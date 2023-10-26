Топ-4 возможности, которые предоставляет AI для контроля отдела продаж

Согласно отчету HubSpot, в 35% случаев AI в продажах используют для автоматизации ручных задач. И в 34% — для получения инсайтов на основе данных. В этом году у отечественных компаний появилась возможность решить эти и другие задачи с помощью первой в Казахстане телефонии с AI. Узнайте, как пользоваться этим решением для буста продаж, прочитав статью и посетив тематический онлайн-вебинар.

1. Расшифровка аудио разговора в текст

Одна из рутинных задач руководителя отдела продаж — прослушивание звонков. Также этим периодически занимаются маркетологи, чтобы услышать от клиентов полезные инсайты. Или понять, как отдел продаж обрабатывает лиды, которые приводит маркетинг. В любом случае на прослушивание звонков тратится немало времени.

AI Ringostat автоматически преобразует аудиозапись диалога в текст и так экономит время на прослушивание разговора:

руководителю не приходится слушать диалог — достаточно быстро пробежаться по его расшифровке глазами;

можно мгновенно найти нужный фрагмент разговора, нажав Ctrl+A и введя нужное слово или фразу;

если необходимо обратить внимание менеджера на определенный момент в диалоге, не нужно записывать его вручную — просто скопируйте текст вместе с таймкодом фразы.

Более того, Ringostat переводит расшифровку разговора на английский. Так что вы сможете легко контролировать работу менеджеров на иностранных рынках. Даже если не владеете местными языками. Вы всегда с легкостью можете перевести текст расшифровки с английского на другие языки, нажав «Перевести страницу» в своем браузере.

Функция расшифровки, например, полезна одному из клиентов Ringostat — консалтинговому бюро. С помощью этой и других возможностей AI оно контролирует sales-команду по 30+ критериям. Чтобы узнать больше, посетите бесплатный вебинар «Бизнес-телефония с AI — личный помощник для выигрыша сделок. Реальный кейс: как Бюро продаж увеличили эффективность отдела продаж

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2. Фиксация краткого содержания звонка

После каждого вызова Ringostat фиксирует его общее содержание. Чем это может быть полезно?

Бывает, что руководству нужно найти только разговоры с определенным содержанием. Например, если в них шла речь о конкретном товаре или услуге, акции, упоминался конкурент. Без AI пришлось бы выборочно прослушать десятки звонков, чтобы обнаружить хотя бы несколько нужных. И то, не факт, что руководитель случайно не пропустил бы то, что его интересует.

С искусственным интеллектом все значительно проще. Достаточно за несколько минут сделать выборку из разговоров, которые содержат необходимое слово. Это также пригодится, если нужно проконтролировать, придерживаются ли менеджеры скрипта разговора. Например, проследить, здороваются ли сотрудники, называют ли компанию, спрашивают, удобно ли клиенту разговаривать и т. д.

3. Рекомендация лучших следующих шагов после звонка

Как уже говорилось, компании часто используют AI для получения инсайтов — ведь он может быстро обрабатывать большие объемы данных. Решение от Ringostat автоматически анализирует все разговоры и советует менеджеру, что стоит делать дальше. Например:

при следующем общении больше подчеркнуть преимущества вашего товара по сравнению с конкурентами;

договориться о доставке;

предложить оптовую покупку со скидкой и тому подобное.

Благодаря таким советам новый менеджер сразу поймет, что делать дальше, не обращаясь к куратору. Более опытному же сотруднику не придется прослушивать разговор, например, чтобы вспомнить договоренности. Также это покажет руководителю, кому из менеджеров лучше прокачать определенные навыки. Допустим, один и тот же работник постоянно получает совет «Более подробно описывать характеристики товара». Это может означать, что менеджер плохо в этом разбирается и стоит провести для него срез знаний.

4. Понимание настроения разговора

Ваш товар или цена могут быть привлекательными, но, если менеджеры производят негативное впечатление, продажи будут срываться. Именно поэтому нужно постоянно контролировать, довольны ли потенциальные покупатели.

В этом опять-таки поможет AI Ringostat. Он «понимает» общее настроение разговора и отдельно настроение клиента и менеджера. Эта информация выводится в отдельных столбцах отчета. Руководителю достаточно отфильтровать все разговоры, где общее настроение или настроение покупателя, допустим, разочарованное или негативное. И проанализировать, что именно привело к такой проблеме.