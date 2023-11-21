+247% кліків з органічного пошуку за рік — SEO для Bosch Siemens Hausgeräte

+247% кліків з органічного пошуку за рік — SEO для Bosch Siemens Hausgeräte

Проєкти: BOSCH, Siemens. Період просування: січень 2020 — по зараз. Регіон просування: Україна. Послуга: SEO з розділеним бюджетом. Команда Enterprise Department Netpeak: Юрій Грузинський (Head of Enterprise Department), Олександр Кухаренко (SEO Tech Lead), Олександр Конівненко (SEO IM), Дар’я Ковтун (PM of Enterprise Department), Оксана Мазнова, Наталія Танасова, Вікторія Дишлюк (SEO Specialists).

Під час просування сайтів транснаціональних компаній важливо приділяти особливу увагу стратегії пошукового просування. І насамперед відповісти на такі запитання:

Який тип сайту? Це інтернет-магазин, сайт виробника або блог? Чи є у технічної команди на стороні клієнта ресурс на впровадження доробок на сайті, технічних завдань, пошук помилок тощо. Чи можна оптимізувати контент, вносити зміни? Як це відбувається? У бренду є якісь обмеження і правила? Наприклад, у написанні.

Відповіді дадуть змогу визначити найдієвіший метод просування в органічному пошуку конкретно для цього сайту. Інакше можна неправильно вибрати тип пошукових запитів і вбити багато часу на непотрібні дії. У цьому кейсі розповідаємо про те, що відбувається, коли методи обрано правильно.

Про клієнта та проєкт

Bosch Siemens Hausgeräte (BSH) — міжнародна німецька корпорація, одна з лідерів виробництва та реалізації побутової техніки у світі.

BSH:

11 брендів;

39 заводів по всьому світу;

61800 співробітників.

Компанія бореться за збереження електроенергії — завдяки техніці BSH на рік економиться близько 25 млн кВт.

За словами Максима Дмитрова, Digital Transformation Manager BSH Hausgeräte, номер один з продажу в Європі — це побутова техніка BSH. Номер один у світі — з виробництва та продажу посудомийних машин.

В Україні BSH представлена брендами Bosch, Siemens, Gaggenau (побутова техніка класу люкс).

Ми не можемо розглядати клієнта, його продукт, послуги тільки як фахівці. Часто відзначаємо круті деталі сайтів і сервісу, як споживачі, користувачі соціальних мереж. У Bosch Siemens Hausgeräte виділили для себе такі фішки:

1. На сайтах брендів можна знайти список неавторизованих точок продажу техніки і убезпечити себе від підробки:

2. Якісні огляди техніки, функцій, новинок на YouTube-каналі, в Instagram, Facebook.

3. Корисні поради та додаткові плюшки тієї чи іншої техніки в блозі Bosch і на Facebook: наприклад, лайфхаки з миття посуду та особливості корпусу пральної машини.

Цілі просування

Головна мета розкрутки сайтів — зростання показника пошукової видимості, передусім за брендовими запитами, які конкурують у видачі із сильними українськими ecommerce-проєктами.

Під час складання стратегії ми вирішили зробити акцент на розвитку контентної частини сайтів, тому що так більшість завдань йде на бік українського відділення компанії, а значить — їх впровадять швидко.

Що зробили для досягнення мети

1. Технічна складова

Для початку провели повний технічний аудит, який включає перевірку:

Технічні завдання за результатами нашого аудиту продовжують впроваджуватися ітеративно фахівцями клієнта.

Коротко про те, що було до технічного аудиту і що отримали після:

замінили неактуальні посилання на XML-карту сайту в robots.txt. Раніше робот, який зчитував адресу карти з файлу robots, просто «натикався» на бите посилання;

на сторінках лістингів виводилися посилання на картки товарів з різними параметрами в URL. Технічна команда замінила посилання на правильні — відкриті для індексації картки товарів;

усунули всі биті посилання, які вели на видалені (за час життя проєкту) сторінки;

усунули помилки в метатегах: унікалізували дублі, додали метатеги на сторінки, де їх не було;

усунули дублі сторінок, які помилково формував движок сайту.

За період нашої співпраці команда клієнта опублікувала російськомовний переклад усіх сторінок сайтів, що вплинуло на поступовий приріст трафіку:

BOSCH

Siemens

Після технічного аудиту важливо правильно пріоритизувати завдання для технічної команди. Оскільки ресурс таких фахівців, як правило, обмежений, існує ризик пропустити деякі помилки. Насамперед слід впроваджувати завдання, які дадуть найбільший ефект.

Такі завдання можуть бути пов’язані з:

масштабним запуском нових типів сторінок. Наприклад відкрити для індексації сторінки перетину фільтрів, прописати для них шаблони метатегів;

оптимізацією процесу сканування: наприклад, встановити заборону на сканування сміттєвих типів сторінок;

впровадженням мовних версій для охоплення запитів іншою мовою;

впровадженням шаблонів мета-тегів за всіма типами сторінок;

оптимізацією швидкості завантаження.

