неплохо бы жить в коттеджном посёлке с собственной охраной и без случайных людей по соседству».

Поэтому стратегия по контекстной рекламе в нише недвижимости сейчас может привести сотни лидов. Стратегия актуальна и для рынка Украины, но теперь наши специалисты помогают привести потенциальных клиентов и к застройщикам, агентствам в Российской Федерации и Казахстане.

Об опыте наших специалистов в этой нише читайте в публикациях:

1. Как увеличить количество конверсий на 75% в рекламе квартир.

2. Как настраивать рекламу для продажи квартир.

3. В 5 раз больше лидов в нише продажи недвижимости на Кипре.

PPC: антикризисная стратегия Start

Это стратегия для интернет-магазинов и корпоративных сайтов, которая настраивается и запускается в течение 48 часов. Она создана для новых клиентов агентства во всех нишах и особенно актуальна для ниш, в которых сейчас наблюдается рост продаж, приток трафика:

  • дом и сад;
  • строительство и ремонт;
  • еда и напитки;
  • красота и здоровье;
  • транспорт и комплектующие;
  • электроника;
  • инструменты;
  • спорт, отдых и хобби;
  • детские товары;
  • бытовая техника;
  • мебель;
  • кейтеринг;
  • аксессуары и украшения;
  • СМИ.

И для проектов, у которых не хватает знаний, опыта, идей для того, чтобы настроить эффективную в условиях карантина и кризиса рекламу.

Поможем обогнать конкурентов

Email-маркетинг: создали три стратегии для бизнеса

В прошлый раз мы рассказывали о том, что запустили услугу по email-маркетингу и если вы до сих пор сомневаетесь в том, нужны ли вам рассылки, то напоминаем: сейчас самое время для работы с лояльностью, заботы о клиентах. Рассылки помогают сделать это максимально безопасно и бережно, а также эффективно. Кроме того, в период кризиса покупать онлайн начали новые пользователи. Многие из них впервые покупают в интернет-магазинах, общаются со службой доставки и так далее. И практически не осталось возможности заказать или купить, не оставив свой электронный адрес.

Это прекрасная возможность привлечь внимание, заручиться поддержкой новых пользователей. Используйте ее.

Также email-маркетинг позволяет найти новые способы взаимодействия со своей аудиторией, коммуницировать с узкими специализированными сегментами.

Мы разработали три стратегии email-маркетинга для проектов с разным бюджетом и бизнес-задачами.

Стратегия — комплекс действий и подбор сервисов, инструментов для email-продвижения. В стратегии входят ручная реактивация базы подписчиков, создание уникальных шаблонов, проработка сценариев для триггерной рассылки, настройка ручных push-уведомлений (для мобильных и на десктопах), регулярные рассылки на праздники и дни рождения клиентов/подписчиков, аналитика и оптимизация рассылок, работа с viber и sms ежемесячная отчетность и так далее.

Важно: подключение к рассылкам пуш-уведомлений, смс, мессенджера дает возможность определить удобный для пользователя канал коммуникации, напомнить о своих услугах, товарах, вернуть человека на сайт и так далее.

Больше подробностей об услуге и стратегиях — на странице.

Блог: внедрили рубрику «Карантин»

Для быстрого поиска по актуальной теме мы добавили в меню блога новую рубрику. Здесь публикуются материалы, которые могут пригодиться бизнесу и специалистам в период удалёнки и нестабильности.

рубрика карантин в блоге

В апреле мы планируем опубликовать большой материал о SERM, пост о том, как написать статью для Викикпедии, которую точно не удалят, несколько кейсов по контекстной рекламе, обновим популярные среди читателей статьи и снова пригласим вас в чат любителей блога.

Появился корпоративный блог Netpeak

Больше, ещё больше блогов в Netpeak Group! На самом деле, блог агентства задумывался как корпоративный. Впрочем, он таким и был. В блоге мы фантазировали, кем могли бы стать наши специалисты, если бы не интернет-маркетинг; признавались, за что ненавидим своё рабочее место; сообщали, что кормим ламу.

При этом мы писали о важных ивентах, фишках продвижения, публиковали интервью. Со временем перешли в категорию блогов для специалистов. Но эта стратегия и концепция сформировалась постепенно. А необходимость писать о важных и просто ярких событиях в жизни компании, давать советы и рекомендации новым сотрудникам, даже учить продуктивному нытью — всё это осталось.

Если вы хотите стать частью Netpeak Group, узнать больше о жизни компании, следите за обновлениями в блоге.

