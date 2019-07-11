Предположим, на вашем сайте есть статьи, описание товаров, услуг для пользователей из разных стран/регионов. Эти материалы предназначены для людей, которые говорят на разных языках. Очень может быть, что поисковая система посчитает материалы дублями контента. Итог — негативные последствия с точки зрения SEO.

В этом посте я расскажу, как правильно настроить языковые версии сайта для поисковой системы.

Как разметить языковые версии на сайте?

Чтобы убедиться, что Google правильно поймет географическую направленность сайта и покажет пользователю корректный язык или региональный URL для вашего контента, используйте атрибут ссылки rel = ”alternate” hreflang = ”x”. То есть, hreflang-разметку.

Так вы показываете Google, что контент на странице также доступен на других языках и что URL [А] предназначен для пользователей с языком (и регионом) [Б]. Google использует эту информацию, чтобы в результатах поиска отобразить соответствующий URL [А] для пользователей с языком [Б].

Вы указываете Google, что на вашем сайте есть ссылка между определенным контентом, где каждый URL относится к определенной целевой аудитории (язык/регион). Это облегчает Google понимание архитектуры мультиязычных/мультирегиональных сайтов.

Гео-таргетинговые сигналы Google

Разметка hreflang — очень важный элемент в любой гео-таргетинговой стратегии, но это не панацея. Google использует такие гео-сигналы для понимания языка/региона, к которому относится контент:

общие домены верхнего уровня с кодом страны (ccTLD);

язык, на котором написан контент;

валюта и адреса на сайте.

Доменное расширение ccTLD

Общие домены верхнего уровня с кодом страны считаются сильными сигналами геотаргетинга в алгоритмах Google. Используя ccTLD («.ua», «.ru», «.kz» и так далее), вы говорите поисковой системе, что этот сайт ориентирован на конкретную страну.

Такая стратегия также поможет сохранить краткость и аккуратность структуры URL. На страницах результатов поиска пользователи чаще нажимают на результаты с окончаниями локального домена , поскольку они кажутся им более релевантными. Такое поведение может привести к более высокой кликабельности (CTR) и, следовательно, к лучшему ранжированию позиций.

Язык контента

У Google есть собственные алгоритмы распознавания языка по видимому контенту на сайте. Поэтому на вашем сайте, в рамках одной страницы, не должны быть разные языки, так как это может запутать Google и привести к неправильной ассоциации URL и языка. Допустимо использование небольшого количества слов/фраз, например, если это название бренда или карточки товара.

При определении языка сайта, поисковые системы не учитывают значение атрибута «lang» для HTML-страниц сайта.

Валюта и адреса на сайте

Хорошими показателями для Google при определении гео-таргетинга считается местная валюта, адреса и номера телефонов соответствующей страны. Размещайте на сайте точные физические адреса компаний для конкретной страны — Google считает это сильным сигналом.

Если возможно, создайте уникальный список Google Business Profile для каждого физического местоположения компании и свяжите его с сайтом соответствующей страны. Это улучшает видимость региональных результатов поиска в Google.

Когда нужно использовать разметку hreflang?

Google рекомендует использовать разметку hreflang в таких случаях:

Когда переведен только шаблон страницы, а основной контент остался на исходном языке.

Для сайтов с преимущественно пользовательским содержимым обычно переводят панель навигации и нижний колонтитул. Но основной контент предоставляется только на одном языке. Когда контент на сайте почти идентичный.

Это распространенная ситуация для интернациональных сайтов, где контент распространяется на несколько регионов, но его язык одинаков для всех. Например, контент на русском языке может быть предназначен для пользователей из Украины, России и Казахстана. Когда контент сайта полностью переведен на несколько языков. Конкретные страницы существуют на нескольких языках, например украинский и русский.

Как правильно внедрить языковую разметку на сайт?

При использовании разметки hreflang помните о двустороннем связывании контента. То есть, весь одинаковый контент должен быть связан друг с другом. Это единственный способ, при котором Google может понять архитектуру сайта. Если разметка hreflang установлена только в одном направлении, структура нарушена и, с точки зрения Google, недействительна.

Пример

Сайт предоставляет контент, предназначенный исключительно для:

русскоговорящих пользователей, независимо от их региона (ru);

для русскоговорящих пользователей из Украины (ru-UA);

на сайте есть фрагмент контента для казахстанских пользователей (kk).

Вот как они должны быть связаны между собой:

Весь контент относится к соответствующему контенту на других страницах (двухсторонние ссылки).

Из чего состоит элемент языковой разметки?

Синтаксис разметки hreflang в качестве элемента ссылки в заголовке HTML-документа выглядит следующим образом:

<link rel = "alternate" hreflang = "xx-XX" href = "URL" />

Разберем детальнее:

rel = "alternate" — атрибут указывает на наличие альтернативной версии страницы;

hreflang = "xx-XX" — определяет язык (хх) и, опционально, регион (ХХ) документа;

href = "URL" — атрибут содержит абсолютный URL альтернативного документа на другом языке.

Для примера выше синтаксис разметки hreflang будет выглядеть так:

<link rel = "alternate" href = "https://www.domain.com/" hreflang = "ru" /><link rel = "alternate" href = "https://www.domain.com/ru-UA/" hreflang = "ru-UA" /><link rel = "alternate" href = "https://www.domain.com/kk/" hreflang = "kk" />

Обратите внимание, для казахстанской версии сайта значение атрибута hreflang — kk, а не kz. Потому что при языковой разметке используются языки в формате ISO 639-1, а необязательный код страны должен быть в формате ISO 3166-1 Alpha 2.

