SEO

Как собрать семантическое ядро и расширить структуру сайта: пошаговое руководство
Александр Шараевский
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Я подготовил универсальное руководство, которое позволит правильно собрать и кластеризовать семантическое ядро, а также расширить структуру сайта с помощью дополнительных посадочных страниц.

1. Формируем черновую структуру сайта

Первым делом мы готовим черновую структуру сайта, которую в дальнейшем будем расширять на основании собранной семантики и анализа конкурентов.

Если сайт в разработке:

  • просим описать в брифе особенности бизнеса;
  • просим отправить выгрузку товаров в табличном формате (.xls или Google Таблицы).

После получения брифа и выгрузки товаров мы изучаем полученные данные и готовим черновую структуру сайта с учетом служебных страниц: «О нас», «Контакты», «Доставка и оплата», «Вопросы и ответы».

Если сайт готов:

  • переносим текущую структуру сайта в рабочий документ (Google Таблицы);
  • изучаем продукцию сайта, создаем дополнительные категории, подкатегории и фильтры на основе названий товаров.

Например, на одном из проектов в категории «Защита от бытовых вредителей» мы обнаружили разные типы товаров:

Разработка структуры сайта: разные типы товаров в одной категории

Поэтому для них создали дополнительные категории:

  • cпирали от комаров:
  • москитные сетки;
  • липкие ленты;
  • липкие листы;
  • палочки от комаров;
  • мухобойки;
  • ловушки.

Как расширить структуру сайта

При работе со структурой существующего сайта мы выделяем новые категории зеленым цветом. Так лучше видны новые категории и масштабы расширения структуры.

При создании черновой структуры кроме категорий / подкатегорий мы также добавляем типы и значения фильтров. Хорошо проработанную черновую структуру легче и быстрее расширить, чем кластеризовать «сырые» данные.

1.1. Составляем список конкурентов

Если работаем с существующим сайтом, определяем его основных конкурентов с помощью сервиса Serpstat:

1.1.1. В строке поиска указываем сайт.

1.1.2. Выбираем поисковую систему и регион.

1.1.3. Переходим в раздел «SEO-анализ» — «Конкуренты».

1.1.4. Сортируем по количеству общих фраз.

В итоге получаем список основных конкурентов:

Как найти список конкурентов вашего сайта

Если оптимизируем новый сайт или по сайту еще нет достаточного количества информации в Serpstat, переходим к анализу лидеров в отдельных категориях. Для этого вместо домена в Serpstat задаем поисковую фразу. Например, список конкурентов для категории «Удобрения»:

Как найти ключевики конкурентов

Эти данные пригодятся при работе с существующим сайтом, потому что мы будем знать лидеров в отдельных нишах.

Все полученные данные сохраняем для дальнейшей обработки. Для этого выгружаем данные через «Экспорт»:

Как найти и выгрузить список ключевиков конкурентов

После выгрузки конкурентов исключаем все информационные сайты и оставляем только коммерческие:

Как найти коммерческие поисковые запросы конкурентов

1.2. Анализируем структуру конкурентов

На этом этапе мы детально изучаем структуру конкурентов: их категории и фильтры. Если у них есть интересные элементы, добавляем в структуру для дальнейшего изучения.

Например, на сайте одного из конкурентов в категории «Инсектициды» были обнаружены фильтры:

  • для защиты от;
  • для защиты культуры.

Как проанализировать структуру сайта конкурентов

Эти фильтры также добавили в черновую структуру:

Фильтры сайта конкурентов и структруа вашего сайта

2. Собираем семантическое ядро

На данном этапе мы собираем максимально большое количество поисковых запросов, распределяем их по категориям и при необходимости создаем дополнительные категории и фильтры.

Для каждой категории готовим базовые ключевые запросы на основании названий категорий, а также расширяем их с помощью синонимов. Для этого мы используем:

  • Serpstat;
  • Яндекс.Вордстат;
  • Планировщик ключевых слов Google Рекламы;
  • KeyCollector;
  • Внутреннюю разработку Netpeak.

Для эффективной работы с большим объемом данных почти все операции по сбору семантического ядра выполняем в KeyCollector.

2.1. Настраиваем KeyCollector

Перед началом работы с KeyCollector:

  • добавляем прокси (чем больше, тем лучше);
  • добавляем аккаунты Яндекс.Директ;
  • добавляем аккаунты Google Рекламы;
  • подключаем сторонние API;
  • указываем ключ для распознавания капчи;
  • указываем нужный регион для Яндекс.Вордстат и Яндекс.Директ.