Поделились особенностями работы отдела продаж во время кризиса

Работа сейлс-менеджеров в новых реалиях сильно отличается от привычного процесса коммуникации с клиентами. Нашему департаменту продаж удалось оперативно перестроиться под ситуацию. И если вы ещё не сориентировались в том, как строить общение со своими заказчиками, рекомендуем обратить внимание на самые распространенные сценарии в нынешней ситуации, когда клиент принял решение:

  • урезать бюджет на все инструменты продвижения;
  • урезать бюджет на инструменты и/или аналитику;
  • запретить для своих специалистов новые инструменты и/или услуги;
  • переформатировать бизнес: удалёнка, сокращение людей и ему не до вопросов сервиса.

Запомните, в таких условиях важно:

  • быть аккуратным в переговорах — не продавать в лоб и не давить;
  • проводить тщательное изучение индустрии, в которой работает собеседник;
  • максимально быстро выйти на связь с клиентом и узнать, как обстоят дела;
  • использовать специальные вопросы, речевые модули под кризисную ситуацию.

Все подробности и этапы, детали — в посте, над которым работали топ-менеджеры Netpeak Group: 

  • Александр Плуток, Head of SMB Sales в Netpeak;
  • Андрей Бондарь, VP of Sales and Customer Success в Serpstat;
  • Константин Червяков, CCO в Ringostat;
  • Виталий Тодоров, CCO в Inweb;
  • Дмитрий Капустин, Head of Business Development в Netpeak Software.

Как продавать во время кризиса

Читайте статью на vc.ru

Рассказали, как построить эффективную партнёрскую программу

В агентстве Netpeak существует партнерская программа — Netpeak Alliance. Как и для многих других компаний, это был разумный и логичный шаг, который, к сожалению, мы не сразу смогли грамотно организовать и настроить, продумать и запустить все процессы. Владислав Брагинец, руководитель Netpeak Alliance, рассказал обо всех  подробностях развития партнёрки: с факапами, недоработками и решениями, которые помогли и нам, и партнерам наладить сотрудничество. Читайте, чтобы не налажать и уже сейчас находить партнеров, на которых можно положиться.

Партнерская программа Нетпик

Читать статью на vc.ru

Выводы

За первый квартал 2020 года:

  1. Департамент контекстной рекламы запустил стратегию для ниши недвижимости на рынок России и Казахстана. Напомним, нишевые стратегии по контекстной рекламе — это набор определенных инструментов, список и порядок действий, консалтинг в конкретной тематике бизнеса.
  2. Наши специалисты разработали и запустили антикризисную стратегию Start, в рамках которой они настраивают, запускают рекламу за 48 часов. Подробнее о стратегии можно узнать здесь.
  3. Структурировали услугу по email-маркетингу. Теперь она состоит из трёх стратегий, рассчитанных на разный бюджет и задачи бизнеса. В стратегии входят ручная реактивация базы подписчиков, создание уникальных шаблонов, проработка сценариев для триггерной рассылки, настройка ручных push-уведомлений (для мобильных и на десктопах), регулярные рассылки на праздники и дни рождения клиентов/подписчиков, аналитика и оптимизация рассылок, работа с viber и sms ежемесячная отчетность и так далее.
  4. В блоге появилась рубрика «Карантин» с подборкой всех актуальных материалов по теме: от того, как перейти на удалёнку и не сойти от этого с ума, до информации о растущих онлайн-нишах Украины, России, Казахстана, США.
  5. Создали и выпустили в паблик корпоративный блог Netpeak Group. Всё ещё не умеете ныть продуктивно — идите в блог и читайте, как это сделать.
  6. Рассказали, как настроить работу отдела продаж во время карантина и кризиса: как говорить с клиентами, на что обращать внимание и так далее. Все рекомендации и наработки — в статье на vc.ru.
  7. Поделились факапами и секретами того, как нам таки удалось построить эффективную партнерскую программу.
Netpeak Group готова приобрести бизнес-проекты по всему миру. Мы ищем небольшие агентства, мобильные приложения, SaaS, готовые активно расти вместе с нами. Узнайте больше о преимуществах бизнес-коллаборации с агентством и группой компаний.
Думаете, что нам по пути? Пишите на investments@netpeak.net.
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Светлана Руденко

7 лет работала журналистом.
Затем увлеклась копирайтингом.
А там, где продающие тексты, там и погружение в интернет-маркетинг.
С 2017 года — в команде редакторов блога Netpeak.

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