Варианты использования языковой разметки на сайте

Возможных вариантов языковой разметки сайта — три. А именно:

в элементе ссылки в заголовке сайта;

в XML-карте сайта;

в HTTP-заголовке.

Пример языковой разметки в элементе ссылки заголовка сайта мы уже рассмотрели, поэтому переходим к следующим вариантам:

1. Разметка hreflang в XML-карте сайта. Этот способ подойдет для сайтов с огромным количеством страниц, предоставляющих эквивалентный контент, распределенный по нескольким доменам и языкам.

В таком случае реализовать разметку hreflang в виде элемента ссылки HTML на уровне URL для всех этих страниц — очень объемная задача.

В XML-карту сайта необходимо добавить элемент xhtml: link, который ссылается на эквивалентное содержимое на определенных языках, в каждый элемент URL в дополнение к разметке.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><urlset xmlns="https://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:xhtml="https://www.w3.org/1999/xhtml"><url><loc>https://www.example.com/ukrainian/</loc><xhtml:link rel="alternate" hreflang="ru" href="https://www.example.com/russian/" /><xhtml:link rel="alternate" hreflang="ru-ua" href="https://www.example.com/russian-ukrainian/" /><xhtml:link rel="alternate" hreflang="uk" href="https://www.example.com/ukrainian/" /></url><url><loc>https://www.example.com/russian/</loc><xhtml:link rel="alternate" hreflang="ru-ua" href="https://www.example.com/russian-ukrainian/" /><xhtml:link rel="alternate" hreflang="uk" href="https://www.example.com/ukrainian/" /><xhtml:link rel="alternate" hreflang="ru" href="https://www.example.com/russian/" /></url><loc>https://www.example.com/russian-ukrainian/</loc><xhtml:link rel="alternate" hreflang="uk" href="https://www.example.com/ukrainian/" /><xhtml:link rel="alternate" hreflang="ru" href="https://www.example.com/russian/" /><xhtml:link rel="alternate" hreflang="ru-ua" href="https://www.example.com/russian-ukrainian/" /></url></urlset>

2. Разметка hreflang в HTTP-заголовке. Вы можете добавить разметку hreflang в заголовок HTTP для контента, который не является HTML-документом. Например, если у вас файл PDF на разных языках и с разными URL-адресами, сервер можно настроить так, чтобы разметка hreflang доставлялась через заголовок HTTP:

Link: <https://www.example.ua/downloads/ukrainian.pdf/>; rel="alternate"; hreflang="uk">Link: <https://www.example.ru/downloads/russian.pdf/>; rel="alternate"; hreflang="ru">Link: <https://www.example.kz/downloads//kazakh.pdf/>; rel="alternate"; hreflang="kk">

Что такое x-default?

Допустим, вы используете значение «x-default» для атрибута ссылки hreflang, вместо указания ISO-кода для языка и необязательного региона. Так вы сообщаете Google, что эту страницу нужно показывать любому пользователю, для которого нет явной языковой разметки.

Другими словами, атрибут hreflang="x-default" сообщает Google, что страница не связана с определенным языком или регионом. Google теперь выдает эту страницу в результатах поиска, как страницу по умолчанию. Любой пользователь, для которого нет явно указанной языковой версии контента, теперь направляется на эту страницу по умолчанию.

Пример

site.com/ua-ua — страница для украиноговорящих пользователей из Украины;

— страница для украиноговорящих пользователей из Украины; site.com/ru-ua — страница для русскоговорящих пользователей из Украины;

— страница для русскоговорящих пользователей из Украины; site.com/ — страница по-умолчанию для пользователей из всего мира.

В этом случае синтаксис разметки hreflang будет выглядеть так:

<link rel="alternate" href="https://site.com/ua-ua" hreflang="uk-UA" /><link rel="alternate" href="https://site.com/ru-ua" hreflang="ru-UA" /><link rel="alternate" href="https://site.com/" hreflang="x-default" />

Новое значение атрибута hreflang x-default сигнализирует нашим алгоритмам, что эта страница не предназначена для какого-либо конкретного языка или локации и является страницей по умолчанию, когда никакая другая страница не подходит лучше Блог Google Webmaster Center

Подводные камни

Как бы хорошо не была описана настройка языковых версий в справках Google или в других источниках, всегда могут возникнуть неочевидные вопросы. На два из них я отвечу:

Имеет ли значение регистр ISO-кодов?

Нет, не имеет. Google также воспринимает указание ISO-кода в нижнем регистре, и это будет валидно.

Однако, лучше придерживаться общепринятых стандартов и писать ISO-код языка в нижнем регистре, а необязательный региональный ISO-код в верхнем регистре. Нужно ли использовать разные IP-адреса для каждого домена, ориентированного на определенный регион?

Как говорят в Google: «Было бы хорошо, но абсолютно не обязательно». Подробнее в официальном видео представителя Google:

На остальные неочевидные вопросы отвечу в комментариях.

Запомнить

Чтобы не получить большое количество дублей страниц языковых версий — их нужно правильно разметить. Как это сделать:

Добавляем в заголовок страницы тег <link rel = "alternate" hreflang = "xx-XX" href = "URL" />. Количество таких тегов равно количеству языковых версий страницы. Язык и регион указывается в форматах ISO 639-1 и ISO 3166-1 Alpha 2, соответственно. При использовании разметки hreflang важно не забывать двухстороннее связывание контента. Для страницы, не привязанной к определенному региону или языку, указываем атрибут hreflang="x-default".

Не забываем, что для разметки языковой версии можно использовать не только вариант с HTML-тегами, а и XML-карту сайта или HTTP-заголовки.