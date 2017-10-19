Восемь основных ошибок при составлении семантического ядра

Почему проект так медленно продвигается? Что с качеством органического трафика? Если эти вопросы появляются регулярно, возможно, SEO-специалист допустил одну из критических ошибок при сборе семантического ядра. Мы собрали топ обидных промахов в сборе семантики, влияющих на качество и эффективность продвижения проекта.

1. Составили маленькое семантическое ядро

Семантическое ядро должно охватывать как можно больше ключевых запросов. Количество запросов может очень различаться от проекта к проекту — для низкочастотной тематики это может быть несколько сотен запросов, а для высокочастотной — десятки тысяч. Конечно, все ключевые слова должны соответствовать тематике сайта. Чтобы не пропустить нужные, используйте знакомые многим сервисы:

Яндекс.Вордстат показывает, какие запросы с определенным ключевым словом вводили за выбранный период. Для каждого ключевого слова показывается частотность;

показывает, какие запросы с определенным ключевым словом вводили за выбранный период. Для каждого ключевого слова показывается частотность; Упрощает работу плагин wordstat helper — он позволяет выбирать и копировать нужные ключи с частотностью или без неё;

Keyword Planner от Google позволяет собирать ключевые слова из поиска;

Serpstat — многофункциональная платформа: собирает ключевые запросы из поисковых систем, анализирует семантику конкурентов, а также предоставляет базу похожих слов для расширения семантики.

Подробно о том, как расширить семантическое ядро, читайте в статье .

2. Забыли про синонимы

Cемантическое ядро не будет на сто процентов полным без синонимов, альтернативных ключевых слов и фраз. Разные люди могут по-разному искать одно и то же, поэтому необходимо собрать максимум вариантов запросов. Например, спинной корректор могут искать как поясничный корсет или пояс для выпрямления осанки.

Для выявления синонимов стоит проверять поисковые подсказки в Google и Яндекс. Введя поисковой запрос «подставка для зонтов» в Google, можно сразу вооружиться еще несколькими фразами:

Также помогает правая колонка в сервисе Яндекс.Вордстат:

Пригодится и анализ сниппетов в выдаче по ключевой фразе. Для этого достаточно просто ввести основной запрос в поисковой системе и проанализировать заголовки. Велика вероятность, что мы сможем найти подходящие фразы, как в случае с «манекенами для единоборств»:

Отличный помощник в поиске синонимов — Serpstat. В сервисе встроена функция поиска альтернативных фраз. Для сбора семантики необходимо перейти в раздел «SEO анализ» — «Похожие фразы» и ввести основное ключевое слово, например, «анемометр»:

В результате получим дополнительные хорошие ключи для составления семантического ядра:

Но при всем разнообразии средств для сбора похожих фраз, мозговой штурм никто не отменял. Так что дерзайте :)

3. Включили в список только высокочастотные запросы

По низкочастотными запросами достаточно легко попасть на первые позиции. Также посетители, которые пришли по низкочастотному запросу, скорее сконвертируются в клиентов.

Плюсы низкочастотных запросов:

ниже конкуренция и легче вывести в топ. Обычно по высокочастотным запросам все первые места прочно заняты гигантами отрасли и лидерами тематики, которых объективно потеснить будет практически невозможно. По узкоспециализированным запросам конкуренция меньше;

для коммерческого проекта, велика вероятность, что посетитель, который пришел по низкочастотному запросу сконвертируется в клиента. Низкочастотные запросы — достаточно конкретные узконаправленные запросы, которые задает человек, которые знает, что хочет.

Следует ориентироваться и на тематику: частота, которую можно считать низкой в нише женской одежды, не будет таковой в тематике «охотничьи прицелы». Возьмем, например, проектирование домов. Для основного запроса «проект дома» высокочастотными будут считаться следующие запросы:

проекты домов 16 229 проекты домов фото 1 664 проекты одноэтажных домов 1 610 проект дома цена 1 368

Среднечастотные запросы:

проекты домов +до 100 м 213 проекты домов +до 100 кв м 212 проекты домов +до 150 209 проекты деревянных домов 208

Низкочастотные запросы:

проекты цокольных домов +с мансардой 47 проекты домов +из сип панелей +до 100 45 проекты домов +из профилированного бруса 39

Под каждый отдельный вариант запроса должна быть создана отдельная страница. При ее грамотной оптимизации и наполнении качественным контентом можно легко получить хорошие результаты .