2. Контентна складова

Поки технічні завдання перебувають у реалізації, ми розпочали підготовку завдань з оптимізації сторінок. Оскільки сайти відносно невеликі (до 2000 сторінок кожен), ми можемо охопити всі трафікові сторінки.

За допомогою зняття частоти запитів* по місяцях і планувальника ключових слів Google Ads, визначили сезонність попиту і створили календар опрацювання категорій.

Зняти частоту запиту — дізнатися частоту запиту. Тобто: скільки запитів на місяць вбивають у пошук. У цьому випадку за допомогою Google Keyword Planner.

За кожною категорією і сторінками підкатегорій ми зібрали семантичне ядро і склали таблицю з оптимізації мета-тегів, текстів сторінки російською та українською мовами.

В оптимізацію сторінок категорій і підкатегорій входить:

збір семантичного ядра під кожну сторінку;

опрацювання метатегів, заголовків h1;

підготовка технічного завдання для копірайтера.

Текст можна переписувати або дописувати. Це залежить від позиції сторінки за запитом, наявності достатньої кількості ключових слів у тексті. У кожному випадку приймається окреме рішення.

перевірка впровадження клієнтом.

Рекомендуємо почитати статтю на тему збору семантичного ядра.

3. Посилальна стратегія

Для початку ми провели посилальний аналіз конкурентів. Зазвичай у такому разі конкуренти обираються за видачею, яку вони займають разом із проєктом за релевантним семантичним ядром.

У даному випадку, проєкт, що просувається, — сайти виробника побутової техніки. За нашими фразами у видачі: інтернет-магазини та агрегатори. Їхні посилальні профілі відрізняються, оскільки це зовсім інші типи ресурсів. У подібних ситуаціях краще брати конкурентів на ринку — їхні сайти у вашому регіоні.

Після того, як звели базову аналітику посилального профілю, ми визначили стратегію такого просування: обсяг, тип посилань, тип анкорів.

Дар’я Ковтун, проєктний менеджер департаменту Enterprise

Зазвичай, ми переглядаємо стратегію раз на шість місяців і за підсумком ухвалюємо рішення про необхідні зміни в обраних тактиках. Наприклад, робимо повторний аналіз посилальної маси проєкту і конкурентів і бачимо, що за якісними показниками (Domain Rank, Trust Flow) зрівнялися з конкурентами. При цьому поступаємося їм за кількістю доменів. У результаті ухвалюємо рішення перерозподілити бюджет таким чином, щоб акцентувати на кількості, трохи знизивши якісні вимоги до майданчиків. Перегляд стратегії — це як звірити годинник, але тільки в просуванні. Якщо бачимо, що наявні тактики не дають бажаних результатів у рамках запланованих термінів, змінюємо стратегію повністю або частково. Чому стратегія працює. Важлива складова ефективної співпраці при просуванні будь-якого сайту — взаємодія між командами. У даному випадку, Netpeak і BOSCH. Команду BOSCH представляють Максим Дмитров, керівник напряму діджитал та Яна Чернець, фахівець з розвитку сайтів. Ми сформували звичні цикли, якими рухаємося від місяця до місяця. На регулярних онлайн-зустрічах обговорюємо план робіт, пріоритети завдань, очікувані терміни виконання. Також аналізуємо автоматичні звіти видимості проєкту та трекінгу основних метрик із Google Search Console. Такі звіти в режимі реального часу фіксують динаміку показників видимості проєкту та допомагають підтвердити ефективність розроблених SEO-рекомендацій.

Результати

А тепер про результат роботи команд і реалізації стратегії просування. Нагадаємо, стратегія охоплює контентну, технічну і посилальну оптимізацію.

Через 9 місяців співпраці показник видимості зріс більш ніж у 15 разів і продовжує зростати.

Для BOSCH збільшили частку кліків з органіки на 247%:

Для сайту Siemens — на 219%.

Висновки

Зі старту співпраці, зростання видимості сайтів клієнта зросло в 15 разів.

Причина, через яку пошукове просування спрацювало настільки ефективно:

Синхронна робота команд: агентства і BSH. Зокрема, впровадження російськомовної версії сайту (ініціатива клієнта).

Стратегія з акцентом на технічну, контентну і кількість посилань. При цьому всі рекомендації та технічні завдання впроваджуються швидко і з урахуванням пріоритезації завдань. Тобто — насамперед виконуємо завдання, які найбільше впливають на результати просування.

Звірка годинників — регулярні зідзвони та звіти, корекція стратегії з урахуванням нових даних.

Відгук про співпрацю

Максим Дмитров, Digital Transformation Manager BSH Hausgeräte