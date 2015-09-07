Кейс Videonabliudenie.eu: рост количества звонков на 107% за 6 месяцев

Услуга: SEO оптимизация с абонентской платой.

Тематика проекта: сайт по предоставлению услуг видеонаблюдения.

Регион: Болгария.

Период оптимизации: 01.01.2015 — 31.06.2015.

Общий бюджет оптимизации: 5112 лева (включая услуги агентства Netpeak). : сайт по предоставлению услуг видеонаблюдения.: Болгария.: 01.01.2015 — 31.06.2015.: 5112 лева (включая услуги агентства Netpeak).

Услуги сервисов по отслеживанию звонков особенно важны, когда сайт не приспособлен к продажам. Агентство Netpeak в таких случаях предлагает своим клиентам call tracking от Ringostat, чтобы получить аналитику телефонных конверсий прежде, чем клиент примет решение инвестировать в традиционные инструменты продвижения. Этот метод уже доказал свою эффективность .

Call Tracking позволяет эффективно управлять динамикой продаж и правильно анализировать ROMI (возврат маркетинговых инвестиций). В начале 2015 года к нам обратился клиент, который занимается продажей и установкой техники для видеонаблюдения. Проблемы у сайта начались в 2013 году, после очередного апдейта Google Penguin .

Цели

Перед началом работ мы поставили себе одну цель — увеличение продаж. Заказы преимущественно осуществлялись по телефону, поэтому единственным способом измерения качества нашей работы было добавление call tracking системы для анализа телефонных звонков и рекламных каналов.

План работ

На первом этапе работ мы разработали полный аудит сайта. Устранили найденные технические ошибки. В частности:

Сделали правильную настройку редиректов. Изменили метаданные (title, discription, keywords, h1) для каждой страницы сайта. Удалили страницы, которые не имели никакой ценности, как для потребителей, так и для поисковиков. Оптимизировали структуру сайта. Изменили URL-адреса на ЧПУ. Оптимизировали целевые страницы. Оптимизировали страницы пагинации. Внедрили скрипт «Троцкий» для автоматического наращивания ссылочной массы.

Полный чек-лист изменений со всеми техническими нюансами (он стандартен для всех проектов) можно посмотреть здесь. Семантическое ядро сайта постоянно расширялось подбором новых ключевых слов и фраз с помощью сервиса Serpstat (ex. Prodvigator). В структуру семантики вносились изменения на основе конверсий. Также мы сделали подробный анализ внешней ссылочной массы, удалили часть некачественных ссылок, а те, что удалить не смогли, добавили в Google Disavow Tool. К тому же начали наращивать внешнюю ссылочную массу с помощью естественных ссылок на тематических сайтах.

Важное замечание: на финальный результат проекта значительно повлияла скорость внедрения технических заданий клиентским программистом.

Это больше, чем закономерность. 100% внедрений технического аудита — серебряная пуля SEO-продвижения:

График из исследования по 600+ клиентам Netpeak, полная версия которого опубликована на roem.ru.

Клиентам просто необходимо реализовывать все пункты технических заданий. Специалисты нашего клиента это поняли и исправно внедряли рекомендации по юзабилити для увеличения процента конверсии:

Установили скрипт «Netpeak StopExit» для возврата посетителей, готовых покинуть сайт (и для улучшения поведенческих факторов). Добавили контактные телефоны на все страницы сайта. На страницы карточек товаров добавили кнопку «Купить». Разместили тексты-описания на страницах категорий под фото продуктов. Установили виджет обратного звонка — новую разработку Ringostat.

После установки этого виджета количество телефонных звонков начало расти на 20% ежемесячно, без увеличения трафика на сайте: После клика по виджету появляется всплывающее окно, в которое посетитель вписывает свой контактный телефонный номер, и в течение 30 секунд получает звонок от менеджера. Обозначения для следующего графика:

Голубая линия — общее количество звонков с сайта (All calls);

Оранжевая линия — прямые звонки с сайта (Non Callback calls);

Зеленая линия — запрос обратного звонка.

Как видно на графике, после установки callback в апреле, в мае было некоторое снижение прямых звонков с сайта. Это могло произойти по двум причинам:

пользователи, которые привыкли звонить, начали использовать запрос на обратный звонок;

сезонное снижение трафика и, как следствие, меньший интерес пользователей.

Хотя количество прямых звонков снизилось, общее количество звонков возросло, даже несмотря на снижение трафика. Мы узнали важные данные об упущенных клиентом возможностях: 12% звонков пропущено; 29% (32 из 110 запросов на обратный звонок) остались без ответа.

Помните: каждый пропущенный звонок — это подарок конкуренту!

Результаты

Благодаря усилиям по настройке семантического ядра сайта, оптимизации целевых страниц, а также благодаря использованию данных сервиса Ringostat, нам удалось:

увеличить количество звонков на 107%;

увеличить коэффициент конверсии с 0,68% до 2,04%.

Еще раз — нам очень повезло с программистом и стремлением клиента реализовать наши рекомендации. Мы не смогли внедрить все, так как сайт построен на Joomla, но абсолютное большинство рекомендаций реализовано достаточно быстро. Так что мы успели подготовить и блок заданий для написания качественных текстов на основных целевых страницах.

Резюме

[SEO 2.0] — это продажи. Не ограничивайтесь «внутренней/внешней оптимизацией» — работайте на продажи. Call tracking может стать ключевым инструментом для эффективной оптимизации сайтов своих клиентов. В данном кейсе, когда звонки составляют более 50% от общих продаж, call tracking — главная ступенька на пути к достижению поставленных целей по увеличению продаж через звонки. Тюнингуйте сайт, используя доступный набор сервисов (например, виджет обратного звонка от Ringostat можно заказать отдельно от услуг продвижения в Netpeak), и измеряйте результат. Если вы однажды начали развивать свой сайт, делайте это постоянно.