Семь улучшений Netpeak: новые стратегии email-маркетинга, антикризисная услуга PPC Start и продвижение недвижимости
Каждый раз при подготовке материала в эту рубрику, я сталкиваюсь с огромным количеством внутренних доработок и обновлений. Большая часть улучшений касается только существующих клиентов — скидки и бонусы, выгодные предложения. Но это внутренняя информация и мне очень жаль, что я не могу рассказать о том, как много делают специалисты Netpeak, чтобы поддержать проекты, увеличить прибыль клиентов даже в такое нестабильное время.
Мы по-прежнему оказываем услуги по SEO-продвижению,
PPC: тематическая стратегия «Недвижимость» доступна для России и Казахстана
Кажется, не время сейчас покупать дома и/или квартиры, но это спорное утверждение. Нестабильная ситуация в экономике наоборот может подстегивать людей вкладывать сбережения в недвижимость, наконец-то решиться на покупку нового жилья. Также вынужденное заточение учит людей все больше внимания уделять комфорту в собственном доме.
Вот когда многие удалёнщики заметят, что детям нужны отдельные комнаты, а безопасно прогуляться и подышать свежим воздухом можно на собственном участке. Наличие неблагополучных соседей подтолкнет к мысли «неплохо бы жить в коттеджном посёлке с собственной охраной и без случайных людей по соседству».
Поэтому
Об опыте наших специалистов в этой нише читайте в публикациях:
PPC: антикризисная стратегия Start
Это стратегия для интернет-магазинов и корпоративных сайтов, которая настраивается и запускается в течение 48 часов. Она создана для новых клиентов агентства во всех нишах и особенно актуальна для ниш, в которых сейчас наблюдается рост продаж, приток трафика:
- дом и сад;
- строительство и ремонт;
- еда и напитки;
- красота и здоровье;
- транспорт и комплектующие;
- электроника;
- инструменты;
- спорт, отдых и хобби;
- детские товары;
- бытовая техника;
- мебель;
- кейтеринг;
- аксессуары и украшения;
- СМИ.
И для проектов, у которых не хватает знаний, опыта, идей для того, чтобы настроить эффективную в условиях карантина и кризиса рекламу.
Email-маркетинг: создали три стратегии для бизнеса
В
Это прекрасная возможность привлечь внимание, заручиться поддержкой новых пользователей. Используйте ее.
Также email-маркетинг позволяет найти новые способы взаимодействия со своей аудиторией, коммуницировать с узкими
Мы разработали три стратегии email-маркетинга для проектов с разным бюджетом и бизнес-задачами.
Стратегия — комплекс действий и подбор
Важно: подключение к рассылкам пуш-уведомлений, смс, мессенджера дает возможность определить удобный для пользователя канал коммуникации, напомнить о своих услугах, товарах, вернуть человека на сайт и так далее.
Больше подробностей об услуге и стратегиях — на странице.
Блог: внедрили рубрику «Карантин»
Для быстрого поиска по актуальной теме мы добавили в меню блога новую рубрику. Здесь публикуются материалы, которые могут пригодиться бизнесу и специалистам в период удалёнки и нестабильности.
В апреле мы планируем опубликовать большой материал о SERM, пост о том, как написать статью для Викикпедии, которую точно не удалят, несколько кейсов по контекстной рекламе, обновим популярные среди читателей статьи и снова пригласим вас в чат любителей блога.
Появился корпоративный блог Netpeak
Больше, ещё больше блогов в Netpeak Group! На самом деле, блог агентства задумывался как корпоративный. Впрочем, он таким и был. В блоге мы
При этом мы писали о важных ивентах, фишках продвижения, публиковали интервью. Со временем перешли в категорию блогов для специалистов. Но эта стратегия и концепция сформировалась постепенно. А необходимость писать о важных и просто
Если вы хотите стать частью Netpeak Group, узнать больше о жизни компании, следите за обновлениями в блоге.
Поделились особенностями работы отдела продаж во время кризиса
Работа сейлс-менеджеров в новых реалиях сильно отличается от привычного процесса коммуникации с клиентами. Нашему департаменту продаж удалось оперативно перестроиться под ситуацию. И если вы ещё не сориентировались в том, как строить общение со своими заказчиками, рекомендуем обратить внимание на самые распространенные сценарии в нынешней ситуации, когда клиент принял решение:
- урезать бюджет на все инструменты продвижения;
- урезать бюджет на инструменты и/или аналитику;
- запретить для своих специалистов новые инструменты и/или услуги;
- переформатировать бизнес: удалёнка, сокращение людей и ему не до вопросов сервиса.
Запомните, в таких условиях важно:
- быть аккуратным в переговорах — не продавать в лоб и не давить;
- проводить тщательное изучение индустрии, в которой работает собеседник;
- максимально быстро выйти на связь с клиентом и узнать, как обстоят дела;
- использовать специальные вопросы, речевые модули под кризисную ситуацию.
Все подробности и этапы, детали — в посте, над которым работали топ-менеджеры Netpeak Group:
- Александр Плуток, Head of SMB Sales в Netpeak;
- Андрей Бондарь, VP of Sales and Customer Success в Serpstat;
- Константин Червяков, CCO в Ringostat;
- Виталий Тодоров, CCO в Inweb;
- Дмитрий Капустин, Head of Business Development в Netpeak Software.
Рассказали, как построить эффективную партнёрскую программу
В агентстве Netpeak существует партнерская программа —
Выводы
За первый квартал 2020 года:
- Департамент контекстной рекламы запустил стратегию для ниши недвижимости на рынок России и Казахстана. Напомним, нишевые стратегии по контекстной рекламе — это набор определенных инструментов, список и порядок действий, консалтинг в конкретной тематике бизнеса.
- Наши специалисты разработали и запустили антикризисную стратегию Start, в рамках которой они настраивают, запускают рекламу за 48 часов. Подробнее о стратегии можно узнать здесь.
- Структурировали услугу по email-маркетингу. Теперь она состоит из трёх стратегий, рассчитанных на разный бюджет и задачи бизнеса. В стратегии входят ручная реактивация базы подписчиков, создание уникальных шаблонов, проработка
сценариевдля триггерной рассылки, настройка ручных push-уведомлений(для мобильных и на десктопах), регулярные рассылки на праздники и дни рождения клиентов/подписчиков, аналитика и оптимизация рассылок, работа с viber и sms ежемесячная отчетность и так далее.
- В блоге появилась рубрика «Карантин» с подборкой всех актуальных материалов по теме: от того, как перейти на удалёнку и не сойти от этого с ума, до информации о растущих онлайн-нишах Украины, России, Казахстана, США.
- Создали и выпустили в паблик корпоративный блог Netpeak Group. Всё ещё не умеете ныть продуктивно — идите в блог и читайте, как это сделать.
- Рассказали, как настроить работу отдела продаж во время карантина и кризиса: как говорить с клиентами, на что обращать внимание и так далее. Все рекомендации и наработки — в статье на vc.ru.
- Поделились факапами и секретами того, как нам таки удалось построить эффективную партнерскую программу.
Думаете, что нам по пути? Пишите на investments@netpeak.net.
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