Callback от Ringostat

Топ-4 возможности, которые предоставляет AI для контроля отдела продаж
Блог Ringostat
2 года назад3
Ольга Феоктистова
2
Ringostat — платформа коллтрекинга, телефонии и сквозной аналитики
Блог Ringostat
4 года назад7
Ольга Феоктистова
100
Сравнение Ringostat и Binotel. Комментируют PPC-специалисты
Блог Ringostat
5 лет назад5
Егор Самусенко
16
Как не терять звонки даже с двумя сотрудниками в call-центре
Блог Ringostat
5 лет назад6
Ольга Феоктистова
11
Как с помощью коллтрекинга снизить стоимость конверсии на 47% — кейс в тематике «металлопластиковые окна»
Кейсы
10 лет назад4
Ирина Изотова
18
Кейс Videonabliudenie.eu: рост количества звонков на 107% за 6 месяцев
Кейсы
10 лет назад3
Светлана Руденко
15
Как увеличить количество звонков с сайта: кейс Callback от Ringostat
Блог Ringostat
11 лет назад3
Александр Максименюк
31