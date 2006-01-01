Ольга Феоктистова

Ольга Феоктистова

Автор NJ c 2017
Позиция:
Senior Content Marketer at Ringostat
Компания:
Netpeak
Об авторе:
Во FRACTAL с 2016 года. Редактор и ответственная за контент в блоге Ringostat.

Статьи автора

Блог Ringostat
1844 4
Как построить современный и сильный отдел продаж
Блог Ringostat
2462 2
Топ-4 возможности, которые предоставляет AI для контроля отдела продаж
Блог Ringostat
8475 50
Как заработать на партнерских программах SaaS, и какими они бывают
Блог Ringostat
8764 17
15 примеров удачных маркетинговых онлайн-активностей к Новому году
Блог Ringostat
39272 100
Ringostat — платформа коллтрекинга, телефонии и сквозной аналитики
Блог Ringostat
5995 11
Как не терять звонки даже с двумя сотрудниками в call-центре
Блог Ringostat
7760 23
10 фишек облачной телефонии для удаленной работы отдела продаж и колл-центра
