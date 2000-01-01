Кейсы

+247% кликов из органического поиска за год — SEO для Bosch Siemens Hausgeräte
Александр Конивненко
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Сложность: изи изи
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Проекты: BOSCH, Siemens

Период продвижения: январь 2020 — по сейчас.

Регион продвижения: Украина

Услуга: SEO с разделенным бюджетом

Команда Enterprise Department Netpeak: Юрий Грузинский (Head of Enterprise Department), Александр Кухаренко (SEO Tech Lead), Александр Конивненко (SEO IM), Дарья Ковтун (PM of Enterprise Department), Оксана Мазнова (Upper-Junior SEO Specialist), Наталья Танасова (Junior SEO Specialist), Виктория  Дишлюк (Junior SEO Specialist).

При продвижении сайтов транснациональных компаний важно уделять особое внимание стратегии поискового продвижения. И первым делом ответить на такие вопросы:

  1. Какой тип сайта? Это интернет-магазин, сайт производителя или блог?
  2. У технической команды на стороне клиента есть ресурс на внедрение доработок на сайте, технических заданий, поиск ошибок и так далее?
  3. Можно оптимизировать контент, вносить изменения? Как это происходит?
  4. У бренда есть какие-то ограничения и правила? Например, в написании.

Ответы позволят определить самый действенный метод продвижения в органическом поиске конкретно для этого сайта. Иначе можно неправильно выбрать тип поисковых запросов и убить уйму времени на бесполезные действия. В этом кейсе рассказываем о том, что происходит, когда методы выбраны правильно.

О клиенте и проекте

Bosch Siemens Hausgeräte (BSH) — международная немецкая корпорация, одна из лидеров производства и реализации бытовой техники в мире. 

BSH:

  • 11 брендов;
  • 39 заводов по всему миру;
  • 61800 сотрудников.

Компания борется за сохранение электроэнергии — благодаря технике BSH в год экономится порядка 25 млн кВт.

Эко френдли бренд

BSH — эко френдли-бренд

По словам Максима Дмитрова, Digital Transformation Manager BSH Hausgeräte, номер один по продажам в Европе — это бытовая техника BSH. Номер один в мире — по производству и продаже посудомоечных машин.

В Украине BSH представлена брендами Bosch, Siemens, Gaggenau (бытовая техника класса люкс).

Мы никогда не можем рассматривать клиента, его продукт, услуги только с точки зрения специалистов. Часто отмечаем крутые детали сайтов и сервиса, как потребители, пользователи социальных сетей. У Bosch Siemens Hausgeräte выделили для себя такие фишки:

  1. На сайтах брендов можно найти список неавторизованных точек продажи техники и обезопасить себя от подделки:
  1. Добротные обзоры техники, функций, новинок на YouTube-канале, в Instagram на Facebook.
  2. Полезные советы и дополнительные плюшки той или иной техники в блоге Bosch и на Facebook: например, лайфхаки по мытью посуды и особенности корпуса стиральной машины.

Цели продвижения

Главная цель раскрутки сайтов — рост показателя поисковой видимости, в первую очередь, по брендовым запросам, которые конкурируют в выдаче с сильными украинскими ecommerce-проектами.

При составлении стратегии мы решили сделать упор на развитие контентной части сайтов, потому что в таком случае большинство задач уходит на сторону украинского отделения компании, а значит — их внедрят быстро.

Что сделали для достижения цели

1. Техническая составляющая

Для начала провели полный технический аудит, который включает проверку:

  • наличия редиректов главных зеркал сайтов (http — https, /home);
  • насколько правильно составлен файл robots.txt;
  • формирование XML карт сайта для HTML, изображений, видео;
  • оптимизацию страниц пагинации;
  • оптимизацию языковых версий сайта;
  • правильного формирования атрибута сanonical на страницах сайта;
  • наличия битых ссылок (404);
  • наличие цепочек редиректов;
  • уровня оптимизации мета-тегов, заголовков;
  • атрибутов alt у изображений;
  • микроразметку разных типов страниц;
  • процесса сканирования сайта поисковыми ботами для устранения ошибок, которые могут расходовать краулинговый бюджет (время, необходимое на сканирование страниц);
  • оптимизации для мобильных устройств;
  • скорости загрузки сайтов на разных типах страниц: карточке товара, листинге, главной и так далее.

