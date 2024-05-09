Как построить современный и сильный отдел продаж

Ваш бизнес настолько хорош, насколько силен и продуктивен отдел продаж. Собрать команду перспективных менеджеров, выбрать лучший инструментарий и наладить процессы ― серьезный вызов для руководителя. Прочтите статью и примите участие в онлайн конференции 16 мая, чтобы создать сильный отдел продаж, дающий результаты. Команда Ringostat соберет 8 лидеров рынка, которые поделятся своим опытом и реальными кейсами. Вы узнаете, как в современных условиях построить команду, способную вывести ваш бизнес на новый уровень.

Обучите ваших менеджеров

Даже если вы наймете профессионалов, но не проведете онбординг, не организуете тренинги по звонкам и коммуникации, не обеспечите постоянной поддержкой и обратной связью, команда не сможет показать впечатляющих результатов.

Дайте команде инструменты для работы

Важно также снабдить вашу команду инструментами, которые сделают работу легкой и продуктивной, а руководителя обеспечат точными данными для контроля и управления.

Бизнес телефония

Мобильная или аналоговая связь совершенно не подходят для потребностей современного бизнеса. Как минимум, потому что на обычный одноканальный номер может дозвониться только один человек, а остальные услышат сигнал «занято». А вы, конечно, не хотите терять клиентов. Но кроме многоканальных номеров, вам нужно голосовое меню, автоответчик, схемы переадресации номеров и многие другие функции современной телефонной связи.

А еще ― аналитика. Слишком часто руководители отдела продаж опираются на интуицию, когда нужно принимать важные решения. Но общее впечатление и фрагментарные наблюдения часто вводят в заблуждение.

Знаете ли вы, сколько звонков пропускает команда? Как долго менеджеры разговаривают с каждым покупателем? Следуют ли скрипту? Как работают с возражениями покупателей?

Точные данные помогут вовремя заметить проблемы или достижения вашей команды. Отчеты виртуальной телефонии о продуктивности и коммуникации, а также аудиозаписи разговоров с клиентами помогут вам отслеживать важные показатели.

Читайте также: Почему отдел продаж сидит без дела — находим решение с помощью аналитики звонков.

Интеграция с CRM

Избавьте ваших менеджеров от ручной работы, которая отнимает до трети рабочего времени. Пусть лучше посвятят эти часы продажам. А CRM, интегрированная с виртуальной телефонией, будет выполнять автоматизированные задачи. Например, переносить в систему данные о звонках, ставить задачи на основе пропущенных звонков, создавать контакты и многое другое.

AI

Пока другим руководителям искусственный интеллект кажется экзотикой и излишеством, вы можете усилить вашу команду и достичь конкурентного преимущества. ИИ мгновенно анализирует массив данных, например, часы разговоров менеджеров с клиентами, и делает выводы про уровень обслуживания, настроение клиента, сильные и слабые стороны менеджеров и многое другое. Совершенствуйте команду на основе точных данных, не тратя времени на ручной контроль.

Хотите узнать больше о новейших инструментах, которые усилят ваш отдел продаж? Примите участие в конференции «Сильный отдел продаж: процессы, автоматизация, развитие» 16 мая 2024 года. Мы пригласили 8 топовых экспертов, они поделятся рабочими методиками обучения и управления сильной командой продаж. Обсудим инструменты и подходы, которые приносят результат!

Читайте также про Топ-4 возможности, которые предоставляет AI для контроля отдела продаж.

Отслеживайте показатели продаж

Если вы не анализируете результаты продаж, вы движетесь вслепую, а значит не можете делать выводы, прогнозировать, принимать решения. Вам нужно знать общее количество продаж, средний чек и средний доход от одного покупателя, коэффициент конверсии, стоимость привлечения покупателя и так далее.

Эти и другие показатели дают вам представление о текущих процессах, помогают выявить потенциальные проблемы в этих процессах, определить приоритетные направления, выделить сегменты целевой аудитории в зависимости от предпочтений, интересов, покупательской способности и так далее.

Иногда коллтрекинг может стать единственным способом отследить конверсии. Почитайте об этом в кейсе Viknar’off , крупнейшего изготовителя металлопластиковых конструкций в Украине.

Давайте обратную связь

Если вы хотите, чтобы ваша команда развивалась и совершенствовалась, вы должны давать обратную связь. Без фидбека менеджеры не будут понимать, в чем причина низких показателей, какие ошибки нужно исправить, как достигать желаемого результата. Уделяйте время анализу эффективности ваших менеджеров, в том числе, при помощи ИИ, инициируйте личные встречи и групповые брейнштормы, чтобы найти причины поражений и точки роста. Такой подход поможет повысить эффективность команды, а также показать, что вы искренне цените вклад каждого и хотите помочь достичь успеха.

Каким должен быть современный и сильный отдел продаж

Итак, что нужно для продуктивной работы отдела продаж?

обучение техникам продаж и скрипты;

надежная телефония с чистым звуком;

современный и удобный софт для звонков и переписок в одном интерфейсе;

система CRM, интегрированная с телефонией, чтобы минимизировать рутинный рабочий труд.

Узнайте больше на бесплатной конференции Ringostat «Сильный отдел продаж: процессы, автоматизация, развитие» 16 мая 2024 года в 10:30 (Астана). Вас ожидает 3 часа обмена опытом с топовыми экспертами в создании сильного отдела продаж ― регистрируйтесь, чтобы стать участником мероприятия.