При этом лучше использовать платные персональные прокси, потому что при совместном использовании вероятность бана в сервисах очень большая.

Не используйте основные аккаунты для Google Рекламы и Яндекс.Директ — они должны быть созданы специально для KeyCollector. Существует большая вероятность их бана.

Для удобства работы со сбором и кластеризацией семантического ядра в KeyCollector мы используем группы. Для каждой категории, подкатегории и значению фильтров создаем папку на основании черновой структуры:

Как кластеризировать семантическое ядро в KeyCollector при помощи групп

2.2. Формируем базовые запросы

Для начала мы анализируем название категории и содержимое страницы — нам необходимо придумать несколько поисковых запросов, которые могут описать содержимое страницы. Например, ключевые фразы для категории «Средства защиты растений»:

  • сзр;
  • средства защиты растений.

Затем расширяем количество базовых фраз с помощью синонимов. Один из инструментов, которые мы используем — «Похожие фразы» в Serpstat:

Расширение поисковых фраз с помощью синонимов

С помощью инструмента можно найти еще несколько синонимов для каждого базового запроса.

Далее проводим анализ конкурентов: в строке поиска Serpstat указываем конкретные страницы конкурента (например, страницу категории «средства защиты растений»):

Как проанализировать конкурентов по отдельным страницам сайта

По каждому конкуренту мы получили список ключевых фраз, по которым он ранжируется в топ–100. Для получения большего количества данных мы анализируем несколько поисковых систем, а если в регионе нет хороших конкурентов — анализируем сайты в других регионах. Все полученные запросы переносим в KeyCollector.

Чтобы не переносить каждый раз фразы из Serpstat в KeyCollector, мы используем функцию сбора ключевых фраз по домену / URL прямо из Serpstat. Она позволяет указать сразу несколько URL и добавить все ключевые фразы в проект. А это экономия времени:

Как собрать поисковые фразы конкурентов по домену или урлу

2.3. Используем дополнительные сервисы для поиска синонимов

Если у вас нет доступа к Serpstat, можно проанализировать правую колонку в Вордстат.

Как проанализировать ключевики конкурентов в вордстате

Кроме поиска синонимов в Serpstat, можно использовать планировщик ключевых слов в Google Рекламе.

2.3.1. Открываем инструмент «Планировщик ключевых слов».

2.3.2. Выбираем «Поиск новых ключевых слов по фразе, сайту или категории».

2.3.3. Указываем базовые запросы.

2.3.4. Указываем регион и язык.

2.3.5. Нажимаем «Получить варианты».

как проанализировать ключевики конкурентов с планировщиком ключевых слов в Google AdWords

После этих манипуляций получаем список похожих ключевых слов:

как найти ключевые слова конкурентов

2.4. Собираем расширения поисковых фраз из разных источников

Для этих целей мы используем инструменты Serpstat и Яндекс, Вордстат в KeyCollector, а также собираем подсказки в Google и Яндекс. Для сбора расширений поисковых фраз вышеуказанных инструментов вполне достаточно.

2.5. Формируем стоп-слова

Перед непосредственным сбором семантики составляем список стоп-слов. Использование стоп-слов очень важно: с их помощью мы отсекаем все мусорные фразы, а в будущем при обновлении семантического ядра нам не придется делать двойную работу.

Также список стоп-слов пригодится специалистам контекстно-медийной рекламы. В зависимости от тематики стоп-слова могут быть разными. Обычно в список стоп-слов добавляем:

  • информационные приставки (что, это, как, фото, видео, смотреть, инструкция, схема, своими руками);
  • города (которые не соответствуют маркетинговым целям);
  • фразы, которые предполагают бесплатное получение товара (скачать, бесплатно, дешево);
  • субъективные понятия (лучший, самый);
  • популярные сайты / бренды (olx, олх, вконтакте, vk, пром).