Технические задания по результатам нашего аудита продолжают внедряться итеративно специалистами клиента.

В двух словах о том, что было до технического аудита и что получили после:

  • заменили неактуальные ссылки на XML-карту сайта в robots.txt. Раньше робот, который считывал адрес карты с файла robots, просто натыкался на битую ссылку;
  • на страницах листингов выводились ссылки на карточки товаров с различными параметрами в URL. Техническая команда заменила ссылки на правильные — открытые для индексации карточки товаров;
  • устранили все битые ссылки, которые вели на удаленные (за время жизни проекта) страницы;
  • устранили ошибки в метатегах: уникализировали дубли, добавили метатеги на страницы, где их не было;
  • устранили дубли страниц, которые по ошибке формировал движок сайта.

За период нашего сотрудничества команда клиента опубликовала русскоязычный перевод всех страниц сайтов, что повлияло на постепенный прирост трафика:

Прирост трафика после публикации русскоязычной версииBOSCH

Прирост трафика для Siemens

Siemens

После технического аудита важно правильно приоритизировать задачи для технической команды. Так как ресурс таких специалистов, как правило, ограничен, существует риск пропустить некоторые ошибки. В первую очередь, следует внедрять задачи, которые дадут наибольший эффект.

Такие задачи могут быть связаны с:

  • масштабным запуском новых типов страниц. Например открыть для индексации страницы пересечения фильтров, прописать для них шаблоны метатегов;
  • оптимизацией процесса сканирования: например, установить запрет на сканирование мусорных типов страниц;
  • внедрения языковых версий для охвата запросов на другом языке;
  • внедрением шаблонов мета-тегов по всем типам страниц;
  • оптимизацией скорости загрузки.

2. Контентная составляющая

Пока технические задачи находятся в реализации, команда Netpeak приступила к подготовке заданий по оптимизации страниц. Так как сайты относительно небольшие (до 2000 страниц каждый), мы можем охватить все трафиковые страницы.

С помощью снятия частоты запросов* по месяцам и планировщика ключевых слов Google Ads, мы определили сезонность спроса и создали календарь проработки категорий.

Снять частоту запроса — узнать частоту запроса. То есть: сколько запросов в месяц вбивают в поиск. В этом случае с помощью Google Keyword Planner.

Календарь проработки категорий

По каждой категории и страницам подкатегорий мы собрали семантическое ядро и составили таблицу по оптимизации мета-тегов, текстов страницы на русском и украинском языках.

В оптимизацию страниц категорий и подкатегорий входит:

  • сбор семантического ядра под каждую страницу;
  • проработка метатегов, заголовков h1;
  • подготовка технического задания для копирайтера.

Текст можно переписывать или дописывать. Это зависит от позиции страницы по запросу, наличия достаточного количества ключевых слов в тексте. В каждом случае принимается отдельное решение.

  • проверка внедрения клиентом.

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3. Ссылочная стратегия

Для начала мы провели ссылочный анализ конкурентов. Обычно в таком случае конкуренты выбираются по выдаче, которую они занимают вместе с проектом по релевантному семантическому ядру.

В данном случае, продвигаемый проект — сайты производителя бытовой техники. По нашим фразам в выдаче: интернет-магазины и агрегаторы. Их ссылочные профили отличаются, так как это совсем другие типы ресурсов. В подобных ситуациях лучше брать конкурентов по рынку — их сайты в вашем регионе.

Ссылочный анализ конкурентов

Аналитика ссылочного профиля

После того, как свели базовую аналитику ссылочного профиля, мы определили стратегию ссылочного продвижения: объем, тип ссылок, тип анкоров.

