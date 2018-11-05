Привет, меня зовут Лена. Я заместитель руководителя SEO-департамента болгарского представительства Netpeak. Заказчики часто спрашивают меня: «Что предусмотреть на старте проекта, чтобы уменьшить затраты и получить максимум эффекта от продвижения?».

На примере двух ситуаций я расскажу, как сбор семантического ядра снимает эти вопросы: когда и зачем нужно заказывать эту услугу, на какие этапы разбит процесс и какие результаты можно получить.

Первая история: сайт на этапе запуска

Бизнесмен Антон долго вынашивает идею собственного проекта. Наконец решается: вкладывает уйму сил и денег; находит разработчиков; с нетерпением ждет сдачи работ и наконец выкатывает проект в паблик. Вроде все сделали, запустили сайт, должны пойти продажи, трафик, клиенты, деньги. Но почему-то из поиска никто не приходит. Почему: страницы созданы под высокочастотные поисковые запросы. Молодому неизвестному ресурсу тяжело продвигаться — в выдаче сотни сайтов, у которых накопилась положительная история поведенческих факторов, удобная навигация, оптимизированы страницы, много ссылающихся доменов. Антон обращается в агентство. После анализа оказывается, что сайт не готов к продвижению: нужны кардинальные изменения, которые выльются в крупную сумму.

Вторая история: сайт уже в паблике

Бизнесмен Борис успешен, он запустил проект и неплохо зарабатывает. У него своя команда, которая развивает ресурс. Но Борис уперся в «потолок» по трафику и продажам. Срочно нужны идеи по расширению текущей структуры и созданию страниц под поисковые запросы.

Именно для таких ситуаций мы создали услугу «Сбор семантического ядра».

Первый этап. Погружаемся в особенности бизнеса

Подробно об особенностях бизнеса может знать только его владелец. И на первом этапе мы активно с ним взаимодействуем. Выясняем:

какие цели стоят перед проектом?

есть ли сайт?

его тематика?

кого считаете своими конкурентами?

кто целевая аудитория и как она привыкла искать интересующий продукт?

планируется ли добавление новых услуг/продуктов/направлений? Каких именно? (запрашиваем прайсы, каталоги, перечни — чтобы понять, что будет добавляться на сайт).

Кроме обработки полученной информации, специалисты проводят свое исследование: изучают выдачу в заданной тематике, исследуют сайты конкурентов, читают об особенностях товаров или услуг.

На данном этапе очень важно, чтобы сотрудничество не было односторонним. Чем больше у нас информации, тем выше вероятность, что оправдаются ожидания заказчика.

Когда сайт уже существует, нам намного проще понять специфику бизнеса, ассортимент предоставляемых услуг. А вот когда только разрабатывается, первый этап — фундамент остального взаимодействия. Поэтому очень важно сразу понять друг друга правильно: специалистам — особенности бизнеса, заказчикам — корректно донести нужную для работы экспертов информацию.

Второй этап. Составляем список базовых запросов

Список базовых запросов — карта направлений, по которым люди могут искать товары/услуги на сайте. Карта создается на основе анализа выдачи поисковых систем и сайтов-конкурентов. В карту специалисты вносят все вариации, полученные после анализа. Для удобства вариации группируются по направлениям.

Пример карты базовых запросов в тематике «Садоводство»:

Полная версия карты базовых запросов

Без такой карты специалист не поймет тематику, а как следствие — не будет правильной группировки запросов и маленькое семантическое ядро. Для сложных ниш (например, промышленные, строительные ниши) невозможно собрать и кластеризировать семантическое ядро без понимания тематики. Например, SEO-специалист не может знать, что в узких кругах алюминиевую проволоку называют алюминиевой катанкой или что кабель UTP пользователи ищут как «кабель витая пара».

Мы отправляем карту базовых запросов на согласование и потом договариваемся о том, по каким частям будем отдавать готовое семантическое ядро. Почему отдавать частями результат — хорошая идея. При необходимости на первых же этапах можно внести исправления, распространяя их не на всё, а лишь на часть ядра.

Карта позволяет отбросить нерелевантные направления: допустим, их не оговаривали на предыдущих встречах с заказчиком и они нашлись в процессе. Вместе с тем карта может дать идеи для расширения ассортимента продукции/услуг.

Третий этап. Собираем ключевые слова

Сбор ключевых слов (парсинг поисковых фраз) осуществляется из разных сервисов статистики (Google Ads, Yandex Direct, Serpstat). Для парсинга мы используем специальную платную программу Key Collector, которая позволяет парсить ключевые запросы из разных сервисов, агрегируя всю информацию в одном месте.

