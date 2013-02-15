Ringostat — аналитика телефонных звонков

Сегодня я хочу представить вашему вниманию нашу разработку, которая давно существует, но с февраля 2013-го становится публичным сервисом. Прежде чем представить продукт, хотелось бы, чтобы читающие ответили для себя на 2 вопроса:

Знаете ли вы, какая часть бюджета вашей рекламной кампании тратится впустую?

Работают ли менеджеры, отвечающие на звонки так, как вам хотелось бы?

Ringostat — это сервис, который позволяет ответить на эти 2 вопроса, основываясь на конкретных фактах.

Как проанализировать эффективность рекламы?

Как выглядит рекламный бюджет среднестатистического регионального интернет-магазина?

K денег на SEO, L на контекст в поиске, M на баннерную рекламу, N1, N2, N3 ... Nn — на различные прайс-агрегаторы, O на рекламу с соцсетях, P на биллборды в районе точки дистрибуции, R — на рекламу на маршрутках и еще S — попробовать покрутить рекламу на радио. В результате получаем Х звонков и У заказов через сайт.

Но что из всех этих инвестиций привело к этому результату? Чтобы проанализировать заказы через сайт можно воспользоваться инструментом веб-аналитики, например, Google Analytics или Яндекс.Метрика. Но как быть со звонками, ведь все они приходят на один и тот же номер? Можно спрашивать у клиента: «А откуда вы узнали о нас?». В результате примерно 20% клиентов просто раздражены, т.к. им не понятно, зачем вам такая информация. Еще ~50% просто не помнят, откуда и как они пришли на ваш сайт, ну, или дадут очень полезный ответ: «в интернете». Остальные, наверное, дадут реальный ответ, ну, или честно скажут, что в поиске, только забудут уточнить, что в поиске они сначала нашли hotline.ua и уже там нашли ваш сайт.

Правильно будет использовать разные номера телефона в зависимости от того, откуда пользователь узнает о вашем предложении и потом считать количество позвонивших на каждый номер, но рационально ли иметь столько телефонных аппаратов? Нет, но этого и не требуется. Воспользовавшись нашей системой можно организовать прием звонков со всех номеров телефона на привычные средства связи: SIP телефон или на уже имеющийся номер телефона. При этом все отчеты будут собираться в реальном времени в удобном интерфейсе, по ним будет вестись аналитика, а различные нецелевые звонки будут отфильтрованы по принципу длины разговора и повторности обращения.

Как сделать работу менеджеров эффективнее?

Теперь перейдем ко второму вопросу: как быть уверенным в том, что менеджеры конструктивно ведут переговоры по телефону? Самые простые ошибки:

Не взять трубку.

Нагрубить клиенту.

Забыть предложить оформить заказ.

Не знать базовых характеристик товара.

Не предложить альтернативу тому товару, который ищет звонящий.

Как это все отследить:

Можно следить за менеджерами, находясь у них за спиной и вовремя «давая по шее». При этом вся работа будет заключаться в такой игре в «кошки-мышки». Пока руководитель за спиной — менеджеры работают, ушел — можно расслабиться. Можно записывать телефонные звонки, после чего в комфортной обстановке прослушивать их — это позволит выявить «слабые места», проанализировать работу менеджеров по продажам и улучшить их навыки. Кстати, замечено, что менеджеры начинают работать эффективнее, если знают, что ведется запись :)

Это две основные, но не единственные задачи, которые позволяет решить Ringostat. В дальнейших постах мы подробно рассмотрим функционал и возможности системы.

Кейсы

Вот тут подборка из 6 кейсов о том, как наши клиенты повысили эффективность своей работы, используя Ringostat.