По мере сбора семантического ядра список стоп-слов постоянно расширяется и может составлять сотни строк. Для удобства работы со стоп-словами мы используем встроенный одноименный инструмент в KeyCollector:

Как составить список стоп-слов в KeyCollector

2.6. Собираем расширения в Serpstat

После добавления стоп-слов переходим к сбору расширений ключевых фраз с помощью Serpstat. Для этого в KeyCollector выбираем «Serpstat» — «Сбор расширений ключевых фраз»:

Как собрать расширения ключевых фраз

Указываем фразы, и получаем список расширений фраз из Serpstat:

Как получить список расширений фраз в Serpstat

2.7. Собираем расширения в Вордстат

Далее собираем расширения в Яндекс.Вордстат. Для этого используем инструмент «Пакетный сбор» слов из левой колонки Яндекс.Вордстат:

Пакетный сбор слов в вордстате

Перед сбором расширений в Яндекс.Вордстат включаем применение стоп-слов при составлении запроса к Вордстат (при условии, что список стоп-слов не превышает 7000 символов):

Как применять стоп-слова при составлении запроса к Вордстат

Таким образом, отсекая ненужные фразы, мы тратим меньше ресурсов. Если список стоп-слов превышает 7000 символов, пропускаем этот шаг и возвращаемся к нему после сбора данных.

2.8. Собираем поисковые подсказки

После сбора фраз в Serpstat и Вордстат собираем подсказки в Google и Яндекс, используя поисковые подсказки в Serpstat и KeyCollector.

Для получения поисковых в Serpstat:

  • указываем фразу, по которой необходимо собрать подсказки;
  • выбираем поисковую систему;
  • переходим в раздел «Поисковые подсказки»;
  • экспортируем полученные данные.

Как найти поисковые подсказки в SerpstatЧтобы ускорить процесс получения подсказок из Serpstat, мы используем API Serpstat. Используя специальную таблицу, делаем так:

2.8.1. Указываем токен для доступа к Serpstat.

2.8.2. Указываем список ключевых фраз, для которых хотим получить поисковые подсказки.

2.8.3. Выбираем поисковую систему, из которой нужно собрать подсказки.

Serpstat поисковые подсказки

2.8.4. Выбираем в меню Serpstat > Get Suggestions By Keyword.

2.8.5. Переходим во вкладку Suggestions By Keyword и получаем список поисковых подсказок.

Поисковые подсказки при помощи сервиса серпстат

Также при использовании «Пакетного экспорта» можно массово выгрузить подсказки. Для этого необходимо:

  • в Serpstat перейти в раздел «Поисковые подсказки»;
  • выбрать инструмент «Пакетный экспорт»;
  • указать фразы, по которым мы хотим получить подсказки;
  • выгрузить поисковые подсказки.

Как выгрузить поисковые подсказки при помощи пакетного экспеорта в серпстат

Результаты переносим в KeyCollector и повторяем процедуру с другими поисковыми системами / регионами.

Если у вас нет аккаунта Serpstat, можно использовать встроенный инструмент в KeyCollector «Пакетный сбор поисковых подсказок» и собирать поисковые подсказки в Яндекс или Google:

Пакетный сбор поисковых подсказок в кейколлекторе

3. Чистим запросы

После сбора расширений ключевых фраз необходимо очистить семантическое ядро от «мусорных» запросов — неподходящих или низкоэффективных фраз.

Если мы не использовали опцию «Применение стоп-слов при обращению к Яндекс.Вордстат», необходимо очистить запросы с помощью инструмента «Стоп-слова»:

Как очистить список стоп-слов

Далее собираем частотность по всем фразам:

3.1. Выбираем инструмент «Сбор статистики Яндекс.Директ».

3.2. Собираем статистику за год, потому что собирая статистику за последний месяц, мы привязываемся к сезонности в этот период.

3.3. Ставим галочку «Целью сбора статистики является заполнение колонок частот Яндекс.Вордстат.

3.4. Нажимаем на кнопку «Получить данные».

Как собрать частотность по ключевикам

После получения статистики по всем необходимым запросам переходим к инструменту «Анализ неявных дублей» и задаем настройки:

  • ищем дубли во всех группах;
  • отмечаем все фразы, кроме самой высокочастотной;
  • если не все неявные дубли имеют частоту, то снимаем отметку со всех дублей;
  • если несколько фраз имеют одинаково высокую частотность, оставляем одну из них;
  • выбираем, на основании какой колонки частотностей анализировать неявные дубли.

