Девять месседжей клиенту от агентства интернет-маркетинга

Продолжаем собирать интересные статьи с месседжами, которые мы когда-либо публиковали на других ресурсах. Оригинал этого текста — на vc.ru.

Мы решили написать этот пост, потому что двенадцатый год делаем SEO и PPC для бизнеса, и в каждом втором проекте видим те или иные ошибки со стороны клиентов, которых можно было бы избежать. Сразу оговоримся — нет, это не значит, что агентства и специалисты не ошибаются и во всех бедах виноваты клиенты. Для агентств можно сформулировать еще больше месседжей. Но эта статья для клиентов.

Мы сформулировали девять месседжей для настоящих и будущих клиентов по SEO и PPC. Это очевидные и банальные советы для специалистов, но каждый из них сэкономит время и деньги клиентам. Уверены, агентства, да и бизнес, которому небезразлична результативная работа, нас поддержат.

Далее, уважаемый заказчик услуг, потенциальный или текущий клиент агентств, мы обращаемся лично к вам.

1. Хотите получить результат в SEO — готовьтесь внедрять агентские ТЗ

Мы провели внутреннее исследование о причинах роста поискового трафика. Результаты на графике:

Для максимально роста поискового трафика нужно работать над сайтом. Не покупать ссылки, не накручивать поведенческие факторы, не искать дырки в поисковиках, а заниматься внутренней оптимизацией.

Таким образом главная тема в SEO, главный секрет Полишинеля, единственная серебряная пуля — «внедрять технические задачи SEO-оптимизаторов». Интересно, что справедливо и обратное: если ничего не внедрять, то и роста поискового трафика практически не будет.

О чем это говорит? Будьте готовы не воевать, не спорить, не переубеждать, а в рамках конструктивной дискуссии утверждать и затем полностью внедрять рекомендации специалистов. Если вы спорите ради спора и отказываетесь внедрять, вам не стоит заказывать SEO вообще.

2. SEO — забег на длинную дистанцию

Не обманывайтесь, ожидая от SEO быстрой отдачи. Если клиент сначала интенсивно внедряет технические задания, а потом останавливает работы над проектом, потому что не видит результата, это может привести к подобным результатам:

Универсального ответа на вопрос «когда будут видны результаты SEO-продвижения» не существует. Потому что случай каждого заказчика индивидуален: нужно учитывать возраст сайта и уровень конкуренции по запросам, по которым продвигается сайт. Кроме этих фундаментальных факторов важны и многочисленные второстепенные, например, долгосрочность или краткосрочность проекта.

На комплексный технический аудит сайта и на последующее внедрение технического задания по внутренней оптимизации необходим месяц. Затем нужно выждать период переиндексации поисковой системой изменений на сайте, который повлечет новое ранжирование. По времени это может занять от двух недель до двух месяцев. В случае прибавления позиций запросов в выдаче оптимизатор переходит к доработкам сайта. Если же запланированного результата нет, необходимо найти проблему и устранить ее. Еще нужно заложить время на создание релевантного запросам контента.

Учтите, что от пункта к пункту можно переходить только после согласования с заказчиком. Это все часы, дни, недели.

Поэтому, чтобы оценить окупаемость SEO, нужно ждать не менее полугода после внедрения. Любые выводы раньше будут преждевременными.

3. У вас должен быть маркетолог

Естественно не обойтись без программиста, который будет внедрять технические доработки сайта, и копирайтера либо контент-менеджера, которые систематически будут наполнять сайт полезным для пользователя контентом. Эти сотрудники должны быть. В штате или вне — неважно.

Но вот кто должен быть на стороне клиента в инхаусе, так это маркетолог. Потому что от него требуется быть не просто близко к бизнесу, а внутри него — настолько, чтобы понимать мельчайшие нюансы специфики компании. Этот человек отвечает за внедрение стратегии продвижения. По факту, он — лицо, принимающее решения. Владелец часто занят, а маркетологу под силу компетентно ставить цели, отвечать на письма, обсуждать кампанию, получать критику и реагировать на нее. А значит, именно маркетологу следует доверить управление из офиса клиента всеми аутсорс-сотрудниками.

4. Сеошник должен заниматься SEO, контекстщик — PPC, smmщик — SMM. А маркетолог — курирует и направляет

Мы неоднократно убеждались на собственном опыте: акцент на узкую специализацию определяет финансовую прочность бизнеса. Услуги профильных специалистов качественнее, а значит и дороже.

Каждый специалист должен заниматься своим делом: быть компетентным в своей отрасли и искать персонализированный способ решения проблем клиента. При этом маркетолог для эффективного управления специалистами должен понимать принцип работы каждого из них.

5. Наличие специалистов в штате не отменяет сотрудничество с агентством

Часто крупный клиент выбирает между «агентством» и «инхаусом». Это вполне нормально для определенной ветви эволюции рынка интернет-маркетинга. Но конечный и самый результативный формат — это и инхаус, и агентство в синергии.

