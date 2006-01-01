Отслеживание звонков

Топ-4 возможности, которые предоставляет AI для контроля отдела продаж
Блог Ringostat
2 года назад3
Ольга Феоктистова
2
Почему отдел продаж сидит без дела — находим решение с помощью аналитики звонков
Блог Ringostat
4 года назад10
Ирина Гармаш
13
Ringostat — платформа коллтрекинга, телефонии и сквозной аналитики
Блог Ringostat
4 года назад7
Ольга Феоктистова
100
Качество связи в телефонии для продаж — как его проверить и исправить
Блог Ringostat
5 лет назад8
Евгений Заступ
11
Как не терять звонки даже с двумя сотрудниками в call-центре
Блог Ringostat
5 лет назад6
Ольга Феоктистова
11
Как мы узнали, что реальная рентабельность контекстной рекламы выше на 390% — кейс магазина мебели LifeDeco
Кейсы
9 лет назад3
Дарья Трохина
46
Как узнать реальную эффективность рекламы с помощью отслеживания звонков — кейс Planeta Hobby
Кейсы
10 лет назад4
Андрей Коваль
52
Как с помощью коллтрекинга снизить стоимость конверсии на 47% — кейс в тематике «металлопластиковые окна»
Кейсы
10 лет назад4
Ирина Изотова
18
Кейс Videonabliudenie.eu: рост количества звонков на 107% за 6 месяцев
Кейсы
10 лет назад3
Светлана Руденко
15
CEO of Ringostat Александр Максименюк: кому и зачем нужен Call Tracking
Блог Ringostat
10 лет назад6
Андрей Федотов
15
Как увеличить количество звонков с сайта: кейс Callback от Ringostat
Блог Ringostat
11 лет назад3
Александр Максименюк
31