Как проанализировать неявные дубли ключевых слов

После выполнения всех настроек нажимаем на «Выполнить поиск дублей повторно» и получаем отмеченные неявные дубли, которые нужно удалить:

Как повторно найти неявные дубли ключевиков

После очистки неявных дублей переходим к инструменту «Анализ групп»:

Как проанализировать группы ключевиков

С помощью инструмента быстро удаляем ненужные фразы, которые остались. Для этого отмечаем все неподходящие группы. В контекстном меню выбираем пункт «Отправить все слова из определений групп, в которых хотя бы одна фраза отмечена, в окно стоп-слов»:

Как быстро удалить ненужные ключевики

На данном этапе мы отправляем все неподходящие слова в список стоп-слов. Это могут быть города, бренды или типы товаров, которые сайт не продает или не планирует продавать.

Далее очищаем все фразы, у которых фразовая частотность («») за год равна или меньше 10. В зависимости от тематики минимальный порог может быть разным. Такие фразы будут нести в себе только информационный шум, поэтому мы их удаляем при помощи фильтров в KeyCollector:

Как быстро проработать список ключевиков с низкой частотностью

3.1. Группируем ключевые фразы

Последний этап создания семантического ядра — группировка ключевых фраз. После очистки всех запросов от мусорных фраз мы переходим к кластеризации.

Это можно делать как в ручном, так и полуавтоматическом режиме. Мы используем встроенный инструмент группировки ключевых фраз в KeyCollector, который группирует фразы на основе выдачи поисковых систем, затем группируем фразы вручную.

В качестве выбора поисковой системы для анализа топа используем выдачу Google.ru, потому что он реже банит прокси. Выбор поисковой системы для кластеризации не критичен, так как наша цель — не подстроиться под топ, а определить близкие фразы, которые в дальнейшем мы будем проверять вручную.

Выбираем инструмент «Получить данные для ПС Google» в разделе «Вычисление KEI»:

Как выбрать поисковую систему для анализа топа ключевиков

Учтите, что для сбора выдачи по большому количеству фраз необходимо много хороших прокси. Лучше всего использовать платные прокси, которые будете использовать только вы. Таким образом вы минимизируете вероятность попадания в бан и получения капчи.

Далее переходим к инструменту «Анализ групп» и настраиваем группировку:

Как быстро проанализировать группы поисковых запросов

  • тип группировки: по составу фраз и поисковой выдаче;
  • сила по составу: 1;
  • сила по SERP: 5;
  • поисковая система: зависит от того, какую ПС мы спарсили;
  • топ: «все имеющиеся».
В качестве альтернативы KeyCollector можно использовать сервис Rush — Analytics, но мне намного удобнее делать всю работу в одном комплексе инструментов.

Напоследок вручную проходим по всем группам запросов, объединяем, создаем новые и распределяем фразы по текущим.

Подробнее о группировке фраз читайте в статье.

После ручной сортировки у нас уже получается почти готовая структурированная семантика. Вот как выглядит часть структуры групп нового сайта в KeyCollector для категории «Ножи и инструменты»:

Как структурировать семантику

4. Формируем структуру сайта

После сбора семантического ядра мы переходим к созданию структуры сайта. На данном этапе мы окончательно формируем:

  • категории;
  • подкатегории;
  • блоки фильтров.

Все ранее собранные данные анализируем и переносим в таблицу. В документе видно примерно 20% структуры, которая получается в итоге.

Естественно, на всеобщее обозрение мы не будем выставлять всю структуру, ведь мы потратили много часов на ее создание. Но вы можете понять, что в результате выходит:

  • структура сайта в таблице с названиями урлов;
  • структура сайта в Mind Map;
  • семантическое ядро с частотностью;
  • список стоп-слов.

Вывод

В этой статье мы детально рассмотрели, как увеличить охват и видимость сайта за счет сбора семантического ядра и расширения структуры с помощью различных инструментов.

Для привлечения трафика на сайт за счет создания дополнительных страниц:

  1. Создайте черновую структуру сайта.
  2. Соберите и кластеризуйте семантическое ядро.
  3. Создайте новые категории, подкатегории и фильтры на основании семантического ядра.

Если при выполнении описанных в статье действий вы столкнулись со сложностями, делитесь в комментариях — попробуем разобраться вместе.

С радостью возьмем в работу еще несколько проектов.

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Александр Шараевский

С SEO познакомился в 2011 году. В 2014 закончил факультет "Разработка программного обеспечения", в 2016 "Компьютерная инженерия".

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