Агентство всегда быстрее, энергичнее, больше знает о новинках и фишках, имеет больше разностороннего опыта и голов, умеет выжать из 20% действий 80% результата, имеет технологии, пинки и так далее, но вряд ли может учесть идеально все бизнес-детали, вряд ли может так же четко донести позиции до тех, «кому должен быть важен результат».

Инхаус, напротив, всегда ближе к бизнесу, больше учитывает особенности внутренней кухни. Он вроде бы должен «вылизать» контекст до блеска, но по факту, когда в инхаусе становится тепло и комфортно, может произойти деградация специалистов от скуки, однообразия и отсутствия пинков/голов/другого опыта.

Поэтому мы рекомендуем крупным проектам работу в режиме «инхаус + агентство», а не «агентство vs инхаус».

6. Если даете контекстную рекламу и получаете более 30% обращений с сайта через звонки, обязательно используйте коллтрекинг

Необходимо анализировать источники звонков на сайт, чтобы понять, какой из каналов рекламы работает эффективно (внешняя или интернет-реклама, и какие конкретно ее типы). Там, где бюджет на контекст больше 1000 долларов в месяц и где более 30% обращений с сайта через звонки — коллтрекинг обязателен. В других случаях стоит подумать, взвесив все «за» и «против».

Весь процесс принятия решения о внедрении коллтрекинга детально описан здесь.

Кроме анализа звонков, еще одна задача, которую решает коллтрекинг, — отслеживание и коррекция работы менеджеров на стороне клиента. Если вдруг они:

оставили звонок пропущенным;

нагрубили клиенту;

не предложили оформить заказ;

не могли внятно объяснить базовые характеристики товара;

не предложили альтернативу товару, который ищет позвонивший.

Для предотвращения подобных инцидентов логично использовать весь инструментарий сервисов аналитики звонков.

7. SEO и контекстная реклама — не взаимозаменяющие источники, а взаимодополняющие

Почему нельзя работать за позиции? Продвижение по ограниченному списку слов:

Весьма неестественный процесс в глазах поисковиков; Накладывает ограничения в развитие бизнеса по всей продуктовой гамме.

Подробности — в справке Google.

Правильное SEO позволяет значительно улучшить внутренние показатели сайта, а также получить дополнительный целевой трафик по низкочастотным поисковым запросам. А контекст всегда можно включить и выключить тогда, когда это необходимо.

Кроме того, SEO и контекстная реклама одновременно дают больший результат с точки зрения брендинга , когда пользователь видит сайт и в поисковой выдаче, и в блоке с рекламными объявлениями.

8. Часть бюджета на контекстную рекламу всегда должна идти на тестирование новых источников

Для каждой тематики есть шанс, что сработает тот источник (стратегия, хитрость), который не работает для всех остальных. Тестирование позволит выявить подобный источник и использовать его максимально на полную.

Даже когда уже все настроено и отлично работает, все равно тестируйте. И пусть вас не останавливает, что, возможно, часть денег улетит в трубу, если тестирование не даст желаемых результатов. Знание эффективных и неэффективных источников само по себе результат. Обязательно тестируйте новые инструменты, гипотезы, методики конкурентов. Выделите бюджет для своих специалистов на тесты, чтобы они не переживали, когда будут использовать его.

9. Необходимо ставить цели, зная свою воронку продаж

Цели, поставленные без воронки , скорее всего, не оправдают ожиданий от SEO и/или контекстной рекламы. Только правильно рассчитав воронку продаж и просчитав корректную стоимость привлечения одного клиента, можно стратегически управлять рекламной кампанией и получать от этого максимальную выгоду.

Воронка продаж — принцип распределения потенциальных клиентов по стадиям всего процесса от первого контакта до продажи товара или услуги.

Заключение

Мы понимаем, что у крупных проектов крупные заботы. Нужно сформировать команду профессионалов, разработать лучший на рынке продукт/услугу, урегулировать юридические аспекты, искать инвесторов, вести отчетность, да и много чего еще.

Ко всему вышеперечисленному добавляются сложности с продвижением в сети. В двух словах проблемы можно обобщить так: клиенты заказывают агентству SEO-продвижение, PPC и забывают о проекте. В итоге специалисты агентства выполняют необходимые работы и… ничего не происходит. Деньги и усилия потрачены впустую: клиент теряет деньги, агентство теряет постоянного довольного клиента и мотивацию команды, которая делала все, что могла.

Почему так происходит? Рынок страдает от синдрома тренажерного зала.

Клиент осознает, что ему нужно развивать бизнес, но как только выясняется, что для этого необходимо и самому приложить усилия, энтузиазм угасает. Не в последнюю очередь из-за стереотипов, сформированных некачественными услугами и подходом к оказанию этих услуг.

Надеемся, наши девять месседжей станут небольшим полезным руководством по тому, как стоит и как не стоит относиться к SEO и PPC. Если у вас возникли вопросы, обращайтесь за индивидуальной консультацией к нашим специалистам.

Огромная благодарность за скетчи Виктории Игнатьевой.