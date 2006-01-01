Александр Конивненко

Александр Конивненко

Автор NJ c 2018
Позиция:
Head of Digital Data Department
Компания:
Netpeak Ukraine
Об авторе:
В Netpeak Ukraine с 2018 года, занимает должность Head of Digital Data Department.

Статьи автора

Аналитика
1729 1
Как выбрать модель атрибуции и справедливо оценить эффективность каналов
Аналитика
941 2
Маркетинг, который работает: как научить рекламные алгоритмы приносить больше прибыли
Аналитика
1172 1
Cloud Marketing и AI-аналитика: как бизнес оптимизирует рекламу благодаря данным
Аналитика
Кейсы
2820 2
Кейс по сквозной аналитике в нише ритейла. Как ее внедряют специалисты Netpeak
SEO
Кейсы
14630 25
+247% кликов из органического поиска за год — SEO для Bosch Siemens Hausgeräte
SEO
Кейсы
6323 17
Как продвинуть интернет-магазин семян и саженцев в странах с высокой конкуренцией — кейс «Дом и сад»