Дарья Ковтун, проектный менеджер департамента Enterprise

Daria Kovtyn

Обычно, мы пересматриваем стратегию раз в шесть месяцев и по итогу принимаем решение о необходимых изменениях в выбранных тактиках. Например, делаем повторный анализ ссылочной массы проекта и конкурентов и видим, что по качественным показателям (Domain Rank, Trust Flow) сравнялись с конкурентами. При этом уступаем им по количеству доменов.

В результате, принимаем решение перераспределить бюджет таким образом, чтобы сделать упор на количество, немного снизив качественные требования к площадкам.

Пересмотр стратегии — это как сверить часы, но только в продвижении. Если видим, что существующие тактики не дают желаемых результатов в рамках запланированных сроков, меняем стратегию полностью или частично.

Почему стратегия работает. Важная составляющая эффективного сотрудничества при продвижении любого сайта — взаимодействие между командами. В данном случае, Netpeak и BOSCH. Команду BOSCH представляют Максим Дмитров, руководитель направления диджитал и Яна Чернець, специалист по развитию сайтов.

Мы сформировали привычные циклы, которыми двигаемся от месяца к месяцу. На регулярных онлайн-встречах обсуждаем план работ, приоритеты задач, ожидаемые сроки выполнения.

Также анализируем автоматические отчеты видимости проекта и трекинга основных метрик из Google Search Console. Такие отчеты в режиме реального времени фиксируют динамику показателей видимости проекта и помогают подтвердить эффективность разработанных SEO-рекомендаций.

О важности коммуникации между командами читайте кейс Тинькофф и Kassir.ru.

Результаты

А теперь о результате работы команд и реализации стратегии продвижения. Напомним, стратегия включает контентную, техническую и ссылочную оптимизацию.

Спустя 9 месяцев сотрудничества показатель видимости вырос более чем в 15 раз и продолжает расти.

Для BOSCH увеличили долю кликов из органики на 247%:

увеличили долю кликов из органики на 247 процентов

Для сайта Siemens — на 219%.

Для siemens — на 219 процентов

Выводы

Со старта сотрудничества, рост видимости сайтов клиента вырос в 15 раз.

Причина, по которой поисковое продвижение сработало настолько эффективно:

  1. Синхронная работа команд: агентства и BSH. В частности, внедрение русскоязычной версии сайта (инициатива клиента).
  2. Стратегия с упором на техническую, контентную и ссылочную составляющую. При этом все рекомендации и технические задания внедряются быстро и с учетом приоритезации задач. То есть — в первую очередь выполняем задачи, которые больше всего влияют на результаты продвижения.
  3. Сверка часов — регулярные созвоны и отчеты, коррекция стратегии с учетом новых данных.

Отзыв о сотрудничестве

Максим Дмитров

Максим Дмитров, Digital Transformation Manager BSH Hausgeräte

Почему вы доверили свой сайт / рекламные кампании Netpeak?

Как и в любой большой корпоративной структуре все агентства проходят тендерную процедуру. Команда Netpeak хорошо подготовилась к тендеру и еще с одной компанией дошла до финального этапа, на котором исполняющая (executive team) команда оказалась сильнее (и да, это было еще до Тинькоффа).

Какой фактор, на ваш взгляд, привел к результату, описанному в кейсе?

В целом все очень хорошо описано в выводах, от себя лишь хочу добавить, что важным фактором является вовлечение команды в технологии и продукт бренда. Нельзя что-то продвигать совсем в этом не понимая.

Насколько Netpeak оправдал ваши ожидания? Что хотелось бы улучшить?

Первый год показал, что команда работает отлично и это действительно отображается в цифрах. Улучшить хотелось бы текущий результат, что на мой взгляд будет сложнее, так как мы стартуем с более высокой «базы».

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Александр Конивненко

SEO-специалист Enterprise Department агентства Netpeak

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