До парсинга мы собираем список минус-слов. Для каждой тематики список будет свой. Так на начальных этапах легко массово отбросить лишние нерелевантные запросы.

Четвертый этап. Чистка и кластеризация ключевых запросов

Несмотря на список минус-слов, чистка поисковых запросов от нерелевантных занимает много времени. К сожалению, никакие автоматические способы чистки никогда не уберут 100% мусорных и нерелевантных слов и фраз.

Специальные программы можно использовать не только для парсинга, но и для группировки похожих поисковых запросов. Списки ключевых слов делятся на специальные группы — кластеры.

Как это выглядит, смотрите на скриншоте рабочего пространства программы для сбора ключевых слов KeyCollector:

На следующем этапе с помощью регулярных выражений и подходящих инструментов (Exсel или Google Spreadsheet, Notepad++) выполняем чистку от нерелевантных запросов.

Пятый этап. Собираем частотность поисковых запросов

Завершающий этап — пробивка частотности поисковых запросов. Частотность помогает определить, какие группы фраз самые популярные и запрашиваемые. Сбор частотностей проводится по приоритетной поисковой системе для сайта в зависимости от региона.

Шестой этап. Определяем приоритеты

На выходе получается много кластеров поисковых запросов и бывает сложно определиться, с чего начать и как выжать максимум из полученного списка. Тут нужно действовать по приоритетам. В первую очередь берем в работу кластеры, которые потенциально принесут больше всего трафика — то есть кластеры с наибольшей частотностью.

На основании частотности определяем приоритеты по продвижению/созданию целых разделов.

Седьмой этап. Комплекс действий для существующего сайта

По желанию заказчика мы смотрим позиции сайта по всем собранным запросам. Тогда наглядно видно, по каким запросам сайт ранжируется и на каких позициях находится. Сразу видно, где можно немного поднажать, дооптимизировать и дополучить трафик уже сейчас.

Минус такой пробивки в том, что поисковая выдача очень быстро изменяется и пока вы дойдете до работы по определенной категории, распределение позиций в выдаче уже может измениться. Поэтому лучше мониторить позиции постоянно.

Что получается в итоге?

На выходе получаем кластеризированное семантическое ядро с частотностью. Для удобства результат предоставляем в двух видах:

семантическое ядро с картой кластеров и отдельными вкладками для каждого кластера в Google Таблицах:

Карта кластеров (групп запросов)

Вид вкладки отдельного кластера:

Вид отдельного кластера

Такой вид удобен для быстрого поиска в структуре нужного кластера и быстрого перехода.

семантическое ядро со списком кластеров на одном листе в Google Таблицах:

Список всех ключевых слов, разбитый по кластерам

Такой вид удобен для дальнейшей работы с файлом — подготовки технических заданий копирайтерам, доооптимизации страниц под запросы, работы с перелинковкой.

Если заказана пробивка позиций, то вторая таблица будет выглядеть так:

Список всех ключевых слов, разбитый по кластерам с пробивкой позиций

На отдельную вкладку мы выносим списки минус-слов, которые могут использоваться инхаус-командой для настройки рекламных кампаний.

Диаграмма оценки потенциала трафика. Файл с семантическим ядром может быть гигантским, ориентироваться в нем сложно. И тут вроде и задача решена, но с какой стороны подойти к дальнейшему продвижению — непонятно.

Цель диаграммы: показать направления и поднаправления, которые стоит прорабатывать в первую очередь.

Чем выше частотность различных направлений, тем больше потенциально можно получить трафика. Поэтому в первую очередь стоит начинать с оптимизации/дооптимизации или создания приоритетных направлений. Диаграмма пригодится при планировании дальнейших работ по проекту.

Диаграмма потенциала трафика направлений

Для каждого направления приводится список основных поднаправлений с (1)приоритетностью. (2)Цветом выделяется то, что составляет 80% всей частотности, то есть то, что стоит прорабатывать в первую очередь.

Диаграмма потенциала трафика поднаправлений

Как эффективно использовать собранное семантическое ядро?

Мы же не собираем ядро, чтобы оно лежало «на полочке» в красиво сложенных файликах, верно?

