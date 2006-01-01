Аналитика звонков

Топ-4 возможности, которые предоставляет AI для контроля отдела продаж
Блог Ringostat
2 года назад3
Ольга Феоктистова
2
Почему отдел продаж сидит без дела — находим решение с помощью аналитики звонков
Блог Ringostat
4 года назад10
Ирина Гармаш
13
Ringostat — платформа коллтрекинга, телефонии и сквозной аналитики
Блог Ringostat
4 года назад7
Ольга Феоктистова
100
11 вопросов перед заказом коллтрекинга
Блог Ringostat
5 лет назад16
Константин Червяков
38
Как не терять звонки даже с двумя сотрудниками в call-центре
Блог Ringostat
5 лет назад6
Ольга Феоктистова
11
Кейс салона платьев La novale — ROMI 109% за два месяца
Кейсы
6 лет назад8
Юлия Торговцева
39
Как рекламировать недвижимость и анализировать статистику рекламных кампаний — кейсы Netpeak и Ringostat
Кейсы
7 лет назад4
Неля Серебро
35
Как увеличить количество конверсий на 75% в рекламе квартир — кейс «Ковальская Недвижимость»
Кейсы
7 лет назад7
Ольга Непитайленко
72
Как продавать больше, а тратить меньше: 13 практических советов ecommerce-проектам от Citrus.ua
Бизнес
8 лет назад5
Неля Серебро
46
Девять месседжей клиенту от агентства интернет-маркетинга
Бизнес
8 лет назад6
Андрей Чумаченко
34
CEO of Ringostat Александр Максименюк: кому и зачем нужен Call Tracking
Блог Ringostat
10 лет назад6
Андрей Федотов
15