Подробно о том, как еще использовать низкочастотные запросы при продвижении, читайте в статье о креативном SEO .

4. Подобрали нецелевые запросы

Очень важно произвести чистку семантического ядра от нецелевых запросов. На этапе сбора ключевых слов попадается огромное количество запросов, которые не соответствуют тематике ресурса.

Например, при сборе семантики для магазина стандартных кроссовок, в котором реализация продукции производится только в розницу, не подойдут популярные запросы «светящиеся кроссовки» или «кроссовки оптом».

В Яндекс.Вордстат можно исключать определенные слова, используя стандартный синтаксис. Достаточно прописать слово, которое необходимо исключить, в формате «-светящиеся». Так можно исключать сразу несколько ключевых слов:

В Key Collector, одной из самых популярных программ для сбора и кластеризации семантического ядра, для этого реализован очень удобный и простой алгоритм . Мы можем удалить все ключевые слова с ненужными словами. Для этого на панели инструментов необходимо выбрать «Стоп-слова», прописать список для удаления в открывшемся окне и нажать на кнопку «Отметить все фразы в таблице».

Расположение кнопки на панели инструментов Key Collector:

Алгоритм ввода и разметки стоп-слов:

Так мы отметим все ключи, которые нам не нужны, и сможем их удалить из списка:

Можно отсекать ненужные ключевые слова еще на этапе сбора. Для этого аналогичным образом прописываем стоп-слова и далее при запуске сбора подключаем список стоп слов:

5. Забыли про кластеризацию

Собранные ключевые запросы должны быть разбиты на группы . В первую очередь это необходимо для составления грамотной, полезной и удобной для пользователя структуры сайта. А также для следования принципу «одна страница — один ключ». Страницу гораздо легче продвигать под один ключ. Поэтому следует проанализировать возможность и целесообразность создания новых страниц, чтобы разделить ключевые слова при наличии «универсальных» страниц.

6. Неправильно разделили коммерческие и информационные запросы

Направленность веб-ресурса определяет типы запросов, которые необходимо использовать в семантическом ядре. Очевидно, что интернет-магазин необходимо продвигать на базе коммерческих запросов, а информационные запросы идеально подойдут для продвижения новостных или статейных порталов. Важно правильно определить, коммерческий запрос или информационный.

Самый простой способ определить — ввести запрос в поисковой системе. Если большая часть сайтов открывается по запросам с предложениями «купить», «заказать», с указанием цены, — это коммерческий запрос, в противном случае — информационный.

Есть сервисы, которые позволяют автоматически определять тип запроса. Например, такую функцию предлагает Semparser.

7. Подобрали «пустые» запросы

Важно избегать «пустых» запросов, которые входят в большое количество целевых словоформ, но сами по себе являются низкочастотными. Присутствие таких запросов легко проверить с помощью Яндекс.Вордстат. Если запрос поместить в кавычки, отобразится точная частота ввода именно этого запроса без его вхождения в запросы, состоящие из большего количества слов.

Например, может показаться, что запрос «крем на лето» достаточно популярный:

Но если проверить поиск по точному вхождению ключевого слова, окажется, что частотность не так уж велика:

Можем попробовать взять более узкий ключевой запрос и убедиться, что он интереснее для пользователей:

Вбивать каждый запрос отдельно не очень удобно и времязатратно. Поэтому некоторые программы и сервисы позволяют получить частоту для точного вхождения. Например, Key Collector:

8. Использовали ключевые слова с ошибками

Часто при сборе семантического ядра могут попадаться ключевые запросы с ошибками. Такие запросы необходимо отсеивать. При этом не стоит обращать внимание на то, что ошибочный запрос является высокочастотным.

Поисковые системы учитывают грамотность контента при ранжировании и предлагают правильный вариант пользователю, даже если при вводе запроса была допущена ошибка или опечатка.

Читайте также, как работать с оператором «квадратные скобки» в Яндекс.Вордстат.

Выводы

При составлении семантического ядра следующие ошибки могут негативно повлиять на дальнейшее продвижение сайта:

Собрали маленькое семантическое ядро. Забыли о синонимах. Собрали только высокочастотные запросы. Подобрали нецелевые запросы. Забыли о кластеризации. Неправильно разделили коммерческие и информационные запросы. Подобрали и использовали пустые запросы. Использовали ключевые слова с ошибками.

А какие ошибки при сборе семантики встречались вам? Делитесь наблюдениями в комментариях, обсудим.