Вот несколько советов, как использовать его 100%:

Проект на этапе разработки Существующий проект Семантическое ядро станет базой для будущей структуры — структура сразу будет user-friendly и заточена под SEO, а значит, на первых этапах, позволит привлечь большее количество заинтересованных клиентов. Семантическое ядро послужит для дооптимизации существующих страниц. Это значит, что все подготовительные рутинные действия сделаны — вашему SEO-специалисту останется только их использовать. Это поможет сосредоточиться на страницах и разделах, которые уже приносят прибыль и с помощью дополнительной оптимизации увеличить ее. Семантическое ядро можно и нужно использовать для составления мета-информации: Title, Keywords, Description, H1. Это позволит сайту соответствовать запросам пользователей и они с большей вероятностью будут переходить на сайт. На базе готового семантического ядра проще и целесообразнее создавать новые страницы (расширять структуру сайта). Они гарантированно привлекут посетителей. Семантическое ядро нужно использовать, чтобы подготовить техническое задание копирайтерам, включить ключевые слова в текстах и повысить релевантность страниц. То есть сразу создать контент, который привлечет трафик. Семантическое ядро необходимо для мониторинга позиций сайта в поиске. Когда есть готовый список ключевых слов по всему сайту, легко загрузить их в сервис для проверки позиций и ежедневно быть в курсе развития проекта. Полное семантическое ядро дает понимание потенциальных высокотрафиковых направлений на сайте, которые нужно прорабатывать в первую очередь, а не двигаться вслепую.

Это поможет сэкономить время, деньги и с самого начала направить силы команды в нужное русло. Дает понять, какие точки роста для проекта возможны в будущем. Какими из них стоит воспользоваться уже сейчас (гарантированно даст результат), а какие можно отложить до лучших времен (нужно тестировать).

Сроки и стоимость

Сроки и стоимость для каждого сайта оцениваются отдельно после изучения информации о проекте.

Все зависит от:

размера сайта;

потенциала (объема) ниши;

региональности.

Минимальная стоимость для корпоративных сайтов $1200, для интернет-магазинов $2500. Минимальный срок выполнения работ — 30 дней, но оценивается для каждого проекта отдельно.

Вместо выводов

Народная мудрость гласит: «Через год вы будете жалеть о том, что не сделали это сегодня». Ну, а если серьезно, то для проекта на этапе разработки семантическое ядро:

Экономия на дальнейших доработках. Все предусмотрено заранее и сразу после запуска можно приступить к активному продвижению. Обычно, после того как собственник бизнеса обращается к SEO-специалисту, приходится тратить время на переработку сайта. Успешное дальнейшее продвижение. Хороший старт обеспечит хорошую историю поведенческих факторов ресурса. Это улучшит ранжирование в поисковых системах и с самого начала создаст положительную репутацию сайта в поиске. При прочих равных пришлось бы тратить намного большие бюджеты на ссылочную массу и дополнительные работы по продвижению.

По моему опыту, для проекта на этапе разработки возможно учесть 80% спроса перед стартом проекта. Это сэкономит деньги на переделку ресурса и уменьшит стоимость дальнейшего продвижения за счет положительной репутации сайта в поисковых системах. Следовательно, при грамотном сборе семантического ядра, время выхода на окупаемость уменьшится.

Для существующего проекта сбор семантического ядра — это:

Новые идеи для расширения структуры и привлечения нового трафика за счет глубокого анализа ядра, всех тематических и околотематических запросов. Это позволит найти дополнительные идеи, о которых вы и не догадывались.

К нам обратился клиент, который занимается шаблонами счет-фактур для бизнеса (invoice templates). Также клиент отслеживает активность после выставления счета («не просмотрен», «просмотрен», «отправлен клиенту», «оплачен»). После детальной проработки ядра мы нашли огромное количество запросов под разные виды бизнеса, которые разбили по направлениям и получили вместо одной общей страницы 70 узконаправленных, но релевантных запросам страниц.

Экономия времени: собираем и получаем готовую информацию для работ по дальнейшей оптимизации — результаты можно успешно использовать для расширения , дооптимизации текущих страниц, подготовки текстов, использовать в качестве анкоров. Понимание, на чем стоит сосредоточится в первую очередь, на какие услуги/товары больший спрос. Когда работаем с большими проектами важно грамотно планировать и расставлять приоритеты — это залог успеха.

Один наш клиент предоставляет услуги по оформлению виз и в самом начале настаивал: продвигать его по запросу «виза в США». Анализ показал: группа таких запросов очень высококонкурентная и требует больших вложений. Мы проанализированы более узконаправленные релевантные тематике запросы, вида «виза в США для ребенка», «рабочая виза в США». По таким запросам гораздо легче получить клиентов, к тому же они лучше конвертируются.

Для существующего проекта с помощью сбора расширенного семантического ядра можно получить информацию для дальнейшей оптимизации и дооптимизации сайта, а также найти новые